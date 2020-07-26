Предвыборный съезд партии "Слуга народа" пройдет ориентировочно 21 августа, - замглавы фракции Кравчук

"Слуга народа" ориентировочно 21 августа будет проводить всеукраинский съезд партии, на который соберутся представители избирательных штабов со всех областей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook заместителя руководителя фракции "Слуга народа" Евгении Кравчук.

По ее словам, 25 июля состоялась первая из трех встреча с региональными штабами.

"Ориентировочно 21 августа на всеукраинском съезде партии "Слуга народа" в Киеве надеемся увидеть команды наших областных организаций вместе с кандидатами на должности председателей областных центров. Также выдвинем кандидата на довыборах по 208 округу", - пишет Кравчук.

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Напомним, 15 июля Верховная Рада поддержала постановление о назначении местных выборов в Украине на 25 октября 2020 года.

Кроме того, Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №3485 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования избирательного законодательства". Документ предлагает ряд поправок в действующий Избирательный кодекс.