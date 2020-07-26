РФ должна выполнить свои обязательства в связи с прекращением огня на Донбассе, - посол Великобритании Симмонс

В Великобритании надеются, что договоренности о полном перемирии на Донбассе будут воплощены.

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошо видеть договоренность на уровне ТКГ о дополнительных мерах для перемирия. Очень надеюсь, что они будут воплощены, и мирные жители на Донбассе увидят стойкое уменьшение насилия", - отметила дипломат.

Симмонс также подчеркнула, что Россия должна выполнить свои обязательства, в частности, через свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает.

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Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

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