Из-за ремонта на переходе Дорогуск-Ягодин грузовики простаивают по 24 часа, - СМИ

На границе с Польшей проводится ремонт перехода Дорогуск-Ягодин. Из-за этого днем 25 июля по обе стороны границы собралось более 500 грузовиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польське радіо.

"На польско-украинской границе на переходе "Дорогуск-Ягодин" выстроились длинные очереди. С обеих сторон стоят более пяти сотен грузовиков, а примерное время ожидания на пересечение границы составляет 24 часа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что до октября на переходе "Дорогуск-Ягодин" будет проходить ремонт, и столь большие очереди здесь образуются прежде всего по этой причине. Вторая причина - это интенсификация движения, которая обычно наблюдается в выходные.

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На переходе "Гребенное-Рава-Русская" очередь на въезд в Польшу состоит примерно из 90 автомобилей, а на выезд - из 170. Водители, которые хотят попасть в Украину, должны ожидать оформления около 13 часов, а в Польшу - 9 .