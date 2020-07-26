Выявлена утечка данных из сервиса Cloudflare, под угрозой кибератак оказались более 6,5 тыс. украинских ресурсов, - СНБО
Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили в DarkNet опубликованный перечень из почти 3 млн сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
"Сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию истинных IP-адресов для смягчения DDoS-атак, работы служб безопасности в интернете и сервисов сервера распределенных доменных имен", – говорится в сообщении.
В СНБО подчеркнули, что опубликованный перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, создает угрозы направленных на них атак. "В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом "gov.ua" и больше 6,5 тыс. с доменом "ua", в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры", - уточняется в сообщении.
"Специалисты НКЦК уже проанализировали информацию относительно украинских сайтов: информация о части ресурсов устаревшая. Однако, другая часть остается актуальной", - сказано в сообщении.
В СНБО отметили, что НКЦК сообщил об угрозе основным субъектам кибербезопасности. Совместно осуществляется оповещение владельцев всех ресурсов, IP-адреса которых были скомпрометированы в результате утечки.
"Владельцам скомпрометированных ресурсов рекомендуется, по возможности, оперативно изменить IP-адреса размещения веб-ресурсов и усилить мониторинг кибератак на указанные ресурсы", - посоветовали в СНБО.
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Хочет нас посадить на кpючок
Паpочка простых и молодых ребят
Що дивує, що цим сервісом користувалися державні структури. А якщо війна з Америкою? (Ну ясно, що ха-ха, але все ж таки).
телеграм - кацапський
Мониторишь регулярно не появились ли еще очаги активности и добавляешь в список.
Большинство атак - из-за Урала, Африки, Южной Америки.
То кацапские корабли типо Юрий Гагарин при посещении портов дурью маются.