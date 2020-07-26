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Новости Силовики
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За сутки на Закарпатье блокированы 3 попытки контрабанды сигарет в Венгрию и Румынию, - Госпогранслужба. ФОТО

В течение минувших суток на Закарпатье пограничники Мукачевского отряда блокировали 3 попытки табачной контрабанды. Правоохранители задержали трех табачных контрабандистов и изъяли 11 ящиков сигарет.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

За сутки на Закарпатье блокированы 3 попытки контрабанды сигарет в Венгрию и Румынию, - Госпогранслужба 01

Вечером, накануне выходных, военнослужащие отделения инспекторов "Великий Бычков" в ходе реализации оперативной информации обнаружили три пакета (1400 пачек) безакцизным сигарет. Контрабандисты, испугавшись пограничников, бросили контрабандное курево возле реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией.

Еще одну попытку переправить табачные изделия по той же Тисе пресекли пограничники отделения инспекторов "Дилове". В ходе совместных с румынскими коллегами розыскных мероприятий задержали двух украинцев, которые пытались переместить через границу 4 пакета табачных изделий.

За сутки на Закарпатье блокированы 3 попытки контрабанды сигарет в Венгрию и Румынию, - Госпогранслужба 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ГПСУ на границе с Беларусью изъяла крупнейшую за последние годы партию контрабандных сигарет - более 130 тыс. пачек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Третья попытка контрабанды была блокирована на украинско-венгерском участке границы. "Вовремя примененое оружие для предупредительного выстрела, быстрый рывок и 28-летнего контрабандиста задержали. Одному из его подельников удалось скрыться, однако 4 пакета табачных изделий через канал Ботар в Венгрию не попали", - говорится в сообщении.

За сутки на Закарпатье блокированы 3 попытки контрабанды сигарет в Венгрию и Румынию, - Госпогранслужба 03
За сутки на Закарпатье блокированы 3 попытки контрабанды сигарет в Венгрию и Румынию, - Госпогранслужба 04
За сутки на Закарпатье блокированы 3 попытки контрабанды сигарет в Венгрию и Румынию, - Госпогранслужба 05

Относительно всех трех задержанных контрабандистов пограничники составили протоколы о совершенных ими правонарушениях, дела направили в суд. 

Также смотрите: На Буковине задержаны контрабандисты, мотодельтапланом переправлявшие в Румынию сигареты, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6564) контрабанда (2410) правоохранительные органы (2970) сигареты (867) силовики (2799) Закарпатская область (2606)


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Топ комментарии
+3
Разве это контрабанда? ))) Контрабанда фурами идёт через пункты пропуска, а это мелкая самодеятельность
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26.07.2020 18:03
+2
Все близлежащие сёла зарабатывают на этом? Вот так контрабандишь всю жизнь, не платишь налогов, а потом будешь кукарекать : что государство тебе должно и обязано?
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26.07.2020 17:24
+2
Это тех задержали шо погранцам долю не отстегнули??
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26.07.2020 17:26
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все близлежащие сёла зарабатывают на этом? Вот так контрабандишь всю жизнь, не платишь налогов, а потом будешь кукарекать : что государство тебе должно и обязано?
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26.07.2020 17:24 Ответить
Чи подбала держава стосовно роботи??
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26.07.2020 17:30 Ответить
Ты трошки не в теме , хто оккупировал табачную промышленность в Украине. Когда прозреешь , то совсем по другому будешь на это смотреть
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26.07.2020 17:30 Ответить
Помоги мне и всем остальным прозреть и вкратце опиши ситуацию. И самое главное, уточни, кто за целые сёла контрабандистов будет платить налоги?
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26.07.2020 17:36 Ответить
А хто відповість за жалюгідне життя населення країни ???))
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26.07.2020 17:42 Ответить
Так что теперь, контрабандить, наркотой торговать, янтарь добывать, лес рубить? А потом визжать о помощи из госбюджета, который сами не пополняли? Интересный подход
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26.07.2020 17:45 Ответить
Вселякі судді, прокурори та т. ін. богато внесли до бюджета??? А які в них з/п , до речі з бюджета ??? Мін.пенсія 1700 з копійками, а в бюджетників 100т. + !!!)))
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26.07.2020 18:01 Ответить
Это легкий вопрос , давайте шось посложнее . США уже очень давно отжали этот бизнес у Украины. В СМИ об этом разумеется нихто не пишет и не будут писать .
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26.07.2020 17:44 Ответить
А так это США виноваты в масштабной контрабанде в Украине?... Ясно-понятно, не продолжайте, я понял
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26.07.2020 17:46 Ответить
С табачной контрабандой активно и надо признать успешно бореться американское посольство в Украине , это их бизнес.
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26.07.2020 17:51 Ответить
Попробуйте дать объяву на ОЛХ , о продаже табака , а я посмотрю как у вас это получится
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26.07.2020 18:05 Ответить
А якби ціна на гидоту була як у ЄС не потрібно було б нікого ловити і наповнювався б бюджет.
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26.07.2020 17:25 Ответить
А якщо підвисити ціну на цукор, то булоб меньше діабетчиків,а якщо на хліб та м"ясо ,то булоб меньше окабаневших!!))
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26.07.2020 17:32 Ответить
Это тех задержали шо погранцам долю не отстегнули??
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26.07.2020 17:26 Ответить
Очередное шоу? В сети обсуждают утреннюю пробежку Зеленского в Черновцах

За сутки на Закарпатье блокированы 3 попытки контрабанды сигарет в Венгрию и Румынию, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 2535
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26.07.2020 17:30 Ответить
Циркова вистава триває, клоун на своїй хвилі !!)))
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26.07.2020 17:34 Ответить
Всего 3 из 30, неплохо.
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26.07.2020 17:57 Ответить
Разве это контрабанда? ))) Контрабанда фурами идёт через пункты пропуска, а это мелкая самодеятельность
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26.07.2020 18:03 Ответить
То отож!! Нафта та газ по трубах, електро по дротах !!! О де бабло !Ё!))
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26.07.2020 18:05 Ответить
Поздравляю! Вы поймали 1% суточных контрабандистов. Это победа! Думаю статьи маловато будет. Надо медальки вручить. Презик должен речь толкнуть. Аваков - постик в фейсбуке запилить.
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26.07.2020 18:14 Ответить
спасли Европу от импотенции
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26.07.2020 18:29 Ответить
Уроды погранцы себе на хавальники маски натянули а задержаным нет. По 10 грн за маску это край как дорого.
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26.07.2020 19:30 Ответить
 
 