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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ 15 раз открывали огонь на Донбассе, местами били из 120 мм минометов, потерь нет, - штаб ООС

Наемники РФ 15 раз открывали огонь на Донбассе, местами били из 120 мм минометов, потерь нет, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-террористических войск на Донбассе 15 раз открывали огонь по украинским позициям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

"За прошедшие сутки на участках ответственности подавляющего большинства подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За исключением, 15 фактов нарушения режима прекращения огня в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельское, Лебединское, Опытное и Водяное… Благодаря надлежащей организации работы командиров всех уровней потерь среди личного состава нет", – сказано в утренней сводке.

В штабе подчеркнули, что в большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82-мм. В отдельных случаях противник вел огонь из минометов калибра 120-мм.

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Отмечается, что "выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел беспокоящий огонь, подразделения Вооруженных Сил Украины огонь в ответ не открывали".

Также в штабе добавили, что подразделения из состава ООС начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года, которое вступает в силу с 00.00 27 июля 2020.

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В штабе ООС подчеркивают, что в прошлом меры по прекращению огня выполнялись лишь Вооруженными Силами Украины. Вместе с тем, по масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения АТО и ООС. Украина как демократическое государство, которое строго придерживается всех международных договоренностей, в частности, договоренностей с РФ, предусмотренных Минскими соглашениями, принимает все необходимые меры для надлежащего контроля за прекращением огня и на сегодняшний день. Для этого дополнительный контроль за подразделениями, выполняющими боевые задачи на первой линии обороны, будут осуществлять офицеры, которые в прошлом имеют опыт проведения миротворческих операций в разных уголках мира.

"При этом следует отметить, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае наступательных действий вооруженных формирований РФ, проведения противником диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры. При этом Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в Командовании объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы", - указывается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты вырезали кости из тела погибшего под Зайцево медика Илина, а раненый морпех Журавель истек кровью, - штаб ООС

Кроме военнослужащих ВСУ, в районе проведения операции Объединенных сил должным образом выполняют свои задачи другие составляющие сил обороны и правоохранительные органы.

Так, 25 июля, силами Нацполиции из состава Объединенных сил выявлено 52 административных правонарушения. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5292 транспортных средства и 4648 человек. Также было задержано 7 лиц, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации.

Автор: 

обстрел (27731) наемники рф (2091) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+34
+ 75% идиотов с мудрого нарида...
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26.07.2020 08:34
+26
Наемники РФ 15 раз открывали огонь на Донбассе, местами били из 120 мм минометов, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8738
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26.07.2020 08:34
+25
Всю відповідальність несуть на собі ось ці люди:

1. Зеленський
2. Таран
3. Хомчак
4. Баканов
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26.07.2020 08:29
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Правила форума Совет форумчан
Выпивали под шашлык пару месяцев назад.
- почему ты голосовал за проросийского кандидата?
- повстанцы...
Далее я слушаю, что повстанцы - это ничего такого, мои объяснения, что для меня могут быть "повстанцами" жёлтые жилеты во Франции, а никак не лица на территории моей страны, его не убеждают.
После, я интересуюсь у него про наличие
российских войск на востоке и слушаю убежденного человека в наличии кацапских кадровых военных с весны 14го на востоке.
Как это у него в голове укладывается?!!
Я уже был пьян и обалдевший от такой логики и далее не выяснял..
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26.07.2020 09:32 Ответить
Зеленский-членограй вонючий ,сделал из защитников Украины безответных животных ,которых ,как на САФАРИ можно приехать поречникову и пострелять ( охота на слона 50 000 дол) Сколько можно терпеть этих выродков охреневш от своих гешефтов с рашистами
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26.07.2020 09:58 Ответить
На моей памяти это уже не первое и не второе и не третье прекращение огня без ответки. Ранее и боеприпасы умудрялись забирать по приказу командования АТО.Правда ребята просто прятали боеприпасы заранее,тем и отвечали в критических ситуациях Мы имеем продолжение и чудесные последствия "моего мирного плана"Порошенко.
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26.07.2020 10:18 Ответить
тобто шмаркля - намного хуже Пороха, потому что не только продолжает "мирный план", но и в добавок запрещает ответный огонь?))
браво! ты тот самый поц, про которого выше написал Степан Иванов))
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26.07.2020 13:08 Ответить
Не тот поц, но из подобных....
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26.07.2020 15:22 Ответить
Та нічого такого. Це наш президент називає орків повстанцями.
Цей дописувач висловився в саркастичному тоні.
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26.07.2020 10:29 Ответить
Я за этот отпуск тут вообще опуеваю... В головах, даже ранее казалось адекватных людей такой понос, на повеохность которого всплывает московская пропаганда...
Пытаюсь аппелировать историческими фактами - марно.
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26.07.2020 10:56 Ответить
це у межах підготовки до перемир`я відкривали вогонь та робили обстріли, чи ще ні?
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26.07.2020 08:23 Ответить
Вистрілюють останні ********** перед кінцем війни, як обіцяла Вавочка?
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26.07.2020 08:24 Ответить
нет. ведут пристрелку просто в полигонных условиях - ВСУ в ответ не стреляло- весь БК уже вывезли . ********** создал все условия для безопасной сдачи кацапскими курсантами зачётов по стрельбе
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26.07.2020 08:51 Ответить
Вава цирк претворив в тір з живими мішенями.
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26.07.2020 08:53 Ответить
Панове, давайте будемо відвертими - армія сама допомогла товарисчу Зеленськаму залізти в крісло президента.
Сама допомогла йому залізти туди, сама хай допомагає йому вилізти звідти.
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26.07.2020 11:51 Ответить
за *********** наркомана проголосовало 13 000 000 . в ВСУ численность 250 000 . чем и как она ему допомогла ? кто помог зеле реально так это билецкий со своими нацжёнами которые просто косяками ходили и все столбы обклеивали листовками про Порошенко российского шпиёна . а сейчас когда идёт реальная сдача страны и суверенитета сидит засунув язык в жопу и не отсвечивает .
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26.07.2020 12:03 Ответить
добре.
Тоді давайте скажемо, що військові за Зеленського не голосували.
Тільки одна питання: а тоді за кого вони голосували?

Шановний, ви що, думаєте що ніхто не аналізує результати виборів, я маю на увазі світові аналітики? Ви думаєте ті 13 000 000 потрібні цивілізованім країнам?

Ви що, думаєте ото проголосували й все.... забулося???!!!
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26.07.2020 12:11 Ответить
те кого я знаю лично вообще не голосовали . они в это время в окопах и блиндажах были от Павлополя до Широкино .
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26.07.2020 12:18 Ответить
про нацжен - ви праві!
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26.07.2020 12:12 Ответить
если бы ЗСУ были на 90-100% ПРОТИВ шмаркли - то глядишь, немало бы из этих 73% призадумалось и похерило шмарклю...
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26.07.2020 13:09 Ответить
Наконец то завтра перестанут стрелять
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26.07.2020 08:25 Ответить
Де саме?
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26.07.2020 08:30 Ответить
Звідти, де закінчується спина.
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26.07.2020 08:48 Ответить
ну, це суто його проблеми.
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26.07.2020 11:48 Ответить
В спам,инфузория.
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26.07.2020 08:35 Ответить
Хто перестане? ЗСУ?
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26.07.2020 09:35 Ответить
После 27.07 вводится режим "полного и всеобъемлющего прекращения огня". Похоже, русне об этом стесняются сообщить.
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26.07.2020 08:26 Ответить
Это вам, свидетели ослика, напоследок... чтобы помнили, какой бывает тишина. Через 15 с половиной часов будет тепло....
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26.07.2020 08:26 Ответить
А осел верит...😃
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26.07.2020 08:27 Ответить
Pamiętam, jak zwykle śmiesznie było patrzeć "нашу рашу", potem "квн" i "Рассмеши смешного", "вечерний квартал" - teraz nieźle nie śmiesznie. Wszystko to gówno
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26.07.2020 08:36 Ответить
Нормально так. Победителей в войне определит жеребьевка.
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26.07.2020 08:29 Ответить
Всю відповідальність несуть на собі ось ці люди:

1. Зеленський
2. Таран
3. Хомчак
4. Баканов
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26.07.2020 08:29 Ответить
+ 75% идиотов с мудрого нарида...
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26.07.2020 08:34 Ответить
как не прискорбно - но при таком проценте идиотов ничего не поделаешь...эволюция или революция сможет изменить процентное соотношение - тупик....
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26.07.2020 08:41 Ответить
https://censor.net/user/160165 - может изменить или распад Московии или еще что то глобальное - например еще какой нибудь Голодомор или расстрелы от Зеленского..
Эволюция уже не справится...
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26.07.2020 08:45 Ответить
Голодомор лише змінив національний в Україні на користь російськомовного бидла. Результат останніх виборів це лише підтверджує.
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26.07.2020 10:45 Ответить
Самый быстрый способ - чистки и геноцид.

Простые люди ж хотели, чтобы все исправилось прям сейчас.
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26.07.2020 12:14 Ответить
Дерьмак с рюкзаковым как-то отпетляли???
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26.07.2020 08:43 Ответить
Особистий контроль президента. Вся правда і біль.https://m.youtube.com/watch?v=q9p7kBviIR4
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26.07.2020 08:31 Ответить
страну ,которая не отвечает оккупанту и агресору на его обстрелы адекватным огнем "слуги"подготавливают к капитуляции
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26.07.2020 08:34 Ответить
Наемники РФ 15 раз открывали огонь на Донбассе, местами били из 120 мм минометов, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8738
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26.07.2020 08:34 Ответить
З понеділка ми зробимо десять кроків до Придністров'я-2
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26.07.2020 08:37 Ответить
А наших будуть тотально зв"язувать перед "всеобьемлющим прекращением огня"?! Просто єсть хлопці ,які не дадуть з собою таке поробить....
"Непротивленье,панове, мерзко, это мне как серпом по яйцам.." Иосиф Бродский.
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26.07.2020 08:37 Ответить
кратко про завтрашнее перемирие

https://twitter.com/andrey_poltava_
https://twitter.com/andrey_poltava_

Андрій Карпов

@andrey_poltava_

·https://twitter.com/andrey_poltava_/status/1287028113080188931 15 ч

- Лікарю, може ще є надія на одужання? - Вибачте, але Зеленський вже взяв вас під свій контроль...
президент всадник апокалипсиса где он там разруха и смерть
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26.07.2020 08:38 Ответить
сам і загнеться від разрухі.
він сам у собі
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26.07.2020 11:54 Ответить
Ясно. Ответки не было. Как и приказал таварищ Путен. Шо дальше?
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26.07.2020 08:41 Ответить
ДНРЛНР буде перейменовано в РРР - Русская Рєспубліка Рассіі.
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26.07.2020 08:43 Ответить
очень хотелось бы (мечтается просто!!!)...чтобы после первого же выстрела с той долбаной стороны нашефсё-видосик обратился срочно к мировой общественности (ну если не в состоянии видосик, то кто-то из МИДа, минобороны...), а после короткого спича наши отсчитали до 10 и разхренясили б то место, откуда посмели нарушить перемирие и по фиг, жилой сектор то или окопы (жилому сектору не надо разрешать стрелять из-за спин ибо прилетевшая ответка ударит в морду!) и на месяц закрыли КПВВ - Украина обиделась!!!!
ибо ненаказанное зло борзеет (а за последний год оно почти всегда не наказано!!!)
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26.07.2020 08:51 Ответить
Хоку

Ранок вихідного дня..
Спить прифронтова Авдіївка.
Гупає Перемир'я.
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26.07.2020 08:54 Ответить
Найманці РФ 15 разів відкривали вогонь на Донбасі, місцями били з 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 656
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26.07.2020 08:59 Ответить
Шмаркля і його "генерали" зараз порушують Конституцію України (зокрема ст. 65) і присягу.
Якщо з 27 "та сторона" почне гатити по нашим роззброєним хлопцям - уклоністу срака.
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26.07.2020 09:00 Ответить
Так і буде.
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26.07.2020 11:56 Ответить
А військовим хочу нагадати:
КУ: Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
Навіть в умовах надзвичайного чи ввоєнного стану ця стаття діє.
ДумайТЕ ...
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26.07.2020 12:28 Ответить
+100%
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26.07.2020 16:28 Ответить
Кремль обложили со всех сторон. Поэтому "перемирие и гражданская война" Путену нужна как воздух.Меркель так и сказала насчет Северного потока . Давай Вова решай с Донбассом.
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26.07.2020 09:07 Ответить
Просто интересно,что запоют зелемрази после завтрашних обстрелов?
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26.07.2020 09:11 Ответить
Маяковский "Баня"

ДЫныРА и Крым - близнецы братья!
У кого из них большее загрязнение
Тому под оккупацией Орды
Раньше придет отрезвление.

Найманці РФ 15 разів відкривали вогонь на Донбасі, місцями били з 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4801
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26.07.2020 09:22 Ответить
Штаб ООС - ".......... потерь нет"

Дякуємо Вам хлопці за вашу боротьбу з ворогом України. Бережи Вас Боже!

Найманці РФ 15 разів відкривали вогонь на Донбасі, місцями били з 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 3530
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26.07.2020 09:22 Ответить
Найманці в зеленій голові слуг олігархії, а згідно в ст. 47 Додаткового протоколу I до Женевських конвенцій 1949 року. Відповідно до зазначеної статті Найманець - це особа, яка: не є ні громадянином сторони, що перебуває в конфлікті, ні особою, яка постійно проживає на території контрольованої такою стороною; не входить до особового складу збройних сил сторони, що перебуває в конфлікті; не відправлено будь-якою. державою, яка не є такою, що знаходиться в конфлікті стороною, для виконання офіційних обов'язків як представник своїх збройних сил. Тож медія , за хабарі від влади олігархії, брешуть, називаючі регулярні окупаційні війська РФ найманцями, терористами і сепаратистами, щоб не називати війну війною , а РФ стороною конфлікту.
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26.07.2020 09:23 Ответить
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26.07.2020 13:08 Ответить
"Потерь нет"! Раненные и убитые есть. Это как?
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26.07.2020 09:30 Ответить
Враги Украины откровенно ссут прямо в глаза.
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26.07.2020 13:09 Ответить
Шедеврально!

Отмечается, что "выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел беспокоящий огонь, подразделения Вооруженных Сил Украины огонь в ответ не открывали".Источник: https://censor.net/n3210159
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26.07.2020 09:32 Ответить
Епічно. Це фактично шибениця теперішньому главкому.
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26.07.2020 10:31 Ответить
Він сам собі її підписав.
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26.07.2020 11:57 Ответить
Если никого не убили, то - беспокоящий огонь...

А это - шедевр, вкупе с беспокоящим огнём:

" Благодаря надлежащей организации работы командиров всех уровней потерь среди личного состава нет
Источник: https://censor.net/n3210159"
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26.07.2020 10:49 Ответить
Прекращение огня должно быть в неразрывной связке с выводом оккупационных
войск и государственной границей на замке.
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26.07.2020 09:37 Ответить
В сие только зебилоиды поверят.Прекращение ВСУ огня чревато вводом оккупационных войск,без потерь, на новые территории..Чего ,возможно, и добивается зе-власть..
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26.07.2020 10:27 Ответить
Кацапи ніколи самі не виходили.
І зараз вони не планують миру.
Це ми капітулюємо.
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26.07.2020 10:32 Ответить
Ми???? Ви панікер, пані, і вже неодноразовий.

Ми не капітулюємо.
А капітулянтів приберуть.
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26.07.2020 11:59 Ответить
Хто прибере ?
Побачимо, як далі розвиватимуться події.
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26.07.2020 12:05 Ответить
Не знаю хто, але приберуть.
Другий пункт правильний.
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26.07.2020 12:13 Ответить
мені би теж хотілось на це розраховувати, але НІ.
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26.07.2020 12:21 Ответить
в "штабе" потерь нет ...
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26.07.2020 10:03 Ответить
уЗеленские уже проверили секундомеры у орков, чтобы они прекратили огонь в ноль часов ноль минут ноль секунд?
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26.07.2020 10:51 Ответить
Премії за те, що військовослужбовці не будуть відкривати вогонь по ворогу...Занавіс
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26.07.2020 10:59 Ответить
Найманці РФ 15 разів відкривали вогонь на Донбасі, місцями били з 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9512
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26.07.2020 10:55 Ответить
Орки что дебилы??Им же ЗЕленожопый сказал,-Надо просто перестать стрелять!!!..Ани чё,не вкуррьсе??......
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26.07.2020 10:58 Ответить
Найманці РФ 15 разів відкривали вогонь на Донбасі, місцями били з 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7178
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26.07.2020 11:03 Ответить
нє, не так.

"мірниє повстанци"
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26.07.2020 12:00 Ответить
Похоже завтра зеленский накормит нас очередной порцией говна
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26.07.2020 11:53 Ответить
вже не пройде.
гнусавий вже перетнув межу.
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26.07.2020 12:01 Ответить
Найманці РФ 15 разів відкривали вогонь на Донбасі, місцями били з 120-мм мінометів, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7780
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26.07.2020 13:17 Ответить
 
 