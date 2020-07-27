РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11757 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 538 1

За сутки на Львовщине выявили 120 новых случаев COVID-19, всего 8 952 инфицированных и 238 умерших

За сутки на Львовщине выявили 120 новых случаев COVID-19, всего 8 952 инфицированных и 238 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 120 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 8 952 человек, 238 человек умерли, 2070 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 378 ПЦР-тестов, из них 120 - положительные. Среди них львовян - 41.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: у пациентов с сахарным диабетом болезнь проходит тяжелее и они нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще

Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на воскресенье, 26 июля, лабораторно подтверждено 64 849 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них за сутки - 920.

За сутки на Львовщине выявили 120 новых случаев COVID-19, всего 8 952 инфицированных и 238 умерших 01

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2932)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 