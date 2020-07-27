COVID-19: у пациентов с сахарным диабетом болезнь проходит тяжелее и они нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще
Заболевание коронавирусом у пациентов с сахарным диабетом проходит тяжелее, они нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Sputnik, к такому выводу пришли специалисты Калифорнийского университета, результаты их исследования опубликовало издание MedicalXpress.
Исследования, которые провели ученые, показали, что такие пациенты умирают в 12 раз чаще.
Специалисты установили, что диабет находится на втором месте среди факторов, приводящих к тяжелому течению COVID-19 – после сердечно-сосудистых заболеваний.
По данным медиков, диабетики могут иметь много осложнений, в том числе - болезни почек, инсульт, инфаркт миокарда, нарушение иннервации конечности, ухудшение зрения. Однако самым серьезным осложнением называется снижение эффективности работы иммунной системы.
Врачи в этой связи рекомендуют диабетикам регулярно проверять уровень сахара в крови и постоянно находиться в контакте с врачами, а также вести более активный образ жизни и соблюдать необходимые меры предосторожности при общении с другими людьми.
Ранее ученые сообщали о том, что наиболее уязвимыми для коронавируса нового типа являются обладатели второй группы крови. По их мнению, это может быть вызвано тем, что связанные с инфекцией мутации влияют на свертываемость крови.
Специалисты также предрекали многим переболевшим COVID-19 последствия, которые могут сохраняться всю жизнь, в частности, проблемы с легкими, усталость и психологические расстройства, а также длительные сбои иммунитета.
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але нам ********, що заради купки людей, які все життя знищують своє здоров'я шкідливими звичками, заради людей, які помирають від старості та хронічних хвороб, треба закрити УСІХ на "карантин"
карантин - це ізоляція хворих від здорових
кого і від кого політики ізолювали, якщо всі сидять в однакових умовах зубожіння і нахабного обмеження елементарних конституційних прав?
этот соус дрессируют новую общоность людей хомоковидиус надеясь на тот же результат что и хомосоветикус. Ковид это навсегда если не переизберем всех кто за ковид. Вопрос типа чей Крым должен так безперечно жестко стоять и с ковидом. Призрак секты ковида бродит по Европе.
Пусть теперь расскажут об ампутациях у больных с нелеченным сахарным диабетом, на сколько выросло количество тех ампутацив в США, например, и без всякого макароновируса.
Пусть также расскажуут о том, что диабетики 1-го типа, которые не делают инъекции инсулина, становятся ресипиентами и почек, и поджелудки (если доживают, стоя в очереди на трансплант, конечно).
Те же диабетики, которые следят за сахаром и следуют указаниям врача, имеют продолжительность жизни такую же, как и прочие представители человеческой популяции.
Мутації впливають на згортання крові... Каол.... Не на РНК-код. Карл!
....
Можно и выделение мочи померять в зависимости от зараженности макароновирусом, почему бы и нет?
И даже защитить кандидатскую.
ПроФФесор имел проФФесорское звание, а остальные (типа Степанова) - лохи какие, что ли?
Sputnik - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE новостное агентство , включающее веб-сайты, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 мобильное приложение https://ru.wikipedia.org/wiki/Sputnik#cite_note-2 [2] , онлайн-трансляцииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Sputnik#cite_note-3 [3] , радиовещательную службуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Sputnik#cite_note-4 [4] и пресс-центрыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Sputnik#cite_note-5 [5] , основанное международным информационным агентством «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8F Россия сегодня ». Головной офис агентства находится в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москве .
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Предшественником агентства Sputnik является международный отдел российского государственного информационного агентства «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%98%D0%90_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 РИА Новости », основная часть материалов которого поступала из Москвы. Sputnik получает материалы из международных представительств. Главным редактором издания является https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D1%8F%D0%BD,_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 Маргарита Симоньян . Она же придумала название для издания: «Я решила, что это единственное русское слово с позитивной коннотацией, и его знает весь мир»https://ru.wikipedia.org/wiki/Sputnik#cite_note-7 [7] .