Папа Римский поддержал договоренность о прекращении огня на Донбассе с 27 июля
Папа Римский Франциск заявил, что поддерживает договоренность Трехсторонней контактной группы в Минске о прекращении огня на Донбассе с 27 июля.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Молюсь, чтобы договоренность наконец была воплощена в жизнь, в частности окончательное разоружение и разминирование. Только так можно будет восстановить доверие и заложить основу для необходимого примирения, которого так долго ждут люди ", - отметил понтифик.
Франциск поблагодарил стороны за "этот знак доброй воли, направленный на принесение желаемого мира" на Донбасс.
Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.
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Вообщем - один уничтожает христианство, другой вверенную ему идиотами страну...
нужно почитать расшифровку у Фрейда..
ну и под сознательное желания унижения, которое иногда практикуется в секс.играх геев..
Типа - ну ломай меня! Ломай...
(был такой ролик в ютубе)..
Унижение христианства и христиан в полный рост вообщем... - христиан которые погибают за свою веру во всем Мире и по сей день..
Что не есть гуд..
А щодо іншого цілком згоден.
И оккупировали не территорию Ватикана.
RIP.
1 июня 2020года нашей эры Российская федерация ОФИЦИАЛЬНО ПРЕКРАТИЛА СУЩЕСТВОВАНИЕ.
После наглого изнасилования парашки чекистами. С голосованием 1 июня на пеньках и записывания с будуна цифр, какие там рабовладелец дураков записал РОСИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРЕКРАЩАЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ. От сегодня это кровавый чекисткий бандустан с имитацией конституции и имитациями законов.
Все что это организование вякает или там пыжится с якобы "госованиями" это не имеет НИКАКОЙ ЗАКОННОЙ СИЛЫ. Это хателки **********.
RIP. 1 июля 2020 года рождение чекисткого кровавого епанариума без конституции, законов, даже имитации госдумы и других правовых норм.
Отнине все страны мира должны отозвать признание РФ. Прекращение и отзыв существования.
От сегодня все контакты С Кровавым Бандустаном ЧК могут быть только как с рецедивистом.
Русский язык потерял права языка, права наследия сср и тп все остальное также приобретает приставку "так называемые"
Теперь украина правонаследница сср.Cо всеми заводами типа туполев, уралвагонзавод и тд - это все теперь принадлежит украине.
Зеленского с понедельника не должно быть на месте президента- это предатель. На выноч
У нас никто за Родину умирать не хочет. Может швейцарцев нанять?
ОТО ЩЕ АНТИХРИСТ МОСКОФІЛЬНИЙ
Караул!