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Новости Агрессия России против Украины
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Режим прекращения огня на Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соглашения, зафиксированных с участием ОБСЕ, – Минобороны

Режим прекращения огня на Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соглашения, зафиксированных с участием ОБСЕ, – Минобороны

Полный и всеобъемлющий режим прекращения огня на Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соглашения, которые зафиксированы с участием представителей ОБСЕ.

Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Вооруженные силы Украины будут придерживаться достигнутых политических договоренностей, и будут действовать в соответствии с международными миротворческими практиками", - подчеркнули в Минобороны.

В украинском оборонном ведомстве обращают внимание на то, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают военнослужащих, в случае нарушения договоренностей противником, права действовать в соответствии с нормами международного права и национального законодательства Украины в случае не только наступательных, но и провокационных действий, проведения диверсионно-разведывательных операций и создания угрозы жизни и здоровью военнослужащих, гражданского населения, повреждения или уничтожения инфраструктуры.

Также читайте: ВСУ продолжают подготовку к прекращению огня и готовы дать отпор в случае нарушения врагом договоренностей, - пресс-центр ОС

ВСУ готовы дать должный отпор противнику в случае нарушения договоренностей, для чего Генеральным штабом созданы соответствующие дополнительные резервы, отметили в МО.

"В эффективной реализации договоренностей, которые вступают в силу с 27 июля заинтересованы все, кто желает мира и территориальной целостности нашей страны. Украинские воины есть и будут на передовой, где куется наша общая победа. Они приложат все усилия для реализации мирных планов политического руководства Украины", - говорится в заявлении.

Также читайте: Таран о перемирии: Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать

Автор: 

Минобороны (9413) ОБСЕ (4883) Донбасс (26957) перемирие (1686) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+26
Прокладка вже все порєшала.

У військових тепер права є, а засобів для відповіді не має.

Режим прекращения огня на Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соглашения, зафиксированных с участием ОБСЕ, – Минобороны - Цензор.НЕТ 6731
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26.07.2020 17:30
+24
Режим прекращения огня на Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соглашения, зафиксированных с участием ОБСЕ, – Минобороны - Цензор.НЕТ 1986
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26.07.2020 17:41
+17
Начало карьеры
Режим прекращения огня на Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соглашения, зафиксированных с участием ОБСЕ, – Минобороны - Цензор.НЕТ 9040
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26.07.2020 17:31
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Правила форума Совет форумчан
Росія як завжди буде дотримуватися принципу - все по...
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26.07.2020 17:30 Ответить
Якщо підрозділи знаходяться на лінії фронту, в окопах, в безпосередній близькості до ворога, то ЗСУ мають вести постійну розвідку в т.ч. за допомоги БПЛА та застосовувати превентивні артилерійські удари по скупченням техніки та живої сили ворога, щоб не дати ворогу накопичити сили та засоб для нанесення потужного удару по позціям ЗСУ. Якщо ворог накопичить сили та засоби користуючись припиненням вогню і потім нанесе потужний удар по українським військам - ми втратимо позиції, понесемо страшні втрати і будемо змушені відступити! На сьогодні Україна не має військового паритету з путіним, сили путіна 2 млн. солдат та офіцерів, проти неповного штату в 204 тис. солдат та офіцерів ЗСУ і тому припинення вогню дає однозначну критичну перевагу путіну, дозволяючи вільно перекидати сили і концентрувати їх на напрямку головного удару на будь якій ділянці фронту.
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26.07.2020 17:40 Ответить
Для того щоб реалізувати режим припинення вогню без прориву ворога через лінію фронту, потрібно збільшити чисельність резервів які можуть бути задіяні у разі раптового наступу ворога. Але гранична чисельність ЗСУ в 204 тис. солдат та офіцерів, не дозволяє нам сконцентрувати більшу частину ЗСУ навколо фронту, залишаючи неприкритими інші можливі напрямки наступу ворога. Отже влада має збільшити граничну чисельність ЗСУ до 400 тис. солдат та офіцерів, та створити нові бригади та армійські корпуса, які будуть резервами і будуть дозволяти проводити політику припинення вогню на лінії фронту! В подальшому потрібно буде ще збільшити граничну чисельність ЗСУ до 600 тис. солдат та офіцерів, щоб мати паритет з путіним хоча б по кількості професійних солдат та сержантів контрактників, яких в російській армії 600 тис. осіб!
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26.07.2020 17:47 Ответить
Зеленському це непотрібно, він буде скорочувати щоб не рипались.
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26.07.2020 18:21 Ответить
Він вже скоротив на 40 тисяч найбоєздатніших, щоб не обороняли Україну від окупантів. Хоче втоптати в грязь українську честь і гідність.
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26.07.2020 18:32 Ответить
Для ЗЕльоних, рабіновичів, медведчуків, совкодрочерів, русофілів і ватніків головне "Штоб не украина..., а так какая разница ... "
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26.07.2020 21:59 Ответить
Прокладка вже все порєшала.

У військових тепер права є, а засобів для відповіді не має.

Режим прекращения огня на Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соглашения, зафиксированных с участием ОБСЕ, – Минобороны - Цензор.НЕТ 6731
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26.07.2020 17:30 Ответить
а чого воно рота відкрило?
воно що, хворе?
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26.07.2020 17:44 Ответить
Бо коли воно пердить, щоб вуха не закладало.
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26.07.2020 18:12 Ответить
Мразь.
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26.07.2020 18:33 Ответить
Воно таке від народження!
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26.07.2020 18:35 Ответить
Не в тему статьи, но очень важная информация

В решении Печерского районного суда Киева отмечается, что президент пользуется правом неприкосновенности, поэтому против него не может быть возбуждено уголовное дело.
Об этом на своей странице в "Фейсбуке" https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4739908462701889&set=a.187153797977401&type=3&theater пишет бывший нардеп Борислав Береза.
"Это просто днище и праздник ложения прибора на законы Украины. После такого Владимир Зеленский может воровать, брать взятки, убивать <...>. Он президент. Ему можно и за это ничего ему не будет! В общем, это шедеврально!
Печерский районный суд Киева постановил закрыть административное производство в отношении президента Зеленского. Текст решения опубликован в Едином реестре судебных решений.

Дело против главы государства открыли 7 июля после обращения главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александра Новикова. Причина - несвоевременная подача Зеленским сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Согласно решению суда, дело закрыли "в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения".

Отмечается, что действие закона "О предотвращении коррупции" распространяется на президента, однако по ст.105 Конституции он пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий, поэтому против него не может быть возбуждено уголовное дело.

А кому ещё так в Украине можно?" - спрашивает Береза
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26.07.2020 19:13 Ответить
https://gorky-look.livejournal.com/ GORKY_LOOK
https://gorky-look.livejournal.com/339931.html Я никогда не боялся воевать. Я точно знал, что РВП, батальонные, разведосы вытащат в любом случае. Хотя бы ботинки от меня. Один раз я полусонный десантировался из эвакуатора в броне, неверно расслышав команду. На скорости пятьдесят. Катился по асфальту и будякам, громыхая арманентом до забора шо скарабей. Командир подтвердит. Прости, коммандер, реально завтыкал.

Кажется я даже не проснулся.

Они вернулись с фарами по простреливаемой улице, чтобы подобрать. ***** я получил грандиозной, но понял что тебя не бросят никогда. Это исключено. Каким бы ты не был, ты всегда не один. Тебя вытащат даже если придется нарушить все договоренности и вывести танки. Авианосцы, звезду смерти и бубонную чуму..

Ты украинский воин на конституционной защите Украины, тебя дома мама ждёт, и родная армия не торгуется за твою жизнь, а сразу ходит с козырей. За любого. Даже если потом тебя повесят. Но только свои.

Фокс сорок километров проходил по стремным дорогам, потому что правосек спину потянул. Ну а шо делать, это наш пацан, и нет другой медицины кроме нас. Из резины колес потом пули доставал. Но он точно знал, шо если с ним что то случится, то правосеки выжгут все в радиусе орбиты Меркурия, и спать не будут, пока не поквитаются.

Из за этой круговой поруки мы и вламывали ***** ракам, которые приехали отработать ипотеку каждый сам за себя.

Зелёная лепра старательно доводит нашу армию до уровня советской, где на бритых черепах пишут зубной пастой "Дагестан" и учат мыть зубной щеткой сортиры.

Причем главнокомандующий в бронежилете задом наперед четыре раза не получил повестку. Он её ещё четыре раза не получит в том Израиле, куда ******** как чистокровный поляк. Мама Рима скажет - всьо, Вошка, нацарювали на старость, пора делать отсюдова ноги, пока менты не накрыли.

Все, к чему эта мартышка прикасается, превращается в говно. Даже такие нерушимые вещи как воинское братство и безусловный примат спасения побратима, прошитый на уровне биоса. Оно девальвируется. ***** его вытаскивать,все равно умрет, а бабы ещё нарожают. Этот наляканый криворожский ****** делает нас россиянами быстрее, чем сам Путин.

Он бросил своего солдата умирать и поехал на корпоратив бухать. "А шо такое, я должен только маме Римме, а вам я ничего не обещал. Дякаю, дуже дякаю, ваш верховный главнокомандующий. Курить есть шо? А если найду?"

Я полевой медик и знаю цену страданиям солдата. У меня одно пожелание головокомандующему.

Шоб ты подыхал ***** четыре дня на жаре в степи без воды с вывернутыми кишками.

Тут все ровно, что посеял, то пусть пожнет сам. Я не желаю ему зла. Я желаю ему того же, что он желает мне. Это же справедливо? Или нет? Или жизнь игривого московского ******** в лосинах и на каблуках теперь дороже жизни украинского воина в броне и с оружием?

Дякаю, дуже дякаю. Цекаве питания.
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26.07.2020 18:18 Ответить
У клоуна рейтинг упал, пошли отбеливать всякими заявлениями.
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26.07.2020 17:30 Ответить
Где зоопарк-3 - радары падения снарядов для украинских супер воинов? Полгода прошло с начала производства. ГДЕ радары фиксирования и вычисления полетов снарядов и мин и их траекторий падения? Для повышенной защиты воинов.
Где разработки пво на основе вильх на 200 км?
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26.07.2020 17:58 Ответить
Опять принципы, концепции, тезы и дорожные карты, словоблудие кароче... "Гибридного" нападения не профукайте в окне август-октябрь, и желательно силой оружия, а не озабоченностей и предупреждений
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26.07.2020 17:31 Ответить
Начало карьеры
Режим прекращения огня на Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соглашения, зафиксированных с участием ОБСЕ, – Минобороны - Цензор.НЕТ 9040
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26.07.2020 17:31 Ответить
Где кентавры-лк? Год доводят. Где результат
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26.07.2020 17:56 Ответить
На ракети бюджет не передбачений...
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26.07.2020 18:43 Ответить
ага...надо просто перестать .... а то что в наших стреляет - "та сторона" - то какая разница по какой улице ходить если она будет называться улица ленина сталина или рамзана кадырова
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26.07.2020 17:31 Ответить
Остаётся только молиться, чтобы хоть в этот раз получилось прекратить бессмысленные убийства на линии фронта.
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26.07.2020 17:32 Ответить
"бессмьісленньіе убийства"? Так росія це робить для того, щоб не забрали Крим.
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26.07.2020 17:35 Ответить
Не вижу связи.
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26.07.2020 17:48 Ответить
Ти не бачиш, а ***** бачить. Та і всі інші теж бачать сенс, правда інший.
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26.07.2020 18:14 Ответить
А смысл был, пока не сказали лохам - Денег нет, но вы держитесь?
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26.07.2020 18:09 Ответить
"В эффективной реализации договорённостей заинтересованы все, кто желает мира и территориальной целостности нашей страны" Чудно! Значит никто, кроме Украины. Я правильно поняла?
И эти идиоты, которые почему-то управляют страной по глупости мудрого нарида, готовы ради своих безумных надежд отправить на убой украинскую армию, которую они разоружили под видом этого перемирия.
Насколько я помню, таких перемирий было много и при предыдущей власти, но никогда армия не разоружалась.
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26.07.2020 17:33 Ответить
Бо цим прокацапленим жидам українська армія не потрібна. Для своєї охорони вони мають свої приватні армії.
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26.07.2020 18:47 Ответить
Зестратег, не лізь в те в чому не ся, краще знімай відосики.
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26.07.2020 17:33 Ответить
розумієш
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26.07.2020 17:34 Ответить
Хто буде дотримуватися цих принципів, якщо сепари будуть продовжувати стріляти?
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26.07.2020 17:33 Ответить
Где дозоры-б вместо откатных пашинского козаков и варт.
Мин обороны это откат организация по усвоению откатов, вместо закупки у гос пред.
Почему онцилла, потому что есть откат легче замутить.Все минобороны под суд.
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26.07.2020 17:55 Ответить
Під який суд? Не той, що нещодавно говорив про справу податків Зе?
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26.07.2020 18:15 Ответить
А разве мордорцы уже начали пускать ОБСЕ на оккупированную территорию?
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26.07.2020 17:34 Ответить
Режим прекращения огня на Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соглашения, зафиксированных с участием ОБСЕ, – Минобороны - Цензор.НЕТ 6354
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26.07.2020 17:34 Ответить
Режим припинення вогню на Донбасі буде реалізовано лише за умови дотримання принципів угоди, зафіксованих з участю ОБСЄ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9214
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26.07.2020 17:53 Ответить
Ясно что Крым и Донбасс будут дальше под оккупацией. Государство отказывается от обязанностей освобождать своих граждан и территории. Кто после этого захочет ему верить?
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26.07.2020 17:37 Ответить
73 відсотка.
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26.07.2020 17:38 Ответить
"Где твой любовник? Так.... и в шкафу нет! Буду искать дальше..." (ОБСЕ)Режим прекращения огня на Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соглашения, зафиксированных с участием ОБСЕ, – Минобороны - Цензор.НЕТ 6986
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26.07.2020 17:40 Ответить
понеслась. щас начнут разбиратся в алгоритме необходимости и достаточности. какие условия являются необходимыми, какие достаточными, а какие необходимыми и достаточными (
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26.07.2020 17:40 Ответить
Режим прекращения огня на Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соглашения, зафиксированных с участием ОБСЕ, – Минобороны - Цензор.НЕТ 1986
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26.07.2020 17:41 Ответить
Да, типа заградотрядов.
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26.07.2020 17:57 Ответить
Тільки навиворіт. Ті паскуди гнали в бій без рушниці, а ці гонять до тилу.
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26.07.2020 18:54 Ответить
Это план агента ФСБ по кличке "Козырь" (в миру Ермак) дает возможность Роssии подготовится к войне, без возможности отследить эти меры подготовки со стороны ЗСУ
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26.07.2020 18:13 Ответить
До кого першого звертитися за дозволом на примінення зброї у разі нападу? До зеленського, фуйла, обсє? Чи зразу до сепарні?
"Орки,ви не будете заперечувати, якщо ми дамо відповідь на ваші обстріли? Бо без вашої згоди нас дисциплінарно покарає генералісімус буьАчка- капітулянт чи його посіпака хомчак- іловайський"
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26.07.2020 17:42 Ответить
БРЕД КОНКРЕТНИЙ !!!
Вони не знають що казати.
МО несе КЛІНІЧНИЙ БРЕД!
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26.07.2020 17:46 Ответить
зеленский должен был затащить любыми правдами и неправдами международных миротворцев на донбасс, тем самым максимально сохранить жизни нашим воинам, чтобы установился мир в зоне ато. но криворогульный сепар выбрал самый простой вариант - сделать то что ему приказали хозяева в кремле - максимльно разоружить войска на передке и не дать им возможности полноценно оборонятся при этом Украина лишится поддержки Запада если ВСУ начнут давать ответки. Вобщем, зеленский - враг Украины!
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26.07.2020 17:48 Ответить
И наблюдать нельзя, чтобы не увидеть как орки затащат в тыл ВСУ миномёты и устроят Гляйвице...
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26.07.2020 18:20 Ответить
Предатели.
Висеть вам всем на столбах...
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26.07.2020 17:51 Ответить
Где дозоры-б вместо откатных пашинского козаков и варт.
Мин обороны это откат организация по усвоению откатов, вместо закупки у гос пред.

Почему онцилла, потому что есть откат легче замутить.
Все минобороны под суд.
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26.07.2020 17:54 Ответить
Режим припинення вогню на Донбасі буде реалізовано лише за умови дотримання принципів угоди, зафіксованих з участю ОБСЄ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 567
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26.07.2020 17:51 Ответить
Зеленский это предатель. Все президенство это поиск путей предательства

Новая пиявка для уничтожения ракетной программы уруський - он должен быть вынесен за поребрик
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26.07.2020 17:52 Ответить
Похоже, что и минобороны понимает, что они идут на предательство. Делают вид, что к этому ЛОБСЕ имеет какое-то отношение.
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26.07.2020 17:54 Ответить
ХавайТє наріт граблєносєц! За обидві щоки!
Вкотре вжп ми своїми сласними руками продамо майбутнє своїх дітей? Недоумки паскудні!
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26.07.2020 17:57 Ответить
Їхні діти будуть такими ж гнидами.
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26.07.2020 18:59 Ответить
Почему выгодно покупать у чехии бмп1. Потому что откат.
Где БМП-У.
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26.07.2020 17:57 Ответить
Режим припинення вогню на Донбасі буде реалізовано лише за умови дотримання принципів угоди, зафіксованих з участю ОБСЄ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5609
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26.07.2020 17:58 Ответить
Только за 6 лет своего правления, Порошенко так и не стремился реализовать свою "формулу".
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26.07.2020 18:08 Ответить
"..... .. ..." ((c) А. Полтава)
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26.07.2020 18:22 Ответить
Тебе 11.50 от порося хрюкнуло в мобилочке .
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26.07.2020 18:45 Ответить
Тебе от зеленого дристуна больше капает за твое подхрюкивание?
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26.07.2020 20:31 Ответить
" Д..., б..."(с) (С.Лавров)
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26.07.2020 20:10 Ответить
Зато у Зели с Ху#лом это получилось всего за 1 год.
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26.07.2020 18:26 Ответить
Чи вони там курва подурiли в тому МО і в АП ???НЕ БУДЕ жодного режиму припинення вогню (!) Не займайтеся хернею, займайтеся зміцненням оборони і нарощуванням ********* озброєння
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26.07.2020 18:02 Ответить
Ты шизик что-ли? Враги Украины, подельники путлера будут оборону Украины укреплять?
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26.07.2020 18:33 Ответить
Режим припинення вогню на Донбасі буде реалізовано лише за умови дотримання принципів угоди, зафіксованих з участю ОБСЄ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 2978
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26.07.2020 18:03 Ответить
Ти щось мені розповідав про російську мову?
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26.07.2020 18:18 Ответить
Зеленский сдает украину потому что так утину захотелось и ему ГАРИТ - денег нет, ес нефть и газ почти не покупает, дв шатает креслоприсыхальца. И ОНО ЦЕПИЛОСЬ ДРЫСТУНА натянуть.

Зеленского с понедельника не должно быть на месте президента- это предатель. На выноч
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26.07.2020 18:09 Ответить
Минобороны! Просьба, не надо ля-ля.
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26.07.2020 18:13 Ответить
А який сенс цього перемир"я? Що, землю від росіянської наволочі не потрібно звільняти ?
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26.07.2020 18:14 Ответить
Это не то ли Минобороны, благодаря, которому наш раненый воин 4 дня умирал в серой зоне? Про говнокомадующего даже говорить не приходиться. Тьфу на вас.
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26.07.2020 18:18 Ответить
"Режим прекращения огня на Донбассе будет реализован только при условии..." - Кто-то этим свистунам поверил?
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26.07.2020 18:23 Ответить
"Достатньо тільки перестати стріляти"©
Або у гаранта хвороблива ідея фікс, або він ворог України.
А ви як думаєте, зелекторат? Чи ви взагалі не думаєте?
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26.07.2020 18:27 Ответить
Облиште свою делікатність, звіть їх просто зе-скотом.
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26.07.2020 22:53 Ответить
Неожиданно как-то,будем посмотреть что помешает боевикам снова нарушить перемирие
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26.07.2020 18:27 Ответить
А з ними ніхто не домовлявся, тому вони будуть стріляти.
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26.07.2020 18:30 Ответить
Даже у министра обороны, который храбро бросил на убой подчинённых в Илловайске начало подгорать
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26.07.2020 18:35 Ответить
Заранее подссыкает.
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26.07.2020 18:46 Ответить
Министерство не Обороны, а Министерство прекращения огня и разведения сторон. У российских офицеров нет чести, а у наших? Ни совести, ни оружия.
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26.07.2020 18:45 Ответить
ОБСЄ - сліпоглухонімий офіцер ФСБ...
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26.07.2020 18:57 Ответить
ЗЕчмо прийде час і ти відповіси за це
https://m.facebook.com/100025462579234/posts/678036606388419/
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26.07.2020 19:12 Ответить
///
В поселке Зайцево Донецкой области произошло возгорание поля, в результате чего огонь перекинулся на дома.
Причиной пожара стал обстрел со стороны гибридных российских сил.
Об этом сообщили очевидцы, в то же время сводки штаба ООС по состоянию на 19:00 нету, хотя обычно она публикуется в 18:00.
Сообщается, что горит ужене менее 10 дворов. К тушению огня привлечены подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и военные Вооруженных сил Украины.
На запрос журналистов в ООС сообщили, что сейчас "разбираются" с ситуацией и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщение о пожаре. ДСНС пока публично не комментировала событие.
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26.07.2020 19:17 Ответить
трижды уклонист - говнокомандующий. как вы думаете , что может на командовать зебаран, который вместо службы в армии стучал членом по клавишам пианино на корпоративах?)))
вангую , с этого роя не будет нифуя. а зебаран выпустит видосик, типа меня доверчивого )(уйло обмануло))))
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26.07.2020 19:24 Ответить
Всі добре і багато вимальовують ХТО і ЯК буде контролювати ВСУ.
І жодного слова за окупантів.
Іх або ВЖЕ не існує,або вони будуть перевіряти самі себе.
Куди зникла "та сторона"?
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26.07.2020 20:36 Ответить
ОБСЕ рашисткая контора: ничего не вижу, ничего не слышу, молчу.
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26.07.2020 21:55 Ответить
Режим припинення вогню на Донбасі буде реалізовано лише за умови дотримання принципів угоди, зафіксованих з участю ОБСЄ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5951
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26.07.2020 22:04 Ответить
Режим припинення вогню на Донбасі буде реалізовано лише за умови дотримання принципів угоди, зафіксованих з участю ОБСЄ, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4462
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26.07.2020 22:08 Ответить
https://linkodrom.com/links/644417.htm а тим часом...(читайте)
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26.07.2020 22:48 Ответить
Вот пускай все мляди которые это согласовывали и сидят в окопах.
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27.07.2020 01:17 Ответить
Убей, не понимаю украинскую тактику и стратегию. Допустим огонь полностью прекратили обе стороны. И что ? Вот прошло уже 6 лет со дня оккупации части Донбасса и сколько лет это будет продолжаться еще ? Убивать оккупантов нельзя, а их это устраивает. Россию тоже - она создала очаг напряженности для Украины и плацдарм для военной угрозы. По-моему это не устраивает только Украину.
Понимаю, что война - это смерть, кровь и т.д, но само не рассосется. Тогда уж сдайтесь бандюкам и ждите следующего агрессора. Ну, нельзя же вечно быть в роли тех, к кому ходят клиенты.
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27.07.2020 10:51 Ответить
 
 