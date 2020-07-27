Враг 26 июля организовал провокацию и 13 раз открывал огонь на Донбассе, один боец ОС получил ранения, - пресс-центр
Вооруженные формирования Российской Федерации 26 июля 13 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.
"26 июля вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. В течение суток противник неоднократно совершал как провокационные, так и прицельные обстрелы. Так, враждебная огневая активность была зафиксирована у Водяного, Пивденного, Широкино, Пищевика, Песков, Опытного и Лебединского. На этих участках линии фронта русские оккупанты применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, вооружения БМП, БПЛА и стрелковое вооружение", - говорится в сообщение.
Также недалеко от Счастья враг применил снайперское оружие, а вблизи Авдеевки - выпустил три реактивных снаряда калибра 122 мм и вел огонь из 82 мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
"В пяти случаях подразделения Объединенных сил из штатного вооружения открывали огонь. За минувшие сутки, в результате обстрела противника, один украинский защитник получил ранения. Его в удовлетворительном состоянии доставили в медицинское учреждение и оказали необходимую помощь врачей", - информируют в пресс-центре.
Также в штабе сообщают о провокации неподалеку от Новомихайловки - заминировал украинские позиции противопехотными минами ПОМ-2 при помощи противотанковых гранатометов.
"Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. ПОМ-2 устанавливаются дистанционно и имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов. Коварство провокации состоит в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, мина может сдетонировать и взрыв будет расцениваться как обстрел со стороны украинских позиций или подрыв украинских воинов на собственных минах. То есть, в любом случае, как срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня", - подчеркивается в сообщении.
Также вооруженные формирования Российской Федерации продолжали обстреливать жилые дома: "26 июля 2020 года по направлению н.п. Яковлевка в сторону н.п. Авдеевка противник применил минометы калибра 82 мм. В результате обстрела одна из мин попала в крышу дачного дома, что привело к разрушению здания и пожару. Кроме того, во дворе также обнаружены две воронки, вероятно, от попадания мин калибра 82 мм. Жертв и раненых среди гражданского населения нет".
При этом на участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.
"Начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают выполнять поставленные задачи. В этом контексте еще раз следует подчеркнуть, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают украинских воинов действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права и национального законодательства Украины. При этом, подразделения из состава Объединенных сил готовы дать должный отпор врагу в случае нарушения договоренностей", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, в ООС работает кол-центр, "и любой из военнослужащих, у которых якобы изымают штатное вооружение, могут обращаться по номеру телефона, который есть в каждой воинской части".
Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.
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russische schweine - горіть у пеклі потвори!
Скільки тортур наших полонених.
Ні. Можете вважати мене жорстокою. Але жалю до ворогів я не маю.
Ми дивимося на це з різних боків і під різним кутом зору.
Ви воювали, знаєте війну зсередини.
Я пишу так, як відчуваю.
Чи зробила б так в реалі ? Не знаю. Свідомо - можливо, ні. В стані афекту - напевне, так.
У мене запікає від того, що відбувається. І хочеться голими руками порвати цю падаль на шматки.
І я також знаю, що ні москалі, ні даунбаські орки ніколи не цінували і не оцінять ні людяність, ні благородство.
Одужання захиснику.
Зеленській, це вже стаття, чи ще ні?
Хай опозиція вимагає притягнення Зеленського до кримінальної відповідальності, люди підтримають.
Просто надо больше убивать русских ублюдочных оккупантов.