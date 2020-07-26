За сутки в прифронтовом Зайцево трижды горела трава и заброшенные сооружения, - ГСЧС

26 июля в прифронтовом населенном пункте Зайцево в Донецкой области вспыхнули несколько пожаров. Загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на заброшенные сооружения.

Об этом Громадському радио сообщила пресс-секретарь ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал, информирует Цензор.НЕТ.

"У нас есть информация о трех вызовах - в 12:20 поступило сообщение о пожаре в окрестностях улицы Мануильского. По прибытии обнаружили, что горит сухая трава на территории площадью 1 га. Пожар был ликвидирован в 14:55. Еще один вызов поступил в 13:01 - на улице Базанова загорелись две заброшенные одноэтажные постройки и трава вокруг. Этот пожар ликвидировали в 16:18. Последний вызов поступил в 15:10 относительно пожара на улице Попова - там также горят два заброшенных сооружения. Этот пожар локализован, по состоянию на 15:55 продолжается ликвидация", - рассказала пресс-секретарь ГСЧС.

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Бахал добавила, что информации о пострадавших и погибших в результате этих пожаров не поступало. В ГСЧС также сообщили, что причины пожаров установят правоохранители.