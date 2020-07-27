С начала июля на водоемах Украины погибли более 200 человек, в том числе 22 ребенка, - ГСЧС

В Украине с начала июля на водоемах страны погибли более 200 человек. Большинство смертельных случаев связаны с собственной неосторожностью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 27 июля на водных объектах Украины с начала месяца погибли более 200 человек, из них 22 ребенка. В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности поэтому отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственны", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили о правилах купания, которые помогут избежать неприятностей на воде:

нельзя купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

нельзя вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;

нельзя прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений не предназначенных для этого;

нельзя купаться в одиночестве;

нельзя использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;

нельзя употреблять спиртные напитки до и во время купания;

запрещается купание детей без сопровождения взрослых.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отдыхающий погиб на Одесчине после столкновения с гидроциклом