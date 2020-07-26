"ЧВК Вагнера активно участвует в конфликте в Ливии, РФ снабжает ее техникой, боеприпасами и другими материалами, - разведка США"

Африканское командование США (AFRICOM) получает все больше свидетельств того, что Россия через "группу Вагнера" продолжает размещать военную технику в Ливии, способную проводить там активные боевые операции.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Россия продолжает играть неконструктивную роль в Ливии, поставляя материалы и снаряжение группе Вагнера, - заявил генерал-майор Корпуса морской пехоты США Брэдфорд Геринг, начальник операций AFRICOM. - Данные визуальной разведки продолжают разоблачать их постоянные отрицания".

По оценкам, Российская Федерация продолжает нарушать резолюцию СБ ООН 1970 года, активно поставляя военную технику и бойцов на передовые линии конфликта в Ливии.

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Как отмечает AFRICOM в серии пресс-релизов, США оценивают, что Россия снабжала боевые подразделения "группы Вагнера", действующие в Ливии, бронетехникой, системами ПВО, боеприпасами и другими материалами, что еще больше осложняет ситуацию и увеличивает риск ошибок и приводит к продолжению насилия в Ливии.

"Имеющееся видео подтверждает масштабность участия России, - сказал американский армейский бригадный генерал Грегори Хедфилд, заместитель начальника разведки AFRICOM. - Они продолжают попытки закрепиться в Ливии".

Последние кадры подробно показывают объем оборудования, поставляемого "группе Вагнера". Российские военно-транспортные самолеты, в том числе Ил-76, продолжают поставлять оружие и технику "группе Вагнера". Российские средства ПВО, в том числе SA-22, присутствует в Ливии и обслуживаются российскими специалистами, в том числе - "группой Вагнера" или ее доверенными лицами. Фотографии также показывают, что в Ливии есть военные грузовики "группы Вагнера" и российские бронемашины с усиленной противоминной защитой.

"Тип и объем оборудования демонстрируют намерение использовать возможности для ведения наступательных боевых действий, а не для оказания гуманитарной помощи, и указывают на то, что российское Министерство обороны поддерживает эти операции", - сказал Геринг.

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Напомним, в мае Африканское командование США сообщило, что по меньшей мере 14 самолетов Ми-29 и Су-24 были переправлены из России в Сирию, где их российские опознавательные знаки были закрашены, чтобы скрыть национальную принадлежность. Затем самолеты были доставлены в Ливию, что является нарушением эмбарго СБ ООН на поставку оружия. Африканское командование США оценивает, что боевые самолеты активно используются в ливийском воздушном пространстве.

AFRICOM ранее предоставило фотографические доказательства того, что "группа Вагнера" установила наземные мины и самодельные взрывные устройства (СВУ) в гражданских районах в Триполи и вокруг них, что поставило под угрозу жизнь мирного населения.

Африканское командование США продолжает документировать, как Россия использует "группу Вагнера" в Ливии для установления долгосрочного российского присутствия в Средиземноморском регионе.

"Участие России очевидно - о чем Кремль лжет каждый раз, когда они отрицают это", - сказал полковник Крис Карнс, директор по связям с общественностью AFRICOM.

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США поддерживают политическое решение военного конфликта в Ливии и побуждают все стороны придерживаться эмбарго СБ ООН на поставку оружия в эту страну.