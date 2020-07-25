Враг применял минометы калибра 82 и 120 мм на Донбассе, потерь среди воинов ОС нет, - пресс-центр

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Как отмечается в публикации пресс-центра Объединенных сил, противник продолжает применять тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что неподалеку от Опытного в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", враг открывал огонь из минометов 82-го калибра, а по опорным пунктам украинской армии вблизи Водяного и Авдеевки - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По украинским воинам вблизи Попасной и Орехово в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" российско-оккупационные войска применили минометы 120-го калибра. Возле Троицкого и Новозвановки противник применил 120-ти и 82-х мм минометы, а также крупнокалиберные пулеметы, в районе Новоалександровки - минометы 120-го калибра, у Причепиловки - станковые противотанковые гранатометы.

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За текущие сутки в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников нет.

На других участках линии разграничения враг соблюдал режим тишины, на участках разведения обстрелов не зафиксировано, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, отмечается в сообщении.

Напомним, 24 июля наемники российско-оккупационных войск 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали.