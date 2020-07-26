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Новости ДТП
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На Львовщине полицейский наехал на пешехода и скрылся, его уже уволили, - Нацполиция

На Львовщине полицейский наехал на пешехода и скрылся, его уже уволили, - Нацполиция

Во Львовской области сотрудник Национальной полиции наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. Его уже уволили из рядов НПУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Львовской области.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло неделю назад, 19 июля.

"19 июля около 23.00 на оперативную линию 102 поступило сообщение о том, что в селе Верчаны Стрыйского района неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на пешехода и скрылся", - говорится в сообщении.

Пострадавшего 45-летнего местного жителя с травмами госпитализировали.

По факту ДТП следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса.

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К установлению личности и розыску водителя, совершившего наезд на пешехода, были привлечены сотрудники территориальных подразделений полиции, оперативники уголовного розыска и других служб полиции Львовщины.

"Проведенными оперативно-розыскными мероприятиями 22 июля полицейские установили, что к совершению ДТП причастен 34-летний работник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины, который управлял автомобилем ВАЗ-2107. Автомобиль правоохранители изъяли. Материалы производства направлены в территориальное подразделение ГБР", - уточняется в сообщении.

Кроме того, по данным отдела коммуникации, по факту было назначено служебное расследование, работник, причастный к совершению ДТП, уже уволен со службы в органах Нацполиции.

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Автор: 

ДТП (7684) Львовская область (2932)


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Топ комментарии
+9
А уволили еще 17 числа.
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26.07.2020 12:26
+5
на прапорець подивись, лантух...
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26.07.2020 13:02
+4
Цирк на дроті продовжується.
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26.07.2020 12:22
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Цирк на дроті продовжується.
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26.07.2020 12:22 Ответить
Такий цирк , на дорозі щодня , незалежно хто при владі !!))
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26.07.2020 15:18 Ответить
Убитьнах...
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26.07.2020 12:23 Ответить
А уволили еще 17 числа.
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26.07.2020 12:26 Ответить
Все равно,замочить гада..
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26.07.2020 12:28 Ответить
А зачем увольнять? Что это дает?
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26.07.2020 12:31 Ответить
Так это есть наказания,теперь ему придется идти в народное хозяйство и жить от зарплаты до зарплаты или через год восстановиться через суд и получить миллион компенсации.
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26.07.2020 12:38 Ответить
Поїде до Польщі вичищати гній у свинарнику пана поляка.
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26.07.2020 12:46 Ответить
А что, ему внеочередное звание присваивать?
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26.07.2020 12:38 Ответить
Ну, может это не он, а его уволили...Может пусть числится до суда на работе...Или это конец наказания?
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26.07.2020 12:43 Ответить
Не розумієш? Чєсть мундіра. Бггг.
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26.07.2020 12:39 Ответить
Какая честь у проститутки?
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26.07.2020 12:42 Ответить
Тому і Бггг.
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26.07.2020 12:47 Ответить
Оце вірно. Навіщо там за ним ганятися? Не було ніякого "ке-це"! І проблем немає. Я з цих придурків зелених просто фуєю. А ще більше з 73% вилупків.
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26.07.2020 12:38 Ответить
аж до тебе ?
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26.07.2020 12:45 Ответить
Ні.
З тобою.
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26.07.2020 12:47 Ответить
навряд чи я потраплю до тебе в гості
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26.07.2020 12:48 Ответить
Я тебе дам ссылку на https://censor.net/user/173160.
Потрапляй к нему.
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26.07.2020 12:56 Ответить
запорістий ти наш
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26.07.2020 12:57 Ответить
А може йому соняшникової олії трохи випити і справа вирішиться?
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26.07.2020 13:00 Ответить
касторки )))
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26.07.2020 13:02 Ответить
Тоді він буде Бубою Касторським😄
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26.07.2020 13:03 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=BBn14fFHKv8
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26.07.2020 13:07 Ответить
Ти почитай свое ЛАРСЕН навпаки. І точно офуєєш, фьлов!
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26.07.2020 12:53 Ответить
** la, я тебя узнал.
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26.07.2020 12:54 Ответить
Ні, ти зміни на ЛАРСАН. Тобі це більше личить.
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26.07.2020 12:56 Ответить
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26.07.2020 12:59 Ответить
Він на Цензорі робить це регулярно.
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26.07.2020 12:54 Ответить
розтоптали вольфушку ))
треба йому дбати про зміну ніку
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26.07.2020 12:56 Ответить
Я йому казав давно, що цей нік не відображає його суть.
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26.07.2020 12:58 Ответить
Аваков наїхав на Антоненко, Кузьменко і Дугарь, але його не звільняють.
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26.07.2020 12:53 Ответить
це токмо на вашій кацапляндії так роблять
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26.07.2020 12:58 Ответить
Чий Крим?
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26.07.2020 13:02 Ответить
спочатку прибери звідти свої смердящі лапоткі.
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26.07.2020 13:03 Ответить
Як ім'я твого фюрера.
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26.07.2020 13:04 Ответить
Тобто ти кацап! Тоді тебе в спам.
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26.07.2020 13:08 Ответить
це навіть не обговорюється.
яка нормальна людина буде дописувати під росіскою трапкою..
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26.07.2020 13:10 Ответить
на прапорець подивись, лантух...
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26.07.2020 13:02 Ответить
Уволить то уволили, а его нашли, или тоже надо привлекать авиацию?
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26.07.2020 13:04 Ответить
Навіщо? У авакова багато тепловізорів. Обложить з усіх сторін - сам з переляку вийде.
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26.07.2020 13:20 Ответить
С таким усердием даже тех пресловутых правосеков в своё время на Закарпатье не искали)))
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26.07.2020 13:21 Ответить
це ти в люстерко поглянув ?
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26.07.2020 13:09 Ответить
Во Львовской области сотрудник Национальной полиции наехал на пешехода и скрылся с места ДТП. Его уже уволили из рядов НПУ. Источник: https://censor.net/n3210171

І не посадили як завжди.
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26.07.2020 13:44 Ответить
лапоть, не порть воздух на ресурсе)))
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26.07.2020 13:44 Ответить
Уволили кого , пешехода ,он теперь колясочник🤔
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26.07.2020 14:20 Ответить
Как эти придурки не поймут что людям НАСРАТЬ уволили его или нет. Он должен СИДЕТЬ как любой другой гражданин за подобное преступление, а учитывая что он мусор, то это отягчающее обстоятельство. Т к он - должен быть хранителем закона а не преступником в законе. Если при таком нарушении ментам дается индульгенция от тюрьмы с бумажкой об увольнении, то такая полиция Украине нахрен не нужна.
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26.07.2020 14:50 Ответить
За таке порушення на час розслідування підписка !!))
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26.07.2020 15:17 Ответить
Нафига?!
Нафига уволили?!!!
По какому закону??!!!!
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26.07.2020 15:25 Ответить
аваков украл деньги на рюкзаках и его не уволили
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26.07.2020 17:11 Ответить
 
 