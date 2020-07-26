В Украине за сутки зафиксировали 920 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, выздоровели - 310

В Украине по состоянию на воскресенье, 26 июля, лабораторно подтверждено 64 849 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них за сутки - 920.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на ресурсе СНБО по мониторингу распространения эпидемии коронавируса.

В течение суток зафиксировано 15 новых летальных случаев. Выздоровели 310 пациентов.

Всего в Украине зарегистрировано 1605 смертей от COVID-19. Выздоровели - 35807.

Как сообщалось, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 1106 случаев коронавируса.