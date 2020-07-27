В Украине за сутки зафиксировали 807 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, выздоровели - 315

За сутки в Украине подтверждены 807 случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных - 65 656 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

За сутки в Украине зафиксировано 11 летальных случаев от COVID-19. Всего в Украине от коронавируса умерли 1 616 человек.

В то же время выздоровели 315 человек, а общее число излечившихся пациентов составило 36 122 человека.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (120), Ивано-Франковской (96), Ривненской (78) областях и в Киеве (70).

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