С сегодняшнего дня Австрия ограничила въезд на свою территорию для жителей 32 стран, в том числе и для граждан Украины, - посол

Австрия с понедельника, 27 июля, ограничивает въезд на свою территорию для жителей 32 стран, в том числе для граждан Украины, из-за ситуации с распространением коронавируса.

Какинформирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба.

"К сожалению, с 27 июля Австрия ограничивает въезд на свою территорию для граждан 32 стран, где ситуация с пандемией не улучшается. Украина в этом списке. Поскольку авиасообщения и не было, это плохая новость в первую очередь для тех, кто въезжает в Австрию машиной. Теперь этот канал работает только на транзит", - отметил посол на странице в Фейсбуке в субботу утром.

Он также добавил, что украинцы, въезжающие из другой страны Шенгенского пространства, и которые не были последние 14 дней в Украине и других странах риска, должны предъявить PCR-тест и пойти на 10-дневный карантин (с подтверждением места его проведения).

В свою очередь граждане Украины, которые имеют вид на жительство в Австрии, должны предъявить отрицательный тест.

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"То же касается сезонных рабочих, медицинского персонала, дипломатов или если гражданина или гражданку Украины ожидает в Австрии муж или жена, или если они направляются в Австрию на свадьбу или похороны. В таком случае PCR-тест обязателен, но въезжать можно", - написал Щерба.

Среди стран, также попавших в "красный список": США, Швеция, Россия, Болгария, Румыния, Молдова, Беларусь и другие.

Посол позже добавил, что точной информации о спецрейсе еще нет. Отвечать на все вопросы поручено консулу Мирославе Зинкевич.

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Как сообщалось, в Украине вновь резко возросло количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

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