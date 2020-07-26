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Ситуация с танкером Delfi скоро покажется детской игрушкой, так как украинские чиновники десятилетиями разваливают морскую отрасль, - бизнесмен Хаджишвили

Ситуация с танкером Delfi скоро покажется детской игрушкой, так как украинские чиновники десятилетиями разваливают морскую отрасль, - бизнесмен Хаджишвили

Ситуация с танкером Delfi, который никак не могут поднять - предвестница более серьезных проблем с флотом.

Об этом в Facebook написал основатель и совладелец компании Risoil S.A Шота Хаджишвили, который в конце 1980-х работал в отделе аварийно-спасательных подводно-технических работ Ростовского центрального проектно-конструкторского бюро (РЦПКБ), передает Цензор.НЕТ.

По его словам, после развала СССР Украине достался мощный флот, однако за 30 лет его развалили чиновники.

"В Украине в 1991 году прошлого века было 300 тысяч чиновников и 52 миллиона граждан. Сейчас у нас менее 40 миллионов населения и 1 300 000 чиновников. Это они жрут страну… и они пьют ее кровь. Система управления страной потеряна на всех уровнях… с каждым днем страна все беднее… я поражен, как она вообще продержалась 30 лет. Как не исчезла или не захвачена "братским" соседом", - отмечает Хаджишвили.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередная попытка поднять затонувший в Одессе танкер Delfi завершилась неудачей

По его мнению, закон Украины о портах, Администрация морских портов - зло, кодекс торгового мореплавания нужно доработать, в Морской администрации нет профессионалов, ЧерноморНИИПроект - умирает.

"В стране в корне уничтожено профильное образование. Спецы еще есть, новых растим единицы, зато выпускаем 44 тысячи юристов в год. АМПУ нужно закрыть. Достаточно в каждом порту максимум 25-30 человек для администрирования портовых сборов. Портовые сборы - это не доходы и не дивиденды для бюджета. Эти средства необходимы портам для того, чтобы хотя бы содержать то что есть. Скоро причалы начнут рушиться, большинство изношено до 90%. Но АМПУ плевать - денег нет", - пишет Хаджишвили.

Также отдана на откуп экс-замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка и разрушена система капитаний (Служба капитанов портов. - Ред.).

"Регистр судоходства Украины - просто контора которая колотит левые деньги с любого металлолома… никак не влияет на качество флота. Любую лохань превратит в океанский лайнер, за деньги конечно. У нас сейчас по рекам и морям ходят однобортные танкера 1970 года постройки. Скоро нам Delfi покажется детской игрушкой, по сравнению с тем, что может произойти. А МорАд (Морская администрация. - Ред.) и Лихачев (видимо, имеется в виду замдиректора департамента из Отдела государственного контроля судов и экологической безопасности Никита Лихачев. - Ред.) это крышует", - подчеркивает Хаджишвили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Буксиры не смогли поднять затонувший танкер Delfi в Одессе, - ОГА. ФОТО

Он уверен, что необходимо немедленно забрать у МорАд все предприятия, вычистить кадрово, "оставить всего две функции, для которых мы все просили его создать" - представительство в IMO и PSC.

"Админсбор с каждого судна в наших портах полностью покроет высокую ЗП для реальных профи капитанов и стармехов", - считает Хаджишвили. Он также предложил "резать" не флот, а чиновников.

Ситуация с танкером Delfi скоро покажется детской игрушкой, так как украинские чиновники десятилетиями разваливают морскую отрасль, - бизнесмен Хаджишвили 01

Также смотрите: Утром произошел масштабный разлив топлива из затонувшего танкера Delfi в Одессе: площадь пятна - 7,5 тыс. м², оно идет в сторону берега. ФОТОрепортаж

Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

Смотрите также: Затонувший танкер Delfi начали поднимать с пляжа в Одессе. ФОТОрепортаж

Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом.

Автор: 

Одесса (7918) флот (815) танкер (149) АМПУ (50)


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Топ комментарии
+12
За які 30 років?! Увесь флот було спижджн,* за царювання Кравчука. Тільки за це йому треба обірвати яйця! Я вже не кажу про ЯО. Так напаскудити за 4 роки... Нема слів...
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26.07.2020 03:17
+10
Рост числа чиновников с 300 тысяч до 1 млн. 300 тысяч - вот рак, который жрёт Украину.
Они не украинцы - это видно по результатам их дел и неславянским физиономиям.
Украина самая бедная страна в Европе, но в Украине больше Порше чем в Германии.
Генри Форд описал всё это в своей книге по данному вопросу ещё в 1920 году (гугл).
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26.07.2020 05:47
+9
Русня строит новые порты и флот, мы уничтожаем что имеем, в целом гармония.
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26.07.2020 00:32
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Правила форума Совет форумчан
Это "ПАЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕСЛЕДОВАААААНИЕ"
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26.07.2020 00:26 Ответить
А тем временем:
https://youtu.be/m7HnpfW5uG4 Молния уничтожила 2 российских "Панциря-С1" в Эфиопии
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26.07.2020 00:28 Ответить
Слава блискавці !
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27.07.2020 09:24 Ответить
не разваливали , а все что могли украли , и то что украли работает на карман без проблем
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26.07.2020 00:31 Ответить
Русня строит новые порты и флот, мы уничтожаем что имеем, в целом гармония.
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26.07.2020 00:32 Ответить
Всэ были паражэны логикой Шота Хаджишвили.
Азіятський водолаз не в курсах, що не всі хто подає е-декларації є чиновником.

https://www.ukrinform.ru/rubric-polytics/2153642-v-ukraine-na-odnogo-cinovnika-prihoditsa-170-grazdan.html
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26.07.2020 00:32 Ответить
Мне кажется, в связи с невозможностью подъема судна, проще его зарыть в дно. Выкопать яму под водой и столкнуть его туда))
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26.07.2020 00:33 Ответить
Или сделать из него музей Слуг Народа на воде. А пока оставить как есть до выборов осенью.
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26.07.2020 00:35 Ответить
Они будут ждать, пока это не сделает бесплатный шторм.
Стихия. понимаешь.
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26.07.2020 06:20 Ответить
Даже если бы украинские чиновники старались - ничего, кроме как украсть, у них бы не получилось. Но прогресс на лицо - воры плодятся с 300 тыс. стало больше миллиона. Столько перегноя пропадает..
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26.07.2020 00:34 Ответить
И сразу появляются заинтересованные лица.
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26.07.2020 00:36 Ответить
В Італії в 2012 році круїзний лайнер налетів на прибережні скали і перевернувся.Десь тридцять людей загинуло.Трагедія,звичайно велика.Але італійці волинку не тягнули:аварія лайнера мала би тяжкі екологічні наслідки.Вони тоді зразу сказали,що самі його підняти не зможуть,бо корабель є гігантського розміру і лежить в місці сильних течій.І тому запросили голландські і американські фірми,які тільки тим і займаються,що піднімають затоплені кораблі.Голандці по відкачували мастила,нафту і все,що могло б витікати в море,забруднюючи його.Це було зроблено зразу ж після аварії.А американці,через рік,у 2013,лайнер підняли і приволокли його в Геную,де,італійці самі собі його порізали на металолом.Кошт цієї операції становив мільярд євро,в два рази більше ніж ціна самого лайнера.Що хочу сказати:що два роки,до поки релікт не зайшов в порт на порізку,цією аварією,новини починалися і нею закінчувалися.Тема була одна:екологія.Ясно,італійцям війна зуби не дробить і гроші вони мають,хоча вічно прибідняються.Але український прем'єр міністр,який на Донбасі не був ні разу,зарплату має таку саму,як його колега в Італії,міг би поїхати в ту Одесу і подивитися,що там твориться?Все таки,та лоханка забруднює українське море,за належний стан якого відповідають і Шмигаль і його уряд.
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26.07.2020 01:53 Ответить
За які 30 років?! Увесь флот було спижджн,* за царювання Кравчука. Тільки за це йому треба обірвати яйця! Я вже не кажу про ЯО. Так напаскудити за 4 роки... Нема слів...
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26.07.2020 03:17 Ответить
К большому сожалению, в угоду ЕС, разворован не только флот, но и судостроение, авиастроение, машиностроение, итд...итд. О таких специальностях как: лекальщик, фрезеровщик, инструментальщик, молодежь уже и не знает. За 30 лет уничтожить такую страну могли только ярые враги этой страны.
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26.07.2020 03:57 Ответить
И при чем здесь ЕС? Те, кто угробил и разворовал флот имеют конкретные имена и фамилии. Например, тот же продаевич. Но никто не сидит, а, наоборот, прекрасно себя чувствуют.
При этом ситуация кардинально меняется, как только порты становятся частными. Отсюда вывод, что реально нужно 'резать чиновников'.
Почему Одесса, например, не стала Роттердамом и так понятно.
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26.07.2020 04:52 Ответить
Посмотрите на лица премьеров - будет вам ответ.
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26.07.2020 05:50 Ответить
Одесіти всі з привітом. В угоду Москві нищиться економіка, авіа і суднобудування в Україні, бо це програма і втілення в дію кремля.
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26.07.2020 07:23 Ответить
тебе про ЕС ***** нашептало?
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26.07.2020 13:46 Ответить
В Украине в 1991 году прошлого века было 300 тысяч чиновников и 52 миллиона граждан. Сейчас у нас менее 40 миллионов населения и 1 300 000 чиновников. Это они жрут страну… и они пьют ее кровь. Система управления страной потеряна на всех уровнях… с каждым днем страна все беднее… я поражен, как она вообще продержалась 30 лет. Как не исчезла или не захвачена "братским" соседом", - этим почти все ...
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26.07.2020 05:20 Ответить
там такое в 5 раз больше
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26.07.2020 07:15 Ответить
Рост числа чиновников с 300 тысяч до 1 млн. 300 тысяч - вот рак, который жрёт Украину.
Они не украинцы - это видно по результатам их дел и неславянским физиономиям.
Украина самая бедная страна в Европе, но в Украине больше Порше чем в Германии.
Генри Форд описал всё это в своей книге по данному вопросу ещё в 1920 году (гугл).
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26.07.2020 05:47 Ответить
Увы, но они украинцы. Хватит верить в святой народ и злых евреев, тайно захвативших власть. Я лично прозрел, когда купил машину.
Например попробуй заглохнуть на дороге, перекрыв движение. Никто не предложит свою помощь, но все дружно станут тебя забибикивать. Потому что короли дорог спешат, им драгоценна каждая секунда.
Или посмотри шоу "Зупини лося" на ютубе, где те же самые автодятлы творят такое, что в голову не лезет. Меня особенно поразило, как одна милая девушка (чисто ангел) протащила на капоте блоггера метров сто. Причем она не от страху нажала педель газа. Она ОСОЗНАНО давила человека, мешающего ей нарушать закон.
А еще, буквально пару дней назад, другая милая девушка выжила меня с общественной парковки мотивируя что это "только для своих". И недвусмысленно намекая, что ночью могут и колеса проколоть.
А еще есть собачники, которые выгуливают своих чад без намордников и поводков, оставляют кучи говна на тротуарах.
Это сборище быдла и гопников вполне заслуживает такую власть, какую имеет. И эта власть вовсе не жиды, масоны и рептилоиды. Эта власть - плоть от плоти народа.
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26.07.2020 10:08 Ответить
І виходу нажаль немає. Для нормальної людини- тільки тікати звідси. Або хоча б дітей своїх готувати до еміграції
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26.07.2020 11:25 Ответить
Бізнесмен хренов, цю отрасль развалили ще на початку незалежної мудило кравчук із семимісячним чайківщинським виродком.
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26.07.2020 05:57 Ответить
різати чиновників, як на мене слушна думка
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26.07.2020 06:03 Ответить
Генерал Пиночет сейчас бы не помешал.
Сразу нашлись бы 3 млрд. в год на таможне, и необходимость в кредитах МВФ отпала бы.
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26.07.2020 06:23 Ответить
фпот перевозчик грузов.Зачем огромный фпот
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26.07.2020 07:12 Ответить
Всі чинуші вміють тільки красти, тому і пхнуться на ці посади. Як казала одна розумна людина: хто був при владі 5 років, того мона стріляти без суду і слідства.
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26.07.2020 07:57 Ответить
Якщо він лежить на мілині,то його потрібно було зтягувати з неї, а не піднімати.
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26.07.2020 08:15 Ответить
Невже там були підйомні крани?
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26.07.2020 08:31 Ответить
"В Украине в 1991 году прошлого века было 300 тысяч чиновников и 52 миллиона граждан. Сейчас у нас менее 40 миллионов населения и 1 300 000 чиновников. Это они жрут страну… и они пьют ее кровь. Система управления страной потеряна на всех уровнях… с каждым днем страна все беднее… я поражен, как она вообще продержалась 30 лет. Как не исчезла или не захвачена "братским" соседом", - отмечает Хаджишвили.-------------------------------надо сохранить на память..Источник: https://censor.net/n3210150
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26.07.2020 08:47 Ответить
Я про чинуш давно знаю и кричу про это на каждом углу. Но наш тупой народ во всем обвиняет пять олигархов. Как будто пять человек способны подчинить и эксплуатировать целую страну без армии пособников за плечами.
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26.07.2020 09:55 Ответить
Лично знаю одного вора, который пилит госпредприятия в Киеве и постоянно под уголовными делами ходит, а его жена один из начальников Антикоррупционного бюро. И таких тандемов по Украине миллионы, достаточно вспомнить попа московского патриархата и вора того же патриархата, которые будучи президентами своих детей и всех друзей-глядей сразу в чиновники затащили.
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26.07.2020 10:06 Ответить
На жаль, він правий. Компартійні чиновники-бізнесмени, які захопили владу в Україні 30 років тому, розікрали все, що змогли.
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26.07.2020 10:10 Ответить
Жадность самая яркая черта менталитета, уж не знаю в силу каких обстоятельств так сформировалось, наверняка не от лёгкой жизни( но здесь все приходят к власти чтоб урвать кусок пожирнее и отвалить....
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26.07.2020 10:19 Ответить
Мозги развалились а не отрасль. Как результат - правление зелёных отморозков.
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26.07.2020 12:46 Ответить
Шота, спецы на самом деле есть. Просто вы, "бизнесмены" их не видите и не понимаете, кто есть спец, а кто- простое фуфло, а "слуги урода" просто их боятся, потому что "слуга" рядом со спецом выглядит куском говна. Знаю тебя лично и передаю тебе привет из братской Германии...
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26.07.2020 14:15 Ответить
Выбор не велик или анархия наведет порядок
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27.07.2020 07:19 Ответить
 
 