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Новости Агрессия России против Украины
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Хомчак о прекращении огня на Донбассе: ВСУ готовы дать должный отпор, призываю не поддаваться на провокации и гибридные проявления паники

Хомчак о прекращении огня на Донбассе: ВСУ готовы дать должный отпор, призываю не поддаваться на провокации и гибридные проявления паники

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак призывает не поддаваться на информационные провокации и гибридные проявления паники в связи с договоренностями о всеобъемлющем прекращению огня на линии разграничения сторон на Донбассе с 27 июля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.

"Второй день подряд работаю в районе проведения операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения", - говорится в заявлении Хомчака.

Главком ВСУ еще раз подчеркнул, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, права действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры.

В этом контексте Хомчак напомнил, что Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский верит в устойчивое прекращение огня на Донбассе с 27 июля

"Призываю не поддаваться на управляемые провокации, гибридные проявления паники, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего Войска и своих защитников. Вооруженные силы Украины всегда будут верны присяге украинскому народу и, надеюсь, что данная масштабная фундаментальная попытка обеспечить глобальное перемирие, даст возможность нашим политикам и дипломатам, укрепляя обороноспособность государства, двигаться дальше для достижения долгожданного мира", - говорится в заявлении Хомчака.

Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Хомчак о прекращении огня на Донбассе: ВСУ готовы дать должный отпор, призываю не поддаваться на провокации и гибридные проявления паники 01
Хомчак о прекращении огня на Донбассе: ВСУ готовы дать должный отпор, призываю не поддаваться на провокации и гибридные проявления паники 02

Автор: 

Генштаб ВС (6447) Донбасс (26957) перемирие (1686) операция Объединенных сил (6766) Хомчак Руслан (250)


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Топ комментарии
+73
Это не тот хомчяк что прятался в кустах во время Иловайский трагедии?
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26.07.2020 16:32
+59
Шо-то подозрительно закукарекали земрази. Когда наш боец несколько дней медленно умирал на поле боя - стабильно держали языки в жопе.
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26.07.2020 16:34
+56
хомчак ,который сразу сдрыстнет как в Иловайске? верим верим...
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26.07.2020 16:34
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Страница 3 из 3
Приказ на штурм Иловайска отдал лично Петр Порошенко. И никто другой.
Источник: https://censor.net/b3145479
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26.07.2020 18:10 Ответить
Книгу приказов и распоряжений в студию.
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26.07.2020 18:15 Ответить
вони зберігаються там , де треба - хто захоче знайде ...
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26.07.2020 18:17 Ответить
Где разработки пво на основе вильх на 200км
Где зоопарк-3 для сохранения украинских воинов
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26.07.2020 18:01 Ответить
"...укрепляя обороноспособность государства..." Цей хомчак скоротив 40 000 солдат, заблокував держзамовлення оборонпрому, заблокував виробництво ракет, потурав дбр втручатися в свята-святих ПВО. Ця особа причетна до створення Іловайського котла. Хто він? Тепер він задоволений роззброєнням оборонців ВСУ на лінії вогню...
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26.07.2020 20:34 Ответить
Стыдно, когда позорные петухи руководят Украиной, а ещё позорней когда некомпетентные трусы и подлецы отдают губительные приказы для наших воинов.
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26.07.2020 18:02 Ответить
Странные эти перемирия, такое впечатление что наши войска не на своей территории а где то под Воронежем.
Ну а для сторонников капитуляции или договорняков скажу одно: не хотите чтобы своя армия защищала страну, тогда в чужой армии вам придётся защищать чужие амбиции где нибудь в Сирии или Ливии.
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26.07.2020 18:03 Ответить
Хомчак про припинення вогню на Донбасі: ЗСУ готові дати належну відсіч, закликаю не піддаватися на провокації і гібридні прояви паніки - Цензор.НЕТ 3181
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26.07.2020 18:05 Ответить
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26.07.2020 18:12 Ответить
Да не надо нас ужо пужать, мы уже ужо пужатые!
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26.07.2020 18:05 Ответить
Як може на передовій лейтенант чи сержант визначити провокація це чи наступ окупаційних сил РФ? Таке вже було в 1941 році, коли Жуков направив подібний дебільний наказ до війська щоб прикрити свою генеральську дупу. Чим все закінчилось відомо. Історія учить тому, що нічому не вчить олігофренів і бариг.
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26.07.2020 18:11 Ответить
Из сучек давать отпор будут по бэхе которая с полтора километра работает? Ишак полупокерный!!!!
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26.07.2020 18:15 Ответить
А для дачи ответки им хоть штык-ножи оставили?
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26.07.2020 18:16 Ответить
зачем ножи, можно ж прямо под ногами брать камни и камнями швырять..
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26.07.2020 18:29 Ответить
Где поставки новой военной техники?
Где увеличение всу для отпора в сентябре на путинские учения кавказ2020
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26.07.2020 18:17 Ответить
Главнокомандующий ВСУ, который "доволен подготовкой к прекращению огня" должен работать охранником в супермаркете. И то, сомневаюсь, что туда берут таких "пацифистов". Может в монахи? Те, вроде, вообще не воюют. Хомчаку в тему.
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26.07.2020 18:18 Ответить
Утро в Конча-Заспе началось тревожно. Зеленский взял под личный контроль восход солнца. И подумал, что оно взошло только благодаря этому. По крайней мере, так думала еще и Мендель.
Затем Зеленский взял под личный контроль госдачу, которая скорее напоминала дворец со львами у входа. Дача тоже не особенно сопротивлялась под личным контролем президента и пустила его в себя. Понравилось обоим.
Затем Зеленский взял под личный контроль туалет на госдаче. И справился. Справился, несмотря на то, что взял под личный контроль.
Затем Зеленский взял под личный контроль поедание завтрака. И это у него вышло не хуже, чем с туалетом. Он подумал о том, что все же некоторые моменты ему давались абсолютно легко и результативно. Это были опыт и умение приобретённые за 42 года.
После этого Зеленский взял под личный контроль пульт от телевизора и нажал на кнопку переключения каналов. Телевизор подчинился личному контролю президента и включился на канале "18+18". На этом моменте личный контроль президента перестал работать.
- Полтавский террорист, который после побега партизанит уже третьи сутки в решетиловских лесах, все еще не найден, несмотря на то, что президент взял этот вопрос под личный контроль. Эксперты считают, что...
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1595621327-vasiliy-rybnikov-vladimir-zelenskiy-protiv-terrorizma.html Василий Рыбников: Владимир Зеленский против терроризма - 2
Зеленский нервно дёрнул пультом и переключил на канал "МедведНьюз":
- Под Одессой не смогли поднять затонувший танкер с нефтью после того как ситуацию взял под личный контроль президент. Надо напомнить, что до этого Зеленский уже брал под личный контроль...
Настроение начало быстро портиться. Чтобы его улучшить, величайший политический деятель современности по версии Ермака и Мендель переключил телевизор на следующий канал.
На канале "Ненька-24" традиционно выступал Михаил Саакашвили.
"Абонемент", - подумал Зеленский и добавил громкости.
- Михаил Николозович, но зачем президент взял под личный контроль историю с насильником Иванисовым и не решил её?
- Это очень простое и правильное решение! - резво ответил Саакашвили. - И абсолютно верное. Ведь заметьте, что после взятия под контроль этой истории президентом, нардеп Иванисов больше никого не изнасиловал! Более того, партия "Слуга народа" осознанно привела его в парламент, чтоб если он кого и будет насиловать, то исключительно в ВР. Так сказать, президент решил защитить народ от слуги.
- Но Зеленский обещал лишить Иванисова мандата, если подтвердится, что он насильник. Почему Иванисов все еще депутат? - продолжал интересоваться журналист.
- Тут ситуация еще проще. У президента тупо нет полномочий. Зеленский даже Баканову звонил по поводу этого чорта. Но тот не взял трубку. А сам вопрос все еще под личным контролем Зеленского.
Зеленский скривился и вновь переключил канал. На канале Shmik выступал Арахамия.
- У нас во фракции нет никаких внутренних конфликтов, - уверенно врал глава фракции, - все проблемы под личным контролем президента. Был инцидент с корабельными соснами, но благодаря тому, что президент взял ситуацию под личный контроль, то мы справились, и Владимир Александрович больше не прыгает и не выкуривает все свои айкосы при виде некоторых членкинь нашей фракции. "Баба, да! Баба, да!" - он еще говорит, но учитывая, что президент после картофелеводства планирует взять под личный контроль и скотоводство, то он учится теперь говорить "Тёлка, да! Телка, да". Корниенко лично переучивает президента. И этот процесс тоже под личным контролем президента.
Зеленский подумал, что идея окружить себя близкими и идиотами была не лучшей его идеей, особенно если учесть, что чаще всего это были одни и те же люди.
Он переключился на телеканал ЯСТВ. Там выступал Шмыгаль. Зеленский схватился за сердце и подумал, что еще одно обещание премьера о 500 000 новых рабочих мест не выдержит ни он, ни их рейтинг, который методично катился вниз.
- Господин премьер-министр, - произнес журналист, - как известно президент Владимир Зеленский лично контролирует, чтобы Украина была среди первых стран, которые смогут приобрести вакцину против коронавируса, когда ее изобретут. Как известно вакцину уже заканчивают тестировать. Как скоро она появится в Украине?
- Этот вопрос действительно находится на личном контроле президента и будет решен точно так же, как и все, что брал под контроль наш президент.
- Как решен? - вновь спросил журналист.
- Точно так же, - заученно повторил Шмыгаль.
- Но вакцина в Украину попадет? - продолжал настаивать журналист.
- Попадёт! Но это не точно, - ответил Шмыгаль и закончил: - Какое-то количество попадет. Мы даже "Мрию" за вакциной отправим. Ведь надо же будет чем-то торговать "Эпицентру" и наших сотрудников привить надо будет. Мы же все слуги народа и если заболеем, то как же будем служить этому самому народу? Поэтому исключительно в интересах народа нас надо будет вакцинировать в первую очередь. Это я возьму под свой личный контроль. Я не президент. Я о таком не забуду.
Зеленский улыбнулся словам своего любимца. Хоть кто-то смог грамотно выкрутиться и объяснить происходящее.
Выключив телевизор он пошел по мраморному полу в глубь госдачи. Его ждали новые проблемы, которые надо было брать под личный контроль.
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26.07.2020 19:04 Ответить
Будет висеть на столбе, ради рейтинга Зеленского.
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26.07.2020 18:23 Ответить
А чё, Зеленский же обещал перестать стрелять,вот он и выполняет свои предвыборные обещания. Он ведь и раньше называл Украину проституткой, чего теперь удивляться.
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26.07.2020 18:27 Ответить
Хомчак про припинення вогню на Донбасі: ЗСУ готові дати належну відсіч, закликаю не піддаватися на провокації і гібридні прояви паніки - Цензор.НЕТ 9305
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26.07.2020 18:33 Ответить
Хомчак про припинення вогню на Донбасі: ЗСУ готові дати належну відсіч, закликаю не піддаватися на провокації і гібридні прояви паніки - Цензор.НЕТ 2461
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26.07.2020 18:36 Ответить
Порохоботы врут всегда. Зеленский привел эти слова в качестве идиотизма русских СМИ. А Россию агрессором он назвал аж 23.05.19, но порохошавки глуховатые, все так и не расслышат
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27.07.2020 13:10 Ответить
як ти сволота "дайош отпор" ми вже побачили під Зайцево, коли пораненого кинули.
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26.07.2020 18:37 Ответить
А Хомчак сам-то готов стать на передок с такими условиями капитуляции?
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26.07.2020 18:38 Ответить
Хомчук полагает, что "отпор" можно дать , накрыв враг дружным криком пиф пав. Остального у бойцоа то нет. Забрали, вплоть до гранатометов, пулеметов, беспилотников и даже оптических приборов.
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26.07.2020 18:39 Ответить
Усе пропало!! Усе забрали шеф! Мордве предлагаю валить отсюда нахер мелкими шагами
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26.07.2020 19:59 Ответить
Тобто , військових поставили раком. Коли з боку окупантів поїде три танки, командир зателефонує в ГШ - Так відкривати вогонь чи ні? А ті хиромудрі зі штабу миттєво все перекинуть на нього зі словами - Як що провокація не піддаватись, якщо наступ відкривати вогонь. З таким наказом де одні альтернативи, фронтовий командир у будь-якому випадку буде сидіти в трибуналі: Підбив танк , а інші повернули будуть судити, що спровакував ворога, не підбив і окупанти прорвали оборону теж відправлять в трибунал , мовляв, не зупинив наступ ворога. Однак сідниці у гофмаршала "какая разніца" буде чиста, і в генералів з ГШ ЗСУ теж без діареї.
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26.07.2020 18:40 Ответить
Оно🤢🤡💩🎪👃🏻🎹,когда путлеру по телефону отчитывается памперсы одевает
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26.07.2020 18:41 Ответить
Да этот тот хомчак-дезертир с Иловайский трагедии!! Сам так драпал аж штаны потерял,и погоны генарала на рядового сменил и появился на наше!! А теперь этот генерал-никто учит ветеранов войны, как воевать!! откуда только такие дезертиры генералы берутся! И кто их крышует за дезертирство!!!! Ведь он ещё долго долго ... должен сидеть в тюрьме!! собрались бли,н два недоумка и сдают позиции Украины!!!
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26.07.2020 18:43 Ответить
Народ, вы поддаетесь "гибридные проявления паники".... А Хомчак лично был в самом пекле Иловайска... Правда, он бросил рацию в кусты и удрал, бросив бойцов и журналистов, но то такое. Легче всего осуждать.
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26.07.2020 18:44 Ответить
Не тринди,козел.Ти свій тюремний термін вже отримав,і здається для цього не потрібно буде чекати чотири роки...Підрозділи,частини що виконують бойове завдання зобов'язанні виконувати бойове забезпечення в повному обсязі.Накази які ти віддаєш з квартальними недоумками і рештою поплічників,які ********* погони офіцерів ЗСУ є злочином.
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26.07.2020 18:55 Ответить
Ага, а еще были готовы вернуться на позиции после разведения, если орки будут бушевать. И что, вернулись? То то и оно, нет веры вам, зеленым уродам...
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26.07.2020 19:01 Ответить
Всі ж знають чим закінчиться айцяте перемиріє! Знову віддамо території. Худобу на банковій треба гнати на забій.
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26.07.2020 19:01 Ответить
А что с мудрим нарідом будєш дєлать?
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26.07.2020 19:14 Ответить
стерилізувати
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27.07.2020 00:06 Ответить
Чим більші погони в офіцера, тим менше совісті і поваги до солдата в нього залишається.
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26.07.2020 19:15 Ответить
А дружок-"журналіст" персонажа вчора зовсім інші речі в постику накалякав.
Ще посваряться раптом, =партнери=.
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26.07.2020 19:41 Ответить
Зезвонок путину с отчетом о проделываемой работе? Кремлевская крыса довольна..
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26.07.2020 19:47 Ответить
Вот бы взять с сего пацифиста-генерала расписку,типа:- готов идти под трибунал в случае даже незначительного ранения солдата от огня с "той стороны" опосля мною объявленного зе-перемирия от 27 июля с.г.
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26.07.2020 19:51 Ответить
А вот что-то в коментах не вижу простого вопроса!
Его хоть Хомчаку задавали вообще?
"Кто и Как будет контролировать окупационно-терористические войска расеян?".
Так мило и гламурно говнокомандующим названние " та сторона"?
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26.07.2020 20:14 Ответить
Никто, потому что это односторонняя капитуляция
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26.07.2020 20:51 Ответить
Посадите его со штабом на ноль,пусть на передке не реагирует на провокации,в чем проблема?
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26.07.2020 20:18 Ответить
Та ви вже дали належну відсіч,коли у вас на очах чотири доби воїн вмирав.А він же надіявся... Царство Небесне йому...
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26.07.2020 20:23 Ответить
В такій ситуації генерали мають бути на передовій і дивитися в бінокль на "ту сторону".
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26.07.2020 21:11 Ответить
Так у багатьох дачки багатогектарні ще недобудовані.
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26.07.2020 22:35 Ответить
Хомчак! Щоб ти не казало, щоб ти там не виправдовулося - ти для України зрадник!
Історія не пробачить таким як ти зебабуїнам!
З цього дня, після "ЗЕпрокремлядської заборони", за будь-які втрати з нашої сторони ви будете відповідати в майбутньому і навіть не сподівайтеся, що зможете уникнути Правосуддя - ви будете винні по всіх пунктах!
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26.07.2020 21:38 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=pbVea766bQM Новий Хіт Зеленського. "Какая боль, какая боль... взяв під особистий контроль..."

https://www.youtube.com/watch?v=pbVea766bQM
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26.07.2020 21:44 Ответить
Интересно, как спится соучастникам убийства нашего воина - героя Ярослава Журавля, четыре дня истекавшего кровью в серой зоне, брошенного на мучительную смерть, "Зеленскому и Хомчаку? Кровавые черти не мерещатся? За это убийство придётся отвечать.... И сидеть приличный срок....Подонки...
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26.07.2020 22:05 Ответить
Пане Хомчак! Кров Журавля на вашому мундирі.
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26.07.2020 22:32 Ответить
на тому "мундирі" живого місця немає від крові українських хлопців !!
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27.07.2020 00:46 Ответить
"гібрідниє проявлєнія" це призначення такого лайна як ти на посаду головнокомандувача ВСУ..
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27.07.2020 00:44 Ответить
да что ты можешь....ты даже раненого морпеха не смог вытянуть
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27.07.2020 08:45 Ответить
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