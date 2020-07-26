Ситуация с танкером Delfi скоро покажется детской игрушкой, так как украинские чиновники десятилетиями разваливают морскую отрасль, - бизнесмен Хаджишвили

Ситуация с танкером Delfi, который никак не могут поднять - предвестница более серьезных проблем с флотом.

Об этом в Facebook написал основатель и совладелец компании Risoil S.A Шота Хаджишвили, который в конце 1980-х работал в отделе аварийно-спасательных подводно-технических работ Ростовского центрального проектно-конструкторского бюро (РЦПКБ), передает Цензор.НЕТ.

По его словам, после развала СССР Украине достался мощный флот, однако за 30 лет его развалили чиновники.

"В Украине в 1991 году прошлого века было 300 тысяч чиновников и 52 миллиона граждан. Сейчас у нас менее 40 миллионов населения и 1 300 000 чиновников. Это они жрут страну… и они пьют ее кровь. Система управления страной потеряна на всех уровнях… с каждым днем страна все беднее… я поражен, как она вообще продержалась 30 лет. Как не исчезла или не захвачена "братским" соседом", - отмечает Хаджишвили.

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По его мнению, закон Украины о портах, Администрация морских портов - зло, кодекс торгового мореплавания нужно доработать, в Морской администрации нет профессионалов, ЧерноморНИИПроект - умирает.

"В стране в корне уничтожено профильное образование. Спецы еще есть, новых растим единицы, зато выпускаем 44 тысячи юристов в год. АМПУ нужно закрыть. Достаточно в каждом порту максимум 25-30 человек для администрирования портовых сборов. Портовые сборы - это не доходы и не дивиденды для бюджета. Эти средства необходимы портам для того, чтобы хотя бы содержать то что есть. Скоро причалы начнут рушиться, большинство изношено до 90%. Но АМПУ плевать - денег нет", - пишет Хаджишвили.

Также отдана на откуп экс-замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка и разрушена система капитаний (Служба капитанов портов. - Ред.).

"Регистр судоходства Украины - просто контора которая колотит левые деньги с любого металлолома… никак не влияет на качество флота. Любую лохань превратит в океанский лайнер, за деньги конечно. У нас сейчас по рекам и морям ходят однобортные танкера 1970 года постройки. Скоро нам Delfi покажется детской игрушкой, по сравнению с тем, что может произойти. А МорАд (Морская администрация. - Ред.) и Лихачев (видимо, имеется в виду замдиректора департамента из Отдела государственного контроля судов и экологической безопасности Никита Лихачев. - Ред.) это крышует", - подчеркивает Хаджишвили.

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Он уверен, что необходимо немедленно забрать у МорАд все предприятия, вычистить кадрово, "оставить всего две функции, для которых мы все просили его создать" - представительство в IMO и PSC.

"Админсбор с каждого судна в наших портах полностью покроет высокую ЗП для реальных профи капитанов и стармехов", - считает Хаджишвили. Он также предложил "резать" не флот, а чиновников.

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Напомним, 22 ноября 2019 года вблизи Одессы сел на мель танкер Delfi. Владелец не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти из-за шторма.

Через несколько часов спасатели смогли эвакуировать экипаж.

Сразу после аварии и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов сообщил, что содержание нефтепродуктов в районе севшего на мель танкера превышает норму в 53 раза. В субботу, 23 ноября 2019 года концентрация была превышена уже в 157 раз.

Вначале мэрия Одессы сообщила, что затонувший в Одессе в ноябре танкер пролежит рядом с пляжем до конца лета.

16 июня глава Одесской ОГА Максим Куцый пообещал, что работы по подъему танкера завершатся до 25 июня.

21 июня из затонувшего у одесского побережья танкера начало выливаться топливо. Пятно достигло немалых размеров и распространилось в сторону пляжа с отдыхающими.

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Во время визита в регион президента Владимира Зеленского 4 июля местные власти пообещали, что к 20 июля судно уберут. Однако попытки поднять танкер пока не увенчались успехом.