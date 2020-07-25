Враг применял минометы калибра 82 и 120 мм на Донбассе, потерь среди воинов ОС нет, - пресс-центр
С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.
Как отмечается в публикации пресс-центра Объединенных сил, противник продолжает применять тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями, информирует Цензор.НЕТ.
Сообщается, что неподалеку от Опытного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а по опорным пунктам украинской армии вблизи Водяного и Авдеевки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
По украинским воинам вблизи Попасной и Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска применили минометы 120-го калибра. Возле Троицкого и Новозвановки противник применил 120-ти и 82-х мм минометы, а также крупнокалиберные пулеметы, в районе Новоалександровки - минометы 120-го калибра, у Причепиловки - станковые противотанковые гранатометы.
За текущие сутки в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет.
На других участках линии разграничения враг соблюдал режим тишины, на участках разведения обстрелов не зафиксировано, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, отмечается в сообщении.
Напомним, 24 июля наемники российско-оккупационных войск 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.
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Вопрос, КАКАЯ цена (если договорняк ради «рейтинга» все таки был/есть)
ты считаешь, шо ***** именно с этой целью переругался со всем миром и тратит десятки миллиардов баксов ?
)(уйло не рассчитывало, что получит отпор и Порошенко, будучи президентом, не шел на поводу «миролюбивых» европейцев........
А вот преЗедент, для которого «рейтинг» - «наше ФСЁ» - ☹️
клоун уже сделал своё дело - убрал Порошенко.
дальше Медведчук должен убрать клоуна.
Но все равно вопрос (не конкретно Вам) остается: КАКАЯ(!) цена этого «перемирия?
и несколько трупов для украинской
И судя из того, какие новости «гуляют» в интернете - хлопцы останутся как в «тире»......
Или они видели в Зелёной Сопле перед выборами решительного полководца ?
Помню, многие «писялись» кипятком от радости, что военные за преЗедента, а ведь на самом деле - манипуляция.....
Меня удивляет, что ярые «борцуны» с «зрадою» - молчат......
Там сейчас именно те, кто тогда был в Чернигове, Виннице, Львове, Харькове ...
и голосовали они там именно за ЗЕ
ВСУ понесли большие потери под Луганском (ВИДЕО) Об этом сообщает "Рамблер". Далее:
https://news.rambler.ru/army/44552086/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
Отже, слухайте. Новини дуже невтішні. Подивіться на фото, яке зроблене години дві тому. Це з позицій забирають протитанкові ракети, хлопці залишилися тільки з легкими кулеметами і автоматами..
До російських позицій 540 метрів, за ними Донецьк і повно всілякої військової техніки, яка в будь-який момент може вдарити по нас.. Я не розганяю зради, але такого справді ніколи не було. При Пороху _ не було, а Зеленський просто капітулює перед російським окупантам.
Як і говорилося колись, теперішній президент України _ слабак, безхребетниий хлюпик і політичний імпотент..
****** - да,
а предать никого не предал.
Он всю жизнь был сторонником единого прокатного пространства от ГДР до Владивостока.
И не скрывал этого перед выборами.
Он никого не предал и никого не обманул.
Он до выборов шутил про эбонитовые палочки, ломающие черепа майданутых и про границу, которую кацапы не нарушили, а просто передвинули.
Он от четырёх повесток сбежал и папинька евойный сказал перед выборами, шо так и задумывалось.
Где обман и в чём предательство ?
Вільха бьёт на 90 км.
Вільху отвели на 30 км.
Сейчас Вільха покрывает территорию на 60 км вглубь сепаров.
Передок нуждается в покрытии больше ?
Ты, что прокацапское, если лепишь предъявы, то хоть с сутью вопроса ознакомься для начала
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007622059423&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCeUkVKlsOiFbSSKaZSd07jusDXS2r0MXWwpPWeaWZgZW4iRFMHSIp-qTADfIh7LBFtG9W_1MDrcTh2&hc_ref=ARTaJmxpxcOMkGhp8bPbf_HWsXmq0VdNKhKgtCml9Vs9S8a_4KLbWXrI9TkiH1Fk_sY&ref=nf_target Михайло Ухман з https://www.facebook.com/oleg.reveha?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=********************************************************************************&hc_ref=ARTaJmxpxcOMkGhp8bPbf_HWsXmq0VdNKhKgtCml9Vs9S8a_4KLbWXrI9TkiH1Fk_sY&ref=nf_target Oleg Reveha .
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2603908326539877&set=a.1859994150931302&type=3 4 год ·
Я мовчав два дні _ збирав інформацію про стан справ на передовій. Адже суспільство гуділо, теперішній режим тиші зв'язував наших воїнів по руках і ногах..
Отже, слухайте. Новини дуже невтішні. Подивіться на фото, яке зроблене години дві тому. Це з позицій забирають протитанкові ракети, хлопці залишилися тільки з легкими кулеметами і автоматами..
До російських позицій 540 метрів, за ними Донецьк і повно всілякої військової техніки, яка в будь-який момент може вдарити по нас.. Я не розганяю зради, але такого справді ніколи не було. При Пороху _ не було, а Зеленський просто капітулює перед російським окупантам.
Як і говорилося колись, теперішній президент України _ слабак, безхребетниий хлюпик і політичний імпотент..
Чекайте нових новин від мене сьогодні, розкажу все детально.
это пустое, раз он сам в ФБ пост выложил..
и нету генералов и полковников которые бы свернули шею зе-карлику..
в итоге получается, что нет у нас армии..