В зоне операции Объединенных сил началась подготовка к полному и всеобъемлющему прекращению огня, - пресс-центр
Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращения огня на линии разграничения в Донбассе, которое вступает в силу с 27 июля 2020 года.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
"По масштабу, подобных мероприятий не было за весь период проведения операции", - отмечают в пресс-центре.
Начиная с 00:01 27 июля на каждой из позиций будут дежурить специально командированные украинские военнослужащие, которые будут следить за выполнением соглашения о прекращении огня. Большинство из этих военнослужащих занимались профильными вопросами в миротворческих миссиях под эгидой ООН, говорится в сообщении.
В Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп украинских и иностранных СМИ. Также о текущей ситуации на Донбассе информировать уполномоченный представитель, ведь в штабе предполагают, что на некоторых участках линии разграничения боевики могут устраивать провокации.
"Так уже неоднократно происходило: предварительные договоренности о прекращении огня за более шести лет боевых действий на Донбассе позволяли говорить об уменьшении количества обстрелов только определенное время, после чего, срывались по вине вооруженных формирований РФ", - говорится в заметке.
Напомним, на заседании ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля.
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17 ч.
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Новый режим прекращения огня на фронте с 27 июля - это очередное бездарное и антигосударственное решение офиса Владимира Зеленского и Андрея Ермака, которое нанесет большой ущерб делу защиты страны. Нет никакой необходимости усиливать и без того жесткие ограничения на применение оружия, которые существуют на фронте.
Вся международная субъектность Украины основана на одном - на вооруженном сопротивлении агрессии России. Отдавая приказы ограничить максимально боевые действия Верховный Главнокомандующий выбивает из рук нашего государства единственный политический аргумент, благодаря которому Украина пользуется авторитетом и влиянием на международной арене.
Еще хуже - Зеленский показывает армии и обществу, что наш путь - отказ от сопротивления и молчаливое признание оккупации де-факто. Зеленский снова серьезно ободряет сторонников давления на Украину в РФ - "Приднестровский сценарий" Кремля продолжает работать. А вот для украинских патриотов это новый моральный удар.
Вспомнилось, как Зеленский обещал целый год исполнять Минские соглашения, а потом предъявить "план Б" - да только нет его, плана Б, есть очередное нарушенное обещание, очередное тупиковое решение. Год прошёл и продолжается безответственная капитулянтская политика Минска.
Чем это закончится? Да очередной спрятанной войной. Забрали с фронта боевую часть с уникальной мотивацией - "Азов", забрали снайперов, отрезали полностью выдачу боеприпасов. Запретят воевать, но потом все равно война продолжится, и придется возвращать мало-помалу на фронт все, что забрали. Потому что все равно две стороны разделяет только оружие. Все равно надо защищать свою землю - иначе зачем держать в окопах армию, сажайте полицию. Все равно перемирие очередное будет снова нарушено и надо будет по новой давать отпор.
Попытка завершить войну путем одностороннего сворачивания боевых действий Украиной выгодна только России и Путину. Украина же демонстрирует всему миру свою неспособность давать отпор и защищать даже свои дипломатические позиции. Никакая дипломатия без эффективной военной силы и нанесения врагу потерь существовать не может. Неспособность Зеленского проводить самостоятельную политику и анализировать обстановку проявилась в полной мере.
Вся надежда, что в армии все еще есть неравнодушные дееспособные воины, которые продолжают свою нелегкую службу, и найдут способы бить врага. Вот так вопреки руководству государства продолжается война за независимость нашей страны...
Нехай прибирають армію з фронту і саджають поліціянтів Авакова!
Перемір'я повинне бути повним
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Hellis
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·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1286767478027227137 24 июл.
Послушайте Сашу. Человека, который знает, что такое фронт и кто враг на " той стороне" . Послушайте парня, который видел смерть, в отличии от трусливого зелёного четырежды уклониста, сдающего нашу Украину врагу.
"захисників Донбасу". І ще треба на передову відправити Сівоху разом з депутатами від антиукраїнських партій (ОПЗЖ, та інші бувші регіонали), бо вони стверджують, що ЗСУ обстрілюють мирний донбас, а отже їм немає чого боятись, бо ж "друга сторона" стріляти не буде. Президен теж може прогулятись та перерізати червону стрічку всеохоплюючого. Гуляти так гуляти, можна й концерт з шоу 95 кварталу в сірій зоні. Головне творчо підійти й мир настане.
Здравствуй, Приднестровье!
пидсвидетели секты панамского гэтьмана. Ну все еще впереди
Ведь порошенко МНОГО раз делал такие перемирия.
И они доказывают здесь, на сайте, что надо отвоевывать свои территории. Тем более, порошенко ж создал армию, третью по мощи в Европе.
И он, порошенко, а также турчинов, пойдут во главе этих борцов, чтобы отвоевать то, что в свое время у Украины украдено.
И не будут они тут писать денно и нощно, а займутся, наконец, полезным делом
Приплыли...
щяс они все как один встанут в атаку и клавиатурами врага закидают.
Какой дибил им и зеле тексты пишет? Тот который раньше порохне писал?
Генкрысы, а шо прекращение бывает частичным и ограничено объёмным? Они когда подбирают слова - смысл понимают?