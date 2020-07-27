Договоренность о полном прекращении огня на Донбассе вступила в силу, - штаб ОС

26 июля 2020 издан приказ командующего Объединенными силами о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Командование Объединенных сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены Трехсторонней контактной группой и вступили в силу с 00.00 часов 27 июля 2020", - говорится в сообщении.

Напоминаем, Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины достигла соглашения о том, что с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения сторон на Донбассе.

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