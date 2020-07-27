За сутки на Львовщине выявили 120 новых случаев COVID-19, всего 8 952 инфицированных и 238 умерших

За минувшие сутки во Львове и Львовской области диагностировали 120 новых случаев заболевания коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета в Telegram-канале.

В общем коронавирусная инфекция обнаружена у 8 952 человек, 238 человек умерли, 2070 пациентов выздоровели.

По оперативным данным, за вчерашние сутки лабораторные центры провели 378 ПЦР-тестов, из них 120 - положительные. Среди них львовян - 41.

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Как сообщалось ранее, в Украине по состоянию на воскресенье, 26 июля, лабораторно подтверждено 64 849 случаев заражения коронавирусом COVID-19, из них за сутки - 920.