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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, Водяного и Широкино, - Минобороны

Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, Водяного и Широкино, - Минобороны

С начала суток 26 июля по 12.00 российские наемники 4 раза открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"В утреннюю пору противник обстрелял позиций украинских защитников вблизи Авдеевки, при этом используя минометы калибра 82 мм, ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а из гранатометов различных систем враг вел обстрел опорных пунктов Объединенных сил вблизи населенных пунктов Водяное и Широкино", - говорится в сообщении.

Кроме того, по украинским военнослужащим у н.п.Водяное российские наемники применили беспилотный летательный аппарат, с которого сбросили гранатометный выстрел ВОГ-17.

Также читайте: Наемники РФ 15 раз открывали огонь на Донбассе, местами били из 120 мм минометов, потерь нет, - штаб ООС

"В некоторых случаях, украинские военные оперативно открывали адекватный огонь из имеющихся огневых средств, при этом неукоснительно следуя Минским договоренностям", - подчеркнули в Минобороны.

С начала текущего дня боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

Также смотрите: Наемники РФ сбросили возле Богдановки гранатометный выстрел ВОГ-25, двое украинских воинов получили осколочные ранения. ВИДЕО (обновлено)

Автор: 

Минобороны (9413) обстрел (27731) Донбасс (26957) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+36
Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, Водяного и Широкино, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1400
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26.07.2020 14:16
+30
Походу ответки не предвидится. Тогда Зеленый должен сидеть на самом передку вместе с бойцами, которым запретил открывать ответный огонь
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26.07.2020 14:15
+30
На колу должна сидеть зелёная жаба!
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26.07.2020 14:17
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Правила форума Совет форумчан
Походу ответки не предвидится. Тогда Зеленый должен сидеть на самом передку вместе с бойцами, которым запретил открывать ответный огонь
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26.07.2020 14:15 Ответить
На колу должна сидеть зелёная жаба!
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26.07.2020 14:17 Ответить
только подумал об этом...
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26.07.2020 15:52 Ответить
Потрібно вводити воєнний стан і починати наступ на терористів! Будь які накази по припиненню вогню під час знаходження військ на фронті є злочинними наказами і не підлягають виконанню, бо Конституція України проголошує життя і здоров'я громадян України найвищою цінністю, а без ведення вогню бійці в окопах опиняються в смертельній небезпеці! Тому будь який наказ на припинення або заборону вогню є антиконституційний і злочинний! Поки держава тримає війська на фронті вся військова, дипломатична та економічна міць держави має бути направлена на захист життя і здоров'я солдата та офіцера і тому ні про які припинення вогню не може бути навіть розмов! За одні тільки розмови про припинення вогню потрібно арештовувати і віддавати під трибунал!
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26.07.2020 16:11 Ответить
сепари готовятся к прекращению огня
пристреливаются
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26.07.2020 14:18 Ответить
Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, Водяного и Широкино, - Минобороны - Цензор.НЕТ 1400
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26.07.2020 14:16 Ответить
Лера-лера, где тебя такую отчаянную откопали?? Молодец, безстрашный воин-берегин..
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26.07.2020 14:49 Ответить
Миллионы +
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26.07.2020 14:56 Ответить
на убой?это наши воды и мы проходили на тот момент их не в первый раз
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26.07.2020 15:09 Ответить
цю тему тільки дегенерати закінчені починають.
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26.07.2020 15:24 Ответить
або руські
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26.07.2020 15:54 Ответить
точніше руцкіє.
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26.07.2020 16:13 Ответить
Оно мразь ,гнида отдавшая чужих детей под расстрелы своих рашистских голлег ,(пореченков… и ещё один урод ,забыла ) которые приезжали на сафари пострелять живых людей
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26.07.2020 15:39 Ответить
Кацапо-Орки ведут усиленную подготовку к перемирию !? ..я правильно вас Зе стратеги понял !?
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26.07.2020 14:17 Ответить
ну может когда отведём войска на сто километров назад, кацапы не будут достреливать .. ну во всяком случае несколько дней, пока опять немного границу не отодвинут ..
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26.07.2020 14:44 Ответить
Російські найманці обстріламиготуються до зеперемир'я 😲.
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26.07.2020 14:17 Ответить
До кінця війни залишилось 9.5 годин. Так сказала зелена сопля.
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26.07.2020 14:18 Ответить
Есть доказательства?
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26.07.2020 14:23 Ответить
Хто ти такий щоб я тобі щось доводив?
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26.07.2020 14:27 Ответить
До речі,сюди колись загодив Бузина і представлявся. Так його послали далеко і надовго.
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26.07.2020 14:41 Ответить
Святкують перемогу, тварі...
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26.07.2020 14:27 Ответить
У меня достаточно простой вопрос. Сколько раз и чем наши позиции должны обстрелять, чтобы зеленое говно официально признало, что перемирие закончено? Потому что, судя из, так радостно разнесенных Сивохой по миру условий этого перемирия - нас могут обстреливать сколько угодно, главное, чтобы какие нибудь, скорее всего вымышленные орки понесли за это, какое нибудь, скорее всего вымышленное наказание.
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26.07.2020 14:29 Ответить
С завтрашнего дня можно такие новости не печатать Уже пофиг Пусть армия реагирует а не мы на диванах Если они не терпилы пусть стреляют в ответ
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26.07.2020 14:30 Ответить
Я думаю это было одно из важных условий от путьки, кому охота воевать против мотивированного противника.
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26.07.2020 15:23 Ответить
Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, Водяного и Широкино, - Минобороны - Цензор.НЕТ 5152
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26.07.2020 14:42 Ответить
Сколько должно погибнуть бойцов, чтобы народ таки снес зеленую плесень
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26.07.2020 14:43 Ответить
ека ти загнул зепиттар
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26.07.2020 14:48 Ответить
ага, если порох то дрянь, а если бубочка то все правильно делает... ) ну и зебильная логика
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26.07.2020 14:56 Ответить
с чем ты не согласен, и почему когда зеля согласен
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26.07.2020 18:50 Ответить
Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, Водяного и Широкино, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9980
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26.07.2020 14:44 Ответить
Зачем кацапам эти дырляндии если они не будут кошмарить Украину? Может на недельку другую чутка поутихнут, а потом начнут с ещё большей яростью обстреливать.
Жаль конечно наших бойцов которые могут погибнуть не имея даже возможности себя защитить при стопятсотом "перемирии".
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26.07.2020 14:46 Ответить
Касапы на хлопушки перейдут, или пистонами всех закошмарят??
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26.07.2020 14:50 Ответить
Никак не хочет наша "богобоязненная" власть признать, что библейский принцип "не противься злому, кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую" во время войны не работает и является предательством.
PS:Хотя они читали скорее Тору, а не Евангелие.
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26.07.2020 14:51 Ответить
Скорее??? Есть сомнение что они вообще читать умеют..
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26.07.2020 14:53 Ответить
Они умеют только бабло считать,которое воруют и получают за продажу Украины
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26.07.2020 15:43 Ответить
https://www.facebook.com/100025462579234/videos/678032926388787/

Видео для 73% - ных
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26.07.2020 14:53 Ответить
Це капець.І нашим зебілам.З завтрашнього дня,кров коженого загиблого буде на руках 73% дауна.Я вас гнидо-манкуртів ненавиджу.
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26.07.2020 16:01 Ответить
Мінські придумали не для того, щоб їх виконувати. Всі про це знають окрім ідіотів.
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26.07.2020 15:45 Ответить
если они готовы к перемирию, зачем им в последние часы стрелять? очередной развод от зели, а точнее сдача наших позиций.
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26.07.2020 14:55 Ответить
Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки, Водяного і Широкиного, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2381
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26.07.2020 15:02 Ответить
ссылочками ты у себя в ольгино и поинтересуйся)у того кто вам дебильные фейки клепает
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26.07.2020 15:13 Ответить
Тібє нікто нічьо нідолжен
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26.07.2020 15:14 Ответить
Очі бачили що купували, тепер їжТє хоч повизальТє
Дуркаїнці готуйте бандуру, пригадуйте сумні пісні про гірку недолю...
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26.07.2020 15:12 Ответить
это не ко мне)я не понимаю каким нужно быть дебилом, чтоб при войне за клоуна голосовать
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26.07.2020 15:16 Ответить
Никакое перемирие долго не протянет. Для реального перемирия нету главного фактора- никто не чувствует себя реально проигравшим или реально победившим, а значит не доволен результатом. Поэтому пока весь пар еще не вышел- вода всегда найдет себе выход. Нарушение перемирия или спланированная провокация дело времени, и гарантирована со 100% вероятностью.
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26.07.2020 15:04 Ответить
Почитайте внимательно как теперь генштаб подает сводки
Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки, Водяного і Широкиного, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5924
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26.07.2020 15:17 Ответить
Если на минуту поверить в искренность Зе, то с той стороны (по терминологии блазня), мы имеем брошенных, никому не нужных уголовников, которым путлер платит за "работу", т.е.когда они делают то, на что натасканы, иначе нет зарплаты, то до каких пор терпеть, и мирно наблюдать за уголовниками?
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26.07.2020 15:29 Ответить
Найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Авдіївки, Водяного і Широкиного, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9813
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26.07.2020 15:40 Ответить
Фигня це все.Ость побудуем торговые Хабы по КПП...На входе поставим рамки,щоб звенели,як,що хтось с оружием буде.Будем изымать,а назад не повертати.Так по секретному плану и обезоружим москалей
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26.07.2020 15:48 Ответить
вже не смішно.
коли кацапня увірветься до твого міста, вона не буде розрізняти хто за порошенка, хто за зеленськава, хто українець, хто росіянін.
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26.07.2020 16:18 Ответить
Кацапня вже шостий рiк намагается та ни як не розберется,хто тут за кого
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26.07.2020 16:39 Ответить
вот что характерно, как земразь айкосиков накурится, у нее начинается миротворческий зуд. только эта мразь сидит в кабинете с кондиционером, а наши бойцы гибнут на передовой.

земразь, перебирайся на передок вместе с дерьмаком и всей говнокомандующей шоблой.
боец 4 дня умирал в поле и ни какая мразь говнокомандующая не дала распоряжение что бы вытащить бойца . за все ответишь зеленая сцикливая шмаркля!!!!
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26.07.2020 19:58 Ответить
 
 