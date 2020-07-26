Наемники РФ 15 раз открывали огонь на Донбассе, местами били из 120 мм минометов, потерь нет, - штаб ООС
За минувшие сутки наемники российско-террористических войск на Донбассе 15 раз открывали огонь по украинским позициям.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.
"За прошедшие сутки на участках ответственности подавляющего большинства подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За исключением, 15 фактов нарушения режима прекращения огня в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельское, Лебединское, Опытное и Водяное… Благодаря надлежащей организации работы командиров всех уровней потерь среди личного состава нет", – сказано в утренней сводке.
В штабе подчеркнули, что в большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82-мм. В отдельных случаях противник вел огонь из минометов калибра 120-мм.
Отмечается, что "выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел беспокоящий огонь, подразделения Вооруженных Сил Украины огонь в ответ не открывали".
Также в штабе добавили, что подразделения из состава ООС начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года, которое вступает в силу с 00.00 27 июля 2020.
В штабе ООС подчеркивают, что в прошлом меры по прекращению огня выполнялись лишь Вооруженными Силами Украины. Вместе с тем, по масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения АТО и ООС. Украина как демократическое государство, которое строго придерживается всех международных договоренностей, в частности, договоренностей с РФ, предусмотренных Минскими соглашениями, принимает все необходимые меры для надлежащего контроля за прекращением огня и на сегодняшний день. Для этого дополнительный контроль за подразделениями, выполняющими боевые задачи на первой линии обороны, будут осуществлять офицеры, которые в прошлом имеют опыт проведения миротворческих операций в разных уголках мира.
"При этом следует отметить, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае наступательных действий вооруженных формирований РФ, проведения противником диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры. При этом Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в Командовании объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы", - указывается в сообщении.
Кроме военнослужащих ВСУ, в районе проведения операции Объединенных сил должным образом выполняют свои задачи другие составляющие сил обороны и правоохранительные органы.
Так, 25 июля, силами Нацполиции из состава Объединенных сил выявлено 52 административных правонарушения. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5292 транспортных средства и 4648 человек. Также было задержано 7 лиц, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации.
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- почему ты голосовал за проросийского кандидата?
- повстанцы...
Далее я слушаю, что повстанцы - это ничего такого, мои объяснения, что для меня могут быть "повстанцами" жёлтые жилеты во Франции, а никак не лица на территории моей страны, его не убеждают.
После, я интересуюсь у него про наличие
российских войск на востоке и слушаю убежденного человека в наличии кацапских кадровых военных с весны 14го на востоке.
Как это у него в голове укладывается?!!
Я уже был пьян и обалдевший от такой логики и далее не выяснял..
браво! ты тот самый поц, про которого выше написал Степан Иванов))
Цей дописувач висловився в саркастичному тоні.
Пытаюсь аппелировать историческими фактами - марно.
Сама допомогла йому залізти туди, сама хай допомагає йому вилізти звідти.
Тоді давайте скажемо, що військові за Зеленського не голосували.
Тільки одна питання: а тоді за кого вони голосували?
Шановний, ви що, думаєте що ніхто не аналізує результати виборів, я маю на увазі світові аналітики? Ви думаєте ті 13 000 000 потрібні цивілізованім країнам?
Ви що, думаєте ото проголосували й все.... забулося???!!!
1. Зеленський
2. Таран
3. Хомчак
4. Баканов
Эволюция уже не справится...
Простые люди ж хотели, чтобы все исправилось прям сейчас.
"Непротивленье,панове, мерзко, это мне как серпом по яйцам.." Иосиф Бродский.
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Андрій Карпов
@andrey_poltava_
·https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1287028113080188931 15 ч
- Лікарю, може ще є надія на одужання? - Вибачте, але Зеленський вже взяв вас під свій контроль...
президент всадник апокалипсиса где он там разруха и смерть
він сам у собі
ибо ненаказанное зло борзеет (а за последний год оно почти всегда не наказано!!!)
Ранок вихідного дня..
Спить прифронтова Авдіївка.
Гупає Перемир'я.
Якщо з 27 "та сторона" почне гатити по нашим роззброєним хлопцям - уклоністу срака.
КУ: Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
Навіть в умовах надзвичайного чи ввоєнного стану ця стаття діє.
ДумайТЕ ...
ДЫныРА и Крым - близнецы братья!
У кого из них большее загрязнение
Тому под оккупацией Орды
Раньше придет отрезвление.
Дякуємо Вам хлопці за вашу боротьбу з ворогом України. Бережи Вас Боже!
Отмечается, что "выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел беспокоящий огонь, подразделения Вооруженных Сил Украины огонь в ответ не открывали".Источник: https://censor.net/n3210159
А это - шедевр, вкупе с беспокоящим огнём:
" Благодаря надлежащей организации работы командиров всех уровней потерь среди личного состава нет
Источник: https://censor.net/n3210159"
войск и государственной границей на замке.
І зараз вони не планують миру.
Це ми капітулюємо.
Ми не капітулюємо.
А капітулянтів приберуть.
Побачимо, як далі розвиватимуться події.
Другий пункт правильний.
"мірниє повстанци"
гнусавий вже перетнув межу.