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В ВСУ за сутки три новых случая COVID-19, всего болеет 154 человека

В ВСУ за сутки три новых случая COVID-19, всего болеет 154 человека

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки зафиксировано три новых случая заболевания COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10.00 26 июля в Вооруженных силах Украины болеет 154 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 570 человек, летальных случаев – 5", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3 новых случая COVID-19. Из них в учреждениях здравоохранения находится 2 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 1 работник ВС Украины). Отмечается, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 1 военнослужащий (Сумская область). Состояние здоровья пациента удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Девять областей Украины не соответствуют критериям ослабления карантина, - Минздрав

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 429 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 91 человек.

Автор: 

армия (8502) карантин (16729) ВСУ (6676) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Швидкого одужання нашим захисникам.
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26.07.2020 12:48 Ответить
зате стєкломой його навіть приваблює.
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26.07.2020 13:04 Ответить
У ЗСУ за добу три нові випадки COVID-19, хворіє 154 людини - Цензор.НЕТ 6568
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26.07.2020 13:12 Ответить
"Причиной двух вспышек Ковид в Украине являются прямые действия властей.

1-й случай - это неконтролируемый допуск в страну людей из зон эпидемии.
2-й случай - это отмена контрольного теста на Ковид при выписывании из больниц , что привело к возвращению в общество скрытых носителей вируса.
Была ли это просто глупость или сознательное вредительство покажут результаты допроса после ареста - зеленского, степанова и ляшко.." (с)
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26.07.2020 13:28 Ответить
 
 