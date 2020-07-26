За сутки на Закарпатье блокированы 3 попытки контрабанды сигарет в Венгрию и Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

В течение минувших суток на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда блокировали 3 попытки табачной контрабанды. Правоохранители задержали трех табачных контрабандистов и изъяли 11 ящиков сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Вечером, накануне выходных, военнослужащие отделения инспекторов "Великий Бычков" в ходе реализации оперативной информации обнаружили три пакета (1400 пачек) безакцизным сигарет. Контрабандисты, испугавшись пограничников, бросили контрабандное курево возле реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией.

Еще одну попытку переправить табачные изделия по той же Тисе пресекли пограничники отделения инспекторов "Дилове". В ходе совместных с румынскими коллегами розыскных мероприятий задержали двух украинцев, которые пытались переместить через границу 4 пакета табачных изделий.

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Третья попытка контрабанды была блокирована на украинско-венгерском участке границы. "Вовремя примененое оружие для предупредительного выстрела, быстрый рывок и 28-летнего контрабандиста задержали. Одному из его подельников удалось скрыться, однако 4 пакета табачных изделий через канал Ботар в Венгрию не попали", - говорится в сообщении.







Относительно всех трех задержанных контрабандистов пограничники составили протоколы о совершенных ими правонарушениях, дела направили в суд.

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