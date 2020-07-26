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Новости Местные выборы-2020
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Предвыборный съезд партии "Слуга народа" пройдет ориентировочно 21 августа, - замглавы фракции Кравчук

Предвыборный съезд партии

"Слуга народа" ориентировочно 21 августа будет проводить всеукраинский съезд партии, на который соберутся представители избирательных штабов со всех областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook заместителя руководителя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук.

По ее словам, 25 июля состоялась первая из трех встреча с региональными штабами.

"Ориентировочно 21 августа на всеукраинском съезде партии "Слуга народа" в Киеве надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности председателей областных центров. Также выдвинем кандидата на довыборах по 208 округу", - пишет Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК изменил процедуру определения избирательного адреса избирателя - теперь нужно только его заявление

Предвыборный съезд партии Слуга народа пройдет ориентировочно 21 августа, - замглавы фракции Кравчук 01

Напомним, 15 июля Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Кроме того, Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства". Документ предлагает ряд поправок в действующий Избирательный кодекс.

Автор: 

местные выборы (2752) съезд (367) Слуга народа (2634) Кравчук Евгения (368)


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Топ комментарии
+19
21 августа сползаются опарыши зеленой навозной мухи Зе-Зе .
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26.07.2020 01:17
+15
Шабаш на болотах буде.
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26.07.2020 01:09
+10
СЬЄЗД ВИРОДКІВ НАРОДУ.
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26.07.2020 02:21
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Шабаш на болотах буде.
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26.07.2020 01:09 Ответить
кого пригласить думаешь?
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26.07.2020 01:33 Ответить
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26.07.2020 01:38 Ответить
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26.07.2020 01:40 Ответить
пупоризка тебе хоть зарплату тут повысили?
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26.07.2020 01:43 Ответить
я бы электриков пригласил..
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26.07.2020 13:28 Ответить
Тупі попробують зібрати ще тупіших
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26.07.2020 07:07 Ответить
21 августа сползаются опарыши зеленой навозной мухи Зе-Зе .
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26.07.2020 01:17 Ответить
куда ты сползаешься?
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26.07.2020 01:33 Ответить
Плыви, плыви.
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26.07.2020 01:56 Ответить
Что еще тебе сделать, порошня?
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26.07.2020 10:22 Ответить
Мужественно обосрись, как ты умеешь
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26.07.2020 11:27 Ответить
Зрада!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1хуууух и... ЗРАДААААаааАААААА!!!!!
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26.07.2020 01:32 Ответить
Вот, где будет достойная цель для террористов.

Дляя настоящих, а не опереточных аваковских.
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26.07.2020 01:54 Ответить
В Трускавце или Нюрнберг закажете?
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26.07.2020 01:55 Ответить
На світлині дівчина в червоному - значить, парубка шукає. Ще не пізно перевиховати.
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26.07.2020 01:57 Ответить
Це не червоний, а марсала.
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26.07.2020 02:32 Ответить
Ганьба мені. Хоча, добре, що мене саме на форумі поправили. А так пішов би десь на побачення, охрестили би жахливим невігласом. Дяка Вам!
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26.07.2020 02:38 Ответить
***
мужчина и женщины в бутике перед вешалкой с платьями одинакового фасона :
- дорогой, что мне выбрать?
- в смысле? бери любое - они ж одинаковые
- ты что идиот? они все разные...
- ты дура??? они все красные, одинаково пошиты и стоят одинаково...
- ты хам, здесь нет ни одного красного - здесь терракотовый, красного минерала, кардинал, кармин, алый, малиновый, фуксия, дюббари, медно-ржавый, коралловый, фуксии, амарантовый,полевого мака, клюквенный, паприки, гранатовый, томата...
- стоп! пошли пожрем а? мясное что-то с паприкой, томатиками...клюквенным морсиком ?
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26.07.2020 09:47 Ответить
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26.07.2020 12:29 Ответить
В президиуме надеемся увидеть рядом Ленку-зеленку и Мендельвошку .
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26.07.2020 01:57 Ответить
... и Зеленский на рояле выступает !
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26.07.2020 01:58 Ответить
Та ви шо! Вони ж повбивають одна одну!
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26.07.2020 02:29 Ответить
А деякі чоловіки ******* дивитися як жінки *********😄
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26.07.2020 02:44 Ответить
А ви не допускаєте,що в них, можливо,поліамурні відносини?
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26.07.2020 08:55 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - «Предвыборный съезд партии "Слуга народа" пройдет.....»
Будуть затверджувати президентський "білий прапор"?
Предвыборный съезд партии "Слуга народа" пройдет ориентировочно 21 августа, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 9795
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26.07.2020 02:14 Ответить
СЬЄЗД ВИРОДКІВ НАРОДУ.
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26.07.2020 02:21 Ответить
Слуги народу не є партією, бо в основному члени цієї гупировки кнопкодави і виконавці чужої волі.
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26.07.2020 02:24 Ответить
І складається із ресторанних штабів, а із "партячеєк" лише одна підпільна в окупованій Горлівці.
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26.07.2020 07:27 Ответить
Справжній совок в Україні Тоді була одна партія, про яку писали, сповіщали про з'їзди, комуністична. Зараз - слуги. Ніколи за час незалежності про жодну партію, навіть ригів, не сповіщали всі подробиці з їх партійного життя. Якась ганьба, а не медіа.
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26.07.2020 03:46 Ответить
После минской капитуляции от 27 июля, у меня есть большое сомнение, что прислуги кремля дотянут до конца августа
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26.07.2020 06:51 Ответить
Тобто, їх приволочуть і поскладають?
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26.07.2020 07:14 Ответить
після купи ПРОСРАНИХ ОБІЦЯНОК
на осінь для Зе світить у міськрадах лише маргінес....
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26.07.2020 11:47 Ответить
Аж всеукраїнський! О які ми давні.
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26.07.2020 07:19 Ответить
А "з"їзд" у Трускавці буде?... ("Майдан" став навіть не "всеукраїнським", а всесвітнім символом народної непокори. "Іловайськ" став символом підлості Росії... А "Трускавець" - символом зборища жадібних продажних ідіотів...).
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26.07.2020 07:47 Ответить
З кожними виборами мудрий нарід обирає ще гіршу владу.
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26.07.2020 08:10 Ответить
І саме паскудне, що ці "мудрі" абсолютно не бачать своєї вини у тому, що натворили... Вони готовізвинуватить в своїх бідах кого-завгодно - Порошенка, "порохоботів", Росію, "ліниву, продажну Європу", але не себе...
Є притча китайська: "Ішов, якось, Конфуцій, з учнями. Бачать - у селянина буйвол в яму впав. Господар яму підкопує, тужиться витягти тварину з ями. Конфуцій ******* рукава, пішов допомагать. Учні - за ним. Витягли. Отримали подяку, пішли далі... Бачать картину - перекинутий віз. Вантаж на землі, в калюжі. Хазяїн сидить, плаче. Конфуцій пройшов повз... Учні питають: "читель! А чому ви ційлюдині не допомогли?". Той питає: "А в чому допомогти? Плакать?"
А у кацапів анекдот є: "Спить п"яний Змій Горинич, на поляні. Поряд недоїдки і почата пляшка горілки. Піднімається одна голова. Зирнула направо, наліво - бачить, дві голови сплять... Хвать пляшку, "буль-буль", висмоктала і заснула... Через деякий час дві крайні голови починають гикать.Одна другій каже: "Бач - як бухать, так "в одну харю", а як ригать - так всім разом... І коли Україні прийдеться "кров"ю ригать" за вибір "ЗЕленого лайна", ці "мудрі" зроблять невинну морду, і зроблять вигляд, що "це така наша доля...".
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26.07.2020 08:54 Ответить
Отрицательная селекция.В итоге во власти останутся эталонные подлецы,воры и взяточники.
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26.07.2020 11:59 Ответить
Які виборці, така і влада.
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26.07.2020 12:05 Ответить
Как Вам не стыдно.Не обижайте Альма-матер зесброда.
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26.07.2020 11:56 Ответить
А вы, друзья, как ни садитесь... (С)
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26.07.2020 07:54 Ответить
Вся партия зеленых должна быть на фронте, в комиссиях на передовой по всеобъемлющему прекращению огня.
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26.07.2020 08:34 Ответить
Выездное шапито цирка СН клоуны на выезде
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26.07.2020 08:41 Ответить
Президент недоторканний: справу проти Зеленського через е-декларацію закрили

20:56, 24 липня 7741 https://24tv.ua/ru/delo-protiv-zelenskogo-cherez-deklaraciju-zakryli-20072020_n1384049 Читать новость на русском

Володимир Зеленський https://ria.ru/ / ria.ru

Печерський районний суд Києва 20 липня закрив справу проти президента Володимира Зеленського. Її відкривали через неподання главою держави повідомлення про зміни в е-декларації.
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/90512249 Постанова суду від 20 липня 2020 року опублікована в Єдиному реєстрі судових рішень.

До темиhttps://24tv.ua/zelenskiy-ziznavsya-shho-porushiv-zakon-detali-golovni-novini_n1373900 Зеленський порушив закон і заявив на себе у НАЗК: у відомстві вже відреагували
У суді нагадали, що за статею 105 Конституції президент користується правом недоторканності на час виконання повноважень. Проти нього не може бути порушено кримінальну справу. Що відомо про порушення Зеленським закону У 2019 році родина Зеленського отримала гроші в рахунок погашення вартості облігацій внутрішньої державної позики на 5,1 мільйона гривень та придбала ОВДП на 5,2 мільйона гривень.Вартість облігацій перевищувала 50 прожиткових мінімумів. У цьому випадку потрібно було повідомити про зміни в майновому стані впродовж 10 днів з часу купівлі та продажу ОВДП.Однак інформація до реєстру від Зеленського не надійшла. В Офісі Президента не пояснили, чому він не задекларував зміни.
7 липня сам Володимир Зеленський заявив, що порушив закон, не задекларувавши зміни у майновому стані. Про це він поінформував НАЗК, заявивши про готовність понести покарання. Він ще наголосив, що "всі українці - рівні перед законом". Як відреагували в НАЗК
Національне агентство з питань запобігання корупції виписало президенту два адміністративних протоколи за несвоєчасну подачу повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.
Документи згодом вручили Зеленському. Зробив це особисто глава НАЗК.
Що таке облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП)? Державні цінні папери, що розміщуються лише на внутрішньому ринку. ОВДП підтверджують зобов'язання України щодо відшкодування пред'явникам цих облігацій їхньої номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій.
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26.07.2020 08:58 Ответить
зефилитики
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26.07.2020 09:08 Ответить
Предвыборный съезд партии "Слуга народа" пройдет ориентировочно 21 августа, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 2486
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26.07.2020 09:13 Ответить
Предвыборный съезд партии "Слуга народа" пройдет ориентировочно 21 августа, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 4827
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26.07.2020 09:34 Ответить
"Зе" дуже НЕ ХОЧУТЬ мати Мером Києва свою людину )))))))))))))

Втім,кадрова ситуація у них не тещо "неприглядна" а просто ПІ..ЄЦОВА.. ))
якщо врахувати ,що суперниками на праймеріз цього БАБИЩА були "Мама любіт скорость " і Коля Тищенко.. )
Передвиборчий з'їзд партії "Слуга народу" відбудеться орієнтовно 21 серпня, - заступниця голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 5176
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26.07.2020 10:59 Ответить
Не віриш в нинішню державу? Киздуй в сусідню.
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26.07.2020 15:36 Ответить
https://u-news.com.ua/94744-zelenskomu-predlozhili-ezdit-tolko-v-stranu-agressor-na-ostalnye-vizi.html Зеленского просят отменить официальные визиты Президента Украины Владимира Зеленского, поскольку после них происходят одни несчастья.

Предвыборный съезд партии "Слуга народа" пройдет ориентировочно 21 августа, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 7361
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26.07.2020 10:03 Ответить
Никогда и ничего не знал про кандидатов местных....
Всегда ориентировался только на партию.
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26.07.2020 10:21 Ответить
Епітафія для "Команди Зе" на осінніх місцевих виборах.
(до речhttps://www.facebook.com/groups/375169943109519/?multi_permalinks=629981604295017&notif_id=1595272667798567&notif_t=feedback_reaction_generic і,високо оцінена у групі "Порохоботські жарти" ,хоча там,здається, не зрозуміли ,що її можна трактувати дуже по-різному ):

Для "Зе" Баригу посадить
хоч обіцяли на весну-
"не склалося" ,бо неспроможні.
тепер любителі Петра
ї..уть їх "в дирки всі"


"жизнь безпощадна"-
що поробиш...

Передвиборчий з'їзд партії "Слуга народу" відбудеться орієнтовно 21 серпня, - заступниця голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 2171
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26.07.2020 10:54 Ответить
До речі,це не хоку а короткий вірш.Ось хоку :
ЗЕ ЕПІТАФІЯ./
/
Весна пройшла.
Баригу посадить
не спромоглися імпотенти
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26.07.2020 10:55 Ответить
---- Пропутінська потолоч із ЗЕ--кишла : трубадур " русского мира" -Бужанський тандемі із "землепродавцем ". головою підкомітету ВР У з інформації - Трендєєвим----затрендеяли сайт соцвідгуків УП /Гонгадзе / опісля моєї критичної замітки щодо їх мерзенної діяльності . Ці срулята вирішили .що мають права керувати/нормувати / СВОБОДОЮ СЛОВА в Україні !
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26.07.2020 11:39 Ответить
???
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26.07.2020 11:45 Ответить
--- Для дописувача- Віктора Степаненка: мені прикро.що Ви. хто носить історично відоме козацьке прізвище /яке згадується хроніці від укладення Андрусівського перемир*я. ...гетьманства. навіть заснування хутора .що ідотепер носить це ім*я на Полтавщині .../Ви НЕ спромоглися вивчити рідної мови .чи може соромитесь??? Тоді НЕ ганьбіть це прізвище ...
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26.07.2020 11:59 Ответить
Передвиборчий з'їзд партії "Слуга народу" відбудеться орієнтовно 21 серпня, - заступниця голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 3473
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26.07.2020 12:57 Ответить
В партію з такою назвою можуть прийти тільки пацієнти які мало орієнтуюця в навколишньому середовищі. Думаю той розумововідсталий обєкт хто зареєструє таку партію в подалі буде нести відповідальність іменем України. Гуляюцацаца ....нуну....... Прийде трошки розумна людина....іііі це вам поци не 1917-1945. Слава Нації. Слава Україні !!!
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26.07.2020 21:02 Ответить
Отставка - отличный выход, Вова
Понятно, что Кадыров лает не сам по себе, а по команде. Так же понятно, что Кадыров как получил команду, так мог и получить, например, видео с выступлений Зеленского на закрытых корпоративах российских олигархов.
А, может, у Кадырова и свои такие видео есть. Не зря же Зеленский тогда кинулся перед ним извиняться по первому телефонному звонку посредника.
А, учитывая, что Зеленский за три копейки готов хоть голым в Эпицентре сниматься для публичных видосиков, хоть со сцены перед оккупантами Украину проституткой называть, можно представить, что он делал за десять копеек на закрытых мероприятиях. Отсюда понятно, на какую растяжку посадил его Кадыров.
Но выход есть в любой ситуации, есть он и в этой. Если Зеленский не может не извиниться перед Кадыровым, а Президент Украины не может делать из себя цирковую собачку у путинского вассала, то выход очевиден.
Перестать быть Президентом и извиняться до ycpaчки.
ОТСТАВКА, Вова. Простой, очевидный и достойный выход, который к тому же даст возможность спокойно жить и работать дальше.
Вова, ты только представь себе, что будет с тобой через год. Как все изменилось за последний год, с каким ускорением происходят эти изменения, и куда они приведут.
Хорошо, если только в Ростов. Но это же при условии, что найдутся влиятельные желающие помочь тебе туда попасть.
Ты ж не Янукович, Вова. Твои назначенцы имеют влияние, пока опираются на тебя. Ты - их опора, не они - твоя. А на кого ты обопрешься, Вова? На Коломойского? На Ахметова? На Медведчука? Серьезно, Вова?
Эти же люди тебя поставили, чтоб иметь возможность спокойно собраться, пока толпа будет рвать тебя. Рвать за свои пустые надежды, за свои унижения, за свои иллюзии и за свою глупость.
Отставка поломает этот сценарий, Вова. Отставка даст возможность тебе жить и зарабатывать в стране, и даже рассказывать, какой ты молодец.
Отставка - отличный выход, Вова. И повод есть хороший: ты сказал, что уйдешь, если закон нарушишь, ты закон нарушил, осталось только уйти. Уже, кстати, и петиция о твой отставке больше 25 тысяч голосов набрала.
Давай, Вова. Избавь от позора страну.
Избавь от позора своих избирателей.
Избавь от позора свою семью.
Избавь от позора себя.
Давай.
Светлана Самборска
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26.07.2020 21:21 Ответить
 
 