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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Террористы "ЛДНР" заявляют, что с 27 июля переходят к "полному бессрочному прекращению огня". ДОКУМЕНТ

Пророссийские террористы из группировок "ДНР" и "ЛНР" заявляют, что их "силовые структуры" переходят к полному бессрочному прекращению огня с 27 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские "РИА Новости" и сепаратистские СМИ.

Как заявил начальник так называемой "народной милиции ДНР" Денис Синенков, силовики на оккупированной территории Донецкой области с 27 июля переходят к полному бессрочному прекращению огня.

Такое же заявление сделал начальник аналогичного "ведомства" в так называемой "ЛНР" Ян Лещенко. По его словам, "командование ведомства получило приказ".

"В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля на переговорах контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие", - сообщил журналистам Синенков.

Заявление Лещенко было аналогичным по смыслу.

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Террористы ЛДНР заявляют, что с 27 июля переходят к полному бессрочному прекращению огня 01
Террористы ЛДНР заявляют, что с 27 июля переходят к полному бессрочному прекращению огня 02
Террористы ЛДНР заявляют, что с 27 июля переходят к полному бессрочному прекращению огня 03
Террористы ЛДНР заявляют, что с 27 июля переходят к полному бессрочному прекращению огня 04

Также читайте: Наемники РФ обстреляли позиции ВСУ возле Авдеевки, Водяного и Широкино, - Минобороны

Автор: 

Донбасс (26957) перемирие (1686)


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Топ комментарии
+42
Хотят выборы сделать, без контроля над границей - естественно.
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26.07.2020 16:01
+39
Террористы "ЛДНР" заявляют, что с 27 июля переходят к "полному бессрочному прекращению огня" - Цензор.НЕТ 4962

...
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26.07.2020 16:03
+35
Террористы "ЛДНР" заявляют, что с 27 июля переходят к "полному бессрочному прекращению огня" - Цензор.НЕТ 8211
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26.07.2020 16:09
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Чикатилло на суде зявил шо он больше не будит. И шо он , впрочем и раньше и мухи ни абидил, и шо он филатэлист и пацыфист, и каллекцыанер бабачек. А еще шо он очинь любит жэнщин и дитей...
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26.07.2020 22:32 Ответить
ужос, измена, бендеровцы наступають, это сдача интересов ордло!
хехе.
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27.07.2020 02:34 Ответить
Два приказа - двух незалежних республік - і слово у слово , абзац у абзац ...

Так буває тільки тоді - коли їх пишуть у одному місці - одна і таж людина!
Хто вгадає - де написані оба документи ?
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27.07.2020 10:23 Ответить
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