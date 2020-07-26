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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Киеве COVID-19 подтвердили у 95 человек, в том числе двух медиков, - Кличко

За сутки в Киеве COVID-19 подтвердили у 95 человек, в том числе двух медиков, - Кличко

В Киеве количество зараженных коронавирусом COVID-19 увеличилось на 95 человек, в том числе заразились двое медиков, госпитализированы 10 пациентов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом мэр города Виталий Кличко сообщил на странице в Фейсбуке в воскресенье утром.

"Друзья! За минувшие сутки еще у 95 жителей Киева обнаружили коронавирус. На сегодня в столице уже 7620 подтвержденных случаев заболевания COVID-19… Заболели в том числе и двое медиков", – написал Кличко.

По словам мэра, среди заболевших: 40 женщин в возрасте от 18 до 82 лет, 49 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет, 6 мальчиков от 3 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 10 пациентов, другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 18. В Шевченковском - 13 и в Печерском районе - 11 случаев", – написал Кличко.

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Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 920 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 за сутки, 15 человек из числа ранее заболевших скончались, 310 – выздоровели. Днем ранее, 25 июля, сообщалось о 1 106 новых инфицированных.

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Вірус і не думає відступати.
Що буде восени, взимку...
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26.07.2020 11:11 Ответить
він не відступить доти .доки подібні тобі будуть вірити в цю єресь.
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26.07.2020 11:51 Ответить
"Причиной двух вспышек Ковид в Украине являются прямые действия властей.

1-й случай - это неконтролируемый допуск в страну людей из зон эпидемии.
2-й случай - это отмена контрольного теста на Ковид при выписывании из больниц , что привело к возвращению в общество скрытых носителей вируса.
Была ли это просто глупость или сознательное вредительство покажут результаты допроса после ареста - зеленского, степанова и ляшко.." (с)
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26.07.2020 13:31 Ответить
 
 