Хомчак о прекращении огня на Донбассе: ВСУ готовы дать должный отпор, призываю не поддаваться на провокации и гибридные проявления паники

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак призывает не поддаваться на информационные провокации и гибридные проявления паники в связи с договоренностями о всеобъемлющем прекращению огня на линии разграничения сторон на Донбассе с 27 июля.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Генштаба ВСУ в Фейсбук.

"Второй день подряд работаю в районе проведения операции Объединенных сил и доволен ходом подготовки к полному и всеобъемлющему прекращению огня на линии разграничения", - говорится в заявлении Хомчака.

Главком ВСУ еще раз подчеркнул, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, права действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры.

В этом контексте Хомчак напомнил, что Вооруженные силы Украины готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего созданы соответствующие дополнительные резервы.

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"Призываю не поддаваться на управляемые провокации, гибридные проявления паники, сохранять спокойствие и объединяться вокруг своего Войска и своих защитников. Вооруженные силы Украины всегда будут верны присяге украинскому народу и, надеюсь, что данная масштабная фундаментальная попытка обеспечить глобальное перемирие, даст возможность нашим политикам и дипломатам, укрепляя обороноспособность государства, двигаться дальше для достижения долгожданного мира", - говорится в заявлении Хомчака.

Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.



