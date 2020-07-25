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Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко в Запорожье, решение будет обжаловано

Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца

Коммунарский районный суд Запорожья отпустил под залог в 40 тысяч гривен мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений бойцу полка "Азов" Олегу Черевко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.

В полиции заявили, что 27 июля вместе с прокуратурой будут подавать апелляцию, чтобы злоумышленника арестовали, ведь он "может нести угрозу для других граждан".

Как пишет Громадське радіо, 24 июля побратимы потерпевшего, активисты "Национального корпуса" и местные журналисты провели акцию протеста под стенами запорожского управления полиции. Они требовали обжаловать приговор суда, который отпустил подозреваемого под минимальный залог.

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В полиции отмечают, что во время заседания прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей: "Сотрудники следствия выполнили все обязанности относительно возможности избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Собрана достаточная доказательная база, в том числе есть видеозапись с противоправными действиями подозреваемого. Но суд решил отпустить подозреваемого под залог с минимальной суммой в 40 тысяч гривен".

Напомним, что боец ​​батальона "Азов" Олег Черевко приехал домой в Запорожье во время кратковременного отпуска из зоны ООС. 21 июля возле продуктового супермаркета он сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам. В ответ мужчина ударил военного по голове, что привело к перелому основания черепа. Нападающий с места происшествия скрылся, позже его задержали полицейские. Задержанный - 29-летний ранее судимый житель Запорожья. Ему сообщили о подозрении по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет.

Сейчас Олег Черевко находится в коме третей степени. Расходы на лечение и обеспечение донорской кровью взяли на себя патронажная служба полка "Азов", члены "ветеранского братства", донорский проект "Одна кровь" и военные части Нацгвардии, которые дислоцируются в Запорожье.

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Автор: 

Запорожье (2677) избиение (9814) Нацполиция (16552) Азов (800)


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Топ комментарии
+42
рецепт древний...кресло,седло тобто,на якому сыдыть судэйко должно быть кожаным...из шкурки предшественника.
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25.07.2020 21:53
+32
Вот если судейскому чаду череп проломить, то можно два-три пожизненных схлопотать...
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25.07.2020 21:53
+24
Полиция обжалует решение суда, отпустившего под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко в Запорожье - Цензор.НЕТ 3072
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25.07.2020 21:54
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Правила форума Совет форумчан
рецепт древний...кресло,седло тобто,на якому сыдыть судэйко должно быть кожаным...из шкурки предшественника.
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25.07.2020 21:53 Ответить
а гыде грызун мишико? он жеж обисчаль, месяц назат, представит реформу судейского корпуса!!! хде жежь этот карлсон, ми по нему соскучиться, вах
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25.07.2020 22:03 Ответить
єто уже она, реформа.

Зеленский своим Указом № 937/2019 от 23 декабря 2019 года назначил на должность
судьи Коммунарского районного суда города Запорожья
ТУЧКОВА Сергея Сергеевича;
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25.07.2020 22:48 Ответить
Прекрасный рецепт. Жаль в нынешнем гнилом мире( где преступник защищён законом больше чем жертва и преступления ПООЩРЯЮТСЯ) невозможный. Однако судей надо ВЫБИРАТЬ громадой и тогда вор будет презренным в обществе ,а не обласканым "красавцем". ТВАРИ,принимающие подобные решения ПООЩРЯЮТ убийц,это СОУЧАСТНИКИ убийц и это обстоятельство нельзя им прощать. Надо СКИНУТЬ этих ГНИЛУХ,ВСЕХ долой, тварей продажных. Мы должны САМИ выбирать себе судей.Баста их произволу. Баста!
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26.07.2020 00:00 Ответить
та уже навыбирали клоуна-сепаратиста...остальных любителей погонять лысого на людях (кива) и "анал не предлагать"....просто должен быть ясный и четкий ответ судьям на такие действия....к сожалению в рамках закона наверное такое не удасться.
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26.07.2020 20:57 Ответить
Вот если судейскому чаду череп проломить, то можно два-три пожизненных схлопотать...
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25.07.2020 21:53 Ответить
Ваші слова та Богу у вуха, але бажано це зробити тим суддям...
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26.07.2020 08:57 Ответить
Полиция обжалует решение суда, отпустившего под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко в Запорожье - Цензор.НЕТ 3072
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25.07.2020 21:54 Ответить
Ти тему статті вловив..?
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26.07.2020 03:23 Ответить
не надо ожаловать, надо издитьотп суддей.
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25.07.2020 21:55 Ответить
Однозначно. Тот выпердыш - просто скот, быдло, а судья - враг, манипулирующая законом, завуалированая вражина.
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26.07.2020 19:21 Ответить
Полиция обжалует решение суда, отпустившего под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко в Запорожье - Цензор.НЕТ 2223
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25.07.2020 21:57 Ответить
я вот не понимаю чем судья думает?! А если эта мразь завтра судье голову проломит? И я сомневаюсь что мразь бабки судье занесла, родственник что ли?
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25.07.2020 22:00 Ответить
Мені от цікаво інше - судді мабуть мають охорону раз не бояться приймати такі рішення?
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25.07.2020 22:05 Ответить
Судьи к бандюкам милостивые, это ж не АТО-шник
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27.07.2020 03:21 Ответить
За важкі тілесні термін ув'язнення іде приблизно як за вбивство. 40 тис. гривень залогу... Я думаю за 80 тис. знайдеться безліч бажаючих нанести важкі тілесні тому судді.
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25.07.2020 22:01 Ответить
Неуважно, дочитав. Гусь - ще й рецидивіст.
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25.07.2020 22:02 Ответить
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 2590
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27.07.2020 01:59 Ответить
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 4382

- https://www.facebook.com/ProsudInfo/photos/a.1748817248727345/2634750863467308/?type=3&theater
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27.07.2020 02:07 Ответить
Так и хочется спросить, как Муму Герасима из знаменитого произведения Тургенева: за что?
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27.07.2020 19:12 Ответить
Тенденція...
https://www.obozrevatel.com/ukr/odesa/accident/v-odesi-vatazhka-bandi-vikradachiv-vipustili-z-pid-varti.htm В Одесі ватажка небезпечної банди викрадачів випустили з-під варти

В Одесі під домашній арешт відпустили підозрюваного лідера банди Магомеда Айдамірова, обвинуваченого у викраденнях людей і вимаганні грошей за їх звільнення.
Рішення 24 липня ухвалив Київський районний суд Одеси. Разом з Айдаміровим у залі суду були звільнені ще троє ймовірних учасників банди. Це Халід Абаза, Юрій Поляков і Євген Клименко.
Фігурантів справи відпустили при тій обставині, що постраждалі - викрадені підприємці - вже три роки знаходяться під державною охороною, оскільки їм неодноразово надсилали погрози.
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25.07.2020 22:02 Ответить
Коммунарский суд Запорожья отпустил под залог 40 тысяч гривен мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений бойцу полка «Азов» Олегу Черевко
-------------

no comment.......😡
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25.07.2020 22:07 Ответить
Украинские судьи являются соучастниками и подельниками в 90% совершённых преступлений, потому как покрывают, не наказывают преступников.....Борьбу с преступностью надо начинать с "отстрела" 99% судей, прокуроров, судмедэкспертов...... И только тогда появится надежда на правосудие в стране.....
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25.07.2020 22:10 Ответить
https://www.facebook.com/highcouncilofjustice/?__tn__=kK*F
Вища рада правосуддя знову пробила дно та відправила одіозного суддю Олександра Струкова у відставку зі збереженням всіх привілеїв та довічного утримання (орієнтовно 90 000 грн на місяць).

Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 7654

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27.07.2020 02:11 Ответить
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 6676
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27.07.2020 02:33 Ответить
Это даже хорошо, теперь у Азова есть возможность профилактической беседы. На мусаров все равно нет надежды. Эта мразь защищает сепаров и бандюков
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25.07.2020 22:15 Ответить
Посмотрим. Но. Не верится (((
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25.07.2020 22:29 Ответить
Цій судді суд Лінча.
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25.07.2020 22:17 Ответить
ЗЕправасудиє ! Главное нада понять преступника, а на потерпілих насрати
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25.07.2020 22:18 Ответить
Петерастовская судебная реформа в действии!!!!
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25.07.2020 22:28 Ответить
ні, вже товарисча Зеленскава.
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26.07.2020 08:21 Ответить
Знайомтеся, судді Київського окружного адміністративного суду (не плутайте з ОАСКом) - Олена Терлецька.

Минулий склад ВККС визнав Терлецьку такою, що відповідає посаді ще в липні 2018 року. Й це незважаючи на наявність у судді великої кількості майна, яке складно пояснити офіційними доходами. Так у власності родини Терлецьких:

Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 358 Будинок площею 408 кв.м. під Києвом;
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 358 Недобудова площею 400 кв.м під Києвом;
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 358 8 земельних ділянок у Вінницькій, Київській областях та м. Києві;
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 358 Квартира та офіс у Києві;
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 358 3 автомобіля

Ми також виявили неточності в декларації родинних зв'язків Олени Терлецької, де суддя забула вказати адвокатську діяльність чоловіка.

Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 1959
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27.07.2020 02:14 Ответить
...где хвалёные побратимы из Азова? То падло должно само проситься в клетку, чтоб его "Азовцы" не достали.
Если бы боялось.
А "Азовцы" , похоже, могут только на своё начальство бочку катить..
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25.07.2020 22:27 Ответить
наша судебная система и 99% наших судей представляют угрозу национальной безопасности Украины..
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25.07.2020 22:28 Ответить
отже це і є - результат "судової реформи" від соєвого ..?
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26.07.2020 20:54 Ответить
від покидьків накшталт тебе
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26.07.2020 21:58 Ответить
https://www.facebook.com/ProsudInfo/?__tn__=-UC*F Prosud
https://www.facebook.com/ProsudInfo/posts/2637471636528564?__tn__=%2CO*F 13 апреля ·2020 .
Сьогодні депутати Верховної ради проголосували за антикризові зміни до держ бюджету.
Однією із проголосованих змін стало ЗБІЛЬШЕННЯ бюджету Державної судової адміністрації на 1,07 млрд (Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 2932) грн
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 2932 Чому такі зміни раптом з'явилися в «антикризовому» бюджеті?
Річ у тому, що левова частка бюджету судової адміністрації йде на чималі зарплати суддям (від 40 до 300 тис.грн на місяць) та величезні виплати суддям у відставці про які ми пишемо доволі часто.
Завдячуючи цьому та рішенню Конституційного суду щодо неможливості зменшення суддівських зарплат та збільшення виплат суддям у відставці в бюджеті Державної судової адміністрації утворилася величезна діра.
Настільки велика, що судовій адміністрації не вистачало не те що на виплати зарплатні помічникам суддів, а навіть не було грошей на поштові марки для відправлення кореспонденції! Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 2932Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 2932
І ось завдяки сьогоднішньому рішенню депутатів діра закрита. Сподіваємося, отриманні кошти не підуть на чергові суддівські виплати чи купівлю нових авто для судів...

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27.07.2020 02:27 Ответить
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 4228
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27.07.2020 02:29 Ответить
Напоминаю - АПРЕЛЬ.2020.. зарплати суддям (від 40 до 300 тис.грн на місяць)

Завдячуючи цьому та рішенню Конституційного суду щодо неможливості зменшення суддівських зарплат та збільшення виплат суддям у відставці в бюджеті Державної судової адміністрації утворилася величезна діра.
Настільки велика, що судовій адміністрації не вистачало не те що на виплати зарплатні помічникам суддів, а навіть не було грошей на поштові марки для відправлення кореспонденції! ...

Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 8977
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27.07.2020 02:54 Ответить
скажіть, а де краще?
куди бігти?
де не вб'є лікар.... якщо взагалі оглянуть без грошей.
де немає ДТП, у якій державі?
у якій державі є суди, чесні суди і судді?
Скажіть, де така держава рожевого фламіного?
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26.07.2020 08:14 Ответить
Непонятно, почему протестовали под полицией, кооорая выполнила все, что от нее зависело: задержала преступника и собрала доказательства вины. Вопросы должны быть к судье.
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25.07.2020 22:35 Ответить
Мені от цікаво, де у раніше судимого гопніка-алкаша найшлися 40 тис. грн?

Там ж азовець зробив зауваження алкашу і той його побив...
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25.07.2020 22:45 Ответить
к большому сожалению известно, что в Украине правосудия , как и президента нет.Поэтому надо пользоваться ситуацией , раз ублюдка выпустили за деньги, значит судить самим побратимым своим судом.Война на передовой и война внутри Украины с ублюдками которых покрывают мусора, да и вся зелупная система.
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25.07.2020 22:55 Ответить
таки мрази судьи доиграются, что однажды окажутся на столбах вместо светильников. ))))
у кого то может лопнуть терпение. помнится писалось в прессе, что в Одессе голову судьи вынесли из его картиры в сумке, а остальное осталось лежать на месте.. и никто не нашел кто и как это сделал. инстинкт самосохранения у судейской мрази отсутствует напрочь.
бандитам волю, патриотам тюрьмы, лейтмотив судейской шалупени. играют с огнем однако.))))
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25.07.2020 23:09 Ответить
Потому что суд коммунарський. Був би Бандерівського району- такого рішення не прийняв
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25.07.2020 23:31 Ответить
...тим часом...- https://www.youtube.com/watch?v=tc3bAnLhnfg РУГАТЬ НЕЛЬЗЯ - новые ШТРАФЫ Авакова - Геращенко | Зеленский , спасибо за министра !
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25.07.2020 23:44 Ответить
Ещё один повод разогнать судейскую мафию
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25.07.2020 23:57 Ответить
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 3183
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27.07.2020 02:43 Ответить
https://zp-fakty.net.ua/ru/blogi/sudi-ne-nesut-otvetstvennost-za-prinyatye-im-nezakonnye-resheniya-chto-ne-tak-s-sudebnoy-reformoy Судьи не несут ответственность за принятые им незаконные решения: что не так с судебной реформой? ...

11.06.2020 - Конституционный Суд Украины принял решение по делу относительно соответствия Конституции Украины ст. 375 УК Украины, которой была предусмотрена уголовная ответственность судей за вынесение "заведомо неправосудного" приговора, решения, определения или постановления.
Решая данное дело КСУ исходил, из того, что в ст. 375 УК не установлено критериев, по которым можно определить, какой приговор, решение или постановление судьи является "неправосудными", а также не раскрыто содержание сочетания слов "заведомо неправосудного", что может привести к неоднозначному пониманию состава преступления, квалификацию которого осуществлено по этой норме.
В Решении отмечается, что уголовный закон (ст. 375 Кодекса) должен соответствовать требованиям юридической определенности, ясности и недвусмысленности. Это является гарантией осуществления судьями правосудия.
По мнению Конституционного суда установление уголовной ответственности за вынесение "заведомо неправосудного" судебного решения создает риски и возможности для влияния на судей.
Учитывая изложенное, Конституционный Суд Украины установил, что ст. 375 УК противоречит принципу верховенства права, а именно такого его элемента, как юридическая определенность, и не согласуется с принципами независимости судей, обязательности судебного решения, а следовательно, противоречит Конституции Украины.
Считаете ли вы такое решение Конституционного Суда правильным.? Лично у меня сложилось впечатление, что судьи Конституционного Суда путем произвольной трактовки норм Конституции решили, что судья вообще не должен нести никакой ответственности, что в корне неверно и не соответствует принципам демократического общества.
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27.07.2020 11:48 Ответить
Судьи вообще не несут ответственность за принятые им не важно какие решения! Вот где ошибка! Они должны нести ответственность за любые свои решения!
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27.07.2020 19:20 Ответить
..так а шо- это чмо, р.с., 29-летнее такое недосягаемое, или как...??= судья в кайф сделал, шоб его трошки переговорили прямо на улице, под залогом же черепки ещё лучше трескаются...- просто споткнулся и неудачно ощутил силу всемирного тяготения...)))- а на нет уродца и суда нет)))
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26.07.2020 00:05 Ответить
КОМУНАРСЬКИЙ суд. Це ж треба.
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26.07.2020 03:52 Ответить
А зачем его садить-то, он даже не патриот... , и тем более не АТОшник.
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26.07.2020 08:54 Ответить
а ще досі ніхто нічого не оскаржив? Скарга мала б бути направлена максимум на наступний день після прийняття того рішення суддею.-...дарасом
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26.07.2020 09:27 Ответить
Це не судді, а якесь бандокодло без честі і совісті!
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26.07.2020 17:11 Ответить
Какой суд? Какая справедливость? Отомстите за побратима а не бегайте жаловаться по телеканалам
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26.07.2020 19:51 Ответить
Дуже дивне рішення суду..За статтями, де є насильство та тілесні ушкодження навіть залог не призначають...арешт безальтернативний. Мабудь цей злодій, або сам дуже впливовий,або його кришують дуже впливові злодії...або, скоріш за все, багато грошей віддали слідчому судді...Що злодій втече - ніякого сумніву..для цього випускали. Бандюки, БЛАЗНІ та гроші рулять в країні...
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26.07.2020 20:26 Ответить
на закон надеятся в нашей стране бессмысленно. Особенно при сопле и особенно в отношении сепаров и остальных дегенератов. Надеюсь побратимы найдут и сильно потеряют этого угрёбка....
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26.07.2020 20:53 Ответить
Не понимаю я " побратимов потерпевшего, активистов "Национального корпуса"
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26.07.2020 21:45 Ответить
С одной стороны у азовцев появится шанс для адекватного наказания урода, а с другой этот хмырь скорее всего постарается свалить на парашку, и не исключено что кацапская агентура здесь в лице всяких там жоппоблоковцев или петушариков в этом ему всячески будет помогать, тем более что судейку уже явно подмазали или ватно-зебильный портняжка приказал отпустить.
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26.07.2020 22:11 Ответить
Честно говоря если крыса свалит без наказания и Азов не накажет судейку, то они будут еще теми терпилами.
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26.07.2020 22:17 Ответить
Олег! Та не "Азов" повинен справедливість підіймати і вирівнювати серед спільноти та населення,і не цивільний суд під час загроз,небезпеки та війни. А...ТРИБУНАЛ. Ви ж бачите,що прюзюденту НАСРАТЬ на солдат, офіцерів і навіть ...ГЕНЕРАЛІВ,і на всю цю...АБАРОНУ і на рішення судів,які вже виносять рішення....по перевірці документів самих військових частин. ТАКОГО НІГДЕ НЕ МАЄ СВІТІ. В Україні ВІЙСЬКОВИЙ зараз стоїть на самому нижньому рівні захищенності. І це вже через рік після приходу цієі...хєр її знає чиєї влади,та тільки не державної української! Порошенко П.О.,генерали,державні діячі,які організовували захист країни і забезпечували її на всіх рівнях, самі зараз в шоці від того,що відбувсється в Україні і того,що може бути вже в найближчі не дні,а години. Висновок один : ДЕРЖАВНІСТЬ УкРАЇнИ.........ОБНУЛЬОВАНО!
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27.07.2020 04:58 Ответить
В Англії за напад на військового,та ще й з бойовими відзнаками або з бойової частини, караєтьтся особисто Королівським наказом.....від смертного до каторги пожиттєвої. А у нас ....ВИРВАТЬ ГЛАЗ можуть військовому і після суду нападник може...піти в кафе і замочити "расстройство" з "рєшенієм" самого ГУМАННОГО СУДУ у СВІТІ. *****, це що, знущання над армією і народом,який вона захищає? Це не суди ,а диверсантський непотріб! Люди,давайте думати над Королівським управлінням. Краще кормити одного Короля,а ніж свору нами ж посажених диверсантів,провокаторів та ватопацифіського антидкржавного непотрібу!
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27.07.2020 04:46 Ответить
Так ведь это хорошо, что оставили на свободе. Судья посылает Азову вполне четкий сигнал: правосудия не будет. Хотите правосудие - творите его сами.
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27.07.2020 08:39 Ответить
Кады отсутствуют суды -

То старый Линч идеть туды!
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27.07.2020 08:56 Ответить
За даними запорізьких видань, ..хлопчина помер. https://zp-fakty.net.ua/criminal/u-zaporijji-zaginuv-boc-ato-yakogo-pobili-bilya-supermarketu
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27.07.2020 10:03 Ответить
Надо переизбирать меру пресечения, теперь это уже убийство. Человек умер.
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27.07.2020 13:06 Ответить
Его убить просто надо. Мучительно...
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27.07.2020 21:57 Ответить
ага флажками помахайте перед судом как настоящие толерасты-дермократы....
Суд відпустив під заставу в 40 тис. грн підозрюваного в побитті бійця "Азова" Черевка в Запоріжжі, рішення буде оскаржено - Цензор.НЕТ 8659
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27.07.2020 22:03 Ответить
 
 