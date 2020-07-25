В зоне операции Объединенных сил началась подготовка к полному и всеобъемлющему прекращению огня, - пресс-центр

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращения огня на линии разграничения в Донбассе, которое вступает в силу с 27 июля 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"По масштабу, подобных мероприятий не было за весь период проведения операции", - отмечают в пресс-центре.

Начиная с 00:01 27 июля на каждой из позиций будут дежурить специально командированные украинские военнослужащие, которые будут следить за выполнением соглашения о прекращении огня. Большинство из этих военнослужащих занимались профильными вопросами в миротворческих миссиях под эгидой ООН, говорится в сообщении.

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В Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп украинских и иностранных СМИ. Также о текущей ситуации на Донбассе информировать уполномоченный представитель, ведь в штабе предполагают, что на некоторых участках линии разграничения боевики могут устраивать провокации.

"Так уже неоднократно происходило: предварительные договоренности о прекращении огня за более шести лет боевых действий на Донбассе позволяли говорить об уменьшении количества обстрелов только определенное время, после чего, срывались по вине вооруженных формирований РФ", - говорится в заметке.

Напомним, на заседании ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля.

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