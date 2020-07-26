"Меня судят за пост в Facebook": Журналист Руденко сообщил об иске "РВС банка" из-за поста в соцсети

С журналистом Сергеем Руденко судится "РВС банк", который требует опровергнуть его пост в Facebook о влиянии на банк бывшего депутата Руслана Демчака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Руденко сообщил на странице в Facebook.

"Меня судят за пост в Facebook

Дарницкий райсуд Киева открыл против меня, как против автора поста в FB, производство", - пишет он.

По данным из Единого государственного реестра судебных решений, "РВС банк" 24 октября 2019 подал иск о защите деловой репутации и опровержении информации против Сергея Руденко и ООО "Знай" (интернет-издание Znaj.ua). Дарницкий районный суд Киева 11 ноября 2019 открыл производство по этому иску.

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"Финансовое учреждение обвиняет меня в подрыве деловой репутации банка. И разрушил я эту репутацию, написав пост на Facebook, который затем был процитирован одним из интернет-изданий", - рассказал господин Руденко.

Он уточнил, что упоминал банк в контексте истории с Русланом Демчаком, который баллотировался в 2019 году в Верховную Раду. Банк, в свою очередь, попросил суд обязать Сергея Руденко опубликовать на своей странице пост-опровержение: "1.07.2019 года на моей персональной странице был размещен пост о том, что Руслан Демчак контролирует "РВС банк", эта информация является недостоверной в связи с тем, что господин Руслан Демчак не является ни акционером, ни конечным бенифициарним владельцем АО "РВС банк"".

В то же время вжурналист обратил внимание, что 11 декабря 2019 Руслан Демчак стал официальным акционером банка, а 3 марта 2020 он возглавил наблюдательный совет акционерного общества "РВС банк".

"Конечно же, это - просто "совпадение". Не контролировал, не контролировал банк, а тут вдруг раз - и акционер. Два - и уже председатель наблюдательного совета. А "РВС банк" все настаивает в суде, что Демчак не имеет никакого отношения к банку", - добавил Руденко.

Следующее заседание по этому делу назначено на 1 октября 2020 года, на 11:00.

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