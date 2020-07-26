Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от осложнений COVID-19

Медики боролись за жизнь 48-летнего врача сборной Украины по футболу Антона Худаева до последнего, он находился под аппаратом искусственного дыхания, но сегодня вечером его сердце не выдержало.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

"Более 20 лет Антон Евгеньевич Худаев был врачом харьковского "Металлиста", а с 2016 года занимался национальной сборной (также некоторое время работал в главной команде в 2010-м). Всегда чуткий и заботливый к каждому игроку, каждому тренеру, каждому члену команды, он всегда ответственно реагировал на каждое обращение, искренне заботясь о здоровье коллег. Глубоко скорбим вместе со всей национальной командой и футбольной семьей Украины. Вечная память Антону Евгеньевичу Худаеву", - говорится в сообщении.

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