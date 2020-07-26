На ферме в немецкой Баварии зафиксировали вспышку коронавируса, среди инфицированных есть украинцы

Среди инфицированных на ферме в немецкой Баварии сезонных работников, которые помогают со сбором урожая, есть украинцы.

Об этом, как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, заявил глава округа Дингольфинг-Ландау Вернер Бумедер.

"Среди инфицированных - сезонные рабочие из Венгрии, Румынии, Болгарии и Украины", - сообщил чиновник.

Чтобы избежать дальнейшего распространения коронавируса власть отправила на карантин всю ферму. Почти 500 ее работников, включительно с теми, чей тест оказался отрицательным, не имеют права покидать жилища, им организована доставка необходимого.

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Как заверили Укринформ в Генконсульстве Украины в Мюнхене, за помощью никто из соотечественников не обращался.

Как сообщалось, после того, как стало известно о семи случаях, было проведено массовое тестирование на ферме в прошлую пятницу, которое подтвердило еще 167 случаев. На этой ферме вблизи города Мамминг в Нижней Баварии инфицированы по меньшей мере 174 сезонных рабочих.

Стратегия немецких властей в борьбе с коронавирусом заключается в раннем выявлении контактов и изоляции ячеек вплоть до целых округов.

По данным института Роберта Коха (RKI), по состоянию на 26 июля в Германии подтверждено 205 269 случаев инфицирования, из них 305 за последние сутки.

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