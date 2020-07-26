Из протокола лечения COVID-19 полностью исключили два препарата, дексаметазон можно использовать только под наблюдением врача, - Степанов

Препарат дексаметазон, который недавно внесли в протокол лечения коронавируса COVID-19, можно использовать только под наблюдением врачей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на традиционном ежедневном брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Он напомнил, что в Минздраве на прошлой неделе было проведено очередное заседание рабочей группы, которая состоит из ведущих специалистов страны, и были внесены изменения в протоколы лечения COVID-19.

"Был добавлен препарат дексаметазон. Я хотел бы заметить, что это гормональный препарат, и очень четко расписана схема, каким образом он используется, при каких состояниях. А он используется исключительно при кислородно зависимых состояниях, то есть, когда человеку дают кислород в связи с развитием дыхательной недостаточности", - отметил Степанов.

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Он подчеркнул, что дексаметазон можно использовать только при условии госпитализации лица, под наблюдением врача.

"Хочу заметить, уважаемые украинцы, зная, что в СМИ было сообщение, что он используется в том числе и за рубежом, - его ни в коем случае нельзя использовать амбулаторно, потому что это довольно серьезный препарат, и его использование без присмотра врача будет вредить вашему здоровью. (этот препарат должен использоваться. - Ред.) исключительно в стационаре, только, когда врач прописывает эти лекарственные средства. А у нас четко отражено в национальных протоколах, как его можно использовать", - уточнил он.

Степанов также напомнил, что были внесены изменения по расширению использования ремдесивира. Также из протокола полностью были исключены такие лекарства, как лопинавир и ретонавир.