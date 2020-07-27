Договоренность о полном прекращении огня на Донбассе вступила в силу, - штаб ОС
26 июля 2020 издан приказ командующего Объединенными силами о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
"Командование Объединенных сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены Трехсторонней контактной группой и вступили в силу с 00.00 часов 27 июля 2020", - говорится в сообщении.
Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.
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Если "напрямую" с ними, как они на днях заявляли - то конечно прекратят (тут главное показать, что переговариваться нужно было именно с ними - этого Рашка и добивалась..поэтому перемирие будет, до поры до времени, пока Рашке не потребуется выдурить у Клоуна очерендные поступления).
Если договоренность именно трехсторонняя, с подписью Путлера, как анансировал Клоун (а то что он чесал по ТВ можно не особенно верить, он ****** знатный, а Песков потом заявит, что ничего такого не было и это все фантазии Украины), то это прекращение будет ничем не дольше предыдущих
Давно пора припиняти цю безглузду кроваву бійню.
В смысле прощай Крым - прощай Донецк, и забыли о том что твоя родина Московия убила 14 тыс украинцев и сотни тысяч покалечила?
Да нет москалик - это перекур до тех пор пока с зеленой жабки шкурку не снимут..
а почав товариш путен.
хіба для таких мєдвєдчуківсько-шарійовських ублюдків як оце ти.
ти ба як вони почали вкидати в інфопростір мантру про "безглуздість" захисту Батьківщини.
Напомню, что одним из пунктов (которые поприветствовал Путин) был запрет на ведение разведки, включая использование дронов - и это в тот момент, когда Расея накапливает войска на нашей границе, а нашим войскам не поставляются боеприпасы.....Вы просто проснетесь утром, глядь в окно, а там уже расейский флаг развивается
воно що, хворе?
https://twitter.com/dmitriypaut
Дмитрий
@dmitriypaut
·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1287625162767114240 59 мин
До вчера пресс центр публмковал в 7 утра сводки с фронта. Теперь фсьо. В 9 утра,и ничего. Опять будем узнавать инфу ХЗ как
Теперь только о вирусе и «победах» во всем и везде СН и преЗедента.......
о том, что "Накануне полного и всеобъемлющего режима
прекращения огня враг устроил очередную провокацию неподалеку от Новомихайловки (Донецкая область) и произвел минирование украинских позиций противопехотными
минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Такие мины запрещены
Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в РФ".
"Коварство провокации состоит в том, что вскоре, уже во
время действия перемирия, мина может детонировать, и взрыв будет расцениваться как
обстрел со стороны украинских позиций или подрыв украинских воинов на
собственных минах. То есть в любом случае - как срыв полного и всеобъемлющего
режима прекращения огня…"
Эта новость должна быть ВЧЕРА
А сегодня уже было ПЯТЬ *** обстрелов.
ПЯТЬ!!!!!!!!