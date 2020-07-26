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Советник Авакова Апостол о "полтавском террористе" Скрипнике: Никуда он не денется, выйдет сам или покончит с собой

Советник Авакова Апостол о

Советник главы МВД Арсена Авакова Михаил Апостол считает, что активная фаза операции по поимке "полтавского террориста" Романа Скрипника скоро закончится.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Вся информация об этом человеке есть, все родственники найдены. Правоохранительные органы окружили все там, все контролируется тепловизорами, никуда он не денется. Каждый участок поделен на квадраты, и каждое подразделение имеет свой квадрат. Но сейчас лето, зелень кругом в лесах - не так очищают те леса, как прежде. Скрыться в лесу, в принципе, просто. Но это (нахождение беглеца. - Ред.) вопрос времени. Ну, сколько там - еще день, еще два...", - сказал Апостол.

По мнению советника, Скрипник "выйдет сам" либо покончит с собой.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полиция обещает вознаграждение за помощь в поимке Скрипника, удерживавшего в заложниках полицейского

"Он выйдет сам, он переосмыслит, что никуда не денется. Он будет, как загнанный волк там бегать, ну, сколько он будет бегать. Или покончит с жизнью... Более того, почему-то складывается впечатление, что если он угоняет машины, если была угроза жизни, когда он вытащил чеку и, в принципе, из-за этого все и началось - он как-то понимал те вещи, на которые шел", - сказал советник.

Апостол допустил, что у "полтавского террориста" не все в порядке с психикой.

"И я думаю, если у него с психикой, знаете, сегодня мы с весны внезапно перешли на лето - осложнения у таких людей. В принципе может и покончить жизнь самоубийством. Скорее всего, если он так боится попасть в тюрьму, а причина для этого была, то он может покончить жизнь самоубийством: утопиться, повеситься...", - сказал Апостол.

Также читайте: "Полтавского террориста" Скрипника все еще не поймали, к поискам привлекли авиацию, - полиция

Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.

Автор: 

Тахтаулове (770) Апостол Михаил (8)


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Топ комментарии
+45
"Каждый участок поделен на квадраты, и каждое подразделение имеет свой квадрат. Но сейчас лето, зелень кругом в лесах - не так очищают те леса, как прежде."

Усілякі гумористичні передачі і комедії вже давно застарілі. Всім хто цінує гумор, треба читати новинні сайти.
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26.07.2020 02:27
+38
Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского. Источник: https://censor.net.ua/n3210155
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Щось із визначенням тероризму у Авакова проблеми. Почалося все з крадіжки автівки злочинцем, а не погроз теракту. Далі Скрипник мав на меті бігти з місця злочину, тому погрожував лише поліцейським. Тому це кримінальний злочин, а не теракт.
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26.07.2020 02:34
+30
Если от нашей полиции уже психи сбегают, которые их же берут в заложники, то что тогда будет с матёрыми бандюганами?... Как в Одессе когда-то чеченских киллеров ловили всем миром, после того, как они от Беркута с боем сбежали, которые их "захватывали" и отель в центре города средь бела дня разнесли? Заканчивайте с крышеваниями и займитесь делами наконец
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26.07.2020 02:31
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Сабаков Чорт дрявий
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26.07.2020 15:29 Ответить
"Он выйдет сам, он переосмыслит, что никуда не денется. Источник: https://censor.net/n3210155
Может это Неуловимый Джо?
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26.07.2020 15:41 Ответить
Лучше бы советник сформулировал так: "Или он выйдет, или я как офицер застрелюсь!" (он же офицер? с таким ... лицом)
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26.07.2020 16:27 Ответить
Да всю жизнь в органах, профессионал особенно по террикам и скрывающимся от преследования, немного о трудовом пути офицера. https://lb.ua/file/person/962_apostol_mihail_vladimirovich.html Трудовой стаж начал в 1977 г. разнорабочим в колхозе «Свободная Украина» (с. Ласкивци).1984-1994 г. - главный экономист колхоза «Свободная Украина».1994-2000 г. - занимался предпринимательской деятельностью.С марта 2000 г. и по настоящее время - директор частного сельскохозяйственного предприятия «Орион А» в Тернопольской области.
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26.07.2020 17:00 Ответить
цікаві "радники" в Авакова - то Антоніна Геращенко , то Шкіряк , то цей Апостол ...))
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26.07.2020 17:07 Ответить
А ще і Зорян гімалайский.
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26.07.2020 17:17 Ответить
Михайло Апостол
Радник Авакова Апостол про "полтавського терориста" Скрипника: Нікуди він не дінеться, вийде сам або накладе на себе руки - Цензор.НЕТ 756
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26.07.2020 16:51 Ответить
Дешевий трюк від зЕ з терористами. Як і усі акції влади лишили відбитки пальців і у Луцьку й у Полтаві! МОТИВАЦІЯ обох терористів не лише не зрозуміла, а й цілком відсутня...
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26.07.2020 18:38 Ответить
Что ни пост от соевой падали - то самопризнание в собственной тупой животной ублюдочности.
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26.07.2020 20:42 Ответить
***** краще б ви там у мусарні всі на себе руки наклали!
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26.07.2020 20:47 Ответить
жопорукие менты. Почитал за того полтавского полковника. В морской пехоте служил, думаю что на подсобном хозяйстве свиней пас. Потом по милицейской линии сделал карьеру. Террорист милостиво отпустил. Самое время назначить полковника советником Авакова. Там все бездари умеющие только ляпать языками собраны. Антоша Геращенко, Зорян Шкиряк...
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26.07.2020 21:14 Ответить
Пошукові бригади четверту добу молять презедента не брати ситуацію під особистий контроль.
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26.07.2020 22:07 Ответить
всё-таки полковник Шиян совершил сильный поступок: заменил подчинённого на себя: это командирский поступок.
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27.07.2020 02:44 Ответить
да вы козлы уже давно его грохнули, чтобы он не рассказал об этой постановке.
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28.07.2020 09:17 Ответить
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