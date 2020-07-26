Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, Водяного и Широкино, - Минобороны
С начала суток 26 июля по 12.00 российские наемники 4 раза открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил на Донбассе.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"В утреннюю пору противник обстрелял позиций украинских защитников вблизи Авдеевки, при этом используя минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а из гранатометов различных систем враг вел обстрел опорных пунктов Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное и Широкино", - говорится в сообщении.
Кроме того, по украинским военнослужащим у н.п.Водяное российские наемники применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17.
"В некоторых случаях, украинские военные оперативно открывали адекватный огонь из имеющихся огневых средств, при этом неукоснительно следуя Минским договоренностям", - подчеркнули в Минобороны.
С начала текущего дня боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.
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пристреливаются
Жаль конечно наших бойцов которые могут погибнуть не имея даже возможности себя защитить при стопятсотом "перемирии".
PS:Хотя они читали скорее Тору, а не Евангелие.
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Дуркаїнці готуйте бандуру, пригадуйте сумні пісні про гірку недолю...
коли кацапня увірветься до твого міста, вона не буде розрізняти хто за порошенка, хто за зеленськава, хто українець, хто росіянін.
земразь, перебирайся на передок вместе с дерьмаком и всей говнокомандующей шоблой.
боец 4 дня умирал в поле и ни какая мразь говнокомандующая не дала распоряжение что бы вытащить бойца . за все ответишь зеленая сцикливая шмаркля!!!!