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Новости Агрессия России против Украины
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Враг 26 июля организовал провокацию и 13 раз открывал огонь на Донбассе, один боец ОС получил ранения, - пресс-центр

Враг 26 июля организовал провокацию и 13 раз открывал огонь на Донбассе, один боец ОС получил ранения, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации 26 июля 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"26 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В течение суток противник неоднократно совершал как провокационные, так и прицельные обстрелы. Так, враждебная огневая активность была зафиксирована у Водяного, Пивденного, Широкино, Пищевика, Песков, Опытного и Лебединского. На этих участках линии фронта русские оккупанты применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружения БМП, БПЛА и стрелковое вооружение", - говорится в сообщение.

Также недалеко от Счастья враг применил снайперское оружие, а вблизи Авдеевки - выпустил три реактивных снаряда калибра 122 мм и вел огонь из 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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"В пяти случаях подразделения Объединенных сил из штатного вооружения открывали огонь. За минувшие сутки, в результате обстрела противника, один украинский защитник получил ранения. Его в удовлетворительном состоянии доставили в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей", - информируют в пресс-центре.

Также в штабе сообщают о провокации неподалеку от Новомихайловки - заминировал украинские позиции противопехотными минами ПОМ-2 при помощи противотанковых гранатометов.

"Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. ПОМ-2 устанавливаются дистанционно и имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов. Коварство провокации состоит в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, мина может сдетонировать и взрыв будет расцениваться как обстрел со стороны украинских позиций или подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - подчеркивается в сообщении.

Также вооруженные формирования Российской Федерации продолжали обстреливать жилые дома: "26 июля 2020 года по направлению н.п. Яковлевка в сторону н.п. Авдеевка противник применил минометы калибра 82 мм. В результате обстрела одна из мин попала в крышу дачного дома, что привело к разрушению здания и пожару. Кроме того, во дворе также обнаружены две воронки, вероятно, от попадания мин калибра 82 мм. Жертв и раненых среди гражданского населения нет".

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При этом на участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.

"Начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают выполнять поставленные задачи. В этом контексте еще раз следует подчеркнуть, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают украинских воинов действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права и национального законодательства Украины. При этом, подразделения из состава Объединенных сил готовы дать должный отпор врагу в случае нарушения договоренностей", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в ООС работает кол-центр, "и любой из военнослужащих, у которых якобы изымают штатное вооружение, могут обращаться по номеру телефона, который есть в каждой воинской части".

Враг 26 июля организовал провокацию и 13 раз открывал огонь на Донбассе, один боец ОС получил ранения, - пресс-центр 01

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Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Автор: 

ранение (3394) Донбасс (26957) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+22
Зеля,как ты отмоешся за то,что после твоего гребанного "перемирия" наши Украинские воины будут отдавать свои жизни и здоровье ради твоего рейтинга -миротворца,млять..?
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27.07.2020 01:45
+18
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
russische schweine - горіть у пеклі потвори!
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27.07.2020 01:55
+12
А вирізані кістки та органи нашого медика ? Йому ще в око ножа встромили. Зшите тіло ?
Скільки тортур наших полонених.
Ні. Можете вважати мене жорстокою. Але жалю до ворогів я не маю.
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27.07.2020 03:17
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Зеля,как ты отмоешся за то,что после твоего гребанного "перемирия" наши Украинские воины будут отдавать свои жизни и здоровье ради твоего рейтинга -миротворца,млять..?
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27.07.2020 01:45 Ответить
Пораненому хлопцю швидкого та повного одужання.
russische schweine - горіть у пеклі потвори!
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27.07.2020 01:55 Ответить
А вирізані кістки та органи нашого медика ? Йому ще в око ножа встромили. Зшите тіло ?
Скільки тортур наших полонених.
Ні. Можете вважати мене жорстокою. Але жалю до ворогів я не маю.
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27.07.2020 03:17 Ответить
Жали до ворога не маю, i не мав. Був Воiном, не катом.
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27.07.2020 03:21 Ответить
Давайте облишимо цю тему.
Ми дивимося на це з різних боків і під різним кутом зору.
Ви воювали, знаєте війну зсередини.
Я пишу так, як відчуваю.
Чи зробила б так в реалі ? Не знаю. Свідомо - можливо, ні. В стані афекту - напевне, так.
У мене запікає від того, що відбувається. І хочеться голими руками порвати цю падаль на шматки.
І я також знаю, що ні москалі, ні даунбаські орки ніколи не цінували і не оцінять ні людяність, ні благородство.
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27.07.2020 03:32 Ответить
будет новость, что сепарня окружила наши позиции, и отжала часть территории убив часть военных всу...
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27.07.2020 02:17 Ответить
Орки у своєму репертуарі. Це вони хотіли настрілятися на останок перед пєрємірієм?

Одужання захиснику.
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27.07.2020 02:20 Ответить
*наостанок
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27.07.2020 02:23 Ответить
Враг 26 июля организовал провокацию и 13 раз открывал огонь на Донбассе, один боец ОС получил ранения, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 7396
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27.07.2020 02:44 Ответить
Враг 26 июля организовал провокацию и 13 раз открывал огонь на Донбассе, один боец ОС получил ранения, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 5989
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27.07.2020 02:48 Ответить
26 липня Зеленській роззброїв наших воїнів і, як наслідок, наш воїн отримав поранення.
Зеленській, це вже стаття, чи ще ні?

Хай опозиція вимагає притягнення Зеленського до кримінальної відповідальності, люди підтримають.
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27.07.2020 06:51 Ответить
Ну як вам новий день ПОВНОГО перемир'я? Наступні будуть такі ж, тільки тепер нашим воїнам взагалі уже заборонили стріляти, я правильно розумію? Це ж просто "провокації"
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27.07.2020 07:12 Ответить
З такими гавнокомандуюшчими та ставленням до армії отримаємо початок 2014р., коли у випадку серйозної заварухи більше половина війська зїбеться, а третина перебіжить служити москалям ("...а какая разница аби зарплата и квартира, асфальт и свет...")
Ворог 26 липня організував провокацію і 13 разів відкривав вогонь на Донбасі, одного бійця ОС поранено, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1448
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27.07.2020 07:40 Ответить
І почнеться прохід ДРГ москалів на позиції ВСУ, будуть "розтяжки" будуть фугаси і заборонені міни. А "сводки" скажуть, що підірвались на своїх мінах і необережне поводження зі зброєю. Ще будуть наші бійці "п*яні" ходити в сіру зону і до серарів.
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27.07.2020 08:13 Ответить
Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Просто надо больше убивать русских ублюдочных оккупантов.
Ворог 26 липня організував провокацію і 13 разів відкривав вогонь на Донбасі, одного бійця ОС поранено, - пресцентр - Цензор.НЕТ 1213
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27.07.2020 08:49 Ответить
сказал диванный воин...
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27.07.2020 10:16 Ответить
мордорську агресію почали називати провокацією. нормально...
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27.07.2020 09:25 Ответить
Чому немає нового вранішнього зведення ?
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27.07.2020 11:47 Ответить
Бо там щось діэться недобре ...(((
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27.07.2020 12:20 Ответить
 
 