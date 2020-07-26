Выявлена утечка данных из сервиса Cloudflare, под угрозой кибератак оказались более 6,5 тыс. украинских ресурсов, - СНБО

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили в DarkNet опубликованный перечень из почти 3 млн сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию истинных IP-адресов для смягчения DDoS-атак, работы служб безопасности в интернете и сервисов сервера распределенных доменных имен", – говорится в сообщении.

В СНБО подчеркнули, что опубликованный перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, создает угрозы направленных на них атак. "В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом "gov.ua" и больше 6,5 тыс. с доменом "ua", в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры", - уточняется в сообщении.

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"Специалисты НКЦК уже проанализировали информацию относительно украинских сайтов: информация о части ресурсов устаревшая. Однако, другая часть остается актуальной", - сказано в сообщении.

В СНБО отметили, что НКЦК сообщил об угрозе основным субъектам кибербезопасности. Совместно осуществляется оповещение владельцев всех ресурсов, IP-адреса которых были скомпрометированы в результате утечки.

"Владельцам скомпрометированных ресурсов рекомендуется, по возможности, оперативно изменить IP-адреса размещения веб-ресурсов и усилить мониторинг кибератак на указанные ресурсы", - посоветовали в СНБО.

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