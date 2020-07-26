На Львовщине полицейский наехал на пешехода и скрылся, его уже уволили, - Нацполиция
Во Львовской области сотрудник Национальной полиции наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. Его уже уволили из рядов НПУ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Львовской области.
Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло неделю назад, 19 июля.
"19 июля около 23.00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в селе Верчаны Стрыйского района неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода и скрылся", - говорится в сообщении.
Пострадавшего 45-летнего местного жителя с травмами госпитализировали.
По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.
К установлению личности и розыску водителя, совершившего наезд на пешехода, были привлечены сотрудники территориальных подразделений полиции, оперативники уголовного розыска и других служб полиции Львовщины.
"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями 22 июля полицейские установили, что к совершению ДТП причастен 34-летний работник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины, который управлял автомобилем ВАЗ-2107. Автомобиль правоохранители изъяли. Материалы производства направлены в территориальное подразделение ГБР", - уточняется в сообщении.
Кроме того, по данным отдела коммуникации, по факту было назначено служебное расследование, работник, причастный к совершению ДТП, уже уволен со службы в органах Нацполиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З тобою.
Потрапляй к нему.
треба йому дбати про зміну ніку
яка нормальна людина буде дописувати під росіскою трапкою..
І не посадили як завжди.
Нафига уволили?!!!
По какому закону??!!!!