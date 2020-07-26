Документ о полном прекращении огня ВСУ на Донбассе раздали всем командирам бригад, батальонов и рот. ДОКУМЕНТ

С полуночи 27 июля ответный огонь на Донбассе допускается в случае наступательных действий только по приказу руководства ВСУ после безуспешной попытки использовать координационный механизм.

Такие договоренности достигнуты на заседании ТКГ 22 июля, напоминает Цензор.НЕТ. В распоряжение издания попал документ о полном прекращении огня ВСУ на Донбассе, розданный всем командирам бригад, батальонов и рот, которым уточняются некоторые детали перемирия.

Например, "наступательные действия" трактуются как любые действия по изменению позиций войск, включая дополнительное инженерное оборудование или перемещение вооруженных людей в сторону противника.

Кроме того, указано, что управление правового обеспечения Генштаба ВСУ проработало вопросы относительно нормативно-правовых актов в сфере применения оружия и боевой техники в ВСУ.

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Ссылаясь на разные акты, в документе отмечается, у военнослужащих есть право на индивидуальную и коллективную самооборону, однако они должны руководствоваться принципами ограничения, отличия, соразмерности и военной необходимости.

Военнослужащие и правоохранители также могут использовать оружие против лиц, которые нарушают законы или препятствуют исполнению законных требований.

Также военные подразделения имеют право с применением оружия отражать нападение на объекты, находящиеся под охраной, освобождать заложников и препятствовать их захвату, не давать уничтожить технику, защищать мирных жителей, задерживать преступников.

"При этом применение мер физического влияния, специальных средств и оружия допускается, если иные меры оказались неэффективными или если из-за обстоятельств применение других мер невозможно", - уточняется в документе.

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Перед применением оружия необходимо предупредить о его применении и постараться не причинить ущерб посторонним лицам.





Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

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