В Харькове в 5 утра на пешеходном переходе автомобиль насмерть сбил 82-летнюю женщину, - Нацполиция. ФОТО
В Харькове на пешеходном переходе под колесами автомобиля погибла пожилая женщина.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 июля около 5:00 на проспекте Гагарина.
"По предварительным данным, автомобиль Fiat под управлением 20-летнего мужчины допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм 82-летняя гражданка погибла на месте", - говорится в сообщении.
Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
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Ну а 20-летний возраст свидетельствует об отсутствии навыков и присутствии единственного умения - жать на гашетку...
Помню, на Салтовском шоссе аваковский однокровка с монобровью 19 лет от роду тоже не вкурил, что на пешеходных переходах, тем паче оборудованных светофором, надо бы на красный остановиться. Но в тот раз армяне родствеников погибшего купили длинным долларом, и они свои претензии отозвали. Суд за убиенного присудил юному армэну или ашоту, как там его, условный срок...
Рагуліна, ти відмовляєш старушкам у праві виходити на вулиці?
А я сегодня слушал тишину... Вышел в пригородный парк - птицы щебечут... Вышел оттуда на берег реки - рыбаки рыбу ловят. (практически - центр города). Сорок минут - два ведра лесных шампиньонов(в продаже такие бывают, с бурыми, а не белыми шляпками. Их, почему-то, "королевскими" зовут). Молоденькие, тугие, как огурцы. Красота... К чему веду - "свинья везде грязь найдёт - два придурка на "байках", решили "порысачить", по единственной асфальтированной дорожке парка(да и та заброшена). Я моторы услышал, в сторону отступил. Летят... Кричу:"Стой!!!". А в ответ : "Пшёл на ...!!!. Через несколько секунд слышу ""Бабах!", "Тресь" . Бегу... За поворотом "два металлолома". "Быкота" сидит, головами мотая... Подбегаю: "Целые?" "НАМАНО... А ты чего не крикнул, почему "Стой!"? Посмотрел я, да и молча ушёл... При их скорости я не успел-бы им крикнуть: "Стой! Там дерево поперек дороги бурей свалило!!!...
кому - небеса, кому - нары
Хотя, если по чесноку, я не против дороги. А та фельдмановская помойка как-то выживет и без вьетнамского говора...