Советник Авакова Апостол о "полтавском террористе" Скрипнике: Никуда он не денется, выйдет сам или покончит с собой

Советник главы МВД Арсена Авакова Михаил Апостол считает, что активная фаза операции по поимке "полтавского террориста" Романа Скрипника скоро закончится.

Об этом он сказал в эфире канала "Украина 24", передает Цензор.НЕТ.

"Вся информация об этом человеке есть, все родственники найдены. Правоохранительные органы окружили все там, все контролируется тепловизорами, никуда он не денется. Каждый участок поделен на квадраты, и каждое подразделение имеет свой квадрат. Но сейчас лето, зелень кругом в лесах - не так очищают те леса, как прежде. Скрыться в лесу, в принципе, просто. Но это (нахождение беглеца. - Ред.) вопрос времени. Ну, сколько там - еще день, еще два...", - сказал Апостол.

По мнению советника, Скрипник "выйдет сам" либо покончит с собой.

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"Он выйдет сам, он переосмыслит, что никуда не денется. Он будет, как загнанный волк там бегать, ну, сколько он будет бегать. Или покончит с жизнью... Более того, почему-то складывается впечатление, что если он угоняет машины, если была угроза жизни, когда он вытащил чеку и, в принципе, из-за этого все и началось - он как-то понимал те вещи, на которые шел", - сказал советник.

Апостол допустил, что у "полтавского террориста" не все в порядке с психикой.

"И я думаю, если у него с психикой, знаете, сегодня мы с весны внезапно перешли на лето - осложнения у таких людей. В принципе может и покончить жизнь самоубийством. Скорее всего, если он так боится попасть в тюрьму, а причина для этого была, то он может покончить жизнь самоубийством: утопиться, повеситься...", - сказал Апостол.

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Напомним, 23 июля около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода) работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина по подозрению в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

Захватчик угрожал взорвать себя и полицейского. Начальник уголовного розыска области Виталий Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

После обеда Скрипник отпустил Шияна и скрылся в лесу в Решетиловском районе Полтавской области.