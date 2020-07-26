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Новости Коронавирус и карантин
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"При гриппе или ОРЗ я такого не чувствовал": врач из Ривного Сильковский рассказал о "неестественном бессилии" после выздоровления от COVID-19

Кроме типичных симптомов ОРВ при коронавирусе COVID-19 может наблюдаться потеря обоняния, а после выздоровления – аномальная слабость.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом врач-анестезиолог Ривненской областной детской больницы Павел Сильковский, который переболел COVID-19, рассказал в интервью ТСН. Он сообщил, что при заболевании у него поднялась температура, но он чувствовал, что у него в организме все хорошо.


"То есть, я дышу нормально, у меня сердце работает нормально. Да, у меня нет аппетита, я пью много. То есть морально я был спокоен, ни паники, ни страха не было. Сначала у меня была температура и болело горло. Затем они прошли, но присоединился умеренный, сухой кашель. Это все продолжалось четыре дня. А после этого я потерял обоняние. Несколько дней его не было совсем, но со временем начало восстанавливаться. И на протяжении недели вернулось к норме", – поделился врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В общежитии КПИ вспышка COVID-19, заболели 52 человека, - КГГА

По его словам, никаких осложнений болезни не было.

"Через две недели, уже после того, как спала температура, и я уже вроде нормально себя чувствовал, у меня появилось неестественное ощущение слабости, бессилия. Такого раньше я не испытывал, когда болел гриппом или ОРВ. Немножко только походил и уже хотелось сесть или лечь. Вот такая усталость, которая тоже постепенно исчезала. Повторный ПЦР-тест уже был отрицательным. На то время у меня уже не было температуры, восстановилось обоняние и вкус, почти не было кашля, но неестественное бессилие еще продолжалось", – добавил Сильковский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из протокола лечения COVID-19 полностью исключили два препарата, дексаметазон можно использовать только под наблюдением врача, - Степанов

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Підтверджую. Втрата нюху була. Тижнева втрататпетиту теж була. І справді два тижні після всього аномально слабкість і відсутність бажання і сил щось робити. Тепер все прийшло до повної норми і у мене, і у батьків. До речі, батькові 76, а матері - 71. Причому батько переніс найлегше. А мати - найважче. Вона ще дотепер відчуває слабкість, хоча минуло вже майже місяць.
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26.07.2020 14:06
+7
ну с его слов я понял . что это не так и страшно? в феврале внук заразился в садике . в начале марта второй положили в больницу - обструктивный бронхит неделю полежал выписали . в марте и я заболел этим бронхитом дня 3 температура . кашель и потом наступил просто пиз4ц думал здохну от задышки . ночью просыпался задыхаюсь. с перепугу купил сальбутамол в аэрозоле для астматиков . азитромицин и ингалятор аэрозольный помог . потом ходить толком не мог . чуть прошёл и стою пытаюсь отдышаться . догадался купить эуфилин и только после него начало по пускать. так вот я к чему после бронхита - 6 месяцев на реабилитацию организма пока придёт в норму . а после этого жутко опасного ковида через неделю скачут как и не болели.
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26.07.2020 14:02
+5
Выпей водки литр-полтора и на следующий день тоже будешь раздупляться что это такое неестественное бессилие..
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26.07.2020 13:47
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Выпей водки литр-полтора и на следующий день тоже будешь раздупляться что это такое неестественное бессилие..
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26.07.2020 13:47 Ответить
или накачай в ручную 30 ведер воды и полей огород....или измени жене и будешь дурочку включать , пока не проверишься на трипер...
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26.07.2020 15:26 Ответить
втрата нюху і слабкість не є унікальними симптомами хвороби, що викликає "новий коронавірусу"

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%8F

Можливі причини аносмії:Захворювання нюхової слизової носа пухлини носа, запальні захворювання (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C риніт , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82 синусити чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0 застуда ).
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26.07.2020 13:48 Ответить
ну с его слов я понял . что это не так и страшно? в феврале внук заразился в садике . в начале марта второй положили в больницу - обструктивный бронхит неделю полежал выписали . в марте и я заболел этим бронхитом дня 3 температура . кашель и потом наступил просто пиз4ц думал здохну от задышки . ночью просыпался задыхаюсь. с перепугу купил сальбутамол в аэрозоле для астматиков . азитромицин и ингалятор аэрозольный помог . потом ходить толком не мог . чуть прошёл и стою пытаюсь отдышаться . догадался купить эуфилин и только после него начало по пускать. так вот я к чему после бронхита - 6 месяцев на реабилитацию организма пока придёт в норму . а после этого жутко опасного ковида через неделю скачут как и не болели.
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26.07.2020 14:02 Ответить
Підтверджую. Втрата нюху була. Тижнева втрататпетиту теж була. І справді два тижні після всього аномально слабкість і відсутність бажання і сил щось робити. Тепер все прийшло до повної норми і у мене, і у батьків. До речі, батькові 76, а матері - 71. Причому батько переніс найлегше. А мати - найважче. Вона ще дотепер відчуває слабкість, хоча минуло вже майже місяць.
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26.07.2020 14:06 Ответить
у женщин хоть и не курят почему то почти всегда сложности с бронхами и лёгким . заметил очень давно и всю жизнь в этом убеждался .
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26.07.2020 14:10 Ответить
Тут справа в тому, що ускладнення вірус дав не на бронзи, чи легені, а на серце і шлунок, бо там хронічні хвороби, зокрема язва. Не завжди закінчується запаленням легень.
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26.07.2020 14:27 Ответить
ну это понятно . любой вирус это в первую очередь интоксикация организма . почему и постельный режим - должен как можно меньше двигаться во избежание усиленной работы сердца и разноса по организму с кровью . я к тому . что женщины заболевают лёгочными простудными практически даже от безобидных ветерков .
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26.07.2020 15:11 Ответить
У женщин жизненная емкость легких меньше, да и желудочки сердца не такие мощные, как у мужчин. Поэтому снижение эффективности работы легких на 30-50% вследствие болезней, они переносят гораздо хуже. Правда, мышечная масса, требующая кислород, у них тоже меньше, но это не полностью компенсирует указанное неравенство.
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26.07.2020 18:02 Ответить
Ви все дуже правильно написали.
Відчула на собі. Знаю.
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26.07.2020 20:47 Ответить
Вибачте, а при всіх інших інфекціях-вірусах, Ви їсте, як завжди ?
Я лежу пластом у таких випадках і нічого не їм: не йде.
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26.07.2020 19:10 Ответить
При інших інфекціях особисто я їм, хоч значно менше і не так довго є відсутність апетиту, коли не те, що їсти не можна, а сам вигляд їжі викликає нудоту.
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26.07.2020 20:35 Ответить
А какого Вы года рождения, Vedana ?
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27.07.2020 01:09 Ответить
???
Для чого ?
Я не пенсіонерка, якщо вже так.
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27.07.2020 01:12 Ответить
Да так вроде как Вы землячка хочу Вас знать по ближе , мы даже как то общались на форуме тем более Вы посещаете часто Житомир и область , чего бы не встретится , а то на форуме как то не удобно,я о Вас очень хорошего мнения ,с уважением Сергей
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27.07.2020 01:19 Ответить
Пам*ятаю. Говорили. То я вже подумала, що Ви мені діагноз приписати хочете , бо тема відповідна. Перепрошую.
Цього року вже не приїду. Ціна зросла, та й таку довгу дорогу бути в масці - ні. З кордонами не зрозуміло.
Дякую. Я тут дуже рідко буваю зайчиком: новини з України не радісні.
Коли їду додому - весь Цензор знає. Можемо зустрітися.
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27.07.2020 01:50 Ответить
Я выбрал эту тему исходя из того ,что здесь меньше участников ,ну что бы не мешали некоторые , значит Вы на сколько я понял будете в наших краях где то примерно следующей весной ил летом ,буду рад с Вами встретится и пообщаться
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27.07.2020 02:01 Ответить
Я зрозуміла.
Цього травня мала бути, але все ж позакривали.
Ви в самому Житомирі ?
Добре. Нема проблем.
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27.07.2020 02:06 Ответить
Видаляйте.
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27.07.2020 02:22 Ответить
Иду спать ,спокойной ночи, пишите
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27.07.2020 02:25 Ответить
Добраніч Вам.
Напишу.
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27.07.2020 02:25 Ответить
Я вижу Вы стесняетесь и я Вас видимо поставил в неудобное положение, тогда извините пожалуйста , я понимаю что на данном форуме это выглядит в какой то мере дико и неожиданно, но я вполне серьёзно, тем более что Вы представитель канадской диаспоры которая приносит пользу украинцам ,я вообще давно хотел с вами познакомится и тоже как то стеснялся ,но Вы меня чем то завораживаете , к тому же у Вас уникальный ник который уже о чём то говорит и много чего ещё положительного судя по постам
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27.07.2020 01:47 Ответить
Сергію, все в порядку. Я Вам щойно відповіла.
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27.07.2020 01:51 Ответить
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27.07.2020 01:54 Ответить
Я 2 месяца от какой-то зарзы отходил. Болел-самый конец марта,начало апреля. Потеря и нюха и вкуса, температура давила всего 2 дня до 39,кашля как таквого не было. Ночью-отдышка конкретная, думал-сдохну. За 43 года я еще такой заразой не болел....
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26.07.2020 14:40 Ответить
вибачаюсь, і хто від вас заразився, це ж вірус і інфікування не уникнути, ти паче, якщо і в одній квартирі.
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26.07.2020 14:46 Ответить
так що, шановний, дайте відповідь, будь-ласка.
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26.07.2020 14:52 Ответить
мабуть щось з,їв....зараз все більше продуктів, що довго і гарно зберігаються...серце відчуває першим, ще легка нежить і біль у горлі...
якщо таке є - дрібними порціями визначаємо джерело і без жалю знищуємо...
якщо доїдаємо, бо потратились,то хворіємо х.з. чим)
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26.07.2020 15:02 Ответить
поцікавтесь, як довго лікується запалення легенів
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26.07.2020 16:47 Ответить
Мене цікавить інше - А ВСІ ТІ, ХТО ЖИВ ПОРУЧ З ЦИМ, ВИБАЧАЮСЬ, ЛІКАРЕМ - ЗАРАЗИЛИСЯ..... ЧИ НІ?
Щось він взагалі про саме основне УМОЛЧАЛ
ЧОМУ?
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26.07.2020 14:44 Ответить
ааааа вона как....
і всі лікарні забиті інфікованими...
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26.07.2020 14:56 Ответить
куча случаев когда болеет один в семье и ни кто не заражается с кем вместе живут .
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26.07.2020 15:17 Ответить
тоді це не природний вірус.
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26.07.2020 15:18 Ответить
ну это мы скорее всего и не узнаем . гугл вообще начал банить любые публикации где есть хоть небольшое упоминание о искусственном происхождении вируса .
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26.07.2020 15:24 Ответить
и про вакцинацию тоже банят....
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26.07.2020 15:29 Ответить
Я лежав в палаті один тому вдкривав вікно і просто ходив з кутка в куток та робив дихальні вправи. Слабкість і віддишка були, але не критично, в багатьох було набагато гірше - користувались кисневими масками. А втрата нюху була чи не єдиним симптомом до початку вже власне пневмонії.
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26.07.2020 14:52 Ответить
тільки починається - перестаємо їсти, а якщо під силу, то й пити...
жаль себе, канєшно, але все швидко минає
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26.07.2020 15:05 Ответить
ну если заболел то и так кусок в горло не полезет а вот пить надо и много . от температуры кровь сгущается и на сердце нагрузка сильная кроме того токсины нужно разбавлять и выводить. капельницы ведь не от фонаря ставятся .
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26.07.2020 15:21 Ответить
про різне і різні періоди говоримо...ще до токсинів...кількома постами вище написав(см вьіше)
і, да, мій дід казав - бриття бороди не сприяє одужанню
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26.07.2020 15:26 Ответить
но и часто бывает , что мытьё головы сприяє одужанню....і це не жарт....
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26.07.2020 15:30 Ответить
якщо борода не росте...адже голову й лису можна мити
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26.07.2020 16:16 Ответить
По сепару Шахову этого не скажешь - прыгает по Раде, как олень. Свинорылым после бояры ничего не страшно.
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26.07.2020 15:10 Ответить
Багато і знайомих, і сусідів розповідають, що ще у ЛИСТОПАДІ та ГРУДНІ.... мали подібні симптоми до COVID, з дуже важким перебігом грипу, запаленнями легень і важким отходняком....
Більш ніж впевнений... що з Китаю, через Росію він вже перебуває у нас з минулої осені..... Але у нас кіпіш починається тоді, коли цей кіпіш починається в Європі, чи в Америці.... Ми як мавпи... повторюємо все, що робить цивілізований Захід, думаючи, що таким чином ми наближаємося до їхніх стандартів....
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26.07.2020 15:18 Ответить
После 2014-го лучше стало, во всех отношениях.
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26.07.2020 15:24 Ответить
прочувствовал?
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26.07.2020 15:27 Ответить
С 1961-го живу, такого дерьма не видел.
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26.07.2020 15:31 Ответить
старожил...в 91 было 30...так долго валится эта империя
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26.07.2020 16:21 Ответить
Слышал рассказ ветерана ВМВ, что у него пуля прошла в сантиметре от сердца, но до сих пор не слышал рассказов, что пуля прошла через сердце...
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26.07.2020 15:30 Ответить
так, из личного опыта. если есть возможность, давление нужно померить, когда начинаются проблемы с усталостью от минимальной нагрузки или если же от под солнцем прилично пошастать. выглядит так, что в предписываемые медикаменты входят сосудорасширяющие. при нагрузке или нагреве под солнцем из-за естественного дополнительного расширения сосудов в пару к таблеткам, давление резко падает. там чё-то с адаптивностью сосудов видно происходит после всех этих глюков с одышками, вкусами, аппетитами, таблетками и прочим. у мну систола миниум до 102 была упала, когда первый раз вляпался. вообще дохлым себя чуйствуеш. хотя оксиметр показывает всегда не меньше 95. я как увидел, то просто сразу пару чашек кофы тупо выпил, ни кого вообще ничо не спрашивая. где-то за час всё выровнялось. так кофой теперь и предкорригирую, перед нагрузкой или по ходу. термос в рюкзак с кофой вкидываю, если на природу урываю. сказанное кардиологу, шо давление при нагрузке или нагреве стало резко падать до низзя, на того вообще эффекта никакого не произвело.
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26.07.2020 15:52 Ответить
Переведите
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26.07.2020 16:45 Ответить
)) усталость можно убрать. со вкусом и обонянием сложнее. (уже год, как всё пропало, та так и не вернулось. хотя через год, могу сказать, - в этом тоже есть что-то прикольное, не чувствовать новые вкусы, но помнить из прошлого старые).
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26.07.2020 17:34 Ответить
Я ничего не понял из вашего рассказа , но очень интересно , чорт побери 🤣
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26.07.2020 16:55 Ответить
)))))) значит повезло не столкнуться. я и сам два года назад об этом представления не имел. но с прошлого лета пришлось разбираться, надеясь не только на врачей. бо даже у буржуев, при их уровне развития медицинского дела, на разборку с клиентами времени нет.
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26.07.2020 17:17 Ответить
Два місяці тому, спочатку сильна ломка в суглобах, болів кожен палець, потім два дні температури 37,2 на третій 38. вночі сильно пропотів, більше температури небуло. залишилася ломка і слабість. а потім зрозумів що немаю відчуття нюху і смаку, вся їда як папір. з запахом навіть вийшло на краще бо маю сезонну алергію а тут ніц невнюхав і якось навіть заканало. коли косив в селі траву то хіба заробив хімопіки а по нюху все до лампочки. Запах зле чую і досі , саме гірше це коли в самогоні треба відбирати голови і хвости ) Роблю то по таблицях і з запасом. 53 роки
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26.07.2020 17:42 Ответить
Я від бронхіту відходила два місяці ... Слабкість постійна була.
Нічого. Відійшла помаленьку.
Але з лютого у світі існує лише один коронавірус.
Всі можливі симптоми і ускладнення - тільки від ковіду.
Решта - помирайте мовчки, ви не в тренді.
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26.07.2020 19:06 Ответить
анемия - кто-то пьет кровь.
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26.07.2020 21:22 Ответить
А врач что на фото , вылитый "Шурик"
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27.07.2020 01:12 Ответить
А я знаю одного нитіка, який поки хворів на ковід то всім родичам дірку у голові зробив своїм занудством. Чоловіки, залишайтесь чоловіками та ніколи не скаржиться на своє здоров'я жінкам, це так огидно слухати.
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27.07.2020 02:09 Ответить
 
 