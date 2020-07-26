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Папа Римский поддержал договоренность о прекращении огня на Донбассе с 27 июля

Папа Римский поддержал договоренность о прекращении огня на Донбассе с 27 июля

Папа Римский Франциск заявил, что поддерживает договоренность Трехсторонней контактной группы в Минске о прекращении огня на Донбассе с 27 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Молюсь, чтобы договоренность наконец была воплощена в жизнь, в частности окончательное разоружение и разминирование. Только так можно будет восстановить доверие и заложить основу для необходимого примирения, которого так долго ждут люди ", - отметил понтифик.

Франциск поблагодарил стороны за "этот знак доброй воли, направленный на принесение желаемого мира" на Донбасс.

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Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Автор: 

Папа Римский (454) Донбасс (26957) перемирие (1686) Франциск (181)


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Топ комментарии
+7
папа просто клон Зели..., или Зеля клон папы...
Вообщем - один уничтожает христианство, другой вверенную ему идиотами страну...

Папа Римський підтримав домовленість про припинення вогню на Донбасі з 27 липня - Цензор.НЕТ 8009
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26.07.2020 16:15
+6
Папа, земрази скорее разоружат украинскую армию чем сепаров. Вот такие дела...
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26.07.2020 16:06
+5
ага, и ноги поедет тем помыть. осталось подождать, шо ж гундяй ляпнет по этому поводу.
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26.07.2020 16:04
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ага, и ноги поедет тем помыть. осталось подождать, шо ж гундяй ляпнет по этому поводу.
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26.07.2020 16:04 Ответить
Потрібно вводити воєнний стан і починати наступ на терористів! Будь які накази по припиненню вогню під час знаходження військ на фронті є злочинними наказами і не підлягають виконанню, бо Конституція України проголошує життя і здоров'я громадян України найвищою цінністю, а без ведення вогню бійці в окопах опиняються в смертельній небезпеці! Тому будь який наказ на припинення або заборону вогню є антиконституційний і злочинний! Поки держава тримає війська на фронті вся військова, дипломатична та економічна міць держави має бути направлена на захист життя і здоров'я солдата та офіцера і тому ні про які припинення вогню не може бути навіть розмов! За одні тільки розмови про припинення вогню потрібно арештовувати і віддавати під трибунал!
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26.07.2020 16:09 Ответить
папа просто клон Зели..., или Зеля клон папы...
Вообщем - один уничтожает христианство, другой вверенную ему идиотами страну...

Папа Римський підтримав домовленість про припинення вогню на Донбасі з 27 липня - Цензор.НЕТ 8009
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26.07.2020 16:15 Ответить
)) шахтёр прикольний. но подошву отмыл.
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26.07.2020 16:24 Ответить
папа вообще кайфует от целования ног и туфлей..
нужно почитать расшифровку у Фрейда..

Папа Римський підтримав домовленість про припинення вогню на Донбасі з 27 липня - Цензор.НЕТ 4671
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26.07.2020 16:31 Ответить
)) классика старинной классики и потом фройда. продолговатые вещи - символ мужского, полые - женского.
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26.07.2020 16:36 Ответить
может быть..
ну и под сознательное желания унижения, которое иногда практикуется в секс.играх геев..
Типа - ну ломай меня! Ломай...
(был такой ролик в ютубе)..
Унижение христианства и христиан в полный рост вообщем... - христиан которые погибают за свою веру во всем Мире и по сей день..
Что не есть гуд..
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26.07.2020 16:40 Ответить
Ну-ну... Когда-то римский папа и шилькгрубера поддерживал.
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26.07.2020 16:05 Ответить
Уже 6 лет каждые две недели договариваются, может хватит.
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26.07.2020 16:06 Ответить
Папа, земрази скорее разоружат украинскую армию чем сепаров. Вот такие дела...
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26.07.2020 16:06 Ответить
А Мама Римская что скажет?! Папесса,если что... Нам бы их проблемы...
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26.07.2020 16:07 Ответить
Папа Римский не знает деталей. Я например тоже за всё хорошее, против всего плохого. Но для реального перемирия зе пропустил примерно 50 шагов (напоминает его "военную" карьеру). В реалии, конечно, можно сказать "нужно просто перестать стрелять". Но это тоже самое, если верить в то, что люди какают ромашками...
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26.07.2020 16:11 Ответить
Домовленості і перемир`я то, звичайно, дуже добре. Коли не стріляють і не вбивають то прекрасно. Але ж, пілять, то не з орками домовлятись, бо ніхрена ті домовленості не варті - наіпуть. Кацапи грубо і жостоко наіпуть! Думаєте, шмаркля того не розуміє? Та все він добре знає і розуміє, але ж йому пофіг. Йому головне шоу, рейтинги і вибори. А далі пофіг - і людські життя, і території. В нього і його слуг свої інтереси.
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26.07.2020 16:13 Ответить
Уверен на 100500% что этот макаронный голубь мира, не знает что Вторая Мировая закончилась при помощи Америкосов и Бритов. И так же уверен, что оно не в курсе, что из себя представляет *********** и что она творит по всему миру
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26.07.2020 16:18 Ответить
Він не італієць...
А щодо іншого цілком згоден.
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26.07.2020 16:21 Ответить
Юрий Булкин,он не знает даже название линкора:"Миссури"! И дату - 2 сентября,1945 года!
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26.07.2020 16:28 Ответить
Ну если уже и Папа "подписался"... Если что, наложит епитимью на сепаратОРов... или предаст их анафеме... Тогда точно самоубьются или самоповесятся.
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26.07.2020 16:22 Ответить
Примирения кого с кем?
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26.07.2020 16:22 Ответить
Папа Римський не в курсі...
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26.07.2020 16:29 Ответить
Усiх бакоу канфлiкту, лапаць. Для царквы i Францыска - усе дзецi божыя, нават калi у iх душы аблудныя.
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26.07.2020 16:37 Ответить
Папа Римський підтримав домовленість про припинення вогню на Донбасі з 27 липня - Цензор.НЕТ 3132 Папа Римський підтримав домовленість про припинення вогню на Донбасі з 27 липня - Цензор.НЕТ 986 Папа Римський підтримав домовленість про припинення вогню на Донбасі з 27 липня - Цензор.НЕТ 5613
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26.07.2020 16:32 Ответить
Каким боком тут нужен папа, у беса путлера есть свой, домашний папа, но гундяев молчит, значит хочет войну.
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26.07.2020 16:33 Ответить
Я его считал серьёзным ,на такую дешевую лугандонскую лажу повелся
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26.07.2020 16:34 Ответить
Ну в окопах под обстрелами ж не Папа будет сидеть.

И оккупировали не территорию Ватикана.
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26.07.2020 16:38 Ответить
Папа Римський підтримав домовленість про припинення вогню на Донбасі з 27 липня - Цензор.НЕТ 7924Папа Римський підтримав домовленість про припинення вогню на Донбасі з 27 липня - Цензор.НЕТ 7407Папа Римський підтримав домовленість про припинення вогню на Донбасі з 27 липня - Цензор.НЕТ 2965Папа Римський підтримав домовленість про припинення вогню на Донбасі з 27 липня - Цензор.НЕТ 4667Папа Римський підтримав домовленість про припинення вогню на Донбасі з 27 липня - Цензор.НЕТ 9854Папа Римський підтримав домовленість про припинення вогню на Донбасі з 27 липня - Цензор.НЕТ 6726Папа Римський підтримав домовленість про припинення вогню на Донбасі з 27 липня - Цензор.НЕТ 7036Папа Римський підтримав домовленість про припинення вогню на Донбасі з 27 липня - Цензор.НЕТ 8170Папа Римський підтримав домовленість про припинення вогню на Донбасі з 27 липня - Цензор.НЕТ 8179
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26.07.2020 16:38 Ответить
А я считаю, что нам нужно бороться и по, возможности, наступать!
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26.07.2020 17:02 Ответить
А сколько у Папы дивизий? Папа Римський підтримав домовленість про припинення вогню на Донбасі з 27 липня - Цензор.НЕТ 9057
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26.07.2020 17:35 Ответить
Папа мирний голуб.
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26.07.2020 17:04 Ответить

RIP.

1 июня 2020года нашей эры Российская федерация ОФИЦИАЛЬНО ПРЕКРАТИЛА СУЩЕСТВОВАНИЕ.
После наглого изнасилования парашки чекистами. С голосованием 1 июня на пеньках и записывания с будуна цифр, какие там рабовладелец дураков записал РОСИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ПРЕКРАЩАЕТ СУЩЕСТВОВАНИЕ. От сегодня это кровавый чекисткий бандустан с имитацией конституции и имитациями законов.
Все что это организование вякает или там пыжится с якобы "госованиями" это не имеет НИКАКОЙ ЗАКОННОЙ СИЛЫ. Это хателки **********.
RIP. 1 июля 2020 года рождение чекисткого кровавого епанариума без конституции, законов, даже имитации госдумы и других правовых норм.
Отнине все страны мира должны отозвать признание РФ. Прекращение и отзыв существования.
От сегодня все контакты С Кровавым Бандустаном ЧК могут быть только как с рецедивистом.
Русский язык потерял права языка, права наследия сср и тп все остальное также приобретает приставку "так называемые"
Теперь украина правонаследница сср.Cо всеми заводами типа туполев, уралвагонзавод и тд - это все теперь принадлежит украине.
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26.07.2020 17:48 Ответить
Старый пенёк не понимает, что вокруг происходит.
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26.07.2020 18:01 Ответить
тобто - для ******** вже і Папа Римський не такий , як треба ? ..))
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26.07.2020 18:09 Ответить
У них свой "папа" - мальдивский
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26.07.2020 20:47 Ответить
Зеленский сдает украину потому что так утину захотелось и ему ГАРИТ - денег нет, ес нефть и газ почти не покупает, дв шатает креслоприсыхальца. И ОНО ЦЕПИЛОСЬ ДРЫСТУНА натянуть.
Зеленского с понедельника не должно быть на месте президента- это предатель. На выноч
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26.07.2020 18:10 Ответить
Я думаю, швейцарская гвардия скорее вся умрет, чем допустит оккупацию Ватикана условными бурятами-буддистами. Такие случаи в истории были.

У нас никто за Родину умирать не хочет. Может швейцарцев нанять?
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26.07.2020 18:52 Ответить
у порохоботів свій папа, соєвий
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26.07.2020 20:13 Ответить
100% ...))
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26.07.2020 20:58 Ответить
папа вы такой умный парень а такой дурак
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26.07.2020 22:58 Ответить
Тiльки вiйна, тiльки Пэтро. Пэтро назавжди.
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26.07.2020 23:22 Ответить
Папа Римский Франциск заявил, что поддерживает договоренность Трехсторонней контактной группы в Минске о прекращении огня на Донбассе с 27 июля. Источник: https://censor.net/n3210191

ОТО ЩЕ АНТИХРИСТ МОСКОФІЛЬНИЙ
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27.07.2020 02:36 Ответить
Ужос... Неужели Папа зраднык и агент пу и гундяя?
Караул!
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27.07.2020 02:53 Ответить
 
 