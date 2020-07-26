На Львовщине полицейский наехал на пешехода и скрылся, его уже уволили, - Нацполиция

Во Львовской области сотрудник Национальной полиции наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. Его уже уволили из рядов НПУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Львовской области.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло неделю назад, 19 июля.

"19 июля около 23.00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в селе Верчаны Стрыйского района неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода и скрылся", - говорится в сообщении.

Пострадавшего 45-летнего местного жителя с травмами госпитализировали.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

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К установлению личности и розыску водителя, совершившего наезд на пешехода, были привлечены сотрудники территориальных подразделений полиции, оперативники уголовного розыска и других служб полиции Львовщины.

"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями 22 июля полицейские установили, что к совершению ДТП причастен 34-летний работник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины, который управлял автомобилем ВАЗ-2107. Автомобиль правоохранители изъяли. Материалы производства направлены в территориальное подразделение ГБР", - уточняется в сообщении.

Кроме того, по данным отдела коммуникации, по факту было назначено служебное расследование, работник, причастный к совершению ДТП, уже уволен со службы в органах Нацполиции.

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