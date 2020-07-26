Врач сборной Украины по футболу Антон Худаев умер от осложнений COVID-19
Медики боролись за жизнь 48-летнего врача сборной Украины по футболу Антона Худаева до последнего, он находился под аппаратом искусственного дыхания, но сегодня вечером его сердце не выдержало.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.
"Более 20 лет Антон Евгеньевич Худаев был врачом харьковского "Металлиста", а с 2016 года занимался национальной сборной (также некоторое время работал в главной команде в 2010-м). Всегда чуткий и заботливый к каждому игроку, каждому тренеру, каждому члену команды, он всегда ответственно реагировал на каждое обращение, искренне заботясь о здоровье коллег. Глубоко скорбим вместе со всей национальной командой и футбольной семьей Украины. Вечная память Антону Евгеньевичу Худаеву", - говорится в сообщении.
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Люди не дурні, якими їх вважає зелена влада.... поки що влада..
Это именно корона его убила, он на вентиляции был долго, лёгкие вирус сожрал! Пускай идиоты и дальше не верят, всё дело времени. У нас в городе уже в переполненном транспорте никто маски не надевает, а ведь количество заражений растет! И смертей!
Царство небесное умершему.
Мужчина в возрасте 96 лет выздоровел после заражения коронавирусом нового типа в Армении.
Житель Сочи 96-ти лет с тяжелой формой коронавируса и заболеваниями сердца был подключен к аппарату ИВЛ в сочинской инфекционной больнице №2. Спасти его не удалось.
Всего за сутки в крае трое умерших. 83-х летняя жительница Краснодара была госпитализирована в городскую клиническую больницу №3 с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Через неделю госпитализации умерла.
У 89-летнего жителя Адыгеи также была тяжелая форма коронавирусной инфекции. Он скончался через три недели после лечения в краевой клинической больнице №2. У пациента было сопутствующее заболевание сердца и сахарный диабет.
Я читал о нем подробнее, там было сказано про поражение у него 70% легких.
а от ШВЛ завжди травмує легені при інтерстиціальній пневмонії (особливо альвеоли), бо повітряна суміш надходить під тиском
А якщо вже перейшло, і такий стан у людини, шо порібна ШВЛ?
Ви в курсі, що пневмонія серед людей, старших 70 років, завжди мала і має смертність 80+%?
саме тому в Німеччині такими хворими займається паліативна медицина
Я лише заперечив щодо до такого стану легенів призводить ШВЛ
ШВЛ травмує легені хворих з інтерстиціальною пневмонією
А у вас в Одессе, если сделать замечание - как человек реагирует?