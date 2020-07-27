СOVID-19: за сутки в мире умерли более 4,3 тыс. человек. Общее число жертв превысило 652,2 тыс., инфицированных - 16,4 млн

По состоянию на утро 27 июля в мире зарегистрировали 16,4 млн инфицированных коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 4 303 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 16 420 287 случаев инфицирования и 652 256 смертей из-за коронавируса.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 149 849 (+ 451 за сутки), заболевших - 4 371 839 (+ 56 130 за сутки).

На втором месте по количеству заболевших находится Бразилия - 2 419 901 инфицированный (+23,467 за сутки) и 87 052 (+ 556 за сутки) летальных случаев.

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Индия занимает третье место в мире по числу случаев COVID-19: инфицированных уже 1 436 019 человек (+ 50 525 за сутки), количество смертей - 32 812 (+ 716 за сутки).

В России 812 485 заболевших (+ 5 765 за сутки) и 13 269 летальных случаев (+ 77 за сутки).

Южная Африка сменила Перу на пятом месте по числу инфицированных коронавирусом: количество заболевших там достигло 445 433 человек (+ 11 233 за сутки), количество смертей - 6 769 (+ 114 за сутки).