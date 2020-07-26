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Новости
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В Украину идет сильная жара, в некоторых областях - до +36 градусов

На следующей неделе в Украине ожидается резкое повышение температуры воздуха, местами до +36 градусов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом синоптик Наталка Диденко написала на странице в Facebook

Согласно ее данным, в ближайшие дни в дневные часы температура составит +28+33 градусов, на западе местами +22+27 градусов.

На юге, востоке и в большинстве центральных областей Украины к середине недели "раскочегарится" до +30+36 градусов.

В понедельник, 27 июля, грозовые дожди пройдут местами в южной части, в западных областях, могут дойти до Винницкой и Житомирской. На остальной территории Украины будет сухо и солнечно.

В Украину идет сильная жара, в некоторых областях - до +36 градусов 01
"В Киеве завтра (в понедельник - УП) – без осадков. С понедельника в столицу заходит жара, предполагается до +30 градусов и даже выше. А в четверг придет атмосферный фронт принесет дожди с грозами и поразгоняет синоптической палкой жару до +22+26 градусов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Лучше провести профилактику обезвоживания, чем его потом лечить", - ЦОЗ рекомендует ежедневно выпивать 2-3 литра воды. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

жара (390) погода (2819)


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Топ комментарии
+16
Пусть этот кусок Зеленого говна махнет к своим, на южный берег. Моря Лаптевых, и там останется.
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26.07.2020 16:06
+14
Это была водка...
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26.07.2020 15:55
+13
Чудова нагода для зє махнути у відпустку..попередньо розброївши військо
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26.07.2020 15:46
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я не знаю пока, с каким итогом будет президентская каденция Зеленского.
Но каденция Порошенко была периодом коррупции и воровства.
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26.07.2020 23:12 Ответить
Коррупции твоей совести и воровства твоего мозга?
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27.07.2020 02:33 Ответить
В Україну йде потужна спека, в деяких областях - до +36 градусів - Цензор.НЕТ 7148
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27.07.2020 00:15 Ответить
При Пете такой херни не было!
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27.07.2020 14:14 Ответить
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