РФ должна выполнить свои обязательства в связи с прекращением огня на Донбассе, - посол Великобритании Симмонс
В Великобритании надеются, что договоренности о полном перемирии на Донбассе будут воплощены.
Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Хорошо видеть договоренность на уровне ТКГ о дополнительных мерах для перемирия. Очень надеюсь, что они будут воплощены, и мирные жители на Донбассе увидят стойкое уменьшение насилия", - отметила дипломат.
Симмонс также подчеркнула, что Россия должна выполнить свои обязательства, в частности, через свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает.
Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.
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Эта Леди интернациональной национальности в своем дипломатическом уме? Вонючая страна-помойка зверей не "поддерживает", она ими КОМАНДУЕТ!!!
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РФ эти вооружённые формирования создала и ими командует. Но что можно ожидать от Британии, если сегодняшняя украинская власть не может произнести вслух - кто же всё-таки агрессор...
Кажуть, що недавно, хтось настійливо порадив, здійснити такий дзвінок.
Чи, правда?
2. У Кремлі заявили, що телефонна розмова між президентами сталася "з ініціативи української сторони", тобто, президент України сам зателефонував голові РФ. Дожимають.(С)
Ждем надеемся и верим на всех каналах увидеть "Лебединое озеро".
Что вы несёте? Что вы зделаете если рашка делать не будет? Тупое бла бла бла? Что вы рашке сделали после гибели детей в Алеппо? Тупые балаболки!
"Ми запізно усвідомили, що Росія справді має намір захопити Крим. У той момент, коли вони це робили, ніхто в це не вірив, а тому так повільно реагували. Лише після того, як Росія провела в Криму фальшивий референдум, а потім і анексувала його, ми почали застосовувати санкції", - сказав Волкер.
За його словами, світ повинен був набагато гучніше про це говорити та надавати допомогу Україні.
"Треба було надавати Україні більше допомоги. А санкції треба було накласти ще до голосування. Саме тому я вважаю, що ми занадто повільно реагували. Ми нічого не робили, поки не стало надто пізно", - констатував Волкер.
До закінчення війни залишилась 1 година. Вава зуб дайот.
От, як раз, саме вони повинні відповісти, за вбивства українців.
Це не Британія вбиває українців на Сході, і захопила Крим.
А Россія.
І так видно, що ти з Лахти-2.
https://twitter.com/natohawks Львівський метрополітен
Это прекрасно. Молния уничтожила два "не имеющих аналогов" российских "Панциря-С1" в Эфиопии
https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=m7HnpfW5uG4&feature=emb_logo
Но каденция Порошенко точно была периодом коррупции и воровства.
Як колись Англія і Франція, за часів Чемберлена і Даладьє.
вопрос в том,как потом выброситься..