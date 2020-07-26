В Харькове в 5 утра на пешеходном переходе автомобиль насмерть сбил 82-летнюю женщину, - Нацполиция. ФОТО

В Харькове на пешеходном переходе под колесами автомобиля погибла пожилая женщина.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 26 июля около 5:00 на проспекте Гагарина.

"По предварительным данным, автомобиль Fiat под управлением 20-летнего мужчины допустил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. От полученных травм 82-летняя гражданка погибла на месте", - говорится в сообщении.

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Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

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