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"Меня судят за пост в Facebook": Журналист Руденко сообщил об иске "РВС банка" из-за поста в соцсети

С журналистом Сергеем Руденко судится "РВС банк", который требует опровергнуть его пост в Facebook о влиянии на банк бывшего депутата Руслана Демчака.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Руденко сообщил на странице в Facebook.

"Меня судят за пост в Facebook
Дарницкий райсуд Киева открыл против меня, как против автора поста в FB, производство", - пишет он.

По данным из Единого государственного реестра судебных решений, "РВС банк" 24 октября 2019 подал иск о защите деловой репутации и опровержении информации против Сергея Руденко и ООО "Знай" (интернет-издание Znaj.ua). Дарницкий районный суд Киева 11 ноября 2019 открыл производство по этому иску.

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"Финансовое учреждение обвиняет меня в подрыве деловой репутации банка. И разрушил я эту репутацию, написав пост на Facebook, который затем был процитирован одним из интернет-изданий", - рассказал господин Руденко.

Он уточнил, что упоминал банк в контексте истории с Русланом Демчаком, который баллотировался в 2019 году в Верховную Раду. Банк, в свою очередь, попросил суд обязать Сергея Руденко опубликовать на своей странице пост-опровержение: "1.07.2019 года на моей персональной странице был размещен пост о том, что Руслан Демчак контролирует "РВС банк", эта информация является недостоверной в связи с тем, что господин Руслан Демчак не является ни акционером, ни конечным бенифициарним владельцем АО "РВС банк"".

В то же время вжурналист обратил внимание, что 11 декабря 2019 Руслан Демчак стал официальным акционером банка, а 3 марта 2020 он возглавил наблюдательный совет акционерного общества "РВС банк".

"Конечно же, это - просто "совпадение". Не контролировал, не контролировал банк, а тут вдруг раз - и акционер. Два - и уже председатель наблюдательного совета. А "РВС банк" все настаивает в суде, что Демчак не имеет никакого отношения к банку", - добавил Руденко.

Следующее заседание по этому делу назначено на 1 октября 2020 года, на 11:00.

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Автор: 

банки (1937) обвинение (418) репутация (18)


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Топ комментарии
+18
Так а де брехня, якщо Демчак стал головою наглядової ради цього банку?
Це як Суркіси в 99 задавили газету Всеукраїнські відомості, яка опублікувала матеріал про перехід Шеви в Мілан, коли про це ще ніхто не знав. Суркіси сказали, що це брехня і подали позов у суд на мільйон баксів. мертвечук, здається, їм допоміг виграти суд і газета обанкротилася. Через місяць Шева перейшов у Мілан...
Так і тут!
P.S. Пост у фейсбуку - це не публікація в ЗМІ, це висловлення людиною своєї думки так само, як і комент на Цензорі. Суд взагалі не мав би брати це до розгляду!
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26.07.2020 10:47
+15
помню как это идиот Руденко на канале Эсперсо (принадлежит Деркачу) на полном серьёзе обсуждал тему как Порошенко украл у Армии снайперский винтовки (хотя на самом деле фонд Рошен подарил для ССО и ДШБ 100 + 450 винтовок)..
наконец-то хоть кто-то привлек этого урода за клевету!
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26.07.2020 10:46
+14
"Конечно же, это - просто "совпадение". Не контролировал, не контролировал банк, а тут вдруг раз - и акционер. Два - и уже председатель наблюдательного совета. А "РВС банк" все настаивает в суде, что Демчак не имеет никакого отношения к банку",
Джерело: https://censor.net/n3210166
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26.07.2020 10:50
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"Меня судят за пост в Facebook" -плак плак ...Тебе рот мало порвать!
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26.07.2020 11:11 Ответить
Квартал95
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26.07.2020 11:19 Ответить
Зеленский сдает украину потому что так утину захотелось и ему ГАРИТ - денег нет, ес нефть и газ почти не покупает, дв шатает креслоприсыхальца. И ОНО ЦЕПИЛОСЬ ДРЫСТУНА натянуть.
Зеленского с понедельника не должно быть на месте президента- это предатель. На выноч
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26.07.2020 18:16 Ответить
Руденко - редкий мудак, брехло, зелебоб и зрадойоб. То он на Яценюка про 26 вилл врал, а потом сообщил, что то была шутка.
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26.07.2020 11:23 Ответить
Шутки мають властивість повертатися.
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26.07.2020 12:25 Ответить
На РАБссии что то в лесу сдохло...достали из небытия Андрея Караулова,Спицына,Жукова и Михаила Полторанина,который спалил всю КГБ.шную вонючую контору лет 30 назад...
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26.07.2020 11:28 Ответить
Порошенко за дерьмо против себя никого не сажал и не преследовал....вам гнидам у Пороха учиться еще лет 50 надо...стадо баранов...
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26.07.2020 11:31 Ответить
"Мене судять за пост у фейсбуці": Журналіст Руденко повідомив про позов "РВС банку" через пост у соцмережі - Цензор.НЕТ 9770
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26.07.2020 13:38 Ответить
Каждый должен вылить свое дерьмо поносом,дабы дурь каждого видна была....
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26.07.2020 11:35 Ответить
Самый крутой пост был у покойного деда Сенатора...
Сдох СССР,сдохнет и РАБссия,карма такая у быдла лаптеногого....
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26.07.2020 11:40 Ответить
Ну не Кадырова же судить.
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26.07.2020 11:41 Ответить
Что сказать, заслужил это журнашлюха Руденко, ведь он неоднократно набрасывал помоев на Порошенко, приближая победу Галабародьки. Пришло время платить.
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26.07.2020 11:46 Ответить
було, було... Тільки заступничиство редакції Дойче Веле врятувало його від звільнення Княжицьким.
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26.07.2020 11:55 Ответить
11 грудня 2019, 10:35 https://lb.ua/economics/2019/12/11/444541_eksdeputat_demchak_kupil_dolyu_banke.html Экс-депутат Демчак купил долю в банке RwS

Бывший депутат Верховной Рады https://lb.ua/file/person/1748_demchak_ruslan_evgenevich.html Руслан Демчак стал совладельцем РВС Банка (RwS bank).
Об этом сообщила https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9yd3NiYW5rLmNvbS51YS9ub3Zvc3RpL3J1c2xhbi1kZW1jaGFrLXN0YWwtc29ha3RzaW9uZXJvbS1yd3MtYmFuaw== пресс-служба банка .
Доля акций, которую теперь контролирует Демчака, не уточняется. "В декабре 2019 Руслан Демчак приобрел долю в уставном капитале акционерного общества РВС Банк", - сообщили в учреждении.
На 1 января 2019 года владельцем 100% акций РВС Банка был https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9wb3NpcGFreS5pbmZvL21pbmlvbi8zMjg4MTQ= Александр Стецюк, бывший помощник Демчака .
Напомним, что РВС Банк был создан Фондом гарантирования вкладов как переходной банк на базе обанкротившегося Омега банка Николая Лагуна (раньше - Сведбанк Украина).
В августе 2015 года Фонд продал банк ООО "Украинская бизнес група" (сейчас - ООО "Гарантия безопасности плюс") Александра Стецюка. В "нулевых" годах руководителем этой компании был Руслан Демчак.
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Так що стосовно Демчака Руденко не прибрехав...
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26.07.2020 11:59 Ответить
Сколько грязи и брехни это унылое говно лило на Порошенко и его команду?. В суд подали - докажи, что ты писал правду. И не надо давить на жалость.
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26.07.2020 12:10 Ответить
https://zaxid.net/petro_poroshenko_otrimav_te_shho_hotiv__posadu_premyera_n1388383

Друзі, відтепер в Україні розпочинається найцікавіше. Петро Порошенко отримав те, що хотів - посаду прем'єра. Саме посаду. Бо після https://zaxid.net/news/showNews.do?*****************************************&objectId=1388373 відставки Яценюка навряд чи щось кардинально зміниться у політиці нового уряду. Та й коаліція буде сформована з двох політсил - БПП і НФ. Яценюк пішов з посади, як обіцяв, після https://zaxid.net/news/showNews.do?partiya_bbp_pidtrimala_kandidaturu_groysmana_na_posadu_premyera&objectId=1386873 висунення кандидата від Блоку Петра Порошенка.
Після приходу Гройсмана у крісло керівника уряду вся відповідальність за ситуацію у державі перейде виключно до Петра Олексійовича. Пам'ятаєте, як напередодні 25 жовтня 2015 року він обіцяв нам рішучі реформи одразу після місцевих виборів? Отримали? 168 днів безкомпромісних реформ Петра Олексійовича минуло. Відчули покращення? Ні? Ну, тоді вас чекають ще й реформи юриста Гройсмана і філолога Ложкіна.
Словом, пристебніть паски безпеки, порошенківці починають!
https://zaxid.net/blogi_tag50977/
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26.07.2020 12:17 Ответить
Та докаже, якщо суд буде справедливим. Тільки тут ще одна поточна проблема України: в нас такі суди, що не знаєш, що від них очікувати...
Інша справа, що він - "это унылое говно", і це є правда... Він же ж лив не лише з своїх авторських на Еспресо; а й на Deutsche Welle..., особливо там...
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26.07.2020 12:19 Ответить
Дойче Велле перестала печатать Руденка.Неспроста.Червивый
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26.07.2020 12:30 Ответить
Хотите как во Франции? Будет как в рашке
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26.07.2020 13:39 Ответить
В ФБ страница не открывается. Но тут справедливо уж отметили, что раньше Руденко кучу помоев на Порошенко вылил. Причем делал это даже на страницах таких СМИ, как Немецкая Волна и ВВС.
И хоть считаю, что он может быть прав в данной ситуации, но пусть почуствует на своей шкуре, что он приближал!
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26.07.2020 15:41 Ответить
Всегда удивляло, как это чмо могло работать с честными людьми на одном канале. Каждый день у него в эфире были либо герус, либо Снегирев и один и тот же трёп про Роттердам и мародёрство в армии с поддакиванием от ведущего. Рассказали бы теперь и про энергетику и про армию.
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26.07.2020 15:49 Ответить
якщо чесно - то зараз він так і розказує. В нього вже, наприклад, в п'ятницю були Совсун, Гончаренко, Кучухідзе, Вігірінський... Хоча в позаминулій був Сіманський... але того Княжицький грамотно посадив на жопу.
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26.07.2020 17:13 Ответить
112 zik newsone это сброт кацапских диверсантов. Они не могут уже существовать. Журнашлюхи этих каналов долны быть запрещены в украине. За поребрик
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26.07.2020 18:15 Ответить
без этого суда никто бы про этот пост, этого депутата и не узнал бы.
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26.07.2020 20:07 Ответить
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