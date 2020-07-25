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Суд Великобритании рассмотрит вопрос ответственности РФ за отравления в Солсбери, - The Guardian

Суд Великобритании рассмотрит вопрос ответственности РФ за отравления в Солсбери, - The Guardian

Родственники погибшей в результате отравления "Новичком" Дон Стерджесс в судебном порядке подняли вопрос об ответственности России за смерть британской подданной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Суть иска - определить, кто именно отдал приказ об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году.

Ранее родные Стерджесс обжаловали принятое решение коронера Дэвида Ридли, что расследование будет ограничено непосредственно деятельностью агентов, которые, по мнению следствия, устроили покушение. Суд стал на сторону пострадавших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сын погибшей при химатаке в Солсбери Дон Стерджесс просит Путина выдать Чепигу и Мишкина: Обращаюсь к вам как к человеку

Следствие считает, что Стерджесс и ее знакомый Чарли Роули, который выжил, отравились после контакта с флаконом от духов, в котором содержалась яд "Новичок", через несколько месяцев после отравления Скрипалей.

Родственники настаивают на существовании общественного запроса на расследование обстоятельств покушения, в том числе и возможную роль российской власти. Они прямо говорят о том, что агенты, которые приехали в Британию по паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, скорее всего, получили приказ "сверху", и не исключают ответственности за покушение президента России Владимира Путина.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Также стало известно, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Также читайте: Скрипаль и его дочь сменили имена и покинули Великобританию

30 июня "Новичком" отравились два человека в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее партнер - 45-летний Чарли Роули выжил. Стерджесс нашла флакон от духов, в котором был "Новичок", и применила. Роули провел в коме две недели. Скотланд-Ярд связал расследование нового отравления с делом Скрипалей.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Руслан Чепига). Позже был идентифицирован их координатор - генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.

Автор: 

Великобритания (5015) отравление (1584) Скрипаль Сергей (526)


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Топ комментарии
+17
Англичане разберутся, кацап
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25.07.2020 20:42
+7
Даже до толерастов уже доходит ,кто такая параша.И коалиция будет уже другая.
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25.07.2020 20:19
+6
Зрозуміло, що англійські спецслужби знають відповідь на це питання, але юридично встановити вину путіна надзвичайно важко. Наслідком цієї справи буде тиск Великої Британії на деякі європейські країни для санкцій та припинення економічного співробітництва з росією.
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25.07.2020 20:56
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Вообще-то - это теракт, а отравление и смерть - это последствия теракта.
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25.07.2020 20:19 Ответить
Одна из заготовок роспропаганды.Теракт это когда террористы и все, сами по себе,с какими то требованиями, а когда за "террористами", сов. секретными и без требований, стоит государство, то это уже акт войны, и военной агрессии.Никакие террористы не смогли бы самостоятельно создать "Новичек", для этого надо ресурсы и мощности государства, с исследовательскими лабораториями, "учеными", военными химзаводами. Если так подходить, то и до "террористов" с атомной бомбой рукой подать.
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27.07.2020 00:43 Ответить
Что именно - "одна из заготовок роспропаганды"?
Террористы сами по себе? Интересная концепция. Государство спонсор терроризма - не слышали?
Определение от ООН по военной агрессии читали?

А когда террористы от имени ИГ? По Вашему, тот кто не выдвигает требований - тот не террорист? Грузовики врезающиеся в толпу мирных граждан в Европе - это не террористы?
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27.07.2020 01:13 Ответить
На расее всегда , когда они 100% попали, появляется куча мнений, ну как за МН17, а потом все комментаторьі начинають петь песню что мол как оно там бьіло установить невозможно из-за множества версий.
Вьіхотите сказать что террористьі штатньіе сутрудники ГРУ действовали самостоятельно и вообще, они уволились в декабре прошлого года ? ???
Определение по военной агрессии читал, попадает четко под ст3 , пункт "Б"

Отличают также терроризм, поддерживаемый государством - тот случай, когда государство, само не участвуя в терроризме, но финансирует и поддерживает террористические группировки, но єто росее не касается, она сама участвует
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27.07.2020 01:52 Ответить
b) бомбардировка вооруженными силами государства территории другого государства или применение любого оружия государством против территории другого государства
Это вот это Вы имели в виду? Это - "чётко"? Если да, то можете расшифровать?
Вы пробовали предположить, что Вы не совсем хорошо понимаете смысл прочитанного?
"Все комментаторы" - это Вы меня имеете в виду?
Где вообще, в моей короткой фразе, Вы нашли отрицание того что государство РФ устроило этот теракт?
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27.07.2020 02:10 Ответить
Так вы же не отрицаете что они устроили теракт, это я отрицаю, я считаю что действия похожи на акт военной агрессии, а вы их , расиянцев,защищаете

Новичек это как раз и есть оружие

Еще ст 3 пункт g,еще ст 4 , что это не все и не исчерпывающие определенияи, и ст 8, что надо смотреть на все вместе и на взаимосвязь ( вспомнить надо бы Березовского, Литвиненко)
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27.07.2020 02:51 Ответить
ОК, я защищаю Россию, потому что Вы имеете слабое понятие того - что такое терроризм. Я оправдываю РФ, потому что я имел в виду терроризм на государственном уровне, а Вы считаете, что террористы - это бородатые дядьки, которые сами по себе и постоянно чего-то требуют.
Вы и в определениях ООН вычитываете те смыслы, которых там нет. Попробуйте проконсультироваться у юриста - примут ли ваши утверждения в Британском суде.
Попробуйте обратиться в суд в Германии, по поводу убийства Зелимхана Хангошвили. Там тоже были российские спецслужбы, и пистолет - это тоже оружие. По Вашему - это агрессия РФ против Германии...
Посмотрите мои вчерашние посты, может и там оправдания Мордору найдёте:

Суд Великої Британії розгляне питання відповідальності РФ за отруєння в Солсбері, - The Guardian - Цензор.НЕТ 4917
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27.07.2020 22:55 Ответить
Понятие "терроризм" искуственно придуманое, раньше его вообще не бьіло.
С вашей точки зрения действия Д. Принципа в Сараево, нападение "гражданских" на лесничество и радиостанцию в Гляйвица, Гливице , захват Крьімского парламента, ОП в Славянске в чистом виде теракт. Ну как сказать, бьіло же АТО? Сейчас АТО уже нет, сейчас мир. И да , по З. Хангошвили, считаю акт войньі, деверсия. Но тут , сколько бьі там не писали определений,все решают политики и дураки , еще генераторьі хаоса и случайньіх чисел
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28.07.2020 07:13 Ответить
Современного понятия "агрессия" тоже не было. Террористами называли себя некоторые российские революционеры в конце позапрошлого века.
То что Вы перечислили - это всё по российской книжке «Как правильно начать войну» (информационная работа с населением; подготовка войск и призыв резервистов; засылка дивесантов под любым видом; «революции», вооружённые провокации, диверсии, захваты и теракты, окончательно дестабилизирующие обстановку у противника; затем вторжение - под любым удобным предлогом…)

При покушении на Скрипалей было использовано ОМП (лично я считаю Новичок оружием массового поражения). Опять же - лично я, считаю использование ОМП против гражданских лиц - актом международного терроризма.
Моё мнение что это теракт, никак не отменяет Ваше, что это агрессия. Этот теракт - маленькая частичка большой войны РФ против Западной цивилизации, которую она ведёт гибридно, различными способами и методами, которые уже пора вписывать в тот раздел, где - «список не является исчерпывающим».
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28.07.2020 18:28 Ответить
Даже до толерастов уже доходит ,кто такая параша.И коалиция будет уже другая.
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25.07.2020 20:19 Ответить
родственники vs ***********...бритам,блеать,нэ соромно?
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25.07.2020 20:20 Ответить
Литвиненко,между прочим, гражданин Великобритании был. И ничего, схавали, и Солсбери схавают. Гуманисты они и либералы.
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25.07.2020 20:23 Ответить
.. " вероятне всего " ... " не исключают ответственности пукина " ... мляди когда когда ж они выдавят из себя правду ...
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25.07.2020 21:37 Ответить
Какие-то, наивные и простые, эти англичане... ну, сколько можно, этому поводу, отвечать кацапской мрази : "... этА фсе русАфобияяяя - дАкАжитииии - нас тАм нет - а што фы нам сделатииии... "
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25.07.2020 20:24 Ответить
Напрасно вы их наивными считаете. Они хитрожопее кацапов, просто не кричат во все горло про свои планы. Они вам сейчас простят малую провинность, но потом когда надо будет они всё-всё припомнят.
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26.07.2020 12:27 Ответить
«Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб....»
https://censor.net/news/3054042/rossiyiskiyi_shpionperebejchik_skripal_otravlen_v_velikobritanii_vvshttps://censor.net/n3210142»

Кем осужденньій?
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25.07.2020 20:32 Ответить
Его потом обменяли...
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25.07.2020 21:11 Ответить
Скрипали, которых убивали, живы-здоровы, какие-то бомжи траванулись каким-то флаконом. Мутная история. Шерлок бы разобрался....
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25.07.2020 20:37 Ответить
Англичане разберутся, кацап
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25.07.2020 20:42 Ответить
Зрозуміло, що англійські спецслужби знають відповідь на це питання, але юридично встановити вину путіна надзвичайно важко. Наслідком цієї справи буде тиск Великої Британії на деякі європейські країни для санкцій та припинення економічного співробітництва з росією.
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25.07.2020 20:56 Ответить
або отакі еволюції...

Влада Данії через нерест тріски заборонила будь-які будівельні роботи в районі незавершеного газогону Nord Stream 2, його прокладання зможуть відновити не раніше вересня. Про це повідомляє https://www.dw.com/uk/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D1%80%D1%96%D1%81%D0%BA%D1%83/a-54317805 DW .
«Російські трубоукладачі вже два місяці не можуть відновити будівництво газопроводу «Північний потік-2» в данських водах. Влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм через нерест тріски», - йдеться в повідомленні
Як зазначається, за даними газети Die Neue Zürcher Zeitung, відновитися роботи зможуть тільки після закінчення нересту - орієнтовно, у вересні.
Російський трубоукладач «Академік Черський», який мав відновити будівництво газогону Nord Stream 2, перебуває в німецькому порт Мукран на острові Рюген. Через те, що в цьому районі під час Другої світової війни затопили безліч ***********, судну був необхідний спеціальний дозвіл на роботи зі стоянкою на якорі. На початку липня влада Данії схвалила завершення проєкту, однак, указує DW, цього приступити до прокладання труб «Академік Черський» не зміг з природоохоронних міркувань.
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25.07.2020 23:23 Ответить
Як в анекдоті - проклятая нєізвєсность )) Вони мабуть почешуться тільки коли травануть королеву. Литвиненко то таке, Скрипалі - нууу... Такі тепер велико британії. Самі спогади.
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25.07.2020 20:59 Ответить
Хорошо путлеру таких идейных тормозов врагами иметь! Удобно.
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25.07.2020 21:00 Ответить
В смысле их идеология - тормозить. Убеждённые плуги!
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25.07.2020 21:06 Ответить
Суд Великої Британії розгляне питання відповідальності РФ за отруєння в Солсбері, - The Guardian - Цензор.НЕТ 9417
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25.07.2020 21:06 Ответить
У бритів правосудіє-як шестерні редуктора. Якщо туди попав палець- все туловище затягне. Обороти невеликі-але моща офігєнна, слона затягне. Кацапську жабу будут варити мєдлєнно..
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25.07.2020 21:15 Ответить
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25.07.2020 21:34 Ответить
Нужно накладывать эмбарго на ресурсы РФ.
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25.07.2020 21:25 Ответить
Эту недострану,давно надо было признать главным спонсором терроризма.
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25.07.2020 21:26 Ответить
пу ни при чем, читайте В.Суворова:
контора держится на уничтожении предателей - ВСЕГДА
это одна из приоритетных попутных задач агентов
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25.07.2020 23:49 Ответить
правила такие у чекистов,приказа не требуется, пусть не напрягаются в его поисках
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25.07.2020 23:51 Ответить
"...вероятнее всего, лежит на России..." -- что за формулировка? Стояли бы уже не своем твердо, а то ни туда ни сюда.
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26.07.2020 00:43 Ответить
Мда... Этакие ласковые формулировочки по типу, что вероятнее всего суд решит, что ответственность вероятнее всего, лежит на России, за вероятное отравление "Новачком", вероятно произведенным в России и вероятно осуществленным её вероятными спецслужбами.
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26.07.2020 06:49 Ответить
ЦЕ КАЦАПАМ НЕ МОСКОВСЬКИЙ СУД, ВИННИХ ЗНАЙДУТЬ І ПОКАРАЮТЬ
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26.07.2020 13:54 Ответить
Удавка на шее Московии затягивается!
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26.07.2020 14:47 Ответить
 
 