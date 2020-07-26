"Меня судят за пост в Facebook": Журналист Руденко сообщил об иске "РВС банка" из-за поста в соцсети
С журналистом Сергеем Руденко судится "РВС банк", который требует опровергнуть его пост в Facebook о влиянии на банк бывшего депутата Руслана Демчака.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Руденко сообщил на странице в Facebook.
"Меня судят за пост в Facebook
Дарницкий райсуд Киева открыл против меня, как против автора поста в FB, производство", - пишет он.
По данным из Единого государственного реестра судебных решений, "РВС банк" 24 октября 2019 подал иск о защите деловой репутации и опровержении информации против Сергея Руденко и ООО "Знай" (интернет-издание Znaj.ua). Дарницкий районный суд Киева 11 ноября 2019 открыл производство по этому иску.
"Финансовое учреждение обвиняет меня в подрыве деловой репутации банка. И разрушил я эту репутацию, написав пост на Facebook, который затем был процитирован одним из интернет-изданий", - рассказал господин Руденко.
Он уточнил, что упоминал банк в контексте истории с Русланом Демчаком, который баллотировался в 2019 году в Верховную Раду. Банк, в свою очередь, попросил суд обязать Сергея Руденко опубликовать на своей странице пост-опровержение: "1.07.2019 года на моей персональной странице был размещен пост о том, что Руслан Демчак контролирует "РВС банк", эта информация является недостоверной в связи с тем, что господин Руслан Демчак не является ни акционером, ни конечным бенифициарним владельцем АО "РВС банк"".
В то же время вжурналист обратил внимание, что 11 декабря 2019 Руслан Демчак стал официальным акционером банка, а 3 марта 2020 он возглавил наблюдательный совет акционерного общества "РВС банк".
"Конечно же, это - просто "совпадение". Не контролировал, не контролировал банк, а тут вдруг раз - и акционер. Два - и уже председатель наблюдательного совета. А "РВС банк" все настаивает в суде, что Демчак не имеет никакого отношения к банку", - добавил Руденко.
Следующее заседание по этому делу назначено на 1 октября 2020 года, на 11:00.
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Зеленского с понедельника не должно быть на месте президента- это предатель. На выноч
Сдох СССР,сдохнет и РАБссия,карма такая у быдла лаптеногого....
Бывший депутат Верховной Рады https://lb.ua/file/person/1748_demchak_ruslan_evgenevich.html Руслан Демчак стал совладельцем РВС Банка (RwS bank).
Об этом сообщила https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9yd3NiYW5rLmNvbS51YS9ub3Zvc3RpL3J1c2xhbi1kZW1jaGFrLXN0YWwtc29ha3RzaW9uZXJvbS1yd3MtYmFuaw== пресс-служба банка .
Доля акций, которую теперь контролирует Демчака, не уточняется. "В декабре 2019 Руслан Демчак приобрел долю в уставном капитале акционерного общества РВС Банк", - сообщили в учреждении.
На 1 января 2019 года владельцем 100% акций РВС Банка был https://lb.ua/go.php?url=aHR0cHM6Ly9wb3NpcGFreS5pbmZvL21pbmlvbi8zMjg4MTQ= Александр Стецюк, бывший помощник Демчака .
Напомним, что РВС Банк был создан Фондом гарантирования вкладов как переходной банк на базе обанкротившегося Омега банка Николая Лагуна (раньше - Сведбанк Украина).
В августе 2015 года Фонд продал банк ООО "Украинская бизнес група" (сейчас - ООО "Гарантия безопасности плюс") Александра Стецюка. В "нулевых" годах руководителем этой компании был Руслан Демчак.
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Так що стосовно Демчака Руденко не прибрехав...
Друзі, відтепер в Україні розпочинається найцікавіше. Петро Порошенко отримав те, що хотів - посаду прем'єра. Саме посаду. Бо після https://zaxid.net/news/showNews.do?*****************************************&objectId=1388373 відставки Яценюка навряд чи щось кардинально зміниться у політиці нового уряду. Та й коаліція буде сформована з двох політсил - БПП і НФ. Яценюк пішов з посади, як обіцяв, після https://zaxid.net/news/showNews.do?partiya_bbp_pidtrimala_kandidaturu_groysmana_na_posadu_premyera&objectId=1386873 висунення кандидата від Блоку Петра Порошенка.
Після приходу Гройсмана у крісло керівника уряду вся відповідальність за ситуацію у державі перейде виключно до Петра Олексійовича. Пам'ятаєте, як напередодні 25 жовтня 2015 року він обіцяв нам рішучі реформи одразу після місцевих виборів? Отримали? 168 днів безкомпромісних реформ Петра Олексійовича минуло. Відчули покращення? Ні? Ну, тоді вас чекають ще й реформи юриста Гройсмана і філолога Ложкіна.
Словом, пристебніть паски безпеки, порошенківці починають!
https://zaxid.net/blogi_tag50977/
Інша справа, що він - "это унылое говно", і це є правда... Він же ж лив не лише з своїх авторських на Еспресо; а й на Deutsche Welle..., особливо там...
И хоть считаю, что он может быть прав в данной ситуации, но пусть почуствует на своей шкуре, что он приближал!