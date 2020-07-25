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Новости Агрессия России против Украины
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В зоне операции Объединенных сил началась подготовка к полному и всеобъемлющему прекращению огня, - пресс-центр

В зоне операции Объединенных сил началась подготовка к полному и всеобъемлющему прекращению огня, - пресс-центр

Подразделения из состава Объединенных сил начали подготовку к полному и всеобъемлющему прекращения огня на линии разграничения в Донбассе, которое вступает в силу с 27 июля 2020 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"По масштабу, подобных мероприятий не было за весь период проведения операции", - отмечают в пресс-центре.

Начиная с 00:01 27 июля на каждой из позиций будут дежурить специально командированные украинские военнослужащие, которые будут следить за выполнением соглашения о прекращении огня. Большинство из этих военнослужащих занимались профильными вопросами в миротворческих миссиях под эгидой ООН, говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг применял минометы калибра 82 и 120 мм на Донбассе, потерь среди воинов ОС нет, - пресс-центр

В Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп украинских и иностранных СМИ. Также о текущей ситуации на Донбассе информировать уполномоченный представитель, ведь в штабе предполагают, что на некоторых участках линии разграничения боевики могут устраивать провокации.

"Так уже неоднократно происходило: предварительные договоренности о прекращении огня за более шести лет боевых действий на Донбассе позволяли говорить об уменьшении количества обстрелов только определенное время, после чего, срывались по вине вооруженных формирований РФ", - говорится в заметке.

Напомним, на заседании ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля.

Также читайте: Таран о перемирии: Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать

Автор: 

Донбасс (26957) перемирие (1686) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+162
В зоне операции Объединенных сил началась подготовка к полному и всеобъемлющему прекращению огня, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 8564
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25.07.2020 22:10
+120
В зоне операции Объединенных сил началась подготовка к полному и всеобъемлющему прекращению огня, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 9056
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25.07.2020 22:19
+110
В зоне операции Объединенных сил началась подготовка к полному и всеобъемлющему прекращению огня, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 7066
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25.07.2020 22:16
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Страница 6 из 6
Уже напоказывали столько, що як кажуть із очей вылазе.Эта показуха будет очень дорого стоить Украине: зная, что украинские защитники почти полностью обезоружены , думаете враг просто постреляет и сорвет т.н. "перемирие", ошибаетесь т.к. будут захвачены новые территории ( "разведение" при ЗЕ оказалось отведением защитников только с укр.стороны, а последня трагедия с умирающим 4 дня бойцом показала всю подступность, цинизм россии)- не для того обнуленыш нагнал военной техники и боевые припасы, не для того "гордые и независимые" рыспублики приняли законы о о том, что границы этих рыспублик совпадают с админ.границами Донецкой и Луганской областей
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26.07.2020 11:46 Ответить
Вибрали гінду - тепер чешіть потилиці від московських вошей. Армія , яка терпить зрадників це армія постійної поразки.
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26.07.2020 08:03 Ответить
У зоні операції Об'єднаних сил почалася підготовка до повного та всеосяжного припинення вогню, - пресцентр - Цензор.НЕТ 5447
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26.07.2020 08:18 Ответить
а чому ж табло закрив, якщо ти з ними?
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26.07.2020 09:20 Ответить
Вузькоокий удмурт якийсь.
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27.07.2020 00:18 Ответить
дешевка
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27.07.2020 01:09 Ответить
Так я і пишу по ділам їх аз воздастся. Терпіли Януковича отримали війну, терплять зелене чмо отримають поразку. Хотя олігархам "какая разніца" їм потрібно грабувати Україну, мати гешефт з окупантом, мати фанів їх ОПЗЖ.
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26.07.2020 08:20 Ответить
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUlzP44QN0d-SKtLv3VvUwCH83a5IYs6u75TPRx4E6G4NZne8UKals_1PV0QUWdO9sNx-o2b5w9R5-Iv1Cle-bSOla87bKfl4Tv0EWe5XU_UJgPMz7UN4R53aFs1jhjhgg&__tn__=-UC%2CP-R Юрий Бутусов

17 ч.
·

Новый режим прекращения огня на фронте с 27 июля - это очередное бездарное и антигосударственное решение офиса Владимира Зеленского и Андрея Ермака, которое нанесет большой ущерб делу защиты страны. Нет никакой необходимости усиливать и без того жесткие ограничения на применение оружия, которые существуют на фронте.

Вся международная субъектность Украины основана на одном - на вооруженном сопротивлении агрессии России. Отдавая приказы ограничить максимально боевые действия Верховный Главнокомандующий выбивает из рук нашего государства единственный политический аргумент, благодаря которому Украина пользуется авторитетом и влиянием на международной арене.

Еще хуже - Зеленский показывает армии и обществу, что наш путь - отказ от сопротивления и молчаливое признание оккупации де-факто. Зеленский снова серьезно ободряет сторонников давления на Украину в РФ - "Приднестровский сценарий" Кремля продолжает работать. А вот для украинских патриотов это новый моральный удар.

Вспомнилось, как Зеленский обещал целый год исполнять Минские соглашения, а потом предъявить "план Б" - да только нет его, плана Б, есть очередное нарушенное обещание, очередное тупиковое решение. Год прошёл и продолжается безответственная капитулянтская политика Минска.

Чем это закончится? Да очередной спрятанной войной. Забрали с фронта боевую часть с уникальной мотивацией - "Азов", забрали снайперов, отрезали полностью выдачу боеприпасов. Запретят воевать, но потом все равно война продолжится, и придется возвращать мало-помалу на фронт все, что забрали. Потому что все равно две стороны разделяет только оружие. Все равно надо защищать свою землю - иначе зачем держать в окопах армию, сажайте полицию. Все равно перемирие очередное будет снова нарушено и надо будет по новой давать отпор.

Попытка завершить войну путем одностороннего сворачивания боевых действий Украиной выгодна только России и Путину. Украина же демонстрирует всему миру свою неспособность давать отпор и защищать даже свои дипломатические позиции. Никакая дипломатия без эффективной военной силы и нанесения врагу потерь существовать не может. Неспособность Зеленского проводить самостоятельную политику и анализировать обстановку проявилась в полной мере.

Вся надежда, что в армии все еще есть неравнодушные дееспособные воины, которые продолжают свою нелегкую службу, и найдут способы бить врага. Вот так вопреки руководству государства продолжается война за независимость нашей страны...
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26.07.2020 08:17 Ответить
гарна ідея!
Нехай прибирають армію з фронту і саджають поліціянтів Авакова!
Перемір'я повинне бути повним
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26.07.2020 09:07 Ответить
Тим більше, що їх достаня кількість.
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26.07.2020 14:55 Ответить
чем бить врага? саперной лапатой?
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26.07.2020 09:34 Ответить
Як казав *****?: "курочка по зёрнышку клюёт", "а мы потом у них цап царап". От маленькими кроками, поступово, Зелене Гавно і привело Україну до ситуації коли кацапам осталося тільки "цап царап" зробити. Ну що, ЗСУ, голосувавші за Клоуна і його зелених колаборантів? Першими "накриють" вас, другими підемо ми, ветерани, а от малороське хохлобидло на колінах і зі спущеними штанами буде зустрічати окупантів.
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26.07.2020 08:35 Ответить
ЗЕ-перемирие: 25.07.20 Враг применял минометы калибра 82 и 120 мм на Донбассе, потерь среди воинов ОС нет, - пресс-центр https://censor.net/n3210139
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26.07.2020 10:40 Ответить
Который раз уже?! Это все хрень полная! Кто будет контролировать сепаров?!! Они завтра снова начнут стрелять, так было не раз!!! Кацапне верить, себя не уважать!!!
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26.07.2020 08:45 Ответить
https://twitter.com/i/status/1286760600685744131

https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13


https://twitter.com/13Hellis_13
https://twitter.com/13Hellis_13

Hellis

@13Hellis_13

·https://twitter.com/13Hellis_13/status/1286767478027227137 24 июл.

Послушайте Сашу. Человека, который знает, что такое фронт и кто враг на " той стороне" . Послушайте парня, который видел смерть, в отличии от трусливого зелёного четырежды уклониста, сдающего нашу Украину врагу.
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26.07.2020 08:45 Ответить
Ти рузге фсб
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26.07.2020 10:08 Ответить
У зоні операції Об'єднаних сил почалася підготовка до повного та всеосяжного припинення вогню - найманці РФ 15 разів відкривали вогонь на Донбасі, місцями били з 120-мм мінометів, втрат немає
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26.07.2020 09:02 Ответить
73% дебилов вы добились чего хотели , Осел Оманский просто перестал стрелять и теперь смерть каждого пацана , который погибнет , бо ему прикажут не открывать огонь в ответ на обстрел , будет именно на вашей совести .
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26.07.2020 09:20 Ответить
они сватов смотрят они заняты
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26.07.2020 10:12 Ответить
З 27 липня подивимось. Головне щоб долоньки не заболіли коли будете переможно у них ляпати!
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26.07.2020 09:23 Ответить
Нічого видумувати тут не треба. Просто кожному українцю ( не малоРоссу) треба усвідомити що ВОНО та кодла на чолі з дерьМаком зрадники!!
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26.07.2020 09:24 Ответить
Где наш украинский Пиночет?
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26.07.2020 09:26 Ответить
В Польше, на заработках...
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26.07.2020 13:51 Ответить
Почему в Польше ,в может в Швеции !
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26.07.2020 20:19 Ответить
Это предательство зеленским и приспешниками путина Украины. Статья и суд. Преступные приказы.
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26.07.2020 09:26 Ответить
конечно не было за шесть лет - потому что никто не отступал
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26.07.2020 09:27 Ответить
Опять "великий"Зе,впрочем как и его предшественник,желает таки в который раз наступить на одни и те же грабли..Бойцы ВСУ, как обычно, останутся в заложниках пораженчества и предательства"зелени",а у рашистов с мятежной донбассней попросту развяжутся руки к провокациям и безответным обстрелам..
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26.07.2020 09:39 Ответить
https://www.unian.ua/war/peremir-ya-na-donbasi-viyna-rosiji-proti-ukrajini-novini-donbasu-11089073.html "Неможливо домовитися з крокодилом": координатор ІС дав прогноз щодо нового перемир'я на Донбасі. Згідно з новими домовленостями, сторонам буде заборонено стріляти, проводити розвідувальну діяльність і використовувати безпілотники. За порушення вводиться дисциплінарна відповідальність. Проте військовий експерт сумнівається в тому, що окупанти будуть виконувати ці правила. «Бойовики навряд чи будуть виконувати ці правила повною мірою. Там рівень контролю і командування залишає бажати кращого. Я не бачу аргументів, які б змусили противника беззаперечно дотримуватися вищевказаних вимог. Ви ж пам'ятаєте, що вже були і «хлібне перемир'я», і «шкільне перемир'я», і «коронавірусне»... Вони ніколи не дотримувалися», - підкреслив Машовець.
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26.07.2020 09:40 Ответить
Готовят полную и безоговорочную капитуляцию. Боеприпасы и оружие нужно сдать на склады а дроны уничтожить. Контр-снайперам уже дан приказ отойти на базы и разоружится. Нацгвардия подтянута к линии разграничения для контроля исполнения приказа Зеленского над ВСУ. Это конец. Ждем парада победителей в Киеве.
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26.07.2020 09:51 Ответить
Не дождетесь
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26.07.2020 18:19 Ответить
Если народ не восстанет против предателей то это конец страны.
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26.07.2020 09:57 Ответить
а если народ не восстанет - то это конец народа.
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27.07.2020 01:12 Ответить
Чистый слив Украины ! и чистое нарушение конституции Украины писюнистом
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26.07.2020 10:09 Ответить
Нашего какого путина ?
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26.07.2020 10:21 Ответить
По-перше, чого до нього готуватись, якщо діє попереднє всеохоплючеє. По-друге, у "тієї сторони" теж будуть контролери з "военнослужащих занимались профильными вопросами в миротворческих миссиях под эгидой ООН"? Чи там контролери будуть із тролейбуса? По-третє, якщо очікуються провокації, то треба побільше зібрати представників ЗМІ, щоб потім не сказали, що ніхто не бачив ніяких провокацій, а от коли вб'ють пару журналістів, то може й повірять і то, якщо Росія не заявить, що вбили самі й хочуть повісити на
"захисників Донбасу". І ще треба на передову відправити Сівоху разом з депутатами від антиукраїнських партій (ОПЗЖ, та інші бувші регіонали), бо вони стверджують, що ЗСУ обстрілюють мирний донбас, а отже їм немає чого боятись, бо ж "друга сторона" стріляти не буде. Президен теж може прогулятись та перерізати червону стрічку всеохоплюючого. Гуляти так гуляти, можна й концерт з шоу 95 кварталу в сірій зоні. Головне творчо підійти й мир настане.
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26.07.2020 10:14 Ответить
ЕСЛИ будет такое прекращение - второй шаг - формирование границы.
Здравствуй, Приднестровье!
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26.07.2020 10:24 Ответить
Так эти границы и сейчас есть,только гибнут бойцы.Если ничего не делать,а заниматься только болтологией,то запад может начать снимать санкции,у путина как раз полит коммуникации с западом налажены очень хорошо.
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26.07.2020 12:04 Ответить
НЕ говори ерунды. Там сейчас серая зона и никакой границы.
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26.07.2020 13:21 Ответить
Граница,пусть и не оф,проходит по нулю,так и останется,потому что никогда они оф границу нам под контроль ( без выполнения условий) не отдадут.А эти условия только узаконят виртуальную на данный момент границу,поэтому выполнять их не будут.
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26.07.2020 13:42 Ответить
Как тебя еще не заспамили пид свидетели секты панамского гэтьмана. Ну все еще впереди
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26.07.2020 12:29 Ответить
У зоні операції Об'єднаних сил почалася підготовка до повного та всеосяжного припинення вогню, - пресцентр - Цензор.НЕТ 2143
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26.07.2020 11:36 Ответить
Те, кто за порошенко, уже знают на примере их лидера, что это перемирие ни к чему не приведет.
Ведь порошенко МНОГО раз делал такие перемирия.
И они доказывают здесь, на сайте, что надо отвоевывать свои территории. Тем более, порошенко ж создал армию, третью по мощи в Европе.
И он, порошенко, а также турчинов, пойдут во главе этих борцов, чтобы отвоевать то, что в свое время у Украины украдено.
И не будут они тут писать денно и нощно, а займутся, наконец, полезным делом
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26.07.2020 12:07 Ответить
У зоні операції Об'єднаних сил почалася підготовка до повного та всеосяжного припинення вогню, - пресцентр - Цензор.НЕТ 7423
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26.07.2020 12:26 Ответить
Согласно уставу, военнослужащий имеет право использовать оружие для защиты своей жизни, поэтому забавны запреты на ответный огонь без согласования с "его превосходительствами" из генштаба. Наверно главнокомандующему надо проехаться по линии разграничения и позабирать оружие у солдат (искать нужно тщательно, возможны схованки с кулеметами в тумбочках и под матрасами), вот тогда уже точно стрелять наши защитники не смогут ни при каких условиях и наступит "мир".
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26.07.2020 12:31 Ответить
Уже с утра орки готовятся к перемирию проведя салют 120мм минами.
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26.07.2020 12:43 Ответить
Уверен на 100% кацапы стрелять не перестанут, а клоун предал в очередной раз всё здравомыслящие населения.
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26.07.2020 13:06 Ответить
Как это делал много раз порошенко?
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26.07.2020 13:16 Ответить
Порошенко из всех кто был !-есть патриот Украины !а что ты сделал для Украины и армии?
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26.07.2020 20:22 Ответить
увага, https://censor.net/user/187012 - це не просто зебілка, а сепарка, колаборантка і навіть ЛОМовий ворог з-за поребрика
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26.07.2020 20:54 Ответить
Логика железная: по ним стреляют, а они готовятся к полному и всеобъемлющему прекращению огня.
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26.07.2020 13:20 Ответить
нехай той ГлавЗебіл садить в окопи мусорню,сбеушні і іншу скотопадоль а армію відводить в пункти постійної дислокації. Нехай мусорва повоює))))
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26.07.2020 13:26 Ответить
те що Наркоман зрадник тут 100% і що Мальдівська Свиня,що Наркот все однакове, Свинятина ж підписала мін.туалетну бумагу замість вимоги скликати "гарантів" Будап.меморандуму,то цей свиночолий алкаш поперся до гебешної німчурноїх шлюхи а ***** продовжив розпочати Свинею.
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26.07.2020 13:28 Ответить
предатели Украины типа рабиновичей , бойко, мертведчуки, волошины, бондаренки, королевские, немчиновы, погребинские, разумков и арахамия и прочая пророссийкая сволочь и шваль, наконец то потешатся! Не отстают от них и Зедебилы и сам зеленский!!!!
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26.07.2020 13:32 Ответить
Таваріщ Путєн пріказалі-с!
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26.07.2020 13:54 Ответить
А сколько наших бойцов отдано на заклание, сколько их должно погибнуть?
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26.07.2020 13:55 Ответить
Злочинні накази можна не виконувати.А розброєння наших солдат є злочинний наказ.
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26.07.2020 15:10 Ответить
Так что, получается, что порошенко вовсе и не гетьман? Ведь он много раз объявлял перемирие, то есть, попросту сдавал Украину.
Приплыли...
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26.07.2020 15:21 Ответить
увага, https://censor.net/user/187012 - це не просто зебілка, а сепарка, колаборантка і навіть ЛОМовий ворог з-за поребрика
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26.07.2020 20:53 Ответить
Короче, они будут стрелять, а мы не отвечать? Не понял?!!
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26.07.2020 15:24 Ответить
Шо, опять...
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26.07.2020 15:59 Ответить
Жаль Украину. Вы зробили это разом!
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26.07.2020 16:09 Ответить
Это не зе сдает Украину, это мы все сдаем, ибо смотрим молча как зелень ложится под пуйла и ничегошеньки не делаем. Спасибо 75 процентам, это теперь ваша головная боль или как всегда - какая разница? Мы политикой не интересуемся
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26.07.2020 18:08 Ответить
ботоферма кукарекает про зраду на 500 комментов.
щяс они все как один встанут в атаку и клавиатурами врага закидают.
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26.07.2020 19:47 Ответить
Рашка может сделать "перемирие", а потом в своем духе подлости, во время учений Кавказ 2020 пойти дальше...Но надеюсь что так не будет...
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26.07.2020 20:28 Ответить
Сколько еще Героев должно погибнуть,пока осел научится думать,как думаете зефилитики?
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26.07.2020 20:41 Ответить
він не буде думати в інтересах України. І не для того воно рвалось у владу. Він нам "никому ничего не должен". "Должен" він (має борги) - хіба що бені. Можливо, і *****.
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26.07.2020 21:02 Ответить
До речі, і ти, https://censor.net/user/464311 - один з того самого кодла "быдло добровольно отдало страну на разграбление и уничтожение".
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26.07.2020 21:04 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pbVea766bQM Новий Хіт Зеленського. "Какая боль, какая боль... взяв під особистий контроль..."
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26.07.2020 21:40 Ответить
Ой ржу не могу....
Какой дибил им и зеле тексты пишет? Тот который раньше порохне писал?
Генкрысы, а шо прекращение бывает частичным и ограничено объёмным? Они когда подбирают слова - смысл понимают?
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26.07.2020 22:53 Ответить
Началась подготовка к полноценной сдаче? Впрочем, от Зелени ничего другого и не ожидалось.
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26.07.2020 23:55 Ответить
злив таки віслюк оманський країну !!
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27.07.2020 00:13 Ответить
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