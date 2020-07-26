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Новости Агрессия России против Украины
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РФ должна выполнить свои обязательства в связи с прекращением огня на Донбассе, - посол Великобритании Симмонс

РФ должна выполнить свои обязательства в связи с прекращением огня на Донбассе, - посол Великобритании Симмонс

В Великобритании надеются, что договоренности о полном перемирии на Донбассе будут воплощены.

Об этом Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс написала в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошо видеть договоренность на уровне ТКГ о дополнительных мерах для перемирия. Очень надеюсь, что они будут воплощены, и мирные жители на Донбассе увидят стойкое уменьшение насилия", - отметила дипломат.

Симмонс также подчеркнула, что Россия должна выполнить свои обязательства, в частности, через свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский по телефону обсудил с Путиным прекращение огня на Донбассе

РФ должна выполнить свои обязательства в связи с прекращением огня на Донбассе, - посол Великобритании Симмонс 01

Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Также читайте: Режим прекращения огня на Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соглашения, зафиксированных с участием ОБСЕ, – Минобороны

Автор: 

россия (96107) Донбасс (26957) перемирие (1686) Симмонс Мелинда (103)


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Топ комментарии
+8
Симмонс также подчеркнула, что Россия должна выполнить свои обязательства, в частности, через свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает.Источник: https://censor.net/n3210210

Эта Леди интернациональной национальности в своем дипломатическом уме? Вонючая страна-помойка зверей не "поддерживает", она ими КОМАНДУЕТ!!!
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26.07.2020 22:41
+8
Британія воювала проти гітлерівської Німеччини вже тоді, коли твої дєди цьомались з гітлерівцями на спільному військовому параді, після розгрому Польщі, восени 1939 у Бресті.
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26.07.2020 23:01
+6
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 3122
До закінчення війни залишилась 1 година. Вава зуб дайот.
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26.07.2020 22:59
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Правила форума Совет форумчан
Блажен,хто вірує !!))
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26.07.2020 22:34 Ответить
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 4122
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26.07.2020 22:46 Ответить
ти хочеш сказати, що в атомній фізиці, розбираєшся, краще ніж вони?
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26.07.2020 22:48 Ответить
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 2443
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26.07.2020 23:04 Ответить
1час 25 минут до наступления тишины.
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26.07.2020 22:35 Ответить
Нужно добавить, в случае одного выстрела вводятся европейские миротворцы, 100 тыс. чел., и разоружают вооруженных силовыми методами.
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26.07.2020 22:35 Ответить
РФ должна выполнить свои обязательства в связи с прекращением огня на Донбассе, - посол Великобритании Симмонс - Цензор.НЕТ 5747
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26.07.2020 22:37 Ответить
Чувак, видно, ти такий же поціновувач відосіків, як і твій поєзидент, за якого ти проголосував, проти Порошенка.
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26.07.2020 22:44 Ответить
..Ну так ...цукерками *рошен * не давлюся !.
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26.07.2020 22:47 Ответить
Зато клавиши с пианино Моники дочиста облизал...триколор тебе в награду дали?
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26.07.2020 22:58 Ответить
Ще одне *забугорне * суне свого писка в справи українців .
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27.07.2020 06:55 Ответить
И пусть объяснят, что случилось с медиком, и расстреляют упыря, сотворившего это, по законам военного времени.
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26.07.2020 22:40 Ответить
Симмонс также подчеркнула, что Россия должна выполнить свои обязательства, в частности, через свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает.Источник: https://censor.net/n3210210

Эта Леди интернациональной национальности в своем дипломатическом уме? Вонючая страна-помойка зверей не "поддерживает", она ими КОМАНДУЕТ!!!
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26.07.2020 22:41 Ответить
Вот так и рождаются рассказы о методичках
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26.07.2020 22:43 Ответить
Млин, минута-в-минуту
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26.07.2020 22:45 Ответить
"Симмонс также подчеркнула, что Россия должна выполнить свои обязательства, в частности, через свое влияние на вооруженные формирования, которые она поддерживает."
---------
РФ эти вооружённые формирования создала и ими командует. Но что можно ожидать от Британии, если сегодняшняя украинская власть не может произнести вслух - кто же всё-таки агрессор...
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26.07.2020 22:41 Ответить
«26 июля 2020В звонке Зеленского Путину увидели желание получить поддержку»

Кажуть, що недавно, хтось настійливо порадив, здійснити такий дзвінок.
Чи, правда?
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26.07.2020 22:42 Ответить
1. "пехотинец Путина" Кадыров: "Что мешает вам исполнить надежды двух великих народов? Что вам мешает позвонить Владимиру Владимировичу Путину и объявить, что заканчиваете с этой гражданской войной на востоке Украины? Гордыня или чужая воля?"

2. У Кремлі заявили, що телефонна розмова між президентами сталася "з ініціативи української сторони", тобто, президент України сам зателефонував голові РФ. Дожимають.(С)

РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 2457

РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 3929
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26.07.2020 22:49 Ответить
О, паззл склався.
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26.07.2020 22:50 Ответить
Путлер этого урода в звании повысил ,а зельцман неделю в памперсах ходил
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26.07.2020 23:57 Ответить
Горбатого могила исправит.
Ждем надеемся и верим на всех каналах увидеть "Лебединое озеро".
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26.07.2020 22:48 Ответить
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 2553
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26.07.2020 22:52 Ответить
гидота
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26.07.2020 22:57 Ответить
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 9460
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26.07.2020 23:08 Ответить
батюшка пробует влиять на температуру Т3..
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27.07.2020 00:18 Ответить
А вы зачем со вторым фронтом до 1944 г. тянули? Наши деды погибали, а вы там за Ламаншем прохлаждались - так вот теперь не лезьте!
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26.07.2020 22:54 Ответить
Британія воювала проти гітлерівської Німеччини вже тоді, коли твої дєди цьомались з гітлерівцями на спільному військовому параді, після розгрому Польщі, восени 1939 у Бресті.
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26.07.2020 23:01 Ответить
С каким "вторым фронтом"? Британия - это и был "первый фронт", она объявила войну ГГ 03.09.1939. Хватит жить в плену у совковых мифов.
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26.07.2020 23:01 Ответить
яковлевич,твои же на Ташкентском сражались..
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27.07.2020 00:19 Ответить
В спам, антисемит хренов..
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27.07.2020 00:28 Ответить
яволь !
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27.07.2020 00:38 Ответить
У некоторых читателей ЦН не все в порядке с чувством юмора. Прошу прощения, не учел.
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27.07.2020 00:29 Ответить
Рашка уже всем сказала что никому ничего не должна! Она даже прописала что х-й может ложить на ЕСПЧ.
Что вы несёте? Что вы зделаете если рашка делать не будет? Тупое бла бла бла? Что вы рашке сделали после гибели детей в Алеппо? Тупые балаболки!
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26.07.2020 22:55 Ответить
_А что сделали после демонстративного, массового убийства путлеровцами высшего военного и политического руководства страны ЕС и НАТО?
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26.07.2020 23:01 Ответить
?
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26.07.2020 23:29 Ответить
Имеется ввиду сбитие под Смоленском польского самолёта с руководством страны
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26.07.2020 23:49 Ответить
Были выжившие, их киллеры путлера убили.
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26.07.2020 23:53 Ответить
Хрен поймёшь туп-ы-ы-ы-е или дипломатия, а похоже, что на "дурачка" расчитано.
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27.07.2020 06:37 Ответить
Это то и обидно, когда даже не замарачиваются...... Просто несут чушь.
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27.07.2020 10:26 Ответить
Поверне Крим та Луганськ з Донецьком ,чи що?
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26.07.2020 22:57 Ответить
http://day.kyiv.ua/uk/news/260720-volker-ziznavsya-shcho-amerykanci-zapizno-zrozumily-namir-rosiyi-okupuvaty-krym Волкер зізнався, що американці запізно зрозуміли намір Росії окупувати Крим

"Ми запізно усвідомили, що Росія справді має намір захопити Крим. У той момент, коли вони це робили, ніхто в це не вірив, а тому так повільно реагували. Лише після того, як Росія провела в Криму фальшивий референдум, а потім і анексувала його, ми почали застосовувати санкції", - сказав Волкер.
За його словами, світ повинен був набагато гучніше про це говорити та надавати допомогу Україні.
"Треба було надавати Україні більше допомоги. А санкції треба було накласти ще до голосування. Саме тому я вважаю, що ми занадто повільно реагували. Ми нічого не робили, поки не стало надто пізно", - констатував Волкер.
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26.07.2020 22:58 Ответить
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 3122
До закінчення війни залишилась 1 година. Вава зуб дайот.
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26.07.2020 22:59 Ответить
Чем перемирие повлияет на исполнение Бриташкой Будапештского меморандума? Как это скажется на оккупированных территориях? Условный бурят, конечно рад, что в него не стреляют. Но в Орду домой он себе не собирается.
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26.07.2020 23:01 Ответить
А до Рашки, яка підло порушила цей Меморандум, під яким стоїть і її підпис, у тебе питань нема?
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26.07.2020 23:08 Ответить
Не, к убогим разумом фашистам вопросов нет. Это себя не уважать и тратить попусту время.
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26.07.2020 23:19 Ответить
Та ні.
От, як раз, саме вони повинні відповісти, за вбивства українців.
Це не Британія вбиває українців на Сході, і захопила Крим.
А Россія.
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26.07.2020 23:44 Ответить
Это Британия нас убивает своим бездействием. Вы, проклятые англичане, нас продали.
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26.07.2020 23:55 Ответить
Чувак, не напрягайся.
І так видно, що ти з Лахти-2.
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27.07.2020 00:04 Ответить
https://twitter.com/natohawks

https://twitter.com/natohawks Львівський метрополітен



Это прекрасно. Молния уничтожила два "не имеющих аналогов" российских "Панциря-С1" в Эфиопии


https://www.youtube.com/watch?time_continue=44&v=m7HnpfW5uG4&feature=emb_logo
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26.07.2020 23:02 Ответить
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 1683
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26.07.2020 23:55 Ответить
Оооо дааа!!! Запоребриковые бокубоны с цензора сутками не вылазят!!! Прочитают этот пост и однозначно перестанут,в омски томски гнить сразу свалят !!!
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26.07.2020 23:05 Ответить
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 9310
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26.07.2020 23:08 Ответить
Дядю Донни ещё можно до компании, на троих.
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27.07.2020 06:40 Ответить
я вот не знаю пока, с каким итогом будет президентская каденция Зеленского.
Но каденция Порошенко точно была периодом коррупции и воровства.
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26.07.2020 23:13 Ответить
Таки да, Порошенко украл миллионы!!! Мозгов мудрого нарида. Верни людЯм мозг, изверг!!!
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26.07.2020 23:24 Ответить
Зате зараз всьо чудово, а в бюджеті чорна діра.
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26.07.2020 23:28 Ответить
Российская бездоказательная пропаганда вбила вам в мозги намертво о коррупции Порошенко, только цифр нету.
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26.07.2020 23:34 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/news-53546908 Зеленський поговорив із Путіним. У Москви і Києва дещо різні версії розмови

РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 6730
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26.07.2020 23:16 Ответить
Завтра прокинемось в мирній Україні.
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26.07.2020 23:40 Ответить
Очень хотелось бы...
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26.07.2020 23:47 Ответить
Ага.
Як колись Англія і Франція, за часів Чемберлена і Даладьє.
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26.07.2020 23:51 Ответить
Путлер с путлеренышем ! Два недомерка . возомнивших из себя «наполеонов»
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27.07.2020 00:10 Ответить
Для затяжной войны с Украиной ресурсов маловато. Поэтому делается ставка на недельный бросок. А киевские провластные "кроты" розрушают Украину из нутри. А Россия тем временем спешно готовится к битве за Крым в Черном море с НАТО.(с)
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26.07.2020 23:45 Ответить
броситься,оно,конечно,можно..
вопрос в том,как потом выброситься..
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27.07.2020 00:21 Ответить
кругом зрада?
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27.07.2020 03:11 Ответить
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 7831
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27.07.2020 05:43 Ответить
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 8916
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27.07.2020 05:46 Ответить
РФ має виконати свої зобов'язання у зв'язку з припиненням вогню на Донбасі, - посол Великої Британії Сіммонс - Цензор.НЕТ 3251
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27.07.2020 05:47 Ответить
 
 