Суд Великобритании рассмотрит вопрос ответственности РФ за отравления в Солсбери, - The Guardian

Родственники погибшей в результате отравления "Новичком" Дон Стерджесс в судебном порядке подняли вопрос об ответственности России за смерть британской подданной.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Guardian.

Суть иска - определить, кто именно отдал приказ об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в 2018 году.

Ранее родные Стерджесс обжаловали принятое решение коронера Дэвида Ридли, что расследование будет ограничено непосредственно деятельностью агентов, которые, по мнению следствия, устроили покушение. Суд стал на сторону пострадавших.

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Следствие считает, что Стерджесс и ее знакомый Чарли Роули, который выжил, отравились после контакта с флаконом от духов, в котором содержалась яд "Новичок", через несколько месяцев после отравления Скрипалей.

Родственники настаивают на существовании общественного запроса на расследование обстоятельств покушения, в том числе и возможную роль российской власти. Они прямо говорят о том, что агенты, которые приехали в Британию по паспортам на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, скорее всего, получили приказ "сверху", и не исключают ответственности за покушение президента России Владимира Путина.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Также стало известно, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

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30 июня "Новичком" отравились два человека в соседнем городе Эймсбери. Мать троих детей Дон Стерджесс умерла, ее партнер - 45-летний Чарли Роули выжил. Стерджесс нашла флакон от духов, в котором был "Новичок", и применила. Роули провел в коме две недели. Скотланд-Ярд связал расследование нового отравления с делом Скрипалей.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров (Александр Мишкин) и Руслан Боширов (Руслан Чепига). Позже был идентифицирован их координатор - генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.