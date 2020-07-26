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Новости Коронавирус и карантин
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На ферме в немецкой Баварии зафиксировали вспышку коронавируса, среди инфицированных есть украинцы

На ферме в немецкой Баварии зафиксировали вспышку коронавируса, среди инфицированных есть украинцы

Среди инфицированных на ферме в немецкой Баварии сезонных работников, которые помогают со сбором урожая, есть украинцы.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, заявил глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер.

"Среди инфицированных - сезонные рабочие из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины", - сообщил чиновник.

Чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса власть отправила на карантин всю ферму. Почти 500 ее работников, включительно с теми, чей тест оказался отрицательным, не имеют права покидать жилища, им организована доставка необходимого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У троих украинцев, прилетевших в Эстонию на заработки, обнаружили COVID-19

Как заверили Укринформ в Генконсульстве Украины в Мюнхене, за помощью никто из соотечественников не обращался.

Как сообщалось, после того, как стало известно о семи случаях, было проведено массовое тестирование на ферме в прошлую пятницу, которое подтвердило еще 167 случаев. На этой ферме вблизи города Мамминг в Нижней Баварии инфицированы по меньшей мере 174 сезонных рабочих.

Стратегия немецких властей в борьбе с коронавирусом заключается в раннем выявлении контактов и изоляции ячеек вплоть до целых округов.

По данным института Роберта Коха (RKI), по состоянию на 26 июля в Германии подтверждено 205 269 случаев инфицирования, из них 305 за последние сутки.

Также читайте: В Чехии заявляют о вспышке коронавируса среди украинских заробитчан

Автор: 

Германия (7064) карантин (16729) заробитчане (587) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Поменялось то, что тогда немцы трансфер обеспечивали, а теперь за свой счёт добираться нужно.
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26.07.2020 23:37
+4
Мои соседки-бабки знают эту женщину, то же самое рассказывают.
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26.07.2020 23:18
+3
В больницу кто-нибудь из 500 попал?
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26.07.2020 23:04
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Есть ли событие,в мире,где не фигурируют украинцы?😂
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26.07.2020 23:01 Ответить
Хороший вопрос.Но есть один +,-скоро перегоним евреев.
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26.07.2020 23:21 Ответить
Как по мне - уже перегнали. Ну, по крайней мере - ноздря-в-ноздрю. Погугли "соединенные штаты жмеринки", баян, но таки прикольный.
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26.07.2020 23:40 Ответить
Когда Колумб плыл открывать Америку, навстречу ему плыли украинцы с заработков))
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26.07.2020 23:32 Ответить
Кровные родственники Украинцев открыли Америку задолго до Колумба.
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26.07.2020 23:36 Ответить
немає, бо українці - глобальна нація
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26.07.2020 23:03 Ответить
украинцы на ферме в Германии...
ничего не поменялось с времен 2-ой Мировой..
ну разве что к еде деньги дают..
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26.07.2020 23:03 Ответить
Поменялось то, что тогда немцы трансфер обеспечивали, а теперь за свой счёт добираться нужно.
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26.07.2020 23:37 Ответить
В больницу кто-нибудь из 500 попал?
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26.07.2020 23:04 Ответить
Ходят упорные слухи среди пивоваров, шо в сл. году будет реальная нехватка хмеля в связи с коронавирусом в Чехии, которая на сегодня - почти монополист в Мире. А шо с этим полезным растением и производством из него pellets для мини-пивоварен в Украине, кто знает? A то шо-то я начинаю беспокойться....
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26.07.2020 23:05 Ответить
Почнуть вирощувати хмель в Україні.
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26.07.2020 23:10 Ответить
Та я не за то...мне надо уже на сл год инфа, шоб уже приценицься, на этот запасов хватит.
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26.07.2020 23:13 Ответить
Все крупные концерны наготовили пива на популярные в Германии пивные фестивали. К примеру, "Октоберфест" по всей вероятности, в этом году отменяется. Говорят будут раздавать пивко бесплатно, тк не знают куда его девать в таком количестве.
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26.07.2020 23:43 Ответить
Ты не понял. Я варю свое собственное пиво. 5-6 ведер (25-30 галлонов) в месяц. Как раз мне эти новости очень важны.
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26.07.2020 23:50 Ответить
Женщина без симптомов проехала в лифте своего дома в Китае. Результат: заражен 71 человек. Причем до этого она сдала тест, он оказался отрицательным. Вот как молодые бессимптомные носители играют роль в распространении вируса.
Мельбурн, Пекин, Лестер, Барселона… Во всем мире продолжают фиксировать новые локальные вспышки коронавирусной инфекции - причем зачастую в местах, где прежде наблюдалось существенное снижение числа заболевших. В результате местные власти вынуждены снова ужесточать карантинные меры.(с)
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26.07.2020 23:10 Ответить
Ніфіга се ліфт. Грузовий, шолі?
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26.07.2020 23:12 Ответить
Ланцюг спрацював...
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26.07.2020 23:14 Ответить
До сегодняшних часов думал, шо то,шо я - антисоциальный мизантроп -таки шо-то не совсем кошерное. Сейчас так уже не думаю.
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26.07.2020 23:45 Ответить
просто мы еще не болеем Ковидом по одной простой причине(и то не карантин, гигиена, маски и т.д....) - а то что мы просто не встретили еще на своем жизненном пути НАСТОЯЩЕГО вирусоносителя...
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26.07.2020 23:50 Ответить
Угу. И чем меньше я вижу людей, тем меньше возможность встретить вирусоносителя. Благо - я как раз посвятил хорошую часть своей жизни на автономизацию нашего домохозяйства. Не 100% пока, но уверенно двигаюсь к приближению.
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26.07.2020 23:56 Ответить
это хороший выход... жаль у меня так не получается...а хотелось бы...
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26.07.2020 23:58 Ответить
На самом деле не так уж и сложно, и вовсе не дорого. Главное - кусок земли.
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27.07.2020 00:04 Ответить
Мои соседки-бабки знают эту женщину, то же самое рассказывают.
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26.07.2020 23:18 Ответить
шути дальше - это твое здоровье... как один журналист иранец хотел заболеть вирусняком и вести репортажи о том как проходит болезнь и его лечат и т.д. .. не получилось - заболел дятел и умер..
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26.07.2020 23:32 Ответить
Это Вы неумной шуткой пытаетесь опровергуть эту историю?
https://health.tut.by/news/medical_news/692889.html Женщина вернулась домой, в провинцию Хэйлунцзян, из США 19 марта - к тому моменту прошло восемь дней с выявления последнего случая COVID-19 в регионе. У нее не было каких-либо симптомов заболевания и отрицательный тест на вирус, но из соображений предосторожности она изолировалась дома. Женщина аккуратно соблюдала самоизоляцию и даже лифтом пользовалась в одиночестве, но один раз соседка зашла в кабину сразу после нее. Изучавшие вспышку ученые пришли к выводу, что через лифт заразилась соседка. Сама она заразила свою мать и парня, которые побывали у нее в гостях, и уже эта пара на вечеринке 29 марта заразила гостя и двух его сыновей. 2 апреля гость вечеринки перенес инсульт и был доставлен в больницу; однако на тот момент не было никакой очевидной связи между ним и вернувшейся из США женщиной, так что тест на коронавирус ему не сделали. Сыновья по очереди ухаживали за отцом, 6 апреля мужчину перевели в другую больницу. Впоследствии у всех троих тест на коронавирус оказался положительным. Исследователи подсчитали: они заразили 28 человек в первой больнице (включая пять медсестер и одного врача) и еще 20 человек во второй больнице.

Оригинал сообщения на английском здесь
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/9/20-1798_article Large SARS-CoV-2 Outbreak Caused by Asymptomatic Traveler, China
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27.07.2020 00:04 Ответить
Коммунизм не удалось построить во всем мире.З Короновирусом наверно получится.
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26.07.2020 23:28 Ответить
Фигу.
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26.07.2020 23:31 Ответить
Придется немцам урожай собирать самим...
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26.07.2020 23:42 Ответить
Хорошо, хоть не ящур.
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26.07.2020 23:44 Ответить
Новое это - хорошо забытое старое.
На фермі в німецькій Баварії зафіксували спалах коронавірусу, серед інфікованих є українці - Цензор.НЕТ 6707
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26.07.2020 23:53 Ответить
Всего на утро было 174 зараженных. Не только украинских граждан, но и другие.
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27.07.2020 00:31 Ответить
Не озвученого не существует. Болезнь ищут по тестам но не по симптомам.Нет тестов нет проблемы как на Кубе у Туркменбаши где их стадионы и спортзалы или хотя бы переполненые больницы вот раздолье для рекламы ковида. Но тут облом с их примитивной брехней.
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27.07.2020 06:32 Ответить
На фермі в німецькій Баварії зафіксували спалах коронавірусу, серед інфікованих є українці - Цензор.НЕТ 2176

https://www.bbc.com/russian/news-53428859 Туркменистан - одна из немногих стран мира, власти которой утверждают, что у них нет ни одного заразившегося коронавирусом. Однако на этой неделе президент Гурбангулы Бердымухамедов впервые был показан по местному телевидению в маске на лице за рыбной ловлей в полном одиночестве. Как подчеркнули СМИ, маску президент надел, чтобы защититься от "кишащей вирусами пыли". После удачной рыбалки президент проследовал в детдом и передал улов детям, которые тоже были в масках. Правила о ношении масок и социальном дистанцировании вступили в Туркенистане в силу на этой неделе, а рестораны, кафе и рынки получили предписание закрыться.
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27.07.2020 07:50 Ответить
Сделали предложение от которого нельзя отказаться как и нашим олигархам, их СМИ и тебе тоже.
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27.07.2020 08:20 Ответить
 
 