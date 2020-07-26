Количество зараженных COVID-19 выросло в 18 областях Украины и в Киеве, - СНБО

Количество заболевших коронавирусной болезнью COVID-19 превысило количество выздоровевших за минувшие сутки в 18 из 24 областей Украины и в Киеве, еще в 3 областях количество болеющих не изменилось.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны в воскресенье утром.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (130), Ивано-Франковской (88), Ровенской (81) областях и в Киеве (95).

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Всего за прошедшие сутки:

- в Винницкой области подтверждено 37 новых случаев заболевания COVID-19 и 20 – выздоровления, сейчас в области болеет 557 человек (на 17 больше за сутки);

- в Волынской области подтверждены 57 новых случаев заболевания и 12 случаев выздоровления, сейчас в области болеют 963 человека (на 45 больше за сутки);

- в Днепропетровской области зафиксировано 12 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 231 человек (на 12 больше за сутки);

- в Донецкой области зафиксировано 8 новых случаев заболевания и 1 - смерти. Сейчас болеет 336 человек (на 7 больше за сутки);

- в Житомирской области 18 человек заболели и 18 – выздоровели, сейчас, как и днем ранее, болеет 301 человек;

- в Закарпатской области 67 новых случаев заболевания, 1 случай смерти и 29 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 806 человек (на 37 больше за сутки);

- в Запорожской области 9 новых заболевших, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 137 человек (на 9 больше за сутки);

- в Ивано-Франковской области зафиксировано 88 новых случаев заболевания и 18 случаев выздоровления, сейчас болеют 2 432 человека (на 70 больше за сутки);

- в Киеве 95 новых случаев заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 4 743 человека (на 95 больше за сутки);

- в Киевской области 42 новых заболевших и 1 человек скончался, сейчас болеет 882 человека (на 41 больше за сутки);

- в Кировоградской области зафиксированы 3 случая заболевания, 1 человек скончался, сейчас болеет 33 человека (на 2 больше за сутки);

- в Луганской области 1 новый случай заболевания и 1 – выздоровления за сутки, сейчас, как и днем ранее, болеет 31 человек;

- во Львовской области подтверждены 130 новых случаев заболевания COVID-19, 6 - смерти и 26 случаев выздоровления, сейчас болеют 6 654 человека (на 98 больше за сутки);

- в Николаевской области 7 новых случаев заболевания и 1 – смерти, сейчас болеет 104 человека (на 6 больше за сутки);

- в Одесской области 61 новый случай заболевания, случаев смерти и выздоровления не зафиксировано, сейчас болеет 1 637 человек (на 61 больше за сутки);

- в Полтавской области 6 новых случаев заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеет 60 человек (на 5 больше за сутки);

- в Ровенской области 81 новый случай заболевания, 1 – смерти и 21 – выздоровления, сейчас болеет 1 175 человек (на 59 больше за сутки);

- в Сумской области 19 новых случаев заболевания и 1 – выздоровления, сейчас болеет 93 человека (на 18 больше за сутки);

- в Тернопольской области 53 новых случая заболевания и 9 – выздоровления, сейчас болеют 980 человек (на 44 больше за сутки);

- в Харьковской области 39 новых случаев заболевания, 1 – смерти и 74 – выздоровления, сейчас болеют 1 305 человек (на 36 меньше, чем днем ранее);

- в Херсонской области новых случаев заболевания, смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас, как и днем ранее, болеет 15 человек;

- в Хмельницкой области зафиксировано 22 новых случая заболевания и 11 – выздоровления, сейчас болеют 147 человек (на 11 больше за сутки);

- в Черкасской области новых случаев заболевания и смерти за сутки не зафиксировано, 2 человека выздоровели, сейчас болеют 206 человек (на 2 меньше за сутки);

- в Черновицкой области 44 новых случая заболевания, 2 – смерти и 9672 человек выздоровели, сейчас болеет 1 353 человека (на 25 меньше за сутки);

- в Черниговской области 21 новый случай заболевания, случаев смерти и выздоровления за сутки не зафиксировано, сейчас болеет 256 человек (на 21 больше за сутки).

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