ЧВК Вагнера активно участвует в конфликте в Ливии, РФ снабжает ее техникой, боеприпасами и другими материалами, - разведка США
Африканское командование США (AFRICOM) получает все больше свидетельств того, что Россия через "группу Вагнера" продолжает размещать военную технику в Ливии, способную проводить там активные боевые операции.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Россия продолжает играть неконструктивную роль в Ливии, поставляя материалы и снаряжение группе Вагнера, - заявил генерал-майор Корпуса морской пехоты США Брэдфорд Геринг, начальник операций AFRICOM. - Данные визуальной разведки продолжают разоблачать их постоянные отрицания".
По оценкам, Российская Федерация продолжает нарушать резолюцию СБ ООН 1970 года, активно поставляя военную технику и бойцов на передовые линии конфликта в Ливии.
Как отмечает AFRICOM в серии пресс-релизов, США оценивают, что Россия снабжала боевые подразделения "группы Вагнера", действующие в Ливии, бронетехникой, системами ПВО, боеприпасами и другими материалами, что еще больше осложняет ситуацию и увеличивает риск ошибок и приводит к продолжению насилия в Ливии.
"Имеющееся видео подтверждает масштабность участия России, - сказал американский армейский бригадный генерал Грегори Хедфилд, заместитель начальника разведки AFRICOM. - Они продолжают попытки закрепиться в Ливии".
Последние кадры подробно показывают объем оборудования, поставляемого "группе Вагнера". Российские военно-транспортные самолеты, в том числе Ил-76, продолжают поставлять оружие и технику "группе Вагнера". Российские средства ПВО, в том числе SA-22, присутствует в Ливии и обслуживаются российскими специалистами, в том числе - "группой Вагнера" или ее доверенными лицами. Фотографии также показывают, что в Ливии есть военные грузовики "группы Вагнера" и российские бронемашины с усиленной противоминной защитой.
"Тип и объем оборудования демонстрируют намерение использовать возможности для ведения наступательных боевых действий, а не для оказания гуманитарной помощи, и указывают на то, что российское Министерство обороны поддерживает эти операции", - сказал Геринг.
Напомним, в мае Африканское командование США сообщило, что по меньшей мере 14 самолетов Ми-29 и Су-24 были переправлены из России в Сирию, где их российские опознавательные знаки были закрашены, чтобы скрыть национальную принадлежность. Затем самолеты были доставлены в Ливию, что является нарушением эмбарго СБ ООН на поставку оружия. Африканское командование США оценивает, что боевые самолеты активно используются в ливийском воздушном пространстве.
AFRICOM ранее предоставило фотографические доказательства того, что "группа Вагнера" установила наземные мины и самодельные взрывные устройства (СВУ) в гражданских районах в Триполи и вокруг них, что поставило под угрозу жизнь мирного населения.
Африканское командование США продолжает документировать, как Россия использует "группу Вагнера" в Ливии для установления долгосрочного российского присутствия в Средиземноморском регионе.
"Участие России очевидно - о чем Кремль лжет каждый раз, когда они отрицают это", - сказал полковник Крис Карнс, директор по связям с общественностью AFRICOM.
США поддерживают политическое решение военного конфликта в Ливии и побуждают все стороны придерживаться эмбарго СБ ООН на поставку оружия в эту страну.
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Молодцы. Продолжайте наблюдение (с)
Украинские комплексы помогли уничтожить самые передовые российские ЗРПК.
Потеря практически всех ЗРПК «Панцирь-С», находящихся на вооружении Ливийской национальной армии, связана с использованием пассивной станции радиоэлектронной разведки, которая и позволила турецким военным обнаружить расположение ЗРПК «Панцирь-С» на подконтрольной ЛНА территории и успешно их заглушить, и уничтожить при помощи БПЛА. Речь, предположительно, идёт об украинской станции «Кольчуга» или же одной из её модификаций.
Кремль в бешенстве: позиции ихтамнетов в Ливии оказались под прицелом
https://www.youtube.com/watch?v=OeeROtP52eE
PS/ значит опять будут их мочить, как в Сирии в своё время.
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================
Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
Уильям Шекспир.
Крыс КГБиста Путлера можно найти даже ...даже на Майдане в Хабаровске.... а Сирия Ливия и прочий Ближний Восток,это земля Эрдогана,а не рюсскага барана...
Когда-то ***** ответило Роману Цимбалюку - «Мы никогда не говорили, что там (в Украине) нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов, в том числе и в военной сфере, но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу».
Короче, шизоидный фашиздонутый Бункерфюрер считает, что если военнослужащих армии РФ переодеть в другую форму, закрасить номера на технике, и обозвать всё это ЧВК - то можно воевать где угодно и как угодно...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
_Ну конечно снабжает, чёрт подери! Потому что это войска расии! А не какого-то там Вагнера или Штрауса.