Документ о полном прекращении огня ВСУ на Донбассе раздали всем командирам бригад, батальонов и рот. ДОКУМЕНТ
С полуночи 27 июля ответный огонь на Донбассе допускается в случае наступательных действий только по приказу руководства ВСУ после безуспешной попытки использовать координационный механизм.
Такие договоренности достигнуты на заседании ТКГ 22 июля, напоминает Цензор.НЕТ. В распоряжение издания попал документ о полном прекращении огня ВСУ на Донбассе, розданный всем командирам бригад, батальонов и рот, которым уточняются некоторые детали перемирия.
Например, "наступательные действия" трактуются как любые действия по изменению позиций войск, включая дополнительное инженерное оборудование или перемещение вооруженных людей в сторону противника.
Кроме того, указано, что управление правового обеспечения Генштаба ВСУ проработало вопросы относительно нормативно-правовых актов в сфере применения оружия и боевой техники в ВСУ.
Ссылаясь на разные акты, в документе отмечается, у военнослужащих есть право на индивидуальную и коллективную самооборону, однако они должны руководствоваться принципами ограничения, отличия, соразмерности и военной необходимости.
Военнослужащие и правоохранители также могут использовать оружие против лиц, которые нарушают законы или препятствуют исполнению законных требований.
Также военные подразделения имеют право с применением оружия отражать нападение на объекты, находящиеся под охраной, освобождать заложников и препятствовать их захвату, не давать уничтожить технику, защищать мирных жителей, задерживать преступников.
"При этом применение мер физического влияния, специальных средств и оружия допускается, если иные меры оказались неэффективными или если из-за обстоятельств применение других мер невозможно", - уточняется в документе.
Перед применением оружия необходимо предупредить о его применении и постараться не причинить ущерб посторонним лицам.
Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.
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вот она удивится, когда её попустит и она столкнётся с реальностью..
Здача національних інтересів України явно злочинний наказ.
Настає час відповідальності.
Мене цікавить, а чи такий же документ заходів отримала "тасторона", чи склалося з перекладом? Думаю, що "тасторона" має дефект не тільки щелеп, а й мізків.
Предложение - для ускорения реакции всех "координаторов" и руководство ВСУ на передок, на 1 линию!!!
Во время вчерашнего телефонного разговора с Зеленским Путин назвал недопустимым постановление украинского парламента от 15 июля о непроведении выборов на оккупированном Донбассе.
Свое возмущение российский президент подкрепил угрозами, заявив Зеленскому, что такой шаг Верховной Рады может повлечь за собой нарушение всех договорённостей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
Иными словами, Путин поставил Зеленского перед фактом - любым путем находить возможность как можно быстрее решить вопрос с проведением выборов в ОРДЛО, иначе военные действия после недолгого перемирия будут возобновлены еще с большей интенсивностью.
После таких реверансов Путина становится окончательно ясно, почему Избирательный кодекс до сих пор не подписан главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым и не передан президенту.
Видимо, на Банковой ждали утверждения Путиным.
ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020
https://hotnews.guru/?p=11270
""При этом применение мер физического влияния, специальных средств и оружия допускается, если иные меры оказались неэффективными или если из-за обстоятельств применение других мер невозможно", - уточняется в документе. " Источник: https://censor.net/n3210212
Читай- если пропагандон-арба с воплями "Рюське зольдатен!Давайте жьить дрюжно! Если ви не пах-пах, ми вас уавжайт!" окажется не эффективной,тогда допускается тыкать дули на каждый обстрел, если это не помогло, можно пожаловаться в ЕСПЧ, если... вариантов -море....
Только страна у нас -одна...
можете подтереться этой писулькой.
Тому ми підготували для вас порядок дій на такий випадок.
Отже, у випадку якщо вас почнуть х*ярити з усіх стволів ви дзвоните у штаб і продовжуєте стояти на своїх місцях доти доки штаб не перетре питання з нападниками, тобто десь одну добу. При цьому в жодному разі не пересуватися!
А коли штаб перетре всі питання, ваші родичі зможуть забрати ваші перетерті з землею та осмалені рештки.