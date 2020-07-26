8 859 62
В Украине за сутки зафиксировали 920 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, выздоровели - 310
В Украине по состоянию на воскресенье, 26 июля, лабораторно подтверждено 64 849 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них за сутки - 920.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.
В течение суток зафиксировано 15 новых летальных случаев. Выздоровели 310 пациентов.
Всего в Украине зарегистрировано 1605 смертей от COVID-19. Выздоровели - 35807.
Как сообщалось, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 1106 случаев коронавируса.
Топ комментарии
+13 Ksenia VB
показать весь комментарий26.07.2020 09:18 Ссылка
+6 Игорь Ермоленко.
показать весь комментарий26.07.2020 09:38 Ссылка
+4 Vyacheslav Nesterov
показать весь комментарий26.07.2020 09:28 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
бо карантину фактично не дотримуються.
лише маска тіліпається на підборідді, ніби вона вірус відганяє своєю присутністю.
а ніс відкритий . Який тут захист , від чого і кого незрозуміло.
Самое забавное как недоумки сравнивают смертельный ВИРУС КОВИД-19 с ....пневмонией ....
Вы там сначала изучите вопрос, а потом информацию давайте и с ссылкми на источник.
ЛЕНА ТРУБНИКОВА ИССЛЕДОВАНИЕ
В 2019 году естественная убыль населения РФ стала рекордной за последние 11 лет ...Всего за год умерло 1,8 млн россиян. Из-за различных болезней скончалось 1,67 млн человек, еще почти 130 тыс. умерло из-за внешних причин - таких как ДТП, самоубийства и отравления"
J18 Пневмония(Пневмония без уточнения возбудителя , Воспаление легких )
https://web.archive.org/web/20170212002254/http://symptomd.com/ru-ru/icd10/j18_pnevmoniya_bez_utochneniya_vozbuditelya )
а украиноязычная по многим
J.12. Вірусна пневмонія, не класифікована в інших рубрикахJ.12.0 Аденовірусна пневмоніяJ.12.1 Пневмонія спричинена респіраторно-синцитіальним вірусомJ.12.2 Пневмонія спричинена вірусом парагрипуJ.12.8 Інша пневмоніяJ.12.9 Вірусна пневмонія, неуточненаJ.13. Пневмонія, спричинена Streptococcus pneumoniaeJ.14. Пневмонія, викликана Haemophilus influenzaeJ.15. Бактеріальна пневмонія, не класифікована в інших рубрикахJ.15.0 Пневмонія спричинена Klebsiella pneumoniaeJ.15.1 Пневмонія спричинена PseudiomonasJ.15.2 Пневмонія стафілококоваJ.15.3 Пневмонія стрептококкова, групи ВJ.15.4 Пневмонія спричинена іншими стрептококкамиJ.15.5 Пневмонія спричинена Escherichia coliJ.15.6 Пневмонія спричинена іншими аеробними грамнегативними бактеріямиJ.15.7 Пневмонія спричинена Mycoplasma pneumoniaeJ.15.8 Інша бактеріальна пневмоніяJ.15.9 Бактеріальна пневмонія неуточненаJ.16. Пневмонія, спричинена іншими інфекційними збудниками, не класифікована в інших рубрикахJ.16.0 Пневмонія, спричинена хламідіямиJ.16.8 Пневмонія спричинена іншими уточненими інфекційними агентамиJ.17. Пневмонія при хворобах, класифікованих в інших рубрикахJ.17.0 Пневмонія при бактеріальних хворобах класифікованих в інших рубрикахJ.17.1 Пневмонія при вірусних хворобах класифікованих в інших рубрикахJ.17.2 Пневмонія при мікозахJ.17.3 Пневмонія при паразитарних хворобахJ.18. Пневмонія, збудник неуточненийJ.18.0 Бронхопневмонія, неуточненаJ.18.1 Верхньочасткова пневмонія, неуточненаJ.18.2 Гіпостатична пневмонія, неуточненаJ.18.8 Інша пневмонія, збудник неуточненийJ.18.9 Пневмонія, неуточнена
При этом, школы и универы у них переводили на дистанционку, а многие шведы сами уменьшили контакты. Нам такой уровень изоляции и не снился при всех карантинах.
2. Заболеваемость и летальность от ковида у Швеции выше, чем у всех других скандинавских стран.
На начало года заболеваемость пневмониями была в самом разгаре, а ковидом - практически нулевая. Прошло полгода и
https://www.unian.ua/health/worldnews/koronavirus-u-sviti-kilkist-vipadkiv-covid-19-perevishchila-16-milyoniv-ostanni-novini-11089208.html Кількість випадків COVID-19 у всьому світі перевалило за позначку в 16 мільйонів
За добу виявлено понад 370 тисяч нових випадків.
Отака фігня, малята... (с)
Цікаво, що собі гадає влада??? - залишав автівку на СТО й користався громадським транспортом, так і у трамваї, і у маршрутці у масках, разом зі мною, було три - чотири людини, хоч було повно стоячих пасажирів...
Де той бубочкін «КОНТРОЛЬ»???
Сиднейский парад ********** - событие давнeе, международное, вот к нему и откройте и штат Виктория, и Мельбурн, и внешнюю границу Австралии.
Специально для Эндрюса, премьера штата Виктория, напоминаю, что парад состоится;
"2021's Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras Festival will start on Friday 19 February, running through until Sunday 7 March"
Смотрите, не ошибитесь, господин Эндрюс.
на Рождество - никакiх отпусков, а то третья волна макароновируса будет.
За барбекю с компанией на задном дворе население штрафовать (как сейчас штрафуют), никаких отпусков на Рождество, перебьются. маски летом носить обязательно - белое пяно на роже, которое непременно появится на австралийском солнышке из-за маски - это сексапильно.
Смотрите, не перепутайте: на Рождество никого не отпирать, на парад ********** - всех выпустить.
Иначе решат, что Вы не по призванию, не по зову души г*вно месили, а из-за карьерных соображений, а это не одобряют.
Потому - сверяйтесь с календарем.
Не блaгодарите.