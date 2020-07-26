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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки зафиксировали 920 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, выздоровели - 310

В Украине за сутки зафиксировали 920 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, выздоровели - 310

В Украине по состоянию на воскресенье, 26 июля, лабораторно подтверждено 64 849 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них за сутки - 920.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

В течение суток зафиксировано 15 новых летальных случаев. Выздоровели 310 пациентов.

Всего в Украине зарегистрировано 1605 смертей от COVID-19. Выздоровели - 35807.

В Украине за сутки зафиксировали 920 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, выздоровели - 310 01

Как сообщалось, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 1106 случаев коронавируса.

Автор: 

карантин (16729) СНБО (4440) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
все більше і більше
бо карантину фактично не дотримуються.
лише маска тіліпається на підборідді, ніби вона вірус відганяє своєю присутністю.
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26.07.2020 09:18
+6
Для выходных это рекордная цифра.
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26.07.2020 09:38
+4
після обрання зеТелепня президентом, чого чекати від 75 % обравшого Зевиборця? воно не розуміє, що тільки колективний самозахист врятує або дещо полегшить перебіг цієї недуги.. але ж всі роки 1300 000 олігархів України всі роки працювали над тим, щоб кожен розраховував лише на себе, був сам по собі, і його хата або іі відсутність - то була лише його проблема.
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26.07.2020 09:28
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нах той коронтін баблішко нє заробити вірусу нема його прідумалі піндоси ні вєрітє?сматрітє руств...
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26.07.2020 09:17 Ответить
Вируса нет - а мой друг умер, как так?
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26.07.2020 09:59 Ответить
Придурки Зеленського зробили паніку з вірусу який був відомий десятиліттями.
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26.07.2020 10:23 Ответить
все більше і більше
бо карантину фактично не дотримуються.
лише маска тіліпається на підборідді, ніби вона вірус відганяє своєю присутністю.
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26.07.2020 09:18 Ответить
після обрання зеТелепня президентом, чого чекати від 75 % обравшого Зевиборця? воно не розуміє, що тільки колективний самозахист врятує або дещо полегшить перебіг цієї недуги.. але ж всі роки 1300 000 олігархів України всі роки працювали над тим, щоб кожен розраховував лише на себе, був сам по собі, і його хата або іі відсутність - то була лише його проблема.
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26.07.2020 09:28 Ответить
Більш росповсюджений в містях скупчення варіант ,коли маска прикриває рота,
а ніс відкритий . Який тут захист , від чого і кого незрозуміло.
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26.07.2020 09:44 Ответить
На пневмонию в год заболевает 17 млн человек это до ковидопсихоза. Скажи что сейчас поменялась ситуация как-то?
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26.07.2020 09:45 Ответить
А на ковид - 16 млн за полгода. Значит к концу года будет 40-50 млн , если не больше. И больше миллиона умерших.
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26.07.2020 09:50 Ответить
16 млн?? Ну если в пневмонии считать безсимптомных так как в ковиде то можно сказать что 100 млн болели до коронапсихоза.
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26.07.2020 10:06 Ответить
Ой я вот нашел википедии:"Щороку на пневмонію хворіють близько 450 мільйонів людей: 7 відсотків населення планети; вона також стає причиною близько 4 мільйонів смертей." Вот тебе и цифра.
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26.07.2020 10:11 Ответить
Против цифр истерички не прут. Цифры - есть цифры.
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26.07.2020 10:15 Ответить
В большинстве же случаев вирусная пневмония проходит в лёгкой форме, а улучшение наступает через 1-3 недели без какого-либо лечения - Википедия
Самое забавное как недоумки сравнивают смертельный ВИРУС КОВИД-19 с ....пневмонией ....
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26.07.2020 14:06 Ответить
Пневмония - фигня не смертельная, ага. Тем более, он привел цифры по всем пневмониям.
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26.07.2020 14:31 Ответить
ставь,больше,запятых,непонятно,без,них,,,,,,
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26.07.2020 14:35 Ответить
А это не Вы нашли? "На пневмонию в год заболевает 17 млн человек это до ковидопсихоза. "
Вы там сначала изучите вопрос, а потом информацию давайте и с ссылкми на источник.
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26.07.2020 10:20 Ответить
Ну заходи на википедию. Украинская википедия пишет четкото 450 млн пневмоний в год. Сам сможешь найти ? Или не умеешь пользоваться интернетом?
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26.07.2020 10:22 Ответить
Можешь сам посмотреть. Википедия "пневмония" украинска версия пишет 450 млн болеют, российская версия пишет что 17 млн ставится диагноз. Наверное украинская считает тех кому не ставится диагноз))ну сам проверь я же не выдумываю.
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26.07.2020 10:25 Ответить
Смотрим по РФ:
ЛЕНА ТРУБНИКОВА ИССЛЕДОВАНИЕ
В 2019 году естественная убыль населения РФ стала рекордной за последние 11 лет ...Всего за год умерло 1,8 млн россиян. Из-за различных болезней скончалось 1,67 млн человек, еще почти 130 тыс. умерло из-за внешних причин - таких как ДТП, самоубийства и отравления"
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26.07.2020 10:30 Ответить
И это еще ковида не было. Посмотрим какие рекорды даст 2020 год.
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26.07.2020 10:31 Ответить
Ну, если бы Вы посмотрели ссылки чуть глубже, то поняли бы, что русскоязычная версия давала статистику по одному частному случаю (хотя и весьма широко сформулированному
J18 Пневмония(Пневмония без уточнения возбудителя , Воспаление легких )

https://web.archive.org/web/20170212002254/http://symptomd.com/ru-ru/icd10/j18_pnevmoniya_bez_utochneniya_vozbuditelya )
а украиноязычная по многим
J.12. Вірусна пневмонія, не класифікована в інших рубрикахJ.12.0 Аденовірусна пневмоніяJ.12.1 Пневмонія спричинена респіраторно-синцитіальним вірусомJ.12.2 Пневмонія спричинена вірусом парагрипуJ.12.8 Інша пневмоніяJ.12.9 Вірусна пневмонія, неуточненаJ.13. Пневмонія, спричинена Streptococcus pneumoniaeJ.14. Пневмонія, викликана Haemophilus influenzaeJ.15. Бактеріальна пневмонія, не класифікована в інших рубрикахJ.15.0 Пневмонія спричинена Klebsiella pneumoniaeJ.15.1 Пневмонія спричинена PseudiomonasJ.15.2 Пневмонія стафілококоваJ.15.3 Пневмонія стрептококкова, групи ВJ.15.4 Пневмонія спричинена іншими стрептококкамиJ.15.5 Пневмонія спричинена Escherichia coliJ.15.6 Пневмонія спричинена іншими аеробними грамнегативними бактеріямиJ.15.7 Пневмонія спричинена Mycoplasma pneumoniaeJ.15.8 Інша бактеріальна пневмоніяJ.15.9 Бактеріальна пневмонія неуточненаJ.16. Пневмонія, спричинена іншими інфекційними збудниками, не класифікована в інших рубрикахJ.16.0 Пневмонія, спричинена хламідіямиJ.16.8 Пневмонія спричинена іншими уточненими інфекційними агентамиJ.17. Пневмонія при хворобах, класифікованих в інших рубрикахJ.17.0 Пневмонія при бактеріальних хворобах класифікованих в інших рубрикахJ.17.1 Пневмонія при вірусних хворобах класифікованих в інших рубрикахJ.17.2 Пневмонія при мікозахJ.17.3 Пневмонія при паразитарних хворобахJ.18. Пневмонія, збудник неуточненийJ.18.0 Бронхопневмонія, неуточненаJ.18.1 Верхньочасткова пневмонія, неуточненаJ.18.2 Гіпостатична пневмонія, неуточненаJ.18.8 Інша пневмонія, збудник неуточненийJ.18.9 Пневмонія, неуточнена
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26.07.2020 11:12 Ответить
Глянь графіки по швеції конкретний спад без дурантинів і масок.
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26.07.2020 12:32 Ответить
1. В Швеции в 2008 году было 48% домохозяйств, где жил 1 человек. Теперь таких домохозяйств 56%, но это не повод для страдания, а лишь факт необходимости признания эволюции и факт необходимости под эволюцию адаптироваться.
При этом, школы и универы у них переводили на дистанционку, а многие шведы сами уменьшили контакты. Нам такой уровень изоляции и не снился при всех карантинах.

2. Заболеваемость и летальность от ковида у Швеции выше, чем у всех других скандинавских стран.
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26.07.2020 14:06 Ответить
Поменялась. Пока ищут у себя корону, могут прозевать бакинфекцию.
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26.07.2020 10:01 Ответить
Карантин сдерживает распространение не только ковида, но и других инфекций. Поэтому думаю бактериальные инфекции тоже затормозятся.
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26.07.2020 10:33 Ответить
птн пнх
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26.07.2020 10:56 Ответить
Сейчас поменялась ситуация.

На начало года заболеваемость пневмониями была в самом разгаре, а ковидом - практически нулевая. Прошло полгода и
https://www.unian.ua/health/worldnews/koronavirus-u-sviti-kilkist-vipadkiv-covid-19-perevishchila-16-milyoniv-ostanni-novini-11089208.html Кількість випадків COVID-19 у всьому світі перевалило за позначку в 16 мільйонів

За добу виявлено понад 370 тисяч нових випадків.

Отака фігня, малята... (с)
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26.07.2020 10:12 Ответить
И почти все безсимптомные.
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26.07.2020 10:15 Ответить
Опять эти Ваши фантазии. Где ссылка на источник таких данных?
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26.07.2020 10:21 Ответить
а як скажете дотримуватися?бо всі в масках більшість, в приміщеннях, метро , а на вулиці вони не потрібні на відкритому просторі якщо ви тільки один за одним не стоїте в чергу десь ,сам навіть Ляшко зі Степановим казав, не буду говорити за інші міста але в Києві без маски не зайдеш в метро і інший транспорт є поодинокі в вагонах один або два але 98% в масках в магазинах торгових центрах охорона ще і температуру перевіряють і слідкують знову ж таки є що без масок але одиниці і вони не впливають так як більшість в масках наскільки відомо зростає по всьому світі бо це неможливо 100% дотримуватися там також немає суворого дотриманння людей також бідкаються один на одного що вони неслухняні навіть в Іспаніі де буквально всі раніше коли був і сиділи на замку за останні дні білше 2000 за добу
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26.07.2020 09:53 Ответить
У нас +35 буде з дня на день. В таких умовах маска тільки у приміщеннях. На зупинках громадського транспорту під сонцем стояти людям важко, Ось і теліпається вона на підборідді🧐
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26.07.2020 11:19 Ответить
Интересно, а от других болезней у нас сейчас умирают? Желательно ежедневную статистику... А то с одной короной скучно жить😕.
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26.07.2020 09:28 Ответить
Это примерно как если пожпрным позвонят, чтобы они прехали тушить пожар, а они "Какой пожар? А вы видели сколько в ДТП людей гибнет? Все на борьбу с ДТП! А вот когда пожар дорастет до половины города и число жертв превысит показатель по ДТП, то бросим бороться с ДТП и зай мемся пожарами!"
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26.07.2020 09:46 Ответить
Пожар это факт. А ковид и тесты основаны на вере и махинациях и науки мало в этом.
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26.07.2020 10:07 Ответить
Вы рассуждаете, как средневековый монах, который никогда не учился даже в школе.
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26.07.2020 10:24 Ответить
И пользуется только верой, а не наукой и исследованиями.
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26.07.2020 10:35 Ответить
Для выходных это рекордная цифра.
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26.07.2020 09:38 Ответить
Сначала исключайте другие вирусы, а потом корону ищите.
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26.07.2020 09:40 Ответить
Желательно несколькими тестами.
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26.07.2020 09:41 Ответить
Какие другие вирусы дают положительную реакцию на ПЦР тестах?
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26.07.2020 09:48 Ответить
Какие в праймер засунут, такие и дадут.
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26.07.2020 09:56 Ответить
Селективность и эффективность ПЦР-тестов проверяют в референс-лабораториях.
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26.07.2020 10:39 Ответить
Вот-вот. Кто б еще наши лаборатории проверил...
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26.07.2020 11:01 Ответить
А заодним и российские.
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26.07.2020 11:21 Ответить
Це ЗЕперемога, чи зрада?
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26.07.2020 09:41 Ответить
Все в отпусках. Июль месяц на улице.
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26.07.2020 10:26 Ответить
И в прошлые годы летом болеть тяжело - никого в поликлинике не найдешь. Никто от отдыха не хочет отказываться и за минималку работать. Вот и приходится в частные клиники идти.
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26.07.2020 10:40 Ответить
на пенсионеров что то коронавирус не действует. Кто то знает хоть одну смерть пенсионерки? Пенсионерки у нас вечные.
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26.07.2020 10:31 Ответить
Це з суботи на неділю, коли за звичай кількість зменьшується, бо статистика «довго їде на волах»?
Цікаво, що собі гадає влада??? - залишав автівку на СТО й користався громадським транспортом, так і у трамваї, і у маршрутці у масках, разом зі мною, було три - чотири людини, хоч було повно стоячих пасажирів...
Де той бубочкін «КОНТРОЛЬ»???
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26.07.2020 11:30 Ответить
В Україні за добу зафіксували 920 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, видужали - 310 - Цензор.НЕТ 7852
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26.07.2020 11:51 Ответить
Зє дятли на будь яке питання, стосовно дурісті бубочки і його команди, так відповілають, бо суттєвої відповіді не мають...
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26.07.2020 12:08 Ответить
Проповедников ковида на выборах не выбирать. Только кто за шведов и бацьку. Наше олигархичне СМИ все за ковид какое совпадение с зелей.
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26.07.2020 13:49 Ответить
Нигилистов и отрицаловок тоже.
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26.07.2020 14:31 Ответить
Поскольку лок-даун Мельбурна, Австралия, (а также ношение намордников) собираются прoдлить дольше 6 недель (судя по сообщениям в прессе), то я искренне надеюсь, что Мельбурн будет изолирован до парада ********** в Сиднее.
Сиднейский парад ********** - событие давнeе, международное, вот к нему и откройте и штат Виктория, и Мельбурн, и внешнюю границу Австралии.
Специально для Эндрюса, премьера штата Виктория, напоминаю, что парад состоится;
"2021's Sydney Gay and Lesbian Mardi Gras Festival will start on Friday 19 February, running through until Sunday 7 March"

Смотрите, не ошибитесь, господин Эндрюс.
на Рождество - никакiх отпусков, а то третья волна макароновируса будет.
За барбекю с компанией на задном дворе население штрафовать (как сейчас штрафуют), никаких отпусков на Рождество, перебьются. маски летом носить обязательно - белое пяно на роже, которое непременно появится на австралийском солнышке из-за маски - это сексапильно.

Смотрите, не перепутайте: на Рождество никого не отпирать, на парад ********** - всех выпустить.
Иначе решат, что Вы не по призванию, не по зову души г*вно месили, а из-за карьерных соображений, а это не одобряют.
Потому - сверяйтесь с календарем.

Не блaгодарите.
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26.07.2020 16:40 Ответить
Матінка Земля намагається струсити з себе людей, дошкуляти стали природі, засирають.
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26.07.2020 17:31 Ответить
 
 