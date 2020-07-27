COVID-19: у пациентов с сахарным диабетом болезнь проходит тяжелее и они нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще

Заболевание коронавирусом у пациентов с сахарным диабетом проходит тяжелее, они нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik, к такому выводу пришли специалисты Калифорнийского университета, результаты их исследования опубликовало издание MedicalXpress.

Исследования, которые провели ученые, показали, что такие пациенты умирают в 12 раз чаще.

Специалисты установили, что диабет находится на втором месте среди факторов, приводящих к тяжелому течению COVID-19 – после сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным медиков, диабетики могут иметь много осложнений, в том числе - болезни почек, инсульт, инфаркт миокарда, нарушение иннервации конечности, ухудшение зрения. Однако самым серьезным осложнением называется снижение эффективности работы иммунной системы.

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Врачи в этой связи рекомендуют диабетикам регулярно проверять уровень сахара в крови и постоянно находиться в контакте с врачами, а также вести более активный образ жизни и соблюдать необходимые меры предосторожности при общении с другими людьми.

Ранее ученые сообщали о том, что наиболее уязвимыми для коронавируса нового типа являются обладатели второй группы крови. По их мнению, это может быть вызвано тем, что связанные с инфекцией мутации влияют на свертываемость крови.

Специалисты также предрекали многим переболевшим COVID-19 последствия, которые могут сохраняться всю жизнь, в частности, проблемы с легкими, усталость и психологические расстройства, а также длительные сбои иммунитета.