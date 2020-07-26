За сутки в прифронтовом Зайцево трижды горела трава и заброшенные сооружения, - ГСЧС
26 июля в прифронтовом населенном пункте Зайцево в Донецкой области вспыхнули несколько пожаров. Загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на заброшенные сооружения.
Об этом Громадському радио сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал, информирует Цензор.НЕТ.
"У нас есть информация о трех вызовах - в 12:20 поступило сообщение о пожаре в окрестностях улицы Мануильского. По прибытии обнаружили, что горит сухая трава на территории площадью 1 га. Пожар был ликвидирован в 14:55. Еще один вызов поступил в 13:01 - на улице Базанова загорелись две заброшенные одноэтажные постройки и трава вокруг. Этот пожар ликвидировали в 16:18. Последний вызов поступил в 15:10 относительно пожара на улице Попова - там также горят два заброшенных сооружения. Этот пожар локализован, по состоянию на 15:55 продолжается ликвидация", - рассказала пресс-секретарь ГСЧС.
Бахал добавила, что информации о пострадавших и погибших в результате этих пожаров не поступало. В ГСЧС также сообщили, что причины пожаров установят правоохранители.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/donikroman
Роман Донік
@donikroman
·https://twitter.com/donikroman/status/1287333145143062528 6 ч
Боец!
Отвечая в соцсетях на вопрос "что у вас с оружием на ВОПе?", "какое вооружение забрали?" и подобные, ты докладываешь майору ФСБ обстановку с привязкой к конкретному опорному пункту.
Возможно из-за этого ответа погибнешь ты сам.
Но скорее всего не только ты. А и побратимы.
Пожары возникли после обстрелов, о чем сообщили с места событий.
26 Июля 10:51 51
0
За минулу добу в ООС ворог безкарно здійснив 15 обстрілів ЗСУ - вогонь у відповідь заборонено Зеленським
Ось так будуть виглядати усі майбутні зведення з ООС - російські окупанти безкарно розстрілюють наших воїнів зі стрілецької зброї, з артилерії - а генерали Зеленського будуть нам розповідати про "турбуючий вогонь". І хизуватись тим, що "ЗСУ вогонь у відповідь не відкривали". Сором та ганьба!
https://www.facebook.com/pressjfo.news/?__xts__%5B0%5D=68.ARCiTnsfe9L_p4TH9Ivwip2FtVG40_5zsPQBomtgYSJHhEvmzkLkAeOttnEsKe57GVPqZbY6uJIwuMshfCYXbapgkcYPfFBj6kpxR7anV7LE1T7z55mO5DuUd3HED-Gqb2faM4jcRtJ68F9lZptMA990df9rof168b1cEoSSZvqdMCPGU1UR8K11INIDVx_2EDfuyRl_ho2iLKgRRWYkET_rpi7zGob1C3O73Wzjdu1kcE-cYjBJDmrCPPTY9giqSMGsqJX2Vy5w5BAQtYpPwTqWP7BlcxpjKAC4oJ3-qvBHkHi8PgpBR8P7K7eZ48XskTe8WOzfGZvYeLXulxG_-e8cqZJwJnTVIbWK3i5jT8pSFj_QxXRBdcw&__xts__%5B1%5D=68.ARD4jJftRk939uaFrKDZ36Xj3cytuxlbOJ5BcO1h5c3iR0j11u-ohpFHS4PoMCHG09mbmXIXTS3uqVt7ksZemuG3MqwQOfaqZzMIwOvkr8DYcHPJP8ngOEw_BcBDjivZHU_GshWvL62Lg9iBmpu5HdE1s-*********************************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=kC-R&eid=ARDt31ThC5HNni6KacSSbcLX9HbYQJQRkg3ZTv3UKGseCnmHO4qTDGMJYX5_V-dPlMePTlC1honC1bZv&hc_ref=ARRp6toyjawSWFXFt2yFRCy0Zv30MsTPGJ9NL4VVDD8juJAJ-P5MTgKVZ_U7w6nKpPs&fref=nf Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation
Зведення станом на 07:00 26 липня 2020 року
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BE%D1%81?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD4jJftRk939uaFrKDZ36Xj3cytuxlbOJ5BcO1h5c3iR0j11u-ohpFHS4PoMCHG09mbmXIXTS3uqVt7ksZemuG3MqwQOfaqZzMIwOvkr8DYcHPJP8ngOEw_BcBDjivZHU_GshWvL62Lg9iBmpu5HdE1s-*********************************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2ANK-R #ООС https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BE%D1%81?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD4jJftRk939uaFrKDZ36Xj3cytuxlbOJ5BcO1h5c3iR0j11u-ohpFHS4PoMCHG09mbmXIXTS3uqVt7ksZemuG3MqwQOfaqZzMIwOvkr8DYcHPJP8ngOEw_BcBDjivZHU_GshWvL62Lg9iBmpu5HdE1s-*********************************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2ANK-R #операція_ОС https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARD4jJftRk939uaFrKDZ36Xj3cytuxlbOJ5BcO1h5c3iR0j11u-ohpFHS4PoMCHG09mbmXIXTS3uqVt7ksZemuG3MqwQOfaqZzMIwOvkr8DYcHPJP8ngOEw_BcBDjivZHU_GshWvL62Lg9iBmpu5HdE1s-*********************************************************************************************************************************************************************************************&__tn__=%2ANK-R #ранкове_зведення
Станом на 07.00 26 липня 2020 року ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил повністю контрольована. Військовослужбовці Збройних Сил України та інших складових сил оборони виконують свої завдання за призначенням. Минулої доби на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів обстріли противника не зафіксовано. За винятком, 15 фактів порушення режиму припинення вогню в районі населених пунктів Кримське, Причепилівка, Попасна, Троїцьке, Новозванівка, Новоолександрівка, Оріхове, Авдіївка, Невельське, Лебединське, Опитне, та Водяне.
В більшості випадків обстріли здійснювалися зі стрілецького озброєння, гранатометів та мінометів калібру 82 мм. В окремих випадках окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм. Завдяки належній організації роботи командирів усіх рівнів втрат серед особового складу немає.
Виконуючи Мінські домовленості та з урахуванням того, що противник вів турбуючий вогонь, підрозділи Збройних Сил України вогонь у відповідь не відкривали.
Підрозділи зі складу Об'єднаних сил розпочали підготовку до повного та всеосяжного режиму припинення вогню відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи від 22 липня 2020 року, котре вступає в силу з 00.00 годин 27 липня 2020 року.
В минулому заходи щодо припинення вогню виконувались лише Збройними Силами України. Разом з тим, за масштабом подібних заходів не було за весь період проведення Антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил. Україна, як демократична держава, яка суворо дотримується усіх міжнародних домовленостей, зокрема й, домовленостей з РФ передбачених Мінськими угодами, вживає усіх необхідних заходів задля належного контролю за припиненням вогню й на сьогодні. Для цього додатковий контроль за підрозділами, котрі виконують бойові завдання на першій лінії оборони, будуть здійснювати офіцери, які в минулому мають досвід проведення миротворчих операцій у різних куточках світу.