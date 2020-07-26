На ферме в немецкой Баварии зафиксировали вспышку коронавируса, среди инфицированных есть украинцы
Среди инфицированных на ферме в немецкой Баварии сезонных работников, которые помогают со сбором урожая, есть украинцы.
Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, заявил глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер.
"Среди инфицированных - сезонные рабочие из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины", - сообщил чиновник.
Чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса власть отправила на карантин всю ферму. Почти 500 ее работников, включительно с теми, чей тест оказался отрицательным, не имеют права покидать жилища, им организована доставка необходимого.
Как заверили Укринформ в Генконсульстве Украины в Мюнхене, за помощью никто из соотечественников не обращался.
Как сообщалось, после того, как стало известно о семи случаях, было проведено массовое тестирование на ферме в прошлую пятницу, которое подтвердило еще 167 случаев. На этой ферме вблизи города Мамминг в Нижней Баварии инфицированы по меньшей мере 174 сезонных рабочих.
Стратегия немецких властей в борьбе с коронавирусом заключается в раннем выявлении контактов и изоляции ячеек вплоть до целых округов.
По данным института Роберта Коха (RKI), по состоянию на 26 июля в Германии подтверждено 205 269 случаев инфицирования, из них 305 за последние сутки.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ничего не поменялось с времен 2-ой Мировой..
ну разве что к еде деньги дают..
Мельбурн, Пекин, Лестер, Барселона… Во всем мире продолжают фиксировать новые локальные вспышки коронавирусной инфекции - причем зачастую в местах, где прежде наблюдалось существенное снижение числа заболевших. В результате местные власти вынуждены снова ужесточать карантинные меры.(с)
https://health.tut.by/news/medical_news/692889.html Женщина вернулась домой, в провинцию Хэйлунцзян, из США 19 марта - к тому моменту прошло восемь дней с выявления последнего случая COVID-19 в регионе. У нее не было каких-либо симптомов заболевания и отрицательный тест на вирус, но из соображений предосторожности она изолировалась дома. Женщина аккуратно соблюдала самоизоляцию и даже лифтом пользовалась в одиночестве, но один раз соседка зашла в кабину сразу после нее. Изучавшие вспышку ученые пришли к выводу, что через лифт заразилась соседка. Сама она заразила свою мать и парня, которые побывали у нее в гостях, и уже эта пара на вечеринке 29 марта заразила гостя и двух его сыновей. 2 апреля гость вечеринки перенес инсульт и был доставлен в больницу; однако на тот момент не было никакой очевидной связи между ним и вернувшейся из США женщиной, так что тест на коронавирус ему не сделали. Сыновья по очереди ухаживали за отцом, 6 апреля мужчину перевели в другую больницу. Впоследствии у всех троих тест на коронавирус оказался положительным. Исследователи подсчитали: они заразили 28 человек в первой больнице (включая пять медсестер и одного врача) и еще 20 человек во второй больнице.
Оригинал сообщения на английском здесь
https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/9/20-1798_article Large SARS-CoV-2 Outbreak Caused by Asymptomatic Traveler, China
https://www.bbc.com/russian/news-53428859 Туркменистан - одна из немногих стран мира, власти которой утверждают, что у них нет ни одного заразившегося коронавирусом. Однако на этой неделе президент Гурбангулы Бердымухамедов впервые был показан по местному телевидению в маске на лице за рыбной ловлей в полном одиночестве. Как подчеркнули СМИ, маску президент надел, чтобы защититься от "кишащей вирусами пыли". После удачной рыбалки президент проследовал в детдом и передал улов детям, которые тоже были в масках. Правила о ношении масок и социальном дистанцировании вступили в Туркенистане в силу на этой неделе, а рестораны, кафе и рынки получили предписание закрыться.