Суд отпустил под залог 40 тыс. грн подозреваемого в избиении бойца "Азова" Черевко в Запорожье, решение будет обжаловано
Коммунарский районный суд Запорожья отпустил под залог в 40 тысяч гривен мужчину, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений бойцу полка "Азов" Олегу Черевко.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Запорожской области.
В полиции заявили, что 27 июля вместе с прокуратурой будут подавать апелляцию, чтобы злоумышленника арестовали, ведь он "может нести угрозу для других граждан".
Как пишет Громадське радіо, 24 июля побратимы потерпевшего, активисты "Национального корпуса" и местные журналисты провели акцию протеста под стенами запорожского управления полиции. Они требовали обжаловать приговор суда, который отпустил подозреваемого под минимальный залог.
В полиции отмечают, что во время заседания прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей: "Сотрудники следствия выполнили все обязанности относительно возможности избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Собрана достаточная доказательная база, в том числе есть видеозапись с противоправными действиями подозреваемого. Но суд решил отпустить подозреваемого под залог с минимальной суммой в 40 тысяч гривен".
Напомним, что боец батальона "Азов" Олег Черевко приехал домой в Запорожье во время кратковременного отпуска из зоны ООС. 21 июля возле продуктового супермаркета он сделал замечание мужчине, который приставал к девушкам. В ответ мужчина ударил военного по голове, что привело к перелому основания черепа. Нападающий с места происшествия скрылся, позже его задержали полицейские. Задержанный - 29-летний ранее судимый житель Запорожья. Ему сообщили о подозрении по статье "умышленное тяжкое телесное повреждение". Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 8 лет.
Сейчас Олег Черевко находится в коме третей степени. Расходы на лечение и обеспечение донорской кровью взяли на себя патронажная служба полка "Азов", члены "ветеранского братства", донорский проект "Одна кровь" и военные части Нацгвардии, которые дислоцируются в Запорожье.
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Зеленский своим Указом № 937/2019 от 23 декабря 2019 года назначил на должность
судьи Коммунарского районного суда города Запорожья
ТУЧКОВА Сергея Сергеевича;
- https://www.facebook.com/ProsudInfo/photos/a.1748817248727345/2634750863467308/?type=3&theater
https://www.obozrevatel.com/ukr/odesa/accident/v-odesi-vatazhka-bandi-vikradachiv-vipustili-z-pid-varti.htm В Одесі ватажка небезпечної банди викрадачів випустили з-під варти
В Одесі під домашній арешт відпустили підозрюваного лідера банди Магомеда Айдамірова, обвинуваченого у викраденнях людей і вимаганні грошей за їх звільнення.
Рішення 24 липня ухвалив Київський районний суд Одеси. Разом з Айдаміровим у залі суду були звільнені ще троє ймовірних учасників банди. Це Халід Абаза, Юрій Поляков і Євген Клименко.
Фігурантів справи відпустили при тій обставині, що постраждалі - викрадені підприємці - вже три роки знаходяться під державною охороною, оскільки їм неодноразово надсилали погрози.
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no comment.......😡
Вища рада правосуддя знову пробила дно та відправила одіозного суддю Олександра Струкова у відставку зі збереженням всіх привілеїв та довічного утримання (орієнтовно 90 000 грн на місяць).
Минулий склад ВККС визнав Терлецьку такою, що відповідає посаді ще в липні 2018 року. Й це незважаючи на наявність у судді великої кількості майна, яке складно пояснити офіційними доходами. Так у власності родини Терлецьких:
Будинок площею 408 кв.м. під Києвом;
Недобудова площею 400 кв.м під Києвом;
8 земельних ділянок у Вінницькій, Київській областях та м. Києві;
Квартира та офіс у Києві;
3 автомобіля
Ми також виявили неточності в декларації родинних зв'язків Олени Терлецької, де суддя забула вказати адвокатську діяльність чоловіка.
Если бы боялось.
А "Азовцы" , похоже, могут только на своё начальство бочку катить..
https://www.facebook.com/ProsudInfo/posts/2637471636528564?__tn__=%2CO*F 13 апреля ·2020 .
Сьогодні депутати Верховної ради проголосували за антикризові зміни до держ бюджету.
Однією із проголосованих змін стало ЗБІЛЬШЕННЯ бюджету Державної судової адміністрації на 1,07 млрд () грн
Чому такі зміни раптом з'явилися в «антикризовому» бюджеті?
Річ у тому, що левова частка бюджету судової адміністрації йде на чималі зарплати суддям (від 40 до 300 тис.грн на місяць) та величезні виплати суддям у відставці про які ми пишемо доволі часто.
Завдячуючи цьому та рішенню Конституційного суду щодо неможливості зменшення суддівських зарплат та збільшення виплат суддям у відставці в бюджеті Державної судової адміністрації утворилася величезна діра.
Настільки велика, що судовій адміністрації не вистачало не те що на виплати зарплатні помічникам суддів, а навіть не було грошей на поштові марки для відправлення кореспонденції!
І ось завдяки сьогоднішньому рішенню депутатів діра закрита. Сподіваємося, отриманні кошти не підуть на чергові суддівські виплати чи купівлю нових авто для судів...
Завдячуючи цьому та рішенню Конституційного суду щодо неможливості зменшення суддівських зарплат та збільшення виплат суддям у відставці в бюджеті Державної судової адміністрації утворилася величезна діра.
Настільки велика, що судовій адміністрації не вистачало не те що на виплати зарплатні помічникам суддів, а навіть не було грошей на поштові марки для відправлення кореспонденції! ...
куди бігти?
де не вб'є лікар.... якщо взагалі оглянуть без грошей.
де немає ДТП, у якій державі?
у якій державі є суди, чесні суди і судді?
Скажіть, де така держава рожевого фламіного?
Там ж азовець зробив зауваження алкашу і той його побив...
у кого то может лопнуть терпение. помнится писалось в прессе, что в Одессе голову судьи вынесли из его картиры в сумке, а остальное осталось лежать на месте.. и никто не нашел кто и как это сделал. инстинкт самосохранения у судейской мрази отсутствует напрочь.
бандитам волю, патриотам тюрьмы, лейтмотив судейской шалупени. играют с огнем однако.))))
11.06.2020 - Конституционный Суд Украины принял решение по делу относительно соответствия Конституции Украины ст. 375 УК Украины, которой была предусмотрена уголовная ответственность судей за вынесение "заведомо неправосудного" приговора, решения, определения или постановления.
Решая данное дело КСУ исходил, из того, что в ст. 375 УК не установлено критериев, по которым можно определить, какой приговор, решение или постановление судьи является "неправосудными", а также не раскрыто содержание сочетания слов "заведомо неправосудного", что может привести к неоднозначному пониманию состава преступления, квалификацию которого осуществлено по этой норме.
В Решении отмечается, что уголовный закон (ст. 375 Кодекса) должен соответствовать требованиям юридической определенности, ясности и недвусмысленности. Это является гарантией осуществления судьями правосудия.
По мнению Конституционного суда установление уголовной ответственности за вынесение "заведомо неправосудного" судебного решения создает риски и возможности для влияния на судей.
Учитывая изложенное, Конституционный Суд Украины установил, что ст. 375 УК противоречит принципу верховенства права, а именно такого его элемента, как юридическая определенность, и не согласуется с принципами независимости судей, обязательности судебного решения, а следовательно, противоречит Конституции Украины.
Считаете ли вы такое решение Конституционного Суда правильным.? Лично у меня сложилось впечатление, что судьи Конституционного Суда путем произвольной трактовки норм Конституции решили, что судья вообще не должен нести никакой ответственности, что в корне неверно и не соответствует принципам демократического общества.
То старый Линч идеть туды!