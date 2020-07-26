"При гриппе или ОРЗ я такого не чувствовал": врач из Ривного Сильковский рассказал о "неестественном бессилии" после выздоровления от COVID-19

Кроме типичных симптомов ОРВ при коронавирусе COVID-19 может наблюдаться потеря обоняния, а после выздоровления – аномальная слабость.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом врач-анестезиолог Ривненской областной детской больницы Павел Сильковский, который переболел COVID-19, рассказал в интервью ТСН. Он сообщил, что при заболевании у него поднялась температура, но он чувствовал, что у него в организме все хорошо.



"То есть, я дышу нормально, у меня сердце работает нормально. Да, у меня нет аппетита, я пью много. То есть морально я был спокоен, ни паники, ни страха не было. Сначала у меня была температура и болело горло. Затем они прошли, но присоединился умеренный, сухой кашель. Это все продолжалось четыре дня. А после этого я потерял обоняние. Несколько дней его не было совсем, но со временем начало восстанавливаться. И на протяжении недели вернулось к норме", – поделился врач.

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По его словам, никаких осложнений болезни не было.

"Через две недели, уже после того, как спала температура, и я уже вроде нормально себя чувствовал, у меня появилось неестественное ощущение слабости, бессилия. Такого раньше я не испытывал, когда болел гриппом или ОРВ. Немножко только походил и уже хотелось сесть или лечь. Вот такая усталость, которая тоже постепенно исчезала. Повторный ПЦР-тест уже был отрицательным. На то время у меня уже не было температуры, восстановилось обоняние и вкус, почти не было кашля, но неестественное бессилие еще продолжалось", – добавил Сильковский.

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