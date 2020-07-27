У России нет шансов вернуться в G7, пока существует проблема Крыма и Донбасса, - Маас

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения России в состав G7. Министр напомнил, что РФ была исключена из G7 из-за оккупации украинского Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом он заявил в интервью Rheinische Post.

"Россия сама может внести наибольший вклад в то, чтобы эти двери (для нее. - Ред.) открылись", - уверен глава внешнеполитического ведомства Германии.

"G7 и G20 - это два формата, которые разумно согласованы друг с другом, у нас нет необходимости еще в G11 или в G12", - считает германский политик.

"Причиной исключения России стала аннексия Крыма и вмешательство на востоке Украины. До тех пор, пока у нас нет решения (этих проблем. - Ред.), я не вижу никаких шансов (для возвращения РФ в "восьмерку". - Ред.)", - подчеркнул Маас.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не списала ли Европа Крым, глава МИД ФРГ заявил: "Мы не можем просто пожать плечами и принять к сведению, что в 21 веке границы в Европе просто так перекраиваются. Мы не посылаем сигналов Москве: когда будет урегулирован вопрос с востоком Украины, тогда будет урегулирован и Крым".

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Маас признал, что сейчас отношения с Москвой "сложные" по многим направлениям. При этом германский министр добавил, что конфликты в Сирии, в Ливии и в Украине могут быть урегулированы только совместно с Россией. По его словам, Германия играет роль посредника в Ливии и совместно со Францией - в Донбассе. Тем не менее Россия тоже должна "внести свой вклад", - что на востоке Украины, по мнению Маса, происходит "очень медленно".

Глава МИД ФРГ также напомнил, что в начале июля Москва заблокировала проект резолюции Совета Безопасности ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии.

Ранее, 13 июля, глава МИД ФРГ Хайко Маас, заявил на заседании комитета по иностранным делам Европарламента, что политика в отношении России и Украины будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Россию на нынешний саммит G7 в качестве наблюдателя. Также американский лидер предложил расширить формат G7, вернув в него Россию. Против этого сразу же выступили Британия, Канада и Европейский союз.

Трамп объяснял, что возвращение России в G7 поможет в будущем договориться с ней о ядерном пакте.

Отметим, в июне президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество не допустить возвращения России в G7.

Саммит G7 должен состояться в сентябре в США после переноса из-за пандемии коронавируса.