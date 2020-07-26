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Новости Коронавирус и карантин
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Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от осложнений COVID-19

Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от осложнений COVID-19

Медики боролись за жизнь 48-летнего врача сборной Украины по футболу Антона Худаева до последнего, он находился под аппаратом искусственного дыхания, но сегодня вечером его сердце не выдержало.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

"Более 20 лет Антон Евгеньевич Худаев был врачом харьковского "Металлиста", а с 2016 года занимался национальной сборной (также некоторое время работал в главной команде в 2010-м). Всегда чуткий и заботливый к каждому игроку, каждому тренеру, каждому члену команды, он всегда ответственно реагировал на каждое обращение, искренне заботясь о здоровье коллег. Глубоко скорбим вместе со всей национальной командой и футбольной семьей Украины. Вечная память Антону Евгеньевичу Худаеву", - говорится в сообщении.

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карантин (16729) сборная по футболу (296) смерть (9250) врачи (1517) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
Жаль. Спочивай з миром. Співчуття рідним.
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26.07.2020 02:16
+9
Поддерживаю. Поналетели стервятники черноротые!!! Ни стыда ни совести у них
Это именно корона его убила, он на вентиляции был долго, лёгкие вирус сожрал! Пускай идиоты и дальше не верят, всё дело времени. У нас в городе уже в переполненном транспорте никто маски не надевает, а ведь количество заражений растет! И смертей!
Царство небесное умершему.
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26.07.2020 08:48
+8
тут справа в іншому - не треба тулити коронавірус аби куди, тоді і коментів подібних не буде.
Люди не дурні, якими їх вважає зелена влада.... поки що влада..
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26.07.2020 08:33
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Жаль. Спочивай з миром. Співчуття рідним.
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26.07.2020 02:16 Ответить
Изучай, умник: https://fnkc-fmba.ru/poliklinika/dietologiya/lechenie-ozhireniya-1-stepeni/
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26.07.2020 10:29 Ответить
тут справа в іншому - не треба тулити коронавірус аби куди, тоді і коментів подібних не буде.
Люди не дурні, якими їх вважає зелена влада.... поки що влада..
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26.07.2020 08:33 Ответить
Поддерживаю. Поналетели стервятники черноротые!!! Ни стыда ни совести у них
Это именно корона его убила, он на вентиляции был долго, лёгкие вирус сожрал! Пускай идиоты и дальше не верят, всё дело времени. У нас в городе уже в переполненном транспорте никто маски не надевает, а ведь количество заражений растет! И смертей!
Царство небесное умершему.
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26.07.2020 08:48 Ответить
не визжи...

Мужчина в возрасте 96 лет выздоровел после заражения коронавирусом нового типа в Армении.

Житель Сочи 96-ти лет с тяжелой формой коронавируса и заболеваниями сердца был подключен к аппарату ИВЛ в сочинской инфекционной больнице №2. Спасти его не удалось.
Всего за сутки в крае трое умерших. 83-х летняя жительница Краснодара была госпитализирована в городскую клиническую больницу №3 с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Через неделю госпитализации умерла.
У 89-летнего жителя Адыгеи также была тяжелая форма коронавирусной инфекции. Он скончался через три недели после лечения в краевой клинической больнице №2. У пациента было сопутствующее заболевание сердца и сахарный диабет.
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26.07.2020 09:25 Ответить
Изучайте "ошибка выжившего".
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26.07.2020 12:51 Ответить
Если верить написанному, то он умер от осложнений. Каких - не сообщают. Но есть малозаметный нюанс - сердце не выдержало. Хинины по протоколу?..
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26.07.2020 09:54 Ответить
Так ковід і є малопомітний нюанс.
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26.07.2020 10:32 Ответить
Образное выражение.
Я читал о нем подробнее, там было сказано про поражение у него 70% легких.
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26.07.2020 12:53 Ответить
до такого стану легенів призводить ШВЛ
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26.07.2020 13:46 Ответить
Навпаки, спочатку запаення легень - поім вимушена ШВЛ.
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27.07.2020 00:07 Ответить
при нормальному лікуванні ГРВІ ніколи не перейде в запалення легенів
а от ШВЛ завжди травмує легені при інтерстиціальній пневмонії (особливо альвеоли), бо повітряна суміш надходить під тиском
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27.07.2020 00:35 Ответить
при нормальному лікуванні ГРВІ ніколи не перейде в запалення легенів
А якщо вже перейшло, і такий стан у людини, шо порібна ШВЛ?
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27.07.2020 01:31 Ответить
люди не безсмертні
Ви в курсі, що пневмонія серед людей, старших 70 років, завжди мала і має смертність 80+%?
саме тому в Німеччині такими хворими займається паліативна медицина
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27.07.2020 10:08 Ответить
Ясно, дякую.
Я лише заперечив щодо до такого стану легенів призводить ШВЛ
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27.07.2020 22:10 Ответить
так і є
ШВЛ травмує легені хворих з інтерстиціальною пневмонією
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28.07.2020 17:15 Ответить
В Киеве в транспорте, слава богу, пока все в масках. Если не в маске - человеку делают замечание.
А у вас в Одессе, если сделать замечание - как человек реагирует?
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26.07.2020 12:57 Ответить
Лахтинские тролли и под этой новостью пытаются "доказать", что врач умер от осложнений, но не от ковида-19.
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26.07.2020 10:35 Ответить
По информации пресс-службы УАФ Ашот Евгеньевич болел CoViD-19, вирус поразил 70 процентов его легких
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26.07.2020 12:55 Ответить
Он слишком много кушал....А может и курил....Ну, пить был обязан за победы команды и поражения чаще....Вот вам и анамнез.....
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26.07.2020 12:57 Ответить
Это само собой. Ковид лишь осложнил.
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26.07.2020 12:58 Ответить
вчасне і правильне лікування (послаблення симптомів) не дозволяє довести до ситуації, коли необхідне ШВЛ, яке вбиває
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26.07.2020 13:44 Ответить
 
 