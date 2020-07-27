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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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У России нет шансов вернуться в G7, пока существует проблема Крыма и Донбасса, - Маас

У России нет шансов вернуться в G7, пока существует проблема Крыма и Донбасса, - Маас

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что его страна выступает против возвращения России в состав G7. Министр напомнил, что РФ была исключена из G7 из-за оккупации украинского Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом он заявил в интервью Rheinische Post.

"Россия сама может внести наибольший вклад в то, чтобы эти двери (для нее. - Ред.) открылись", - уверен глава внешнеполитического ведомства Германии.

"G7 и G20 - это два формата, которые разумно согласованы друг с другом, у нас нет необходимости еще в G11 или в G12", - считает германский политик.

"Причиной исключения России стала аннексия Крыма и вмешательство на востоке Украины. До тех пор, пока у нас нет решения (этих проблем. - Ред.), я не вижу никаких шансов (для возвращения РФ в "восьмерку". - Ред.)", - подчеркнул Маас.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не списала ли Европа Крым, глава МИД ФРГ заявил: "Мы не можем просто пожать плечами и принять к сведению, что в 21 веке границы в Европе просто так перекраиваются. Мы не посылаем сигналов Москве: когда будет урегулирован вопрос с востоком Украины, тогда будет урегулирован и Крым".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенаторы США внесли на рассмотрение резолюцию против возвращения России в состав G7

Маас признал, что сейчас отношения с Москвой "сложные" по многим направлениям. При этом германский министр добавил, что конфликты в Сирии, в Ливии и в Украине могут быть урегулированы только совместно с Россией. По его словам, Германия играет роль посредника в Ливии и совместно со Францией - в Донбассе. Тем не менее Россия тоже должна "внести свой вклад", - что на востоке Украины, по мнению Маса, происходит "очень медленно".

Глава МИД ФРГ также напомнил, что в начале июля Москва заблокировала проект резолюции Совета Безопасности ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии.

Ранее, 13 июля, глава МИД ФРГ Хайко Маас, заявил на заседании комитета по иностранным делам Европарламента, что политика в отношении России и Украины будет одним из приоритетов для Германии во время председательства в Совете ЕС.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп заявил о намерении пригласить Россию на нынешний саммит G7 в качестве наблюдателя. Также американский лидер предложил расширить формат G7, вернув в него Россию. Против этого сразу же выступили Британия, Канада и Европейский союз.

Трамп объяснял, что возвращение России в G7 поможет в будущем договориться с ней о ядерном пакте.

Отметим, в июне президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество не допустить возвращения России в G7.

Саммит G7 должен состояться в сентябре в США после переноса из-за пандемии коронавируса.

G7 (844) G8 (79) Германия (7064) россия (96107) минские соглашения (3229) Маас Хайко (213)


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Топ комментарии
+12
Параша никогда не была в G-7. Формула эта называлась "7+1". Этот "плюс" (в виде Ху#ла) всегда на саммитах G-7 выглядел обхезанным чмом, кем оно и является по жизни.
Германия выступила против возвращения России в G7 - Цензор.НЕТ 4962
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27.07.2020 07:23 Ответить
+5
Німеччина виступила проти повернення Росії в G7 - Цензор.НЕТ 4181
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27.07.2020 07:53 Ответить
+3
Ха-ха-ха)))ви,кацапье, таке тупе
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27.07.2020 07:47 Ответить
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Рососеюшка сасат.
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27.07.2020 07:23 Ответить
Параша никогда не была в G-7. Формула эта называлась "7+1". Этот "плюс" (в виде Ху#ла) всегда на саммитах G-7 выглядел обхезанным чмом, кем оно и является по жизни.
Германия выступила против возвращения России в G7 - Цензор.НЕТ 4962
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27.07.2020 07:23 Ответить
Невже "гопака" вріже?!
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27.07.2020 08:53 Ответить
Ну звичайно-звичайно....
Головне - СП-2, а решта то дрібниці.
Тим паче що не спостерігається великого бажання Росії повертатись в "сімку".
Для неї нині важливіші відносини з Китаєм.
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27.07.2020 07:35 Ответить
Ха-ха-ха)))ви,кацапье, таке тупе
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27.07.2020 07:47 Ответить
Відміняйте будівництво ПП2, а G7 вже непотрібно, бо з росією і так не буде старого співробітництва.
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27.07.2020 07:40 Ответить
"А ежели уборщицей?"(Вольдемар Обнуленный)
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27.07.2020 07:43 Ответить
До 1997 г. была Большая семёрка, до марта 2014 г. Большая восьмерка, с возвратом после марта 2014 г. в формат Большой семёрки, связано это с аннексией РФ Крыма и войной проводимой РФ на Донбассе.
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27.07.2020 07:44 Ответить
Німеччина виступила проти повернення Росії в G7 - Цензор.НЕТ 6903
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27.07.2020 07:51 Ответить
Німеччина виступила проти повернення Росії в G7 - Цензор.НЕТ 4181
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27.07.2020 07:53 Ответить
да и не вернется кацапстан ни в какое Джи-7... к моменту возможности возвратиться это строение распадется раз и навсегда...сейчас отойдет Дальневосточная Республика, потом Якутия... и от кацапстана останутся мацкваабад и город вечного поиска человеконенавистничества **********...
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27.07.2020 08:09 Ответить
Є шанки-це наш президент. Він зробить все, щоб з них познімали санкції і перетворили війну в "гражданський конфлікт".
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27.07.2020 08:17 Ответить
Німці якось ну дуже гібридно з расєюшкай.
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27.07.2020 08:44 Ответить
не /волнуйтесь/ пройдёт ещё несколько лет
от Украины будут морщиться как горькой редьки
просто наше бездействие и безхребетность всем надоест
пока сами не решим свои вопросы никто за нас их не решит
в России есть запас прочности и большой
просто смотреть на вещи нужно реально
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27.07.2020 08:45 Ответить
Пусти свиню під стіл, вона вилізе на стіл. А про ядерний пакт може домовитися СВІФТ і нафта.
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27.07.2020 08:50 Ответить
Ау-у, редактори, прокидайтесь. "... його країна виступає проти повернення України до складу G7". Це що таке? Хто там не хоче бачити Украіну в G7?
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27.07.2020 08:52 Ответить
 
 