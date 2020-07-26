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Новости Война в Ливии Агрессия России против Украины Война
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ЧВК Вагнера активно участвует в конфликте в Ливии, РФ снабжает ее техникой, боеприпасами и другими материалами, - разведка США

ЧВК Вагнера активно участвует в конфликте в Ливии, РФ снабжает ее техникой, боеприпасами и другими материалами, - разведка США

Африканское командование США (AFRICOM) получает все больше свидетельств того, что Россия через "группу Вагнера" продолжает размещать военную технику в Ливии, способную проводить там активные боевые операции.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Россия продолжает играть неконструктивную роль в Ливии, поставляя материалы и снаряжение группе Вагнера, - заявил генерал-майор Корпуса морской пехоты США Брэдфорд Геринг, начальник операций AFRICOM. - Данные визуальной разведки продолжают разоблачать их постоянные отрицания".

По оценкам, Российская Федерация продолжает нарушать резолюцию СБ ООН 1970 года, активно поставляя военную технику и бойцов на передовые линии конфликта в Ливии.

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Как отмечает AFRICOM в серии пресс-релизов, США оценивают, что Россия снабжала боевые подразделения "группы Вагнера", действующие в Ливии, бронетехникой, системами ПВО, боеприпасами и другими материалами, что еще больше осложняет ситуацию и увеличивает риск ошибок и приводит к продолжению насилия в Ливии.

"Имеющееся видео подтверждает масштабность участия России, - сказал американский армейский бригадный генерал Грегори Хедфилд, заместитель начальника разведки AFRICOM. - Они продолжают попытки закрепиться в Ливии".

Последние кадры подробно показывают объем оборудования, поставляемого "группе Вагнера". Российские военно-транспортные самолеты, в том числе Ил-76, продолжают поставлять оружие и технику "группе Вагнера". Российские средства ПВО, в том числе SA-22, присутствует в Ливии и обслуживаются российскими специалистами, в том числе - "группой Вагнера" или ее доверенными лицами. Фотографии также показывают, что в Ливии есть военные грузовики "группы Вагнера" и российские бронемашины с усиленной противоминной защитой.

"Тип и объем оборудования демонстрируют намерение использовать возможности для ведения наступательных боевых действий, а не для оказания гуманитарной помощи, и указывают на то, что российское Министерство обороны поддерживает эти операции", - сказал Геринг.

Также смотрите: Командиров террористов Мозгового, Беднова и Ищенко уничтожила российская ЧВК Вагнера - террорист Пластун. ВИДЕО

Напомним, в мае Африканское командование США сообщило, что по меньшей мере 14 самолетов Ми-29 и Су-24 были переправлены из России в Сирию, где их российские опознавательные знаки были закрашены, чтобы скрыть национальную принадлежность. Затем самолеты были доставлены в Ливию, что является нарушением эмбарго СБ ООН на поставку оружия. Африканское командование США оценивает, что боевые самолеты активно используются в ливийском воздушном пространстве.

AFRICOM ранее предоставило фотографические доказательства того, что "группа Вагнера" установила наземные мины и самодельные взрывные устройства (СВУ) в гражданских районах в Триполи и вокруг них, что поставило под угрозу жизнь мирного населения.

Африканское командование США продолжает документировать, как Россия использует "группу Вагнера" в Ливии для установления долгосрочного российского присутствия в Средиземноморском регионе.

"Участие России очевидно - о чем Кремль лжет каждый раз, когда они отрицают это", - сказал полковник Крис Карнс, директор по связям с общественностью AFRICOM.

Читайте также: Россия тайно усиливает военное присутствие в Ливии, - Пентагон

США поддерживают политическое решение военного конфликта в Ливии и побуждают все стороны придерживаться эмбарго СБ ООН на поставку оружия в эту страну.

Автор: 

Ливия (680) разведка (4193) россия (96107) США (27094) ЧВК Вагнер (1333)


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Топ комментарии
+13
террористическое незаконное образование самоназванное Россия поддерживает терроризм в различных уголках мира, травит, убивает, крадет, сжигает ... и размахивая ядерным оружием и биологическим оружием угрожает миру, стабильности должна быть уничтожена!
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26.07.2020 21:36
+13
Лапті всюди пхають своє рило.
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26.07.2020 21:39
+6
"Африканское командование США продолжает документировать, как Россия использует "группу Вагнера" в Ливии"
Молодцы. Продолжайте наблюдение (с)
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26.07.2020 21:43
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Правила форума Совет форумчан
Генерал Геринг должен знать каждый как бомбить с воздуха... ,😏
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26.07.2020 21:35 Ответить
террористическое незаконное образование самоназванное Россия поддерживает терроризм в различных уголках мира, травит, убивает, крадет, сжигает ... и размахивая ядерным оружием и биологическим оружием угрожает миру, стабильности должна быть уничтожена!
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26.07.2020 21:36 Ответить
Лапті всюди пхають своє рило.
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26.07.2020 21:39 Ответить
Эмбарго нарушаем? Проканает!
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26.07.2020 21:42 Ответить
"Африканское командование США продолжает документировать, как Россия использует "группу Вагнера" в Ливии"
Молодцы. Продолжайте наблюдение (с)
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26.07.2020 21:43 Ответить
І надішліть їм "ніжки Буша"
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26.07.2020 21:46 Ответить
Турки теж, можна сказати, документують - тільки по-своєму)))

Украинские комплексы помогли уничтожить самые передовые российские ЗРПК.
Потеря практически всех ЗРПК «Панцирь-С», находящихся на вооружении Ливийской национальной армии, связана с использованием пассивной станции радиоэлектронной разведки, которая и позволила турецким военным обнаружить расположение ЗРПК «Панцирь-С» на подконтрольной ЛНА территории и успешно их заглушить, и уничтожить при помощи БПЛА. Речь, предположительно, идёт об украинской станции «Кольчуга» или же одной из её модификаций.
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26.07.2020 22:53 Ответить
Кто ж виноват что выбрали этого рыжего неадеквата, который растерял имидж штатов в хлам, как любят говорить экономисты, - хранить бабки в разных валютах - чушь собачья, баксу доверие нет и не будет, помирает доллар и реанимация не поможет.
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26.07.2020 23:08 Ответить
Про пиремир'я з фуйлом.

Кремль в бешенстве: позиции ихтамнетов в Ливии оказались под прицелом

https://www.youtube.com/watch?v=OeeROtP52eE
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26.07.2020 21:48 Ответить
ЧВК Вагнера активно участвует в конфликте в Ливии, РФ снабжает ее техникой, боеприпасами и другими материалами, - разведка США - Цензор.НЕТ 1004
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26.07.2020 21:48 Ответить
Давно люлей не отгребали.... А может бабы опять нарожали ? Или закредитовались по уши ? Ну и хрен с ними - конец один - в один конец !
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26.07.2020 21:49 Ответить
ЧВК Вагнера - это ж братушки зебилов.
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26.07.2020 21:51 Ответить
Браво, петики! Ваша деградация идет полным ходом.
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26.07.2020 23:45 Ответить
да пошел.. а выбрать полного дилетанта президентом у вас уродов это результат полной деградации.. если у одних только идет .. то у вас уже закончена деградация
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27.07.2020 06:59 Ответить
ЧВК Вагнера участвуют в Ливии, а в Украине участвуют Слуги Народа
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26.07.2020 21:52 Ответить
Говорят так (играют на "дурачка"), как-будто "ЧВК Вагнера" одно, а Россия другое.
PS/ значит опять будут их мочить, как в Сирии в своё время.
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26.07.2020 21:52 Ответить
Кацапия 28.05.2015. ПОТЕРИ
ЛИЧНОГО СОСТАВА АРМИИ В МИРНОЕ ВРЕМЯ на роССии - ТЕПЕРЬ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТАЙНА.
Хутин дополнил указ, который ранее распространялся только на военное время. За
разглашение гос. тайны грозит до 7-ми лет тюрьмы.=========================

Если бы в Украине не
было бы значительных потерь военнослужащих и этого гнусного Указа не было бы. Черт с ним с указом, родители, жены предают.
Сунули денег мятых в руки, закопать помогли и ладно. Тут дело не в Указах - на россии
прогнило все.
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26.07.2020 21:55 Ответить
какой степени озабоченность-серьезная, решительная или глубокая?
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26.07.2020 21:55 Ответить
Десь тут Стабілізатор бігав. Він має знати...
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27.07.2020 02:58 Ответить
Число танков на 100 тысяч населения в европейских странах в 2017 году.
ЧВК Вагнера активно участвует в конфликте в Ливии, РФ снабжает ее техникой, боеприпасами и другими материалами, - разведка США - Цензор.НЕТ 5300
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26.07.2020 21:57 Ответить
ЧВК "Вагнера" - просто название структурного подразделения российской армии , комплектующегося на добровольной основе специалистами разньіх родов войск.
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26.07.2020 22:07 Ответить
Весь мир театр,а люди в нем актеры.
Уильям Шекспир.
Крыс КГБиста Путлера можно найти даже ...даже на Майдане в Хабаровске.... а Сирия Ливия и прочий Ближний Восток,это земля Эрдогана,а не рюсскага барана...
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26.07.2020 22:08 Ответить
Спасибо разведке США, но можно было и самому написать данную новость ибо в открытых источниках масса инфомрации о кацапах в Ливии. Секрет Полишенеля их участие там.
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26.07.2020 22:15 Ответить
Мухомор Каддафи плохо закончил,думаю что хенерал Хафтар закончит свою жизнь также позорно как и дохлый полковник...
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26.07.2020 22:17 Ответить
Пока в Ливии есть нефть, будут еще не одна сотня разных генералов, полковников и сержантов! А вместе с этими шавками будут и все остальные, начиная с турок и французов и заканчивая египтянами...
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26.07.2020 22:30 Ответить
Ну так, наша разведка четко работает, ложкой мимо рта не промажет. Шо ж вы, поедатели моих налогов, молчали шо рыба об лед, в 2014-16 за эту самую "ЧВК Вгнер", которая на самом деле - подразделение вс московии, на Донбассе? Не знали? - Знали. Шо молчали?
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26.07.2020 22:20 Ответить
Вагнер - никакая не ЧВК. Вагнер - это "частная" армия с тяжёлым вооружением и бронетехникой. ЧВК - обычно это охрана, а Вагнер - это нападение и дестабилизация.
Когда-то ***** ответило Роману Цимбалюку - «Мы никогда не говорили, что там (в Украине) нет людей, которые занимаются решением определенных вопросов, в том числе и в военной сфере, но это не значит, что там присутствуют регулярные российские войска. Почувствуйте разницу».
Короче, шизоидный фашиздонутый Бункерфюрер считает, что если военнослужащих армии РФ переодеть в другую форму, закрасить номера на технике, и обозвать всё это ЧВК - то можно воевать где угодно и как угодно...
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26.07.2020 22:24 Ответить
РАБссия интересные крысы... в Сирии они за Асада типа правительственника убийцу,а в Ливии они против правительства но зато за обдроченца Хафтара...
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26.07.2020 22:25 Ответить
Эрдоган приготовил такой Ятаган,что лучше баранам кремля не лезть в Ливию... ЧРЕвата....ящиком 200
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26.07.2020 22:31 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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26.07.2020 22:31 Ответить
Ну шо там Кремль послал самолёт в Ливию с очередным русским ансамблем "Песни и пляски"?
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26.07.2020 22:36 Ответить
Турецкая армия получила новые боевые ударные дроны SONGAR,работают по системе "Улей",другими словами 5-6 дронов одновременно нападают на любой объект и от него остается только пыль...
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26.07.2020 22:43 Ответить
"ЧВК Вагнера активно участвует в конфликте в Ливии, РФ снабжает ее техникой, боеприпасами и другими материалами, - разведка США"
_Ну конечно снабжает, чёрт подери! Потому что это войска расии! А не какого-то там Вагнера или Штрауса.
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26.07.2020 22:49 Ответить
Красноармейцев дохлого совка посылали в Испанию в 1936 году переолевали в форму и давали испанские ксивы,типа генерал Хорхе Эрнандес,или рядовой Луис Родригес...,так что зеленых человечков придумал Сралин,а не Путлер...
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26.07.2020 22:54 Ответить
Мы это сделали вместе.,украинцы ленивые, .даже ленятся управлять своим государством, а всё из за того что не едины, народ Украины дорвался до власти,а украинский народ на фронте защищает свою Родину. Никто украинцам не запрещает создавать у себя общины и потом объединяться в Громады но только не по советски,как это сейчас навязала Мацква народу Украины .который дорвался до власти. Община может выступать на ровне с греческой или еврейской общиной и если эти общины не будут жить по законам Украины то их украинская община может ставить на место, равные общины нельзя обвинить в национализме или хрен знает в чём.
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26.07.2020 22:56 Ответить
Три Войны с Финляндией в 1939 ,1941 и в 1944 годах мавзолейных хмырей ничему не Научила....в пора бы...
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26.07.2020 23:04 Ответить
Финляндия в 1944 объявила войну Германии и просила военной помощи у СССР.
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27.07.2020 07:10 Ответить
Надобранiч, Панове
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26.07.2020 23:05 Ответить
Параша снабжает техникой и боеприпасами всех террористов в мире
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26.07.2020 23:16 Ответить
Есть страны которые жалуются, и есть страны которые действуют. Америка примкнула к жалкой толпе жалобщиков. Плохой знак для цивилизованного мира.
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26.07.2020 23:24 Ответить
ПВК Вагнера активно бере участь у конфлікті в Лівії, РФ постачає їй техніку, боєприпаси та інші матеріали, - розвідка США - Цензор.НЕТ 9217
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26.07.2020 23:29 Ответить
военные суда с водоизмещением 16к+ тонн в принцепе ни кто не строит)))) в США например самые большие надводные корабли которые строят Арли Берк с 9648 тонн. кстати, АПЛ тоже считается судном и во много раз дороже, 955 Борей, только в надводном положении 15000 тонн. Ну то такое
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27.07.2020 01:01 Ответить
Слабак. У Коломойского уже 4 яхты.
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27.07.2020 07:15 Ответить
Так то ж из военторга...
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26.07.2020 23:52 Ответить
ну да, США только только там демократию наводили, а тут опять эти вылезли. пхааааааааааааххахахаахахах
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27.07.2020 00:34 Ответить
 
 