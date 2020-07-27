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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки зафиксировали 807 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, выздоровели - 315

В Украине за сутки зафиксировали 807 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, выздоровели - 315

За сутки в Украине подтверждены 807 случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных - 65 656 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте СНБО.

За сутки в Украине зафиксировано 11 летальных случаев от COVID-19. Всего в Украине от коронавируса умерли 1 616 человек.

В то же время выздоровели 315 человек, а общее число излечившихся пациентов составило 36 122 человека.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано во Львовской (120), Ивано-Франковской (96), Ривненской (78) областях и в Киеве (70).

Также читайте: Выявлена утечка данных из сервиса Cloudflare, под угрозой кибератак оказались более 6,5 тыс. украинских ресурсов, - СНБО

В Украине за сутки зафиксировали 807 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, выздоровели - 315 01
В Украине за сутки зафиксировали 807 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, выздоровели - 315 02
В Украине за сутки зафиксировали 807 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, выздоровели - 315 03

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карантин (16729) СНБО (4440) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
""Every time you touch a surface outside your home, sanitise your hands"
или
"Каждый раз, когда вы прикасаетесь к поверхность за пределами вашего дома, дезинфицируйте руки" - советуют нам эксперт в коммунистической газетке штата Виктория "The Age".

Во как, каждый раз.
После прикосновения к каждой поверхности.
И не пепка какая советует, а профессор, "Michael Kidd, the nation's Deputy Chief Medical Officer, had some very practical advice during his press conference this afternoon".

3 месяца назад эксперты нам советовали, что эффективным в отношении макароновируса являются санитайзеры, которые содержат не менее 60-80% алкоголя:
("https://www.abc.net.au/news/2020-04-02/coronavirus-hand-sanitiser-may-not-be-effective/12110170 ")

Таким образом, что делает популяция всего земного шара?
Наслушавшись экспертов, популяция, прикоснувшись к любой поверхности за пределами дома, дезинцифирует руки, то есть занимается выведением особо устойчых разновидностей бактерий (слабые то подохнут).
Вы все поняли?
Через пару лет ждем вспышки бактериальных инфекций, устойчивых ко всему: к алкоголю, к антибиотикам, и так далее. Так всегда бывало в истории, будет и и в этот раз. И вот что вы тогда будете делать, 'зайчики' от медицины, лично я - ХЗ.
Ну, имена то вас, "зайчиков" известны, с вас и спросят.

P.S. Обратите внимание, что на санитайзерах для рук производители пишут слово "антибактериальный". А почему не "антивирусный"? А потому, что производители - не дебилы, охота им отвечать, что вирус жив остался. А слабые бактерии санитайзер, несомненно, убьет. Слабые бактерии убьет, а сильные бактерии - останутся, причем везде, во всем мире.
Чистота (cleanliness), а не дезинфекция - вот к чему надо стремиться, чисота и дезинфекция - это разные вещи, дезинфекция не заменяет чистоту. Да только вот незадача, руки вымыть то нельзя - многие общественные сортиры из-за карантина закрыты.
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27.07.2020 10:13 Ответить
+3
Ну и какое шоу народ увидел от постановки зеленозадыми сказки о короновирусе?Намордники ,купленные за свои же деньги ,штрафы за не ношение намордников и паралич общественного транспорта .И всё? Это стоило 66 млрд гривен?Это одна из самых крутых афер тысячелетия !Где же коса смерти ,горы гробов с трупами?Швеция и Беларусь не повелись на этот развод, и сэкономили кучу денег .Но у зеленокожих негодяев выборы на носу,поэтому эту дурилку картонную используют в своих целях ,чтобы удержать свой зад у власти .Но пассаран !Зеленобрехливые не пройдут .За враньё и кражи народ ненавидит этот зеленосброд лютой ненавистью.
показать весь комментарий
27.07.2020 11:35 Ответить
+3
А вообще никто не болеет все как жили раньше и так живут далее нет никакой новой болезни ужасной это все всемирный разводняк.
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27.07.2020 12:46 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Как здоровье у Ленки? Или там уже Юля Мендель рулит?
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27.07.2020 10:08 Ответить
Что-то все меньше и меньше пишет народу на цензоре. Не ужели корона дала взнакы? ☹️
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27.07.2020 10:10 Ответить
Это всё, что тебя волнует?
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27.07.2020 12:13 Ответить
""Every time you touch a surface outside your home, sanitise your hands"
или
"Каждый раз, когда вы прикасаетесь к поверхность за пределами вашего дома, дезинфицируйте руки" - советуют нам эксперт в коммунистической газетке штата Виктория "The Age".

Во как, каждый раз.
После прикосновения к каждой поверхности.
И не пепка какая советует, а профессор, "Michael Kidd, the nation's Deputy Chief Medical Officer, had some very practical advice during his press conference this afternoon".

3 месяца назад эксперты нам советовали, что эффективным в отношении макароновируса являются санитайзеры, которые содержат не менее 60-80% алкоголя:
("https://www.abc.net.au/news/2020-04-02/coronavirus-hand-sanitiser-may-not-be-effective/12110170 ")

Таким образом, что делает популяция всего земного шара?
Наслушавшись экспертов, популяция, прикоснувшись к любой поверхности за пределами дома, дезинцифирует руки, то есть занимается выведением особо устойчых разновидностей бактерий (слабые то подохнут).
Вы все поняли?
Через пару лет ждем вспышки бактериальных инфекций, устойчивых ко всему: к алкоголю, к антибиотикам, и так далее. Так всегда бывало в истории, будет и и в этот раз. И вот что вы тогда будете делать, 'зайчики' от медицины, лично я - ХЗ.
Ну, имена то вас, "зайчиков" известны, с вас и спросят.

P.S. Обратите внимание, что на санитайзерах для рук производители пишут слово "антибактериальный". А почему не "антивирусный"? А потому, что производители - не дебилы, охота им отвечать, что вирус жив остался. А слабые бактерии санитайзер, несомненно, убьет. Слабые бактерии убьет, а сильные бактерии - останутся, причем везде, во всем мире.
Чистота (cleanliness), а не дезинфекция - вот к чему надо стремиться, чисота и дезинфекция - это разные вещи, дезинфекция не заменяет чистоту. Да только вот незадача, руки вымыть то нельзя - многие общественные сортиры из-за карантина закрыты.
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27.07.2020 10:13 Ответить
Вы совершенно правильно подметили, что чиновники от медицины скрывают (или просто не знают); то, что кожа - это барьерный орган организма и, что особенно важно, подобно тимусу, она является местом, где созревают некоторые типы иммунных клеток и протекают иммунологические реакции. Уже 50 лет, как была сформулирована концепция лимфоидной ткани кожи - skin-associated lymphoid tissue (SALT), которая развивается и сейчас. Причем, в соответствии с современными взглядами, наряду с лимфоцитами, к иммунной системе кожи следует отнести нейтрофилы, тучные клетки и эозинофилы, клетки Лангерганса и кератиноциты. Фактически иммунная система кожи, морфологически представленная SALT, является достаточно автономным отделом иммунной системы организма. И искусственное угнетение этой системы посредством систематической дезинфекции рук приводит к тем отрицательным эффектам, что Вы описали.
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27.07.2020 15:57 Ответить
Кожа - наш самый большой орган, если ю правильно помню курс школьной биологии.
Также я помню, что вирус просто так, через неповрежденную кожу в организм наш проникнуть не может, а проникает через рану, воздушно-капельным путем (нос, рот) или слизистые глаза.
Зачем каждый раз после прикосновения к любой поверхности руки дезинфицировать - загадка для меня, важнее не лезть немытыми руками в рот или глаза (или нос вытирать), короче, к лицу не прикасаться.
Одно дело: дезинфицировать руки, если нет возможности их вымыть, другое дело, убивать кожу 60-80% раствором спирта на постоянной основе.
Хотя, есть у меня такая мысль: сдается мне, что этот чиновник по-крупному вложился в производство санитайзеров и ему просто нужно "отбиыть" вложенные деньги, а что бактерии вырастут устойчивые - то ему в голову не приходит, хотя отдельных госпиталей для него в Австралии нет.
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27.07.2020 16:41 Ответить
Это такой же выгодный бизнес, как и торговля масками.
До пандемии свиного гриппа H1N1 в 2009 году антисептики использовали только в медучреждениях. Но во время этой пандемии органы здравоохранения стали поощрять свои маркетинговые предложения санитайзеров населению, несмотря на имевшиеся и тогда свидетельства того, что эти средства мало помогают. В результате том году продажи антибактериальных гелей и салфеток в США выросли более чем на 70% за шесть месяцев. А уже в в 2017 году эксперты https://www.marketwatch.com/press-release/hand-sanitizer-market-2018-global-sharetrendsegmentation-and-forecast-to-2024-2018-08-13 оценивали рынок санитайзеров в $2,4 миллиарда. Сейчас этот маркетинговый опыт успешно повторяется - по https://www.cnbc.com/2020/03/09/new-york-is-making-hand-sanitizer-with-prison-labor.html данным компании по исследованию рынков Nielsen, только в США продажи антисептиков для рук выросли на 313,4% за одну неделю с 22 по 29 февраля 2020 года. В результате, сейчас рынок карманных антисептиков - один из самых прибыльных и быстрорастущих в мире
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27.07.2020 18:05 Ответить
Кроме того, в 2005 году врачи из Бостона опубликовали самое первое клиническое испытание дезинфицирующих средств для рук на спиртовой основе в домашних условиях и зарегистрировали около 300 семей с маленькими детьми в детских садах.
В течение пяти месяцев половина семей получала бесплатное дезинфицирующее средство для рук и программу «энергичной гигиены рук». Но распространение респираторных инфекций в домах не сдвинулось с места, результат, который «несколько удивил» исследователей.
Исследование, проведенное в Колумбийском университете, также не выявило снижения распространенности инфекций среди семей, проживающих в городских районах, при условии бесплатного антибактериального мыла для рук, моющих средств и чистящих средств.
В том же году, Эпидемиолог Мичиганского университета Аллисон Айелло суммировала данные по гигиене рук для FDA и указала, что три из четырех исследований показали, что дезинфицирующие средства для рук на спиртовой основе не предотвращают респираторные инфекции.
Затем, в 2008 году, группа из Бостона повторила исследование - на этот раз в начальных школах - и добавила бесплатные дезинфицирующие салфетки Clorox для классных комнат. Опять же, частота респираторных инфекций осталась неизменной, хотя частота желудочно-кишечных инфекций, которые встречаются реже, чем респираторные инфекции, немного снизилась.
Наконец, в октябре 2009 года в отчете Агентства общественного здравоохранения Канады был сделан вывод о том, что нет убедительных доказательств того, что строгие правила гигиены рук предотвращают передачу гриппа. Бостонская группа повторила исследование - на этот раз в начальных школах - и добавила бесплатные дезинфицирующие салфетки Clorox для классных комнат.
Опять же, частота респираторных инфекций осталась неизменной, хотя частота желудочно-кишечных инфекций, которые встречаются реже, чем респираторные инфекции, немного снизилась. http://www.healthandsocietyscholars.org/1866/26872/117865
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27.07.2020 16:07 Ответить
"хотя частота желудочно-кишечных инфекций, которые встречаются реже, чем респираторные инфекции, немного снизилась"

Вывод: после посещения сортира руки нужно мыть было испытыемым, прежде чем в тарелку ими лезть. И в этом деле да, салфетки помогают, равно как и простое мыло и вода.
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27.07.2020 16:35 Ответить
Немцы провели сравнительные исследования по эффективности санитайзеров, мыла, мыла с триклозаном, жидкого мыла и просто теплой воды. Оказалось, что эффективность простого мытья рук только теплой водой аналогична обработке рук с моющими средствами.
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27.07.2020 17:34 Ответить
10 июня 2020 года заместитель министра здравоохранения- главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко торжественно заявил, что «У нас змінені підходи до виписки людей хворих на коронавірус зі стаціонарів і зняття діагнозу «коронавірусна хвороба» при одужанні. Раніше в нас критерієм для виписки були відсутність клінічних симптомів, а також два поспіль негативні тести полімеразної ланцюгової реакції. Сьогодні ці критерії - відсутність наявних симптомів, а також один негативний тест ПЛР». Изменение правил выписывания больных, принятое Министерством здравоохранения, с отменой второго контрольного теста при выписывании приводит к скрытому распространению эпидемии и реинфицирования больших групп людей.
Обратимся к официальной статистике за месяц, предшествующий решению МОЗ об отмене второго контрольного теста, среднедневное количество заболевших составляло 412 человек.
После введения в силу решения об отмене второго контрольного теста произошло резкое повышение среднесуточных показателей заболевания которое на данный момент составляет (*по официальным данным) 757 человек, что соответствует росту на 83,7% среднедневного количества заболевших. https://timeze2019.blogspot.com/

https://1.bp.blogspot.com/-Rao9X5H5pOY/Xxq8ji9qwyI/AAAAAAAAAng/cur5yBhVLa4I9X8t_C3IRx_I0FoozuvBQCLcBGAsYHQ/s701/1.png В Україні за добу зафіксували 807 нових випадків COVID-19, померли 11 осіб, видужали - 315 - Цензор.НЕТ 2562
показать весь комментарий
27.07.2020 10:17 Ответить
Больше просто стали тестировать. Раньше делали по 5-9 тысяч. Потом начали доходить до 13-16 твсяч пцр плюс ифа делают
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27.07.2020 12:45 Ответить
А вообще никто не болеет все как жили раньше и так живут далее нет никакой новой болезни ужасной это все всемирный разводняк.
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27.07.2020 12:46 Ответить
Ну и какое шоу народ увидел от постановки зеленозадыми сказки о короновирусе?Намордники ,купленные за свои же деньги ,штрафы за не ношение намордников и паралич общественного транспорта .И всё? Это стоило 66 млрд гривен?Это одна из самых крутых афер тысячелетия !Где же коса смерти ,горы гробов с трупами?Швеция и Беларусь не повелись на этот развод, и сэкономили кучу денег .Но у зеленокожих негодяев выборы на носу,поэтому эту дурилку картонную используют в своих целях ,чтобы удержать свой зад у власти .Но пассаран !Зеленобрехливые не пройдут .За враньё и кражи народ ненавидит этот зеленосброд лютой ненавистью.
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27.07.2020 11:35 Ответить
Зеленобобовые сами не могут такое решить. Сказала европа и мвф что без коронапсихрза не жадим кредиты и помощь то зеленобобики вынуждены плясать под их дудку)
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27.07.2020 13:38 Ответить
В Мельбурне, Виктория, Австралия, леваки наши, про-китайские коммуняки, устроили провокацию: заслали бабу в магазин Bunnings (рептилоидная сеть магазинов стройматериалов) без маски, чтобы она там скандал устроила и ее публично, в назидание всем, наказали.
Задаю вопрос: а зачем вообще покупать что-либо в этой рептилоидной сети магазинов?
Пусть разоряется, пусть там не будет покупателей.
Есть и иные магазины стройматералов, саженцев растений и прочих (зчастую поганых, дешевых китайских) товаров для дома.
Краску для стен, потолка и прочее можно купить в массе иных, специализированных магазинов, равно как и доски, и осветительные приборы, и ак далее.
Пусть Bunnings разорится, раз так любит китайских коммуняк и их присоску - Премьера Виктории, лейбористкого коммуняку Эндрюса.
В магазине Bunnings, когда я там последний раз была, и так никого не было почти из покупателей, 3 человека на магазин.
Покупателей у них не будеы, а арендную плату платить придется - выложи да полож каждый месяц.
Перекредитоваться придется, если мне не изменяет память, сеть эта на бирже listed, акции ее торгуются.
Вот и пусть разориться, обанкротится, раз так перед лейбористами и китайцами выслуживается.

P.S. Работяги в этой сети не скупаются, они ходят в другие магазины, у них так открыт счет.

P.P.S Я больше никогда ничего не куплю Bunnings, за их вуыслуживание перед лейбористкой китайской прокладкой. Эндрюса смесут, а репутация про-китайского г*вна у Bunnings останется. Навсегда останется. До разорения.
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27.07.2020 16:32 Ответить
Наша коммуняцкая, про-китайская газетка штата Виктория, Австралия, "The Age", поет дифирамбы премьеру Новой Зеландии, дескать, страsть, как популярна в NZ:
"Ardern's 40th birthday present: Sky-high polls"

Раз такое дело, то есть у меня вопрос: учитывая сложившуюся экономическую ситуацию в Австралии и растущуя безработицу (та же коммуняцкая газетка писал, что в Мельбурне тысячи (не одна тысяча, а несколько тысяч) новый безработных каждый день), то существует ли закон, по которому на работу принимают прежде всего граждан и резидентов Австралии, а только потом всех остальных?

Я к тому, что поскольку визит Премьера Новой Зеландии с предложением создать "травел бубль" со штатами Австралии закончился фиаско, то есть ей не дали возможность завозить в Австралию исламистких боевиков в обход федеральной визовой системы, может ей допомочь и еще подсыпать безработных к уже имеющимся в NZ "двойным цифрам" безработицы? Нехай их наш глав-вакцинатор, Билл гейтс, отсиживающийся в своем бункере в NZ, сиской кормит по примеру госпожи премьерши.
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27.07.2020 16:52 Ответить
Хочу предсказать исход президентских выборов в США:
Наша коммуняцкая газетка штата Виктория, "The Age", в статье о наказании за неношение масок прикрылась фотографией кого в маске?
Думайте, голова нужна не только чтобы шашку носить.
Если бы у дедушки Байдена были шансы на победу, то прикрылись бы это шлюхи от журналистики, это про-китайские прокладки фотографией в маске дедушки Байдена, бо их достаточно.
Ох, и отсыпят же вам за шашни с Китаем, зайчики викторианские.
Ох, и отвалят же.
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27.07.2020 17:03 Ответить
щоб подолати корнавірус і закриту епідемію, потрібно аби в телеекранах і соціальних мережах запустили програми з особами, які володіють йогівськими методами дихання. Людей треба навчати дихати з затримкою дихання. Це найкраща профілактика від геть усіх респіраторних і легеневих хвороб.
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28.07.2020 01:22 Ответить
 
 