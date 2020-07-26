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Новости Агрессия России против Украины
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ВСУ продолжают подготовку к прекращению огня и готовы дать отпор в случае нарушения врагом договоренностей, - пресс-центр ОС

ВСУ продолжают подготовку к прекращению огня и готовы дать отпор в случае нарушения врагом договоренностей, - пресс-центр ОС

Подразделения из состава Объединенных сил продолжают осуществлять подготовку к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения сторон на Донбассе, которое вступает в действие с 27 июля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"На первую линию нашей обороны в Донецкой и Луганской областях начинают прибывать специально командированные украинские военнослужащие, большинство из которых имеют большой боевой опыт и непосредственно занимались профильными вопросами во время участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Прежде всего, такой шаг позволит не отвлекать личный состав подразделений Объединенных сил от выполнения боевых задач и предупредить возможные провокации. В то же время, не лишит украинских воинов возможности для самозащиты, как это гарантирует 51 статья Устава ООН", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-центре ОС вновь подчеркивают, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, возможности действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий вооруженных формирований РФ, проведения противником диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За полтора года украинские воины получили 1,9 млн грн за уничтожение 76 единиц вражеской военной техники, - Генштаб ВСУ

"При этом Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего в командовании Объединенных сил созданы соответствующие дополнительные резервы", - подчеркивают в пресс-центре ОС.

Также с целью объективного информирования украинского общества и мирового сообщества о текущей ситуации в Донецкой и Луганской областях на различных участках линии разграничения предусмотрена работа корреспондентов и съемочных групп отечественных и иностранных СМИ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На заседании ТКГ договорились о полном прекращении огня на линии разграничения на Донбассе с 27 июля, – Офис Президента

Автор: 

армия (8502) Донбасс (26957) перемирие (1686) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+30
ВСУ продолжают подготовку к прекращению огня и готовы дать отпор в случае нарушения врагом договоренностей, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3226
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26.07.2020 13:44
+25
ВСУ продолжают подготовку к прекращению огня и готовы дать отпор в случае нарушения врагом договоренностей, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 8675
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26.07.2020 13:48
+19
походу, этот план капитуляции та крыса швейцарская привезла.. а Зеляная Шмаркля его исполняет..
ВСУ продолжают подготовку к прекращению огня и готовы дать отпор в случае нарушения врагом договоренностей, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 4989
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26.07.2020 13:38
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ЗСУ продовжують підготовку до припинення вогню і готові дати відсіч у разі порушення ворогом домовленостей, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 9996
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26.07.2020 14:38 Ответить
то есть за группу снайперов из регулярной армии парашки дисциплинарных мер не будет, а за разведку с нашей стороны чтобы не быть мишенями будет... ну какой стороны это през?
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26.07.2020 14:53 Ответить
В военных училищах надо ввести новую воинскую дисциплину - Теория прекращения огня и разведения сторон при оккупации части государства Украина.

П.С Уставы переписать и заодно 65-ю статью Конституции, что напрямую обязывает защищать терр.целостность Украины, вне зависимости от приказов кондитеров или пианистов.
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26.07.2020 15:01 Ответить
Для бойцов ВСУ будет справедливо, если параллельно введению контролирующих перемирие офицеров штабов на позиции ВОП (взводный опорный пункт) и бойцы ВСУ войдут в офис президента (пора смотреть, чем занимается главнокомандующий). Президент не доверяет бойцам, есть основания не доверять такому президенту.
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26.07.2020 15:07 Ответить
Ворог на припинив вогонь і не припинить.
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26.07.2020 15:18 Ответить
Хлопці хто на фронті повинні сказати своє слово на цей вертеп з розброєнням.
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26.07.2020 15:22 Ответить
Без разведки, тяжелого вооружения и даже пулеметов - отпор будет еще тот. Враг в Кремле, Предатель - на Банковой
ЗСУ продовжують підготовку до припинення вогню і готові дати відсіч у разі порушення ворогом домовленостей, - пресцентр ОС - Цензор.НЕТ 1858
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26.07.2020 15:42 Ответить
Предатель -тот же враг
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26.07.2020 15:45 Ответить
"Готові дати відсіч...". А хіба вже повернули залишені позиції в місцях розведення після сепарських обстрілів? П*здуни.
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26.07.2020 15:43 Ответить
кацап, почему прячешься?.. херой что ли?
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26.07.2020 15:58 Ответить
Я не понял, чувак, ты призываешь "... вбити,підірвати,знищити Президента України... "
Такие наглые призывы встречаю впервые.

Чувак, а ты знаешь что призывы к убийству уголовно наказуемы, а тем более если это относится к первым лицам государства?

Чувак, ты думаешь спрятаться за прокси?.. ну-ну...
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26.07.2020 16:53 Ответить
=>
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26.07.2020 17:26 Ответить
Та не ждите того, чтоб х#йло пошёл на перемирие, верить путину, равносильно, что верить зеленскому, что один, что второй самые настоящие брехуны!!!
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26.07.2020 16:09 Ответить
И барыга и шмаркля -ставленники Кремля.
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26.07.2020 18:03 Ответить
Как можно понять - "продолжает подготовку к прекращению огня"?
Понятно когда "продолжает подготовку к нанесению артудара/ракетно-бомбового удара, или к атаке/контратаке/обороне". Для этого, понятное дело, нужно подтянуть людей, технику, натаскать патронов, проверить связь, сверить часы, ну и т.п.
А вот чтобы дать команду - " Не позднее 23:00 все разведывательные и диверсионные группы должны вернутся в свои подразделения и не позднее 23:30 26-07-20 прекратить огонь из любого оружия" - для этого нужно сколько времени "набирать воздуха в легкие"?
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26.07.2020 16:36 Ответить
Где разработки пво на основе вильх на 200км
Где зоопарк-3 для сохранения украинских воинов
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26.07.2020 18:02 Ответить
Читаєш ці повідомлення, і ніби дивишся кінохроніку Вохеншау, де бадьорі солдати Вермахту, вирівнюють весь час фронт, здаючи позиції армії Сталіна і закріплюються на Дніпровському валу. Скоро гофмаршал Зеленській, теж вирівняє лінію фронту по правому березі Дніпра, а потім мудро відведе ЗСУ до Закарпаття .
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26.07.2020 18:22 Ответить
А оставления солдата на смерть в течении 4 дней в серой зоне, расстрел медика и глумление над его трупом, расстрел эвакуационной группы, под обещание не стрелять со стороны орков и гарантии ОБСЕ, тоже часть ПЛАНА.
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26.07.2020 18:51 Ответить
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