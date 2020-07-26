В Украину идет сильная жара, в некоторых областях - до +36 градусов

На следующей неделе в Украине ожидается резкое повышение температуры воздуха, местами до +36 градусов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом синоптик Наталка Диденко написала на странице в Facebook

Согласно ее данным, в ближайшие дни в дневные часы температура составит +28+33 градусов, на западе местами +22+27 градусов.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины к середине недели "раскочегарится" до +30+36 градусов.

В понедельник, 27 июля, грозовые дожди пройдут местами в южной части, в западных областях, могут дойти до Винницкой и Житомирской. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.



"В Киеве завтра (в понедельник - УП) – без осадков. С понедельника в столицу заходит жара, предполагается до +30 градусов и даже выше. А в четверг придет атмосферный фронт принесет дожди с грозами и поразгоняет синоптической палкой жару до +22+26 градусов".

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