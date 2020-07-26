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Выявлена утечка данных из сервиса Cloudflare, под угрозой кибератак оказались более 6,5 тыс. украинских ресурсов, - СНБО

Выявлена утечка данных из сервиса Cloudflare, под угрозой кибератак оказались более 6,5 тыс. украинских ресурсов, - СНБО

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны Украины обнаружили в DarkNet опубликованный перечень из почти 3 млн сайтов, использующих сервис Cloudflare для защиты от DDoS и ряда других кибератак.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Сервис Cloudflare предоставляет сетевые услуги по сокрытию истинных IP-адресов для смягчения DDoS-атак, работы служб безопасности в интернете и сервисов сервера распределенных доменных имен", – говорится в сообщении.

В СНБО подчеркнули, что опубликованный перечень содержит реальные IP-адреса сайтов, создает угрозы направленных на них атак. "В частности, среди таких адресов 45 записей с доменом "gov.ua" и больше 6,5 тыс. с доменом "ua", в частности, ресурсы, принадлежащие объектам критической инфраструктуры", - уточняется в сообщении.

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"Специалисты НКЦК уже проанализировали информацию относительно украинских сайтов: информация о части ресурсов устаревшая. Однако, другая часть остается актуальной", - сказано в сообщении.

В СНБО отметили, что НКЦК сообщил об угрозе основным субъектам кибербезопасности. Совместно осуществляется оповещение владельцев всех ресурсов, IP-адреса которых были скомпрометированы в результате утечки.

"Владельцам скомпрометированных ресурсов рекомендуется, по возможности, оперативно изменить IP-адреса размещения веб-ресурсов и усилить мониторинг кибератак на указанные ресурсы", - посоветовали в СНБО.

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Автор: 

СНБО (4440) кибербезопасность (675)


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Топ комментарии
+17
Сцикло візьме все це під особистий контроль.
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26.07.2020 21:14
+16
Держава у смартфоні в дії от зебілів
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26.07.2020 21:09
+11
Тепер почнуться DDoS атаки?
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26.07.2020 21:05
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Утекай, в подвоpотне нас ждет маниак
Хочет нас посадить на кpючок
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26.07.2020 21:03 Ответить
Остались только мы на pастеpзание-е
Паpочка простых и молодых ребят
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26.07.2020 21:33 Ответить
Виявлено витік даних із сервісу Cloudflare, під загрозою кібератак опинилися понад 6,5 тис. українських ресурсів, - РНБО - Цензор.НЕТ 642
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26.07.2020 23:30 Ответить
Тепер почнуться DDoS атаки?
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26.07.2020 21:05 Ответить
На деякі - певно, що так. У мене є сайт в .ua зоні з 1+ млн. відвідувачів на місяць. Я навіть іноді задумувався про клаудфлеєр. Але відмовився через, от саме "популярність" системи. Якщо система популярна, її обов'язково зламають. Інша справа, якщо ти сам, без якихось сервісів і фреймворків робиш сайт - може він і не настільки захищений, але вимагатиме індивідуальний підхід до зламу.
Що дивує, що цим сервісом користувалися державні структури. А якщо війна з Америкою? (Ну ясно, що ха-ха, але все ж таки).
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26.07.2020 23:48 Ответить
Держава у смартфоні в дії от зебілів
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26.07.2020 21:09 Ответить
Як бідося заліз на табуретку, так все і почалось.
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26.07.2020 21:09 Ответить
"дія" в дії ...
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26.07.2020 21:10 Ответить
Сцикло візьме все це під особистий контроль.
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26.07.2020 21:14 Ответить
Воно і так вже контролює всю Галактику і єйо окресності.
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26.07.2020 21:44 Ответить
Как управлять вселенной не привлекая внимания санитаров
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26.07.2020 21:56 Ответить
А не засцить? З Чечні ж команди ще нема.
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26.07.2020 21:57 Ответить
не сци!
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26.07.2020 22:32 Ответить
Біда не приходить одна.
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26.07.2020 21:14 Ответить
Встанови ватсап. Вайбер кацапський.
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26.07.2020 21:46 Ответить
вайбєр - белоруський
телеграм - кацапський
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26.07.2020 22:00 Ответить
Виявлено витік даних із сервісу Cloudflare, під загрозою кібератак опинилися понад 6,5 тис. українських ресурсів, - РНБО - Цензор.НЕТ 7541
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26.07.2020 23:34 Ответить
СНБО при барыге, мародере и кровенаживателе хоть как-то работало. Сегодня - усё, только констатация факта утечки. Система защиты пользователей "всё в смартфоне" толком не продумана и любой уважающий себя хакер считает долгом чести взломать ее, а дальше дело техники. Ждем инфу про тайную переписку главного зебила.
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26.07.2020 21:30 Ответить
Виявлено витік даних із сервісу Cloudflare, під загрозою кібератак опинилися понад 6,5 тис. українських ресурсів, - РНБО - Цензор.НЕТ 6823
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26.07.2020 23:35 Ответить
Тільки дебіли не бачуть,що ворог України сидить при владі.
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26.07.2020 21:30 Ответить
Вся смена отгавкалась?
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26.07.2020 21:39 Ответить
А шо?
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26.07.2020 21:47 Ответить
Не "а шо", а так точно товарищ куратор
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26.07.2020 22:00 Ответить
армія розброєна, лягає інтернет, ***** починає вторгнення. логіка в цьому є
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26.07.2020 22:01 Ответить
Вот когда актцально сказать - Гугл в помощ
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26.07.2020 22:04 Ответить
Виявлено витік даних із сервісу Cloudflare, під загрозою кібератак опинилися понад 6,5 тис. українських ресурсів, - РНБО - Цензор.НЕТ 3164
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26.07.2020 22:59 Ответить
Виявлено витік даних із сервісу Cloudflare, під загрозою кібератак опинилися понад 6,5 тис. українських ресурсів, - РНБО - Цензор.НЕТ 6190
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26.07.2020 23:36 Ответить
Вгорі фото юльки мендель (реальне)- спасибі хакерам -взломщикам!
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26.07.2020 23:38 Ответить
Аж ось і спрвжній БубочкаВиявлено витік даних із сервісу Cloudflare, під загрозою кібератак опинилися понад 6,5 тис. українських ресурсів, - РНБО - Цензор.НЕТ 6893
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26.07.2020 23:40 Ответить
Вы зря на Величайшего поклеп возводите. Ему еще видос пилить после спасения галактики.
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27.07.2020 05:18 Ответить
Задолбали дети своими игрушками. Блокируешь доступ к сайту регионам по диапазонам IP и забываешь про любые атаки.
Мониторишь регулярно не появились ли еще очаги активности и добавляешь в список.
Большинство атак - из-за Урала, Африки, Южной Америки.
То кацапские корабли типо Юрий Гагарин при посещении портов дурью маются.
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27.07.2020 07:35 Ответить
 
 