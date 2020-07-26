В ВСУ за сутки три новых случая COVID-19, всего болеет 154 человека

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано три новых случая заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 26 июля в Вооруженных силах Украины болеет 154 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 570 человек, летальных случаев – 5", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 2 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 работник ВС Украины). Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 1 военнослужащий (Сумская область). Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

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Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 429 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 91 человек.