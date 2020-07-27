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Новости Агрессия России против Украины
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Перемирие на Донбассе должно открыть путь к урегулированию созданного Россией конфликта, - посольство США

Перемирие на Донбассе должно открыть путь к урегулированию созданного Россией конфликта, - посольство США

Соединенные Штаты Америки поддерживают усилия Украины относительно установления всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства США в Украине.

"США крепко поддерживают решительные усилия Украины относительно полного установления прекращения огня. Мы надеемся, что реальное состояние дел на местах будет полностью отражать прекращение огня, предусмотренное Минскими соглашениями, в то время как дополнительные меры по усилению прекращения огня, согласованные Трехсторонней контактной группой, вступают в действие 27 июля", - говорится в сообщении.

В дипмиссии уверены, что перемирие даст передышку мирным гражданам, пострадавшим от насилия, которое продолжается более шести лет, а также "откроет путь к полному и всестороннему урегулированию созданного Россией конфликта на востоке Украины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ должна выполнить свои обязательства в связи с прекращением огня на Донбассе, - посол Великобритании Симмонс

Перемирие на Донбассе должно открыть путь к урегулированию созданного Россией конфликта, - посольство США 01

Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Автор: 

посольство (1084) США (27094) Донбасс (26957) перемирие (1686) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+29
Об этом уже год назад все было сказано.

При Порошенко Украина боролась и Запад поддерживал эту борьбу даже себе в ущерб.
При ЗЕ Украина решила сдаться и Запад помогает Украине сдаться. Так Западу даже удобнее.
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27.07.2020 01:07
+11
уроды сдающие все...
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27.07.2020 01:04
+8
Перемирие на Донбассе должно открыть путь к урегулированию созданного Россией конфликта,....как эту сценку можно поставить на 95 квартале?нужно показать это 73% народу Украины ,чтобы они по ржали, а потом обкакались, когда к ним в квартиру или в дом постучит российский солдатен ,который пришёл за их вещами и хавкой.
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27.07.2020 01:12
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Правила форума Совет форумчан
уроды сдающие все...
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27.07.2020 01:04 Ответить
Об этом уже год назад все было сказано.

При Порошенко Украина боролась и Запад поддерживал эту борьбу даже себе в ущерб.
При ЗЕ Украина решила сдаться и Запад помогает Украине сдаться. Так Западу даже удобнее.
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27.07.2020 01:07 Ответить
Простеньке запитання. Скільки разів петро запроваджував припинення вогню за свою каденцію ?
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27.07.2020 01:39 Ответить
То были хорошие перемирия. А теперь прекращение огня- это зрада зрадная. Сейчас ещё гетьман Мальдивский начнёт майдан собирать. А то ж жму руку-обнимаю обидно, на Хабаровске протесты, а у нас тихо.
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27.07.2020 06:23 Ответить
При Порошенкові роззброювали наших воїнів, як це зробив Зеленській вчора?
І як наслідок, одного воїна поранено.
Це ще не стаття за Державну зраду для Зеленського?
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27.07.2020 06:54 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=W-gjLy-A33w
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27.07.2020 09:04 Ответить
А якщо ті перемир'я не відмінені та не виконуються, то треба ще одне? Граблі вам не заважають?
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27.07.2020 07:21 Ответить
Порошенко повністю, як Зеленський роззброював наших воїнів?
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27.07.2020 06:55 Ответить
Простеньке запитання, скільки разів Порошенко добровільно відводив війська за домовленістю з кацапами та сепарнею?
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27.07.2020 08:18 Ответить
Згадай трагедію під Дебальцево.
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27.07.2020 09:07 Ответить
Що згадати? Бої? Пам'ятаю
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27.07.2020 09:27 Ответить
Відвід війск.
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27.07.2020 09:33 Ответить
Не втомились кацапські фейки постить, чи робота така?
Який добровільний відвід?
"Зазначимо, що Дебальцеве, так само як і Докучаєвськ, - досі непідконтрольні Києву, хоча, згідно з Мінськими домовленостями, мають перебувати під контролем України."
То про який відвід ви тут брешите?
18 ЛЮТОГО, 2020,

"Наступ на тлі мінських переговорів: як окупанти 5 років тому захопили Дебальцеве"

https://espreso.tv/article/2020/02/18/nastup_na_tli_minskykh_peregovoriv_yak_okupanty_5_rokiv_tomu_zakhopyly_debalceve
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27.07.2020 10:30 Ответить
Спрашиваешь, какой отвод из Дебальцево?
А как войска оказались НЕ в Дебальцево? Святым духом перенеслись? Дебальцево сдали. Сдал мальдивский говнокомандующий. Это факт.
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27.07.2020 10:58 Ответить
Ти різницю між боєм і добровільним відведенням військ, здатен осягнути, чи ніяк? Схоже, що ніяк.
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27.07.2020 11:16 Ответить
А ты можешь объяснить разницу между результатами? Что в лоб, что по лбу. Сдача территорий без боя или с имитацией такового - результат один.
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27.07.2020 20:37 Ответить
ЗГАДАЛИ Як би не бойові дії УКРАЇНИ в Дебальцевому фєдєрасти Б вже в Харкові сиділи
"Ліквідувавши Дебальцевський виступ, російсько-терористичні війська мали на меті розвинути наступ та захопити Артемівськ, Краматорськ і, в подальшому, Харків.Не допустити просування противника вглиб території України було однією з цілей операції, яку наші війська проводили в районі Дебальцевого." ВТРАТИ під Дебальцевим - ТРАГЕДІЯ але не поразка.
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27.07.2020 09:30 Ответить
Все говорят про Дебальцевский выступ, а на самом деле выступ был Горловский. Горловка на тот момент была практически пуста. Освободить её можно было сравнительно легко и быстро.
Но... нельзя же раздражать уважаемого торгового партнёра, решил оффшорный говнокомандующий.
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27.07.2020 10:59 Ответить
Доктор медецинских наук,профессор Шепетько поставил диагноз твоему "великому стратегу и тактику" панамских офшоров - шизоаффективный психоз и параноидная шизофрения.
И сказал:"Как этот псих вообще управлял страной?"
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27.07.2020 02:16 Ответить
Про це Шепетько тобі у палаті нашептав?
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27.07.2020 06:56 Ответить
Ага.
У зебилов хирург-гастроэнтеролог Шепетько оценивает их психическое состояние. У зебилов же вместо мозга желудок.
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27.07.2020 07:33 Ответить
і не здивуюсь, якщо так і буде.
голосувати за Зеленського - це аномалія головного мозку, або, дійсно у черепу ШЛУНОК!!!
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27.07.2020 08:50 Ответить
А как ты назовёшь голосовать за председателя партии регионов после Майдана, который был из-за этой партии? В один тур причём. Вот что не укладывается в сознании.
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27.07.2020 11:00 Ответить
Той голова, розумніше наркомана, та, як виявилося, ще і Державу не здав.
Так що ти написав чергову муйню.
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27.07.2020 11:24 Ответить
Ви його ще про "панамські офшори" попросіть факти привести. Його завдання брехню продукувати і поширювати. Це троляка, кацапська.
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27.07.2020 08:22 Ответить
просто кацап.
вони усі їпп....ті від народження.
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27.07.2020 08:52 Ответить
Какие офшоры, о чём вы. Пётр Алексеевич честно заработал свои миллиарды долларов, бессменно находясь на госслужбе с 1998 года. Работал на себя каждый божий день с 18:00 до 9:00, а потом - снова на благо страны. А в выходные вообще отрывался: с вечера пятницы до утра понедельника можно и триллионы зарабатывать, верно?
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27.07.2020 11:02 Ответить
Ви можете засвідчити інше? Чекаємо фактів на підтвердження.
І про офшори детальніше, і теж з фактами на підтвердження, будь ласка.
Закінчите свою оповідь фактами про трильйони, правда?
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27.07.2020 11:13 Ответить
бла бла бла бла бла
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27.07.2020 11:25 Ответить
хєрхер то ти з дитинства такий чи після травми
ШО ВОНО ТАКЕ "ЗапаД" чи є у нього голова-руки-ноги і якім місцем воно вирішує що і кому "вигідно"?
Примітивні висери для впарювання "навіюваної реальностї" вже й дітей не смішить
СВІТ НАБАГАТО СКЛАДНІШИЙ І ТУПОРИЛИМ таким як ти НЕ ВАРТО ГРАТИ РОЛЬ"вчителя для бидла". Пересічним достатньо знати що пукін-х@ло а шмаркля і його мішпуха - шлємазли та невігласи
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27.07.2020 08:56 Ответить
Бачачи непрохідну недолугість, зеленої влади, американці дипломатично висловилися, що, якщо в голові у кого є, не слід вважати схваленням.
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27.07.2020 01:11 Ответить
Перемирие на Донбассе должно открыть путь к урегулированию созданного Россией конфликта,....как эту сценку можно поставить на 95 квартале?нужно показать это 73% народу Украины ,чтобы они по ржали, а потом обкакались, когда к ним в квартиру или в дом постучит российский солдатен ,который пришёл за их вещами и хавкой.
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27.07.2020 01:12 Ответить
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1218093411876079&set=p.1218093411876079&type=3&av=100010262946037&eav=Afau44M0wYpaKVrviIQOLhhqi9ZjPqhmb5MmooTFquLCJlPJAOh2wLBIWE8e2CXzfIA&__cft__[0]=AZXQvLVU0kkyXwLnMD49MZqvaudfDxfVyHDbhKs6TIPz8eN-0Bid2LmubdR4fKPLDM0nIVEgGTsBHdhxmtHQgpdwwpGW1IHMFR7BjYpPkRXerCNASsWNmnYvFowXRmXDkderTAo9zPJJKFe4T37G_GdtKgNQ4sCgjyqt3sPvUQyi1OSBdpEDo5gPyvqKHQRH4QM&__tn__=R]-R Перемирие на Донбассе должно открыть путь к урегулированию созданного Россией конфликта, - посольство США - Цензор.НЕТ 1000
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27.07.2020 01:16 Ответить
Пффф, рузький зольдатен ще й унітаз обов'язково забере. Доречі, якщо таке станеться я обов'язково напишу прізвища всіх-всіх кого знаю, хто голосував за Янелоха, країна повинна знати своїх довбоЗЕбів. Хоча у них в інстаграмі ще і підписка є на Зе та на Лєнку.
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27.07.2020 01:32 Ответить
"Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения.."

Якби США входили до цієї групи, вогонь був би припинено з обох сторін, а не тільки Україною.
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27.07.2020 01:16 Ответить
Потому и не хотят, шо понимают, шо цей "конфликт" длиться понад 400 рокiв. И закiнчиться лише з остаточним кiнцем московii.
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27.07.2020 01:27 Ответить
Кучма колись заявляв, що не можна допускати американців до переговорної групи, буцімто це може спровокувати московитів.
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27.07.2020 01:33 Ответить
Ну так. Один из наших национальных Героев - Тадеуш Костюшко. Читали его мемуары? Достаточно популярны в США, кстати.
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27.07.2020 01:35 Ответить
Мабуть, прийдеться прочитати. Я читав дещо про Американську революцію. Здається це єдина революція у Світі, яка принесла місцевим благо, а не занепад.
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27.07.2020 01:43 Ответить
Местным это как раз никаких благ не принесло.
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27.07.2020 01:56 Ответить
Я не про Гайявату. Місцеві це ті хто колонізував землю, хто почав вести на ній осідлий спосіб життя.
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27.07.2020 02:02 Ответить
Это и на сегодня спорный вопрос. В моих внуках течет часть крови Чероки - вполне себе оседлых земледельцев с центральным самоуправлением задолго до Колумба.
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27.07.2020 02:09 Ответить
By the 19th century, https://en.wikipedia.org/wiki/European_colonization_of_the_Americas European settlers in the United States classified the Cherokee of the Southeast as one of the "https://en.wikipedia.org/wiki/Five_Civilized_Tribes Five Civilized Tribes ", because they were agrarian and lived in permanent villages and began to adopt some cultural and technological practices of the https://en.wikipedia.org/wiki/European_American European American settlers.

Вік живи, вік учись. До цього вважав, що осідлі індіанці існували лише в Південній Америці.
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27.07.2020 02:16 Ответить
Отож. Зять - зарегистрированный член Нации( генетически - на чверть Чероки, я много чего о них знаю, на многих праздниках бываю).Хотя он по виду и повадкам - натуральный викинг. Ну, и онуки, соответственно, будут тоже Чероки.
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27.07.2020 02:25 Ответить
Слова Костюшка:
"...упокорення русинів неможливе без заспокоєння їх фанатизму, це можна здійснити "вірним і найм'якішим способом", а саме об'єднуючи їх свята все з нашими, нехай один буде календар, також треба зробити так, щоб попи могли служити літургії по-польськи...

...Привчати їх [русинів] треба до польської мови, нехай по-польськи все їх служби будуть. Згодом дух польський в них увійде. За ворога будуть потім вважати того, хто б не знав національної мови. Почнуть ненавидіти москаля, пруссака і австріяка так, як француз ненавидить англійця.."
Що тепер?
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27.07.2020 01:51 Ответить
А шо тепер? Разбирайтесь в ним сами. У нас тут с ним и его свершениями в пользу Революции проблем нет.
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27.07.2020 02:00 Ответить
Нам з ним все зрозуміло, бо він був українського походження, але знищував українську мову і служив Польщі.
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27.07.2020 02:03 Ответить
Угу. А Суворов повстанцев Костюшко и их семьи развешивал по деревьям вдоль дорог. Союзник Украинцев?
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27.07.2020 02:06 Ответить
Це не робить з Костюшка прихильника чи союзника української нації. Костюшко був ворогом росії лише тому, що росія поневолювала Польщу, якій він служив.
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27.07.2020 02:10 Ответить
така кучма і Є!! і юдька така сама і бойко-мєдвєдчук та інші рабіновічі - ТАКІ Ж САМІ!!
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27.07.2020 09:34 Ответить
Цей режим припинення вогню нічого не відкриє, бо не буде довго триматися.
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27.07.2020 01:17 Ответить
Извиняюсь за бестактность, но одна дама пела похожую песенку - "я ждала и верила, думала рожу, а пошла проверилась - триперна ходжу". Нечто подобное будет и с тем режимом прекращения огня. Когда "та сторона" подло расстреливает медиков (после договоренности не открывать огонь), то о чём с ними можно договариваться. Похоже эта "договоренность" для успокоения Рамзанки Дырова.
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27.07.2020 06:54 Ответить
"Та сторона", яка є росією має логіку відмінну від усього Світу. І зрозуміло, що усі домовленості вони не будуть виконувати.
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27.07.2020 07:43 Ответить
Московскому Фюреру нужна вся Украина,Кремль может за Украину даже Донбасс отдать, для этого власть и заигрывает с кремлёвским Фюрером.
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27.07.2020 01:20 Ответить
Андрей Рымарук: Да. Ни одно прекращение огня, ни один режим перемирия никогда не был аннулирован. Все режимы прекращения огня всегда нарушались российскими войсками и не продерживались более трёх дней, а иногда и нескольких минут. Поэтому я не думаю, что этот режим прекращения огня продержится хотя бы неделю.
21 июля 2019 года был аналогичный прорыв - как заявлял Офис президента Украины - о полномасштабном прекращении огня. Конечно, тогда не звучало примирение разведгрупп, беспилотная авиация и прочее. То есть сейчас ситуация повторяется.

https://www.radiosvoboda.org/a/30747948.html
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27.07.2020 01:27 Ответить
Вообщем будет как всегда.Обмен пленными и на этом всё
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27.07.2020 01:31 Ответить
ЗЕ и компания вместе с 73% зебилов отдали Донбасс России .
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27.07.2020 01:34 Ответить
У вас что, совсем повылазило? Зе каким образом 'отдал Донбасс россии '? Зе хочет принудить крысу кремлевскую выполнять минские соглашения. А то наши воины гибнут регулярно , и конца этому не видно.
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27.07.2020 06:32 Ответить
І тому Зеленський роззброїв 26 липня 2020 року наших воїнів, в наслідок чого один наш воїн отримав поранення.
Знаєш як це зветься?
Це державна зрада.
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27.07.2020 06:59 Ответить
Может когда Мордор в этот раз нарушит обещания, Бубочка топнет ножкой и скажет - "Всё - теперь план Б!"?
А может кремлёвцы надеются, что пассионариям надоест этот грёбаный цирк и они наконец-то устроят "путч", а испуганный Бубочка завопит - "путинвведивойска!!!"?
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27.07.2020 01:44 Ответить
Ху#лу треба уся Україна. Ні Донецьк з Луганськом чи навіть Крим з мостом а УСЯ УКРАЇНА.
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27.07.2020 04:27 Ответить
як що ціною цих домовленностей про припинення вогню є є життя вбитого і знівічаного волотера, то хай сдохне та паскуда ,яка заборонила евакуацію пораненого героя
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27.07.2020 01:51 Ответить
Бандюкович продав Неньку ху#лу за 3 лярди. Питання до зебілів: за скільки Янелох продав Неньку ху#лу? Ви повинні знати, бо ви всі - ПРЕЗеДЕНТИ.
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27.07.2020 01:54 Ответить
кошмар. и США, и Британия, и Папа приветствуют.
всемирная рептилоидная зрада и сговор.
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27.07.2020 03:28 Ответить
Америка с Зеленским!
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27.07.2020 04:23 Ответить
Ні.
Вони СПОДІВАЮТЬСЯ. Хоча знають що наврядчи це спрацює. Не для того ху#ло нагнав війска до кордонів України.
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27.07.2020 04:25 Ответить
Возможно , Зе даёт последний шанс рашке угомониться. Если результата не будет, можно с чистой совестью использовать план по деоккупации Донбасса
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27.07.2020 06:26 Ответить
Ви так написали, що нібито Зе самостійна фігура і ним не керують олігархи. Відкрийте очі і побачите нитки за яки смикають Коломойський, Ахметов... цю маріонетку.
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27.07.2020 06:52 Ответить
почитай СЛОВНИЧОК і узнаєшь хто такі "олігархи".. Між "олігархам
и" та богатіями що намагаються впливати на політику ДЕРЖАВИ - ПРІРВА!!
Чи є олігархи в ФРН?А в США? А в Літві? ГОДІ вже росповсюдживати лахтинські фейки на поталу тупорилого бидла
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27.07.2020 09:43 Ответить
Було б непогано, щоб тебе в окоп і твого чоловіка разом з з тобою тільки з автоматами проти гармат - чекайте поки кацапи "угомоняться".
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27.07.2020 07:02 Ответить
Не. Мужа в окоп, а ее кадыровцам на потеху. Чисто ради мира на Земле.

От одной тупой одесской телки все равно не убудет, а кадыровцы добрее станут.
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27.07.2020 07:59 Ответить
вона з Одеси?
тааааа, притупила Одеса потужно з Зеленськім.
Тепер одесіти смурні ходять.
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27.07.2020 08:46 Ответить
Ну а где еще вопрос чести при любой власти - это вопрос цены?
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27.07.2020 13:00 Ответить
Господи! Да когда же до "западников" дойдёт, что волк никогда не станет вегетарианцем, даже умирая от голода!
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27.07.2020 06:45 Ответить
Вони це знають, але проти країни, яка володіє ЯЗ не будуть застосовувати силу. Пам'ятаєте Косово? Там не боялися сербів і застосували бомбування.
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27.07.2020 06:55 Ответить
Сербов хорваты уделали без всякого ЯО. Было бы желание.
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27.07.2020 08:01 Ответить
гер хєр ти знову тут проповідуєш дурню ВІЙНА з окупантами=сербами тривала ВІСІМ РОКІВ і вітбувалась принаймі в ЧЕТИРИ етапи. Спрощувати ІСТОРІЮ це всеодно що БРЕХАТИ. Тим хто не розуміє цього краще ВЗАГАЛІ ДО ЛЮДЕЙ НЕ ПХАТИСЯ зі своїм ідіотизмом
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27.07.2020 09:14 Ответить
Та ти шо... Це пукін=поц так собі марить воно було впевнене що фєдєрастів ніхто ні"абідіт" в Сірії.. і що турки злякаються ядрьонава пукіна і що "наваросція"-це справа 3х місяців і що воно "ґазом задушить ЄС "... ДЕ ЗАРАЗ "наваросція" ? І шо з тим смердючим газом?=
НЕ ЗАБУВАЙ-НА КОЖНУ хитрУдупу ЗАВЖДИ ЗНАЙДЕТЬСЯ ГВИНТ З ЛІВОЮ РІЗЬБОЮ
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27.07.2020 09:23 Ответить
Так таки так, одначе проти СРСР також не застосовували силу. Найшли таки болта з хитрою різьбою.
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27.07.2020 07:18 Ответить
Цього болта довго шукали, а поки сонце зійде, то роса очі виїсть.
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27.07.2020 07:24 Ответить
Пока ми їм не допоможемо. Але у нашого теляти нема зубів, щоб вовка з*їсти.
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27.07.2020 09:00 Ответить
пока не будет ответка на один
выстрел десять можно и больше
не будут сговорчивые
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27.07.2020 08:36 Ответить
"откроет путь к полному и всестороннему урегулированию созданного Россией конфликта на востоке Украины"

Ага. На условиях Путина.
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27.07.2020 09:51 Ответить
История доказывает - ничего никому не должно!!!
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27.07.2020 11:17 Ответить
 
 