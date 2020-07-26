Террористы "ЛДНР" заявляют, что с 27 июля переходят к "полному бессрочному прекращению огня". ДОКУМЕНТ

Пророссийские террористы из группировок "ДНР" и "ЛНР" заявляют, что их "силовые структуры" переходят к полному бессрочному прекращению огня с 27 июля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские "РИА Новости" и сепаратистские СМИ.

Как заявил начальник так называемой "народной милиции ДНР" Денис Синенков, силовики на оккупированной территории Донецкой области с 27 июля переходят к полному бессрочному прекращению огня.

Такое же заявление сделал начальник аналогичного "ведомства" в так называемой "ЛНР" Ян Лещенко. По его словам, "командование ведомства получило приказ".

"В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля на переговорах контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие", - сообщил журналистам Синенков.

Заявление Лещенко было аналогичным по смыслу.

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