ВСУ продолжают подготовку к прекращению огня и готовы дать отпор в случае нарушения врагом договоренностей, - пресс-центр ОС
Подразделения из состава Объединенных сил продолжают осуществлять подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения сторон на Донбассе, которое вступает в действие с 27 июля.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
"На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Прежде всего, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации. В то же время, не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует 51 статья Устава ООН", - говорится в сообщении.
При этом в пресс-центре ОС вновь подчеркивают, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, возможности действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий вооруженных формирований РФ, проведения противником диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры.
"При этом Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в командовании Объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы", - подчеркивают в пресс-центре ОС.
Также с целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ.
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П.С Уставы переписать и заодно 65-ю статью Конституции, что напрямую обязывает защищать терр.целостность Украины, вне зависимости от приказов кондитеров или пианистов.
Такие наглые призывы встречаю впервые.
Чувак, а ты знаешь что призывы к убийству уголовно наказуемы, а тем более если это относится к первым лицам государства?
Чувак, ты думаешь спрятаться за прокси?.. ну-ну...
Понятно когда "продолжает подготовку к нанесению артудара/ракетно-бомбового удара, или к атаке/контратаке/обороне". Для этого, понятное дело, нужно подтянуть людей, технику, натаскать патронов, проверить связь, сверить часы, ну и т.п.
А вот чтобы дать команду - " Не позднее 23:00 все разведывательные и диверсионные группы должны вернутся в свои подразделения и не позднее 23:30 26-07-20 прекратить огонь из любого оружия" - для этого нужно сколько времени "набирать воздуха в легкие"?
Где зоопарк-3 для сохранения украинских воинов