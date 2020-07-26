"При гриппе или ОРЗ я такого не чувствовал": врач из Ривного Сильковский рассказал о "неестественном бессилии" после выздоровления от COVID-19
Кроме типичных симптомов ОРВ при коронавирусе COVID-19 может наблюдаться потеря обоняния, а после выздоровления – аномальная слабость.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом врач-анестезиолог Ривненской областной детской больницы Павел Сильковский, который переболел COVID-19, рассказал в интервью ТСН. Он сообщил, что при заболевании у него поднялась температура, но он чувствовал, что у него в организме все хорошо.
"То есть, я дышу нормально, у меня сердце работает нормально. Да, у меня нет аппетита, я пью много. То есть морально я был спокоен, ни паники, ни страха не было. Сначала у меня была температура и болело горло. Затем они прошли, но присоединился умеренный, сухой кашель. Это все продолжалось четыре дня. А после этого я потерял обоняние. Несколько дней его не было совсем, но со временем начало восстанавливаться. И на протяжении недели вернулось к норме", – поделился врач.
По его словам, никаких осложнений болезни не было.
"Через две недели, уже после того, как спала температура, и я уже вроде нормально себя чувствовал, у меня появилось неестественное ощущение слабости, бессилия. Такого раньше я не испытывал, когда болел гриппом или ОРВ. Немножко только походил и уже хотелось сесть или лечь. Вот такая усталость, которая тоже постепенно исчезала. Повторный ПЦР-тест уже был отрицательным. На то время у меня уже не было температуры, восстановилось обоняние и вкус, почти не было кашля, но неестественное бессилие еще продолжалось", – добавил Сильковский.
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%8F
Можливі причини аносмії:Захворювання нюхової слизової носа пухлини носа, запальні захворювання (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%8C риніт , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%82 синусити чи https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B0 застуда ).
Відчула на собі. Знаю.
Я лежу пластом у таких випадках і нічого не їм: не йде.
Для чого ?
Я не пенсіонерка, якщо вже так.
Цього року вже не приїду. Ціна зросла, та й таку довгу дорогу бути в масці - ні. З кордонами не зрозуміло.
Дякую. Я тут дуже рідко буваю зайчиком: новини з України не радісні.
Коли їду додому - весь Цензор знає. Можемо зустрітися.
Цього травня мала бути, але все ж позакривали.
Ви в самому Житомирі ?
Добре. Нема проблем.
Напишу.
якщо таке є - дрібними порціями визначаємо джерело і без жалю знищуємо...
якщо доїдаємо, бо потратились,то хворіємо х.з. чим)
Щось він взагалі про саме основне УМОЛЧАЛ
ЧОМУ?
і всі лікарні забиті інфікованими...
жаль себе, канєшно, але все швидко минає
і, да, мій дід казав - бриття бороди не сприяє одужанню
Більш ніж впевнений... що з Китаю, через Росію він вже перебуває у нас з минулої осені..... Але у нас кіпіш починається тоді, коли цей кіпіш починається в Європі, чи в Америці.... Ми як мавпи... повторюємо все, що робить цивілізований Захід, думаючи, що таким чином ми наближаємося до їхніх стандартів....
Нічого. Відійшла помаленьку.
Але з лютого у світі існує лише один коронавірус.
Всі можливі симптоми і ускладнення - тільки від ковіду.
Решта - помирайте мовчки, ви не в тренді.