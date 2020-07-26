Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, Водяного и Широкино, - Минобороны

С начала суток 26 июля по 12.00 российские наемники 4 раза открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"В утреннюю пору противник обстрелял позиций украинских защитников вблизи Авдеевки, при этом используя минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а из гранатометов различных систем враг вел обстрел опорных пунктов Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное и Широкино", - говорится в сообщении.

Кроме того, по украинским военнослужащим у н.п.Водяное российские наемники применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17.

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"В некоторых случаях, украинские военные оперативно открывали адекватный огонь из имеющихся огневых средств, при этом неукоснительно следуя Минским договоренностям", - подчеркнули в Минобороны.

С начала текущего дня боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

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