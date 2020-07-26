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Новости Силовики
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Автомобиль съехал с дороги в реку на Житомирщине, водитель погиб, - ГСЧС

Автомобиль съехал с дороги в реку на Житомирщине, водитель погиб, - ГСЧС

В селе Ушица Коростенского района 26 июля спасатели доставали из реки автомобиль. 49-летний водитель погиб.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

Отмечается, что 26 июля в 5:45 на пункт связи 8-й Государственной пожарно-спасательной части от дежурного полиции поступило сообщение о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия в селе Ушица Коростенского района автомобиль съехал с дороги в реку. Полиции понадобилась помощь специалистов ГСЧС, чтобы достать машину, в которой также находился погибший водитель.

На месте происшествия выяснилось, что транспортное средство находится на расстоянии около 15 метров от берега, полностью погружено под воду. С помощью троса легковушку вытащили.

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Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

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Топ комментарии
+4
Це не автомобіль,це москвич.
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26.07.2020 20:32
+4
Москвич - вечная машина. Купил - хрен продашь.
А человека жалко, кем бы он не был.
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26.07.2020 20:37
+3
Глядя на этот автомобиль, легко предположить, какие напитки употреблял водитель.
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26.07.2020 20:12
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На все воля Божа!!!
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26.07.2020 20:04 Ответить
Глядя на этот автомобиль, легко предположить, какие напитки употреблял водитель.
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26.07.2020 20:12 Ответить
молоко
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26.07.2020 21:11 Ответить
Неужели аваковцы погоню перепутали??
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26.07.2020 20:15 Ответить
15 метров проехал по воде.
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26.07.2020 20:17 Ответить
Главное паниковать не надо. Надо подождать до минимального воздушного пузыря когда салон почти полностью заполнится водой, чтобы даление снаружи салона и внутри уравнялось открыть дверь и выныривать. Если конечно все двери не заклинило или вообще сознание не потерял. Но никто этому не учит.
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26.07.2020 21:17 Ответить
Вроде *Иж* Москвич. Редкая уже тачка. Этому авто 40 лет запросто. Если не ошибся.
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26.07.2020 20:22 Ответить
Мабуть що так !!))
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26.07.2020 20:23 Ответить
Судя по треугольным поворотникам...ему по 60 лет...
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26.07.2020 20:54 Ответить
Ижевск клепал две модели. Вот такую, и чуть позже чудо-юдо *Иж-Комби* Как вро де бы универсал. С утоплеными ручками на дверях. Такой вот видел недавно. Это единственный авто в то время которое можно было купить в магазине. Цену примерно помню 4,300 или 4, 720 руб. Когда уже пошли массово Жигули и АЗЛК . Но не везде конечно.
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26.07.2020 21:38 Ответить
Це не автомобіль,це москвич.
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26.07.2020 20:32 Ответить
Москвич - вечная машина. Купил - хрен продашь.
А человека жалко, кем бы он не был.
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26.07.2020 20:37 Ответить
если фото соответствие с проишествием в тексте, то скорее всего, умер и авто заехал в реку.
Ведь есть разница и существенная - заехал в реку и погиб или умер и авто сьехало с дороги и заехало в реку.
Это помню спор с врачом которыи- не обратив внимание написал в заключение после аварии - удар и наступила смерть, хоть эксперт указал - наступила смерть и после удар. (разрыв сердца за рулём)
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26.07.2020 21:09 Ответить
пора запретить этот хлам на законодательном уровне , всякие москвичи и джигули 100 летней давности почему то именуемыми в Украине автомобилями.
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26.07.2020 22:12 Ответить
Тебе мозги уже запретили, судя по всему.
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27.07.2020 00:39 Ответить
не истери , выкинь свой тазик и купи нормальный автомобиль.будь мужчиной
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27.07.2020 14:11 Ответить
Я ошибся, признаю. Тебе мозги не запрещали.

Какой смысл запрещать то, чего нет?
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28.07.2020 08:37 Ответить
 
 