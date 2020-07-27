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Новости Агрессия России против Украины
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Договоренность о полном прекращении огня на Донбассе вступила в силу, - штаб ОС

Договоренность о полном прекращении огня на Донбассе вступила в силу, - штаб ОС

26 июля 2020 издан приказ командующего Объединенными силами о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Командование Объединенных сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены Трехсторонней контактной группой и вступили в силу с 00.00 часов 27 июля 2020", - говорится в сообщении.

Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ 15 раз открывали огонь на Донбассе, местами били из 120 мм минометов, потерь нет, - штаб ООС

Договоренность о полном прекращении огня на Донбассе вступила в силу, - штаб ОС 01

Автор: 

Донбасс (26957) перемирие (1686) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+20
https://censor.net/user/473448 - безглузду..?

В смысле прощай Крым - прощай Донецк, и забыли о том что твоя родина Московия убила 14 тыс украинцев и сотни тысяч покалечила?
Да нет москалик - это перекур до тех пор пока с зеленой жабки шкурку не снимут..
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27.07.2020 09:19 Ответить
+17
Интересно, сколько вжопучленцы смогут его соблюдать?...
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27.07.2020 09:13 Ответить
+14
https://censor.net/user/473448 - істото, захист Батьківщини ніде й ніколи не був безглуздою справою.
хіба для таких мєдвєдчуківсько-шарійовських ублюдків як оце ти.
ти ба як вони почали вкидати в інфопростір мантру про "безглуздість" захисту Батьківщини.
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27.07.2020 09:24 Ответить
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Интересно, сколько вжопучленцы смогут его соблюдать?...
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27.07.2020 09:13 Ответить
дня 2-3 может
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27.07.2020 09:31 Ответить
Вопрос в другом: С кем на этот договор о перемирии.
Если "напрямую" с ними, как они на днях заявляли - то конечно прекратят (тут главное показать, что переговариваться нужно было именно с ними - этого Рашка и добивалась..поэтому перемирие будет, до поры до времени, пока Рашке не потребуется выдурить у Клоуна очерендные поступления).
Если договоренность именно трехсторонняя, с подписью Путлера, как анансировал Клоун (а то что он чесал по ТВ можно не особенно верить, он ****** знатный, а Песков потом заявит, что ничего такого не было и это все фантазии Украины), то это прекращение будет ничем не дольше предыдущих
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27.07.2020 09:39 Ответить
Сьогодні-завтра почнуть лупити не по дєтскі.
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27.07.2020 10:39 Ответить
Попытка 1001!
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27.07.2020 09:13 Ответить
От і чудово!
Давно пора припиняти цю безглузду кроваву бійню.
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27.07.2020 09:14 Ответить
Обратись с этим к *****
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27.07.2020 09:16 Ответить
https://censor.net/user/473448 - безглузду..?

В смысле прощай Крым - прощай Донецк, и забыли о том что твоя родина Московия убила 14 тыс украинцев и сотни тысяч покалечила?
Да нет москалик - это перекур до тех пор пока с зеленой жабки шкурку не снимут..
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27.07.2020 09:19 Ответить
ви ж знаєте, що припинити може лише той, хто її почав.
а почав товариш путен.
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27.07.2020 09:19 Ответить
https://censor.net/user/473448 - істото, захист Батьківщини ніде й ніколи не був безглуздою справою.
хіба для таких мєдвєдчуківсько-шарійовських ублюдків як оце ти.
ти ба як вони почали вкидати в інфопростір мантру про "безглуздість" захисту Батьківщини.
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27.07.2020 09:24 Ответить
От бачиш, ти написав тільки два речення, а по ним зразу видно, що пише кідарас.
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27.07.2020 09:44 Ответить
Ну, вот и поглядим получится или как.
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27.07.2020 09:15 Ответить
Если не получится, то глядеть возможно уже будет не на что!
Напомню, что одним из пунктов (которые поприветствовал Путин) был запрет на ведение разведки, включая использование дронов - и это в тот момент, когда Расея накапливает войска на нашей границе, а нашим войскам не поставляются боеприпасы.....Вы просто проснетесь утром, глядь в окно, а там уже расейский флаг развивается
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27.07.2020 09:43 Ответить
Про запрет на ответный огонь, при наступлении, без прямого приказа командования, я вообще молчу. При всеми любимом товарище Сралине, за этот пункт Клоун был бы приговорен к высшей мере
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27.07.2020 09:46 Ответить
Кто-то верит мордве?
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27.07.2020 09:17 Ответить
тільки ЗЕбіли.
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27.07.2020 09:38 Ответить
Ну цирк да и только. А лугандоны в это время передёрнули затворы, ждёмс.
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27.07.2020 09:18 Ответить
Это предательство Украины со стороны шмаркли и его клики.
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27.07.2020 09:19 Ответить
18 перемирь Святого Петрили - це ЩО?
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27.07.2020 10:46 Ответить
Мордор свои обещания никогда не выполняет
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27.07.2020 09:19 Ответить
Новый отсчёт обстрелов с той стороны объявляется открытым!
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27.07.2020 09:20 Ответить
Посмотрим, сколько обстрелов не будут засчитаны как обстрелы.
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27.07.2020 09:25 Ответить
Нащадки вас проклянуть, зрадники зелені...
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27.07.2020 09:23 Ответить
я не збираюсь це перевалювати на нащадків
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27.07.2020 09:26 Ответить
коли настає криза усі кажуть потрібно валити. Песимісти питають куди, патріоти кого
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27.07.2020 09:32 Ответить
криворагульний шибздик насправді збирається надалі жити в Україні?
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27.07.2020 09:25 Ответить
це маючи нерухомість в Шталії та Криму....навіщо
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27.07.2020 10:17 Ответить
Домовленість про повне припинення вогню на Донбасі набула чинності, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9472
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27.07.2020 09:31 Ответить
а чого у нього таке обличчя?
воно що, хворе?
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27.07.2020 09:39 Ответить
Наркоман
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27.07.2020 11:39 Ответить
Хворе на всю башку тупую.
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27.07.2020 13:46 Ответить
будь ти **** зелена проклята і твої ******** всі разом...
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27.07.2020 13:04 Ответить
Заспокойтесь патріоти, поки є мордор, війна не закінчиться ніколи.
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27.07.2020 09:32 Ответить
Воювати можно по різному. Зеля пропонує просто вмирати, заради його іпан.того бачення світу і нерозуміння реальностей.
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27.07.2020 09:36 Ответить
Війна закінчиться тоді коли закінчаться газонафтові долари.
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27.07.2020 09:42 Ответить
Возможно, Вове обнуленышу нужно на время отвлечься, чтобы разобраться с мятежным Хабаровском и другими закипающими регионами.
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27.07.2020 09:37 Ответить
ЕСЛИ перемирие получится - следующий шаг - создание сплошной границы границы, с колючкой и следовой полосой.
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27.07.2020 09:39 Ответить
Парашинцы уже стреляют, но нам это цензор не скажет.
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27.07.2020 13:45 Ответить
все мероприятия Зе для возникновения новых 32-й блокпостов принят
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27.07.2020 09:40 Ответить
https://twitter.com/dmitriypaut
https://twitter.com/dmitriypaut

Дмитрий

@dmitriypaut

·https://twitter.com/dmitriypaut/status/1287625162767114240 59 мин

До вчера пресс центр публмковал в 7 утра сводки с фронта. Теперь фсьо. В 9 утра,и ничего. Опять будем узнавать инфу ХЗ как
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27.07.2020 09:45 Ответить
Кстати тоже это заметила.......
Теперь только о вирусе и «победах» во всем и везде СН и преЗедента.......
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27.07.2020 11:46 Ответить
Вся инфа вовремя на TZinform
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27.07.2020 13:43 Ответить
Штаб ООС уже предупредил,
о том, что "Накануне полного и всеобъемлющего режима
прекращения огня враг устроил очередную провокацию неподалеку от Новомихайловки (Донецкая область) и произвел минирование украинских позиций противопехотными
минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Такие мины запрещены
Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в РФ".

"Коварство провокации состоит в том, что вскоре, уже во
время действия перемирия, мина может детонировать, и взрыв будет расцениваться как
обстрел со стороны украинских позиций или подрыв украинских воинов на
собственных минах. То есть в любом случае - как срыв полного и всеобъемлющего
режима прекращения огня…"
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27.07.2020 09:52 Ответить
Домовленість про повне припинення вогню на Донбасі набула чинності, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6997Домовленість про повне припинення вогню на Донбасі набула чинності, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 2549
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27.07.2020 12:30 Ответить
Цензор - сонные тормознутые мухи.
Эта новость должна быть ВЧЕРА
А сегодня уже было ПЯТЬ *** обстрелов.
ПЯТЬ!!!!!!!!
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27.07.2020 13:41 Ответить
Ура товарісчі, всеобъемлющие зебіли
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27.07.2020 14:28 Ответить
це ********! вибачте за французький...
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27.07.2020 15:33 Ответить
 
 