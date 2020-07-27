Враг 26 июля организовал провокацию и 13 раз открывал огонь на Донбассе, один боец ОС получил ранения, - пресс-центр

Вооруженные формирования Российской Федерации 26 июля 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"26 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В течение суток противник неоднократно совершал как провокационные, так и прицельные обстрелы. Так, враждебная огневая активность была зафиксирована у Водяного, Пивденного, Широкино, Пищевика, Песков, Опытного и Лебединского. На этих участках линии фронта русские оккупанты применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружения БМП, БПЛА и стрелковое вооружение", - говорится в сообщение.

Также недалеко от Счастья враг применил снайперское оружие, а вблизи Авдеевки - выпустил три реактивных снаряда калибра 122 мм и вел огонь из 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

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"В пяти случаях подразделения Объединенных сил из штатного вооружения открывали огонь. За минувшие сутки, в результате обстрела противника, один украинский защитник получил ранения. Его в удовлетворительном состоянии доставили в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей", - информируют в пресс-центре.

Также в штабе сообщают о провокации неподалеку от Новомихайловки - заминировал украинские позиции противопехотными минами ПОМ-2 при помощи противотанковых гранатометов.

"Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. ПОМ-2 устанавливаются дистанционно и имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов. Коварство провокации состоит в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, мина может сдетонировать и взрыв будет расцениваться как обстрел со стороны украинских позиций или подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - подчеркивается в сообщении.

Также вооруженные формирования Российской Федерации продолжали обстреливать жилые дома: "26 июля 2020 года по направлению н.п. Яковлевка в сторону н.п. Авдеевка противник применил минометы калибра 82 мм. В результате обстрела одна из мин попала в крышу дачного дома, что привело к разрушению здания и пожару. Кроме того, во дворе также обнаружены две воронки, вероятно, от попадания мин калибра 82 мм. Жертв и раненых среди гражданского населения нет".

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При этом на участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.

"Начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают выполнять поставленные задачи. В этом контексте еще раз следует подчеркнуть, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают украинских воинов действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права и национального законодательства Украины. При этом, подразделения из состава Объединенных сил готовы дать должный отпор врагу в случае нарушения договоренностей", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в ООС работает кол-центр, "и любой из военнослужащих, у которых якобы изымают штатное вооружение, могут обращаться по номеру телефона, который есть в каждой воинской части".

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Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.