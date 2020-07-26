Папа Римский поддержал договоренность о прекращении огня на Донбассе с 27 июля

Папа Римский Франциск заявил, что поддерживает договоренность Трехсторонней контактной группы в Минске о прекращении огня на Донбассе с 27 июля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Молюсь, чтобы договоренность наконец была воплощена в жизнь, в частности окончательное разоружение и разминирование. Только так можно будет восстановить доверие и заложить основу для необходимого примирения, которого так долго ждут люди ", - отметил понтифик.

Франциск поблагодарил стороны за "этот знак доброй воли, направленный на принесение желаемого мира" на Донбасс.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Освобождением украинского нацгвардейца Маркива занимается Папа Римский, - Зеленский

Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.