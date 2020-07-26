Автомобиль съехал с дороги в реку на Житомирщине, водитель погиб, - ГСЧС
В селе Ушица Коростенского района 26 июля спасатели доставали из реки автомобиль. 49-летний водитель погиб.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.
Отмечается, что 26 июля в 5:45 на пункт связи 8-й Государственной пожарно-спасательной части от дежурного полиции поступило сообщение о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Ушица Коростенского района автомобиль съехал с дороги в реку. Полиции понадобилась помощь специалистов ГСЧС, чтобы достать машину, в которой также находился погибший водитель.
На месте происшествия выяснилось, что транспортное средство находится на расстоянии около 15 метров от берега, полностью погружено под воду. С помощью троса легковушку вытащили.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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А человека жалко, кем бы он не был.
Ведь есть разница и существенная - заехал в реку и погиб или умер и авто сьехало с дороги и заехало в реку.
Это помню спор с врачом которыи- не обратив внимание написал в заключение после аварии - удар и наступила смерть, хоть эксперт указал - наступила смерть и после удар. (разрыв сердца за рулём)
Какой смысл запрещать то, чего нет?