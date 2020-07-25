Суд Великобритании рассмотрит вопрос ответственности РФ за отравления в Солсбери, - The Guardian
Родственники погибшей в результате отравления "Новичком" Дон Стерджесс в судебном порядке подняли вопрос об ответственности России за смерть британской подданной.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.
Суть иска - определить, кто именно отдал приказ об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году.
Ранее родные Стерджесс обжаловали принятое решение коронера Дэвида Ридли, что расследование будет ограничено непосредственно деятельностью агентов, которые, по мнению следствия, устроили покушение. Суд стал на сторону пострадавших.
Следствие считает, что Стерджесс и ее знакомый Чарли Роули, который выжил, отравились после контакта с флаконом от духов, в котором содержалась яд "Новичок", через несколько месяцев после отравления Скрипалей.
Родственники настаивают на существовании общественного запроса на расследование обстоятельств покушения, в том числе и возможную роль российской власти. Они прямо говорят о том, что агенты, которые приехали в Британию по паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, скорее всего, получили приказ "сверху", и не исключают ответственности за покушение президента России Владимира Путина.
Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.
Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Также стало известно, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.
30 июня "Новичком" отравились два человека в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее партнер - 45-летний Чарли Роули выжил. Стерджесс нашла флакон от духов, в котором был "Новичок", и применила. Роули провел в коме две недели. Скотланд-Ярд связал расследование нового отравления с делом Скрипалей.
5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Руслан Чепига). Позже был идентифицирован их координатор - генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.
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Террористы сами по себе? Интересная концепция. Государство спонсор терроризма - не слышали?
Определение от ООН по военной агрессии читали?
А когда террористы от имени ИГ? По Вашему, тот кто не выдвигает требований - тот не террорист? Грузовики врезающиеся в толпу мирных граждан в Европе - это не террористы?
Вьіхотите сказать что террористьі штатньіе сутрудники ГРУ действовали самостоятельно и вообще, они уволились в декабре прошлого года ? ???
Определение по военной агрессии читал, попадает четко под ст3 , пункт "Б"
Отличают также терроризм, поддерживаемый государством - тот случай, когда государство, само не участвуя в терроризме, но финансирует и поддерживает террористические группировки, но єто росее не касается, она сама участвует
Это вот это Вы имели в виду? Это - "чётко"? Если да, то можете расшифровать?
Вы пробовали предположить, что Вы не совсем хорошо понимаете смысл прочитанного?
"Все комментаторы" - это Вы меня имеете в виду?
Где вообще, в моей короткой фразе, Вы нашли отрицание того что государство РФ устроило этот теракт?
Новичек это как раз и есть оружие
Еще ст 3 пункт g,еще ст 4 , что это не все и не исчерпывающие определенияи, и ст 8, что надо смотреть на все вместе и на взаимосвязь ( вспомнить надо бы Березовского, Литвиненко)
Вы и в определениях ООН вычитываете те смыслы, которых там нет. Попробуйте проконсультироваться у юриста - примут ли ваши утверждения в Британском суде.
Попробуйте обратиться в суд в Германии, по поводу убийства Зелимхана Хангошвили. Там тоже были российские спецслужбы, и пистолет - это тоже оружие. По Вашему - это агрессия РФ против Германии...
Посмотрите мои вчерашние посты, может и там оправдания Мордору найдёте:
С вашей точки зрения действия Д. Принципа в Сараево, нападение "гражданских" на лесничество и радиостанцию в Гляйвица, Гливице , захват Крьімского парламента, ОП в Славянске в чистом виде теракт. Ну как сказать, бьіло же АТО? Сейчас АТО уже нет, сейчас мир. И да , по З. Хангошвили, считаю акт войньі, деверсия. Но тут , сколько бьі там не писали определений,все решают политики и дураки , еще генераторьі хаоса и случайньіх чисел
То что Вы перечислили - это всё по российской книжке «Как правильно начать войну» (информационная работа с населением; подготовка войск и призыв резервистов; засылка дивесантов под любым видом; «революции», вооружённые провокации, диверсии, захваты и теракты, окончательно дестабилизирующие обстановку у противника; затем вторжение - под любым удобным предлогом…)
При покушении на Скрипалей было использовано ОМП (лично я считаю Новичок оружием массового поражения). Опять же - лично я, считаю использование ОМП против гражданских лиц - актом международного терроризма.
Моё мнение что это теракт, никак не отменяет Ваше, что это агрессия. Этот теракт - маленькая частичка большой войны РФ против Западной цивилизации, которую она ведёт гибридно, различными способами и методами, которые уже пора вписывать в тот раздел, где - «список не является исчерпывающим».
https://censor.net/news/3054042/rossiyiskiyi_shpionperebejchik_skripal_otravlen_v_velikobritanii_vvshttps://censor.net/n3210142»
Кем осужденньій?
Влада Данії через нерест тріски заборонила будь-які будівельні роботи в районі незавершеного газогону Nord Stream 2, його прокладання зможуть відновити не раніше вересня. Про це повідомляє https://www.dw.com/uk/%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%83-2-%D0%BD%D0%B5-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D1%82-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%82%D1%80%D1%96%D1%81%D0%BA%D1%83/a-54317805 DW .
«Російські трубоукладачі вже два місяці не можуть відновити будівництво газопроводу «Північний потік-2» в данських водах. Влада Данії заборонила будь-які будівельні роботи в районі острова Борнгольм через нерест тріски», - йдеться в повідомленні
Як зазначається, за даними газети Die Neue Zürcher Zeitung, відновитися роботи зможуть тільки після закінчення нересту - орієнтовно, у вересні.
Російський трубоукладач «Академік Черський», який мав відновити будівництво газогону Nord Stream 2, перебуває в німецькому порт Мукран на острові Рюген. Через те, що в цьому районі під час Другої світової війни затопили безліч ***********, судну був необхідний спеціальний дозвіл на роботи зі стоянкою на якорі. На початку липня влада Данії схвалила завершення проєкту, однак, указує DW, цього приступити до прокладання труб «Академік Черський» не зміг з природоохоронних міркувань.
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это одна из приоритетных попутных задач агентов