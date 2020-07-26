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Новости Агрессия России против Украины
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Документ о полном прекращении огня ВСУ на Донбассе раздали всем командирам бригад, батальонов и рот. ДОКУМЕНТ

С полуночи 27 июля ответный огонь на Донбассе допускается в случае наступательных действий только по приказу руководства ВСУ после безуспешной попытки использовать координационный механизм.

Такие договоренности достигнуты на заседании ТКГ 22 июля, напоминает Цензор.НЕТ. В распоряжение издания попал документ о полном прекращении огня ВСУ на Донбассе, розданный всем командирам бригад, батальонов и рот, которым уточняются некоторые детали перемирия.

Например, "наступательные действия" трактуются как любые действия по изменению позиций войск, включая дополнительное инженерное оборудование или перемещение вооруженных людей в сторону противника.

Кроме того, указано, что управление правового обеспечения Генштаба ВСУ проработало вопросы относительно нормативно-правовых актов в сфере применения оружия и боевой техники в ВСУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хомчак о прекращении огня на Донбассе: ВСУ готовы дать должный отпор, призываю не поддаваться на провокации и гибридные проявления паники

Ссылаясь на разные акты, в документе отмечается, у военнослужащих есть право на индивидуальную и коллективную самооборону, однако они должны руководствоваться принципами ограничения, отличия, соразмерности и военной необходимости.

Военнослужащие и правоохранители также могут использовать оружие против лиц, которые нарушают законы или препятствуют исполнению законных требований.

Также военные подразделения имеют право с применением оружия отражать нападение на объекты, находящиеся под охраной, освобождать заложников и препятствовать их захвату, не давать уничтожить технику, защищать мирных жителей, задерживать преступников.

"При этом применение мер физического влияния, специальных средств и оружия допускается, если иные меры оказались неэффективными или если из-за обстоятельств применение других мер невозможно", - уточняется в документе.

Также читайте: Режим прекращения огня на Донбассе будет реализован только при условии соблюдения принципов соглашения, зафиксированных с участием ОБСЕ, – Минобороны

Перед применением оружия необходимо предупредить о его применении и постараться не причинить ущерб посторонним лицам.

Документ о полном прекращении огня ВСУ на Донбассе раздали всем командирам бригад, батальонов и рот 01
Документ о полном прекращении огня ВСУ на Донбассе раздали всем командирам бригад, батальонов и рот 02

Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Также читайте: Спецпредставитель ОБСЕ Грау рассказала детали достигнутой договоренности о полном прекращении огня на Донбассе

Автор: 

оружие (10257) Донбасс (26957) перемирие (1686) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+77
С полуночи 27 июля ответный огонь на Донбассе допускается в случае наступательных действий только по приказу руководства ВСУ после безуспешной попытки использовать координационный механизм.
Скажіть про це Іліну та Журавлю.
Нехай кожна мерзота, яка долучилася до узгодження та підписання цього "документу" подохне у жахливих муках без жодної можливості надання допомоги.

Це накази хто має віддавати: ж-тля ? дезертир хомчачок ? і решта тих, хто відсидівся на теплих місцях і не знає, що таке війна ?
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26.07.2020 23:48 Ответить
+55
По приказу руководства ВСУ? Та с таким руководством пока придет приказ на открытие огня,кацапня будет уже на второй линии нашей обороны.
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26.07.2020 23:46 Ответить
+54
Боже, рятуй Україну!
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26.07.2020 23:44 Ответить
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Страница 3 из 3
Яку юридичну силу мають ці ніким не підписані заходи. Ці так звані заходи протирічать Конституції України, Законам України, Військовим статутам. Якщо із-цих заходів будуть знищені українські військові, то ніхто не буде нести кримінальної відповідальності, тому, що їх ніхто не підписував. Зеленський, який особисто своєю недолугою поведінкою є вбивцею українського содата, який четверо діб помирав під особистим контролем цього так званого гаранта, не поніс за цей злочин ніякої відповідальності. Вбивцю Зеленського геть!
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27.07.2020 09:43 Ответить
Петрові перемир`я не суперечили Конституції?
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27.07.2020 09:47 Ответить
зеля, у которой критические дни, до сих пор не подозревает, что она самоубийца..
вот она удивится, когда её попустит и она столкнётся с реальностью..
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27.07.2020 09:53 Ответить
Конституція України Стаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.

Здача національних інтересів України явно злочинний наказ.
Настає час відповідальності.
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27.07.2020 10:02 Ответить
Я за припинення вогню! Навічно!!!
Мене цікавить, а чи такий же документ заходів отримала "тасторона", чи склалося з перекладом? Думаю, що "тасторона" має дефект не тільки щелеп, а й мізків.
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27.07.2020 10:18 Ответить
Стране нужна третья патриотическая сила, без Пороха и Зели....и она только формируется
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27.07.2020 10:24 Ответить
слово "третья" лишнее
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27.07.2020 11:11 Ответить
нет не лишнее...и у Зе и у Пороха "патриоты"...а разница между ними огромная.
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27.07.2020 11:47 Ответить
Просто-патриотическая , украинская, сила...Все " патриоты" при власти, они патриоты каких угодно стран- Кипра, Мальдив,Израиля,рашки, только -не Украины...
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27.07.2020 16:14 Ответить
а нас що полковник керує ЗСУ ? це не перевіщення влади ? не злочинні накази ? де підпис уклониста ?
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27.07.2020 10:38 Ответить
А вот если бы Президентом был Питро Алексеевич стрелять бы не приекратили........
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27.07.2020 10:46 Ответить
Да, не прекратили бы, пока не выдавили бы путинскую гниль из Украины
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27.07.2020 12:29 Ответить
Нет слов.
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27.07.2020 11:03 Ответить
73/43%зебілів, ви всі цю чухню забезпечили всі разом
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27.07.2020 12:54 Ответить
Грязнай, лжівай, ліцемєрнай.. Зебільчику, ти що, образився?
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27.07.2020 11:17 Ответить
И сколько солдат погибнет пока во время наступления вы сначала будете "координировать", потом искать кого то из генкрыс, что бы взяли на себя ответственность и дали приказ оборонятся?
Предложение - для ускорения реакции всех "координаторов" и руководство ВСУ на передок, на 1 линию!!!
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27.07.2020 11:21 Ответить
Поро - поросята компьютерные стратеги, стрелять надо пожизненно. Они же не на передовой, они на КЛАВЕ.
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27.07.2020 11:29 Ответить
Ты еще скажи, что не передовой зеленая плесень Украину защищает.
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27.07.2020 12:30 Ответить
Ні, тільки порохосрань типа тебе
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27.07.2020 14:17 Ответить
После заявления Путина стало ясно, почему Разумков тянет с подписанием Избирательного кодекса
Во время вчерашнего телефонного разговора с Зеленским Путин назвал недопустимым постановление украинского парламента от 15 июля о непроведении выборов на оккупированном Донбассе.
Свое возмущение российский президент подкрепил угрозами, заявив Зеленскому, что такой шаг Верховной Рады может повлечь за собой нарушение всех договорённостей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
Иными словами, Путин поставил Зеленского перед фактом - любым путем находить возможность как можно быстрее решить вопрос с проведением выборов в ОРДЛО, иначе военные действия после недолгого перемирия будут возобновлены еще с большей интенсивностью.
После таких реверансов Путина становится окончательно ясно, почему Избирательный кодекс до сих пор не подписан главой Верховной Рады Дмитрием Разумковым и не передан президенту.
Видимо, на Банковой ждали утверждения Путиным.
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27.07.2020 12:27 Ответить
Відео.Терміново: Комбати Порошенко(?!) збирають майдан проти Зеленського і за війну в Україні(?!)
ОПУБЛИКОВАЛ АРКАДИЙ ФЕЛЬДМАН 27.07.2020
https://hotnews.guru/?p=11270
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27.07.2020 12:51 Ответить
Да!! Вот так рождаются предатели интересов Украины. Сначала В лице клоуна зеленского и дезертира-хомчака, а теперь- дальше пошло -поехало, каждый пророссийский командир военской части, может ни хрена не делать по защите рубежей Украины и ему за это ничего не будет. Дожились. Блин!!
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27.07.2020 13:01 Ответить
По ТБ передали, що "та сторона" ще досі насипає нашим....
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27.07.2020 13:02 Ответить
Документ про повне припинення вогню ЗСУ на Донбасі роздали всім командирам бригад, батальйонів і рот - Цензор.НЕТ 2673
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27.07.2020 13:54 Ответить
"Военнослужащие и правоохранители также могут использовать оружие против лиц, которые нарушают законы или препятствуют исполнению законных требований" Это значит украинцы будут стрелять в украинцев, чтобы те не стреляли в орков !!! Этот документ написан на лубянке. Однозначно. Но я не завидую тому офицеру, тем "правоохранителям" которые вздумают воспользоваться этой инструкцией...
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27.07.2020 13:56 Ответить
поросята вищать і б`ються в істериці - чим не хороший день?
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27.07.2020 14:08 Ответить
Но ты, моральный урод в обосранных кацапских портках, все равно в спаме. Уж больно от тебя кислыми щами бздит.
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27.07.2020 14:21 Ответить
А тепер повтори те саме, але українською, кацапьонок сраний
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27.07.2020 14:23 Ответить
"военные подразделения имеют право с применением оружия отражать нападение на объекты,находящиеся под охраной," Источник: https://censor.net/n3210212 И что, обстрелы наших бойцов,опорных пунктов ,мест дислокации - это уже не нападение???

""При этом применение мер физического влияния, специальных средств и оружия допускается, если иные меры оказались неэффективными или если из-за обстоятельств применение других мер невозможно", - уточняется в документе. " Источник: https://censor.net/n3210212
Читай- если пропагандон-арба с воплями "Рюське зольдатен!Давайте жьить дрюжно! Если ви не пах-пах, ми вас уавжайт!" окажется не эффективной,тогда допускается тыкать дули на каждый обстрел, если это не помогло, можно пожаловаться в ЕСПЧ, если... вариантов -море....
Только страна у нас -одна...
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27.07.2020 15:48 Ответить
Зе-чмо ******** через писькова уже умыли. ничего они не гарантируют.
можете подтереться этой писулькой.
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27.07.2020 16:53 Ответить
Чуваки, тут московити зконцентрували біля кордону декілька армій, оголосили безстрокові збори резервістів і за попередніми даними мають намір почати вас х*ярити з усіх стволів.
Тому ми підготували для вас порядок дій на такий випадок.
Отже, у випадку якщо вас почнуть х*ярити з усіх стволів ви дзвоните у штаб і продовжуєте стояти на своїх місцях доти доки штаб не перетре питання з нападниками, тобто десь одну добу. При цьому в жодному разі не пересуватися!
А коли штаб перетре всі питання, ваші родичі зможуть забрати ваші перетерті з землею та осмалені рештки.
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27.07.2020 17:12 Ответить
Очень напомнило, когда сралин, страшно боящийся "провокаций" отводил войска, снимал укрепления и, по сути, сдавал приграничные территории, показывая гилеру свое миролюбие. Не помогло. Зеля, видимо, не знает, что адольф аллоизович - любимый херой *****.
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27.07.2020 17:24 Ответить
Уже в первый день, он был нарушен ( на пока) уже дважды рашен оккупантами. Данный документ ( как и предполагалось ранее) годен только для того что бы его повесить на гвоздик в сортире. Как там у незабвенного Бисмарка, " Договор подписанный Россией не стоит даже той бумаги на которой он написан" Привет Зе от Пу. ( которым он опять представил его как "артиста юмористического жанра" как по профессии , так и по натуре и сущности.).
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27.07.2020 18:11 Ответить
...полковник К. Короленко??? Ви серйозно?!??
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27.07.2020 19:36 Ответить
Перед стрельбой врага надо ПРЕДУПРЕЖДАТЬ? Перед стрельбой надо использовать все другие методы и способы общения с врагом - задушевные беседы, слёзные просьбы, угрозы и уговоры???? Это шутка? Это придумал невменяемый в белой горячке или под кайфом? И эти шизоидные предписания должны выполнять воины на передовой во время наступления путинских мразей? А если вооружённые формирования врага будут ехать и идти колоннами без стрельбы? Их надо пропустить и не препятствовать? До самого Киева? Или до польской границы? Ущипните меня - хочу проснуться.....
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27.07.2020 21:15 Ответить
Никакого позора...просто отсосали
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27.07.2020 22:21 Ответить
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