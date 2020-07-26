Режим прекращения огня на Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соглашения, зафиксированных с участием ОБСЕ, – Минобороны
Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соглашения, которые зафиксированы с участием представителей ОБСЕ.
Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.
"Вооруженные силы Украины будут придерживаться достигнутых политических договоренностей, и будут действовать в соответствии с международными миротворческими практиками", - подчеркнули в Минобороны.
В украинском оборонном ведомстве обращают внимание на то, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, права действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры.
ВСУ готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего Генеральным штабом созданы соответствующие дополнительные резервы, отметили в МО.
"В эффективной реализации договоренностей, которые вступают в силу с 27 июля заинтересованы все, кто желает мира и территориальной целостности нашей страны. Украинские воины есть и будут на передовой, где куется наша общая победа. Они приложат все усилия для реализации мирных планов политического руководства Украины", - говорится в заявлении.
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У військових тепер права є, а засобів для відповіді не має.
воно що, хворе?
В решении Печерского районного суда Киева отмечается, что президент пользуется правом неприкосновенности, поэтому против него не может быть возбуждено уголовное дело.
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4739908462701889&set=a.187153797977401&type=3&theater пишет бывший нардеп Борислав Береза.
"Это просто днище и праздник ложения прибора на законы Украины. После такого Владимир Зеленский может воровать, брать взятки, убивать <...>. Он президент. Ему можно и за это ничего ему не будет! В общем, это шедеврально!
Печерский районный суд Киева постановил закрыть административное производство в отношении президента Зеленского. Текст решения опубликован в Едином реестре судебных решений.
Дело против главы государства открыли 7 июля после обращения главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова. Причина - несвоевременная подача Зеленским сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Согласно решению суда, дело закрыли "в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения".
Отмечается, что действие закона "О предотвращении коррупции" распространяется на президента, однако по ст.105 Конституции он пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, поэтому против него не может быть возбуждено уголовное дело.
А кому ещё так в Украине можно?" - спрашивает Береза
https://gorky-look.livejournal.com/339931.html Я никогда не боялся воевать. Я точно знал, что РВП, батальонные, разведосы вытащат в любом случае. Хотя бы ботинки от меня. Один раз я полусонный десантировался из эвакуатора в броне, неверно расслышав команду. На скорости пятьдесят. Катился по асфальту и будякам, громыхая арманентом до забора шо скарабей. Командир подтвердит. Прости, коммандер, реально завтыкал.
Кажется я даже не проснулся.
Они вернулись с фарами по простреливаемой улице, чтобы подобрать. ***** я получил грандиозной, но понял что тебя не бросят никогда. Это исключено. Каким бы ты не был, ты всегда не один. Тебя вытащат даже если придется нарушить все договоренности и вывести танки. Авианосцы, звезду смерти и бубонную чуму..
Ты украинский воин на конституционной защите Украины, тебя дома мама ждёт, и родная армия не торгуется за твою жизнь, а сразу ходит с козырей. За любого. Даже если потом тебя повесят. Но только свои.
Фокс сорок километров проходил по стремным дорогам, потому что правосек спину потянул. Ну а шо делать, это наш пацан, и нет другой медицины кроме нас. Из резины колес потом пули доставал. Но он точно знал, шо если с ним что то случится, то правосеки выжгут все в радиусе орбиты Меркурия, и спать не будут, пока не поквитаются.
Из за этой круговой поруки мы и вламывали ***** ракам, которые приехали отработать ипотеку каждый сам за себя.
Зелёная лепра старательно доводит нашу армию до уровня советской, где на бритых черепах пишут зубной пастой "Дагестан" и учат мыть зубной щеткой сортиры.
Причем главнокомандующий в бронежилете задом наперед четыре раза не получил повестку. Он её ещё четыре раза не получит в том Израиле, куда ******** как чистокровный поляк. Мама Рима скажет - всьо, Вошка, нацарювали на старость, пора делать отсюдова ноги, пока менты не накрыли.
Все, к чему эта мартышка прикасается, превращается в говно. Даже такие нерушимые вещи как воинское братство и безусловный примат спасения побратима, прошитый на уровне биоса. Оно девальвируется. ***** его вытаскивать,все равно умрет, а бабы ещё нарожают. Этот наляканый криворожский ****** делает нас россиянами быстрее, чем сам Путин.
Он бросил своего солдата умирать и поехал на корпоратив бухать. "А шо такое, я должен только маме Римме, а вам я ничего не обещал. Дякаю, дуже дякаю, ваш верховный главнокомандующий. Курить есть шо? А если найду?"
Я полевой медик и знаю цену страданиям солдата. У меня одно пожелание головокомандующему.
Шоб ты подыхал ***** четыре дня на жаре в степи без воды с вывернутыми кишками.
Тут все ровно, что посеял, то пусть пожнет сам. Я не желаю ему зла. Я желаю ему того же, что он желает мне. Это же справедливо? Или нет? Или жизнь игривого московского ******** в лосинах и на каблуках теперь дороже жизни украинского воина в броне и с оружием?
Дякаю, дуже дякаю. Цекаве питания.
Где разработки пво на основе вильх на 200 км?
И эти идиоты, которые почему-то управляют страной по глупости мудрого нарида, готовы ради своих безумных надежд отправить на убой украинскую армию, которую они разоружили под видом этого перемирия.
Насколько я помню, таких перемирий было много и при предыдущей власти, но никогда армия не разоружалась.
Мин обороны это откат организация по усвоению откатов, вместо закупки у гос пред.
Почему онцилла, потому что есть откат легче замутить.Все минобороны под суд.
"Орки,ви не будете заперечувати, якщо ми дамо відповідь на ваші обстріли? Бо без вашої згоди нас дисциплінарно покарає генералісімус буьАчка- капітулянт чи його посіпака хомчак- іловайський"
Вони не знають що казати.
МО несе КЛІНІЧНИЙ БРЕД!
Висеть вам всем на столбах...
Мин обороны это откат организация по усвоению откатов, вместо закупки у гос пред.
Почему онцилла, потому что есть откат легче замутить.
Все минобороны под суд.
Новая пиявка для уничтожения ракетной программы уруський - он должен быть вынесен за поребрик
Вкотре вжп ми своїми сласними руками продамо майбутнє своїх дітей? Недоумки паскудні!
Где БМП-У.
Зеленского с понедельника не должно быть на месте президента- это предатель. На выноч
Або у гаранта хвороблива ідея фікс, або він ворог України.
А ви як думаєте, зелекторат? Чи ви взагалі не думаєте?
https://m.facebook.com/100025462579234/posts/678036606388419/
В поселке Зайцево Донецкой области произошло возгорание поля, в результате чего огонь перекинулся на дома.
Причиной пожара стал обстрел со стороны гибридных российских сил.
Об этом сообщили очевидцы, в то же время сводки штаба ООС по состоянию на 19:00 нету, хотя обычно она публикуется в 18:00.
Сообщается, что горит ужене менее 10 дворов. К тушению огня привлечены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и военные Вооруженных сил Украины.
На запрос журналистов в ООС сообщили, что сейчас "разбираются" с ситуацией и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение о пожаре. ДСНС пока публично не комментировала событие.
вангую , с этого роя не будет нифуя. а зебаран выпустит видосик, типа меня доверчивого )(уйло обмануло))))
І жодного слова за окупантів.
Іх або ВЖЕ не існує,або вони будуть перевіряти самі себе.
Куди зникла "та сторона"?
Понимаю, что война - это смерть, кровь и т.д, но само не рассосется. Тогда уж сдайтесь бандюкам и ждите следующего агрессора. Ну, нельзя же вечно быть в роли тех, к кому ходят клиенты.