Наемники РФ 15 раз открывали огонь на Донбассе, местами били из 120 мм минометов, потерь нет, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-террористических войск на Донбассе 15 раз открывали огонь по украинским позициям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС.

"За прошедшие сутки на участках ответственности подавляющего большинства подразделений обстрелов противника не зафиксировано. За исключением, 15 фактов нарушения режима прекращения огня в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельское, Лебединское, Опытное и Водяное… Благодаря надлежащей организации работы командиров всех уровней потерь среди личного состава нет", – сказано в утренней сводке.

В штабе подчеркнули, что в большинстве случаев обстрелы осуществлялись из стрелкового оружия, гранатометов и минометов калибра 82-мм. В отдельных случаях противник вел огонь из минометов калибра 120-мм.

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Отмечается, что "выполняя Минские договоренности и с учетом того, что противник вел беспокоящий огонь, подразделения Вооруженных Сил Украины огонь в ответ не открывали".

Также в штабе добавили, что подразделения из состава ООС начали подготовку к полному и всеобъемлющему режиму прекращения огня в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы от 22 июля 2020 года, которое вступает в силу с 00.00 27 июля 2020.

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В штабе ООС подчеркивают, что в прошлом меры по прекращению огня выполнялись лишь Вооруженными Силами Украины. Вместе с тем, по масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения АТО и ООС. Украина как демократическое государство, которое строго придерживается всех международных договоренностей, в частности, договоренностей с РФ, предусмотренных Минскими соглашениями, принимает все необходимые меры для надлежащего контроля за прекращением огня и на сегодняшний день. Для этого дополнительный контроль за подразделениями, выполняющими боевые задачи на первой линии обороны, будут осуществлять офицеры, которые в прошлом имеют опыт проведения миротворческих операций в разных уголках мира.

"При этом следует отметить, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае наступательных действий вооруженных формирований РФ, проведения противником диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры. При этом Вооруженные Силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в Командовании объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы", - указывается в сообщении.

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Кроме военнослужащих ВСУ, в районе проведения операции Объединенных сил должным образом выполняют свои задачи другие составляющие сил обороны и правоохранительные органы.

Так, 25 июля, силами Нацполиции из состава Объединенных сил выявлено 52 административных правонарушения. В течение суток подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5292 транспортных средства и 4648 человек. Также было задержано 7 лиц, которых подозревают в причастности к вооруженным формированиям Российской Федерации.