Перемирие на Донбассе должно открыть путь к урегулированию созданного Россией конфликта, - посольство США

Соединенные Штаты Америки поддерживают усилия Украины относительно установления всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter посольства США в Украине.

"США крепко поддерживают решительные усилия Украины относительно полного установления прекращения огня. Мы надеемся, что реальное состояние дел на местах будет полностью отражать прекращение огня, предусмотренное Минскими соглашениями, в то время как дополнительные меры по усилению прекращения огня, согласованные Трехсторонней контактной группой, вступают в действие 27 июля", - говорится в сообщении.

В дипмиссии уверены, что перемирие даст передышку мирным гражданам, пострадавшим от насилия, которое продолжается более шести лет, а также "откроет путь к полному и всестороннему урегулированию созданного Россией конфликта на востоке Украины".

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Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.