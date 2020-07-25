Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко в Запорожье, решение будет обжаловано

Коммунарский районный суд Запорожья отпустил под залог в 40 тысяч гривен мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений бойцу полка "Азов" Олегу Черевко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

В полиции заявили, что 27 июля вместе с прокуратурой будут подавать апелляцию, чтобы злоумышленника арестовали, ведь он "может нести угрозу для других граждан".

Как пишет Громадське радіо, 24 июля побратимы потерпевшего, активисты "Национального корпуса" и местные журналисты провели акцию протеста под стенами запорожского управления полиции. Они требовали обжаловать приговор суда, который отпустил подозреваемого под минимальный залог.

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В полиции отмечают, что во время заседания прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей: "Сотрудники следствия выполнили все обязанности относительно возможности избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Собрана достаточная доказательная база, в том числе есть видеозапись с противоправными действиями подозреваемого. Но суд решил отпустить подозреваемого под залог с минимальной суммой в 40 тысяч гривен".

Напомним, что боец ​​батальона "Азов" Олег Черевко приехал домой в Запорожье во время кратковременного отпуска из зоны ООС. 21 июля возле продуктового супермаркета он сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам. В ответ мужчина ударил военного по голове, что привело к перелому основания черепа. Нападающий с места происшествия скрылся, позже его задержали полицейские. Задержанный - 29-летний ранее судимый житель Запорожья. Ему сообщили о подозрении по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет.

Сейчас Олег Черевко находится в коме третей степени. Расходы на лечение и обеспечение донорской кровью взяли на себя патронажная служба полка "Азов", члены "ветеранского братства", донорский проект "Одна кровь" и военные части Нацгвардии, которые дислоцируются в Запорожье.

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