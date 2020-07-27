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Новости
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С начала июля на водоемах Украины погибли более 200 человек, в том числе 22 ребенка, - ГСЧС

С начала июля на водоемах Украины погибли более 200 человек, в том числе 22 ребенка, - ГСЧС

В Украине с начала июля на водоемах страны погибли более 200 человек. Большинство смертельных случаев связаны с собственной неосторожностью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 27 июля на водных объектах Украины с начала месяца погибли более 200 человек, из них 22 ребенка. В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности поэтому отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственны", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве напомнили о правилах купания, которые помогут избежать неприятностей на воде:

  • нельзя купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
  • нельзя вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
  • нельзя прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений не предназначенных для этого;
  • нельзя купаться в одиночестве;
  • нельзя использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;
  • нельзя употреблять спиртные напитки до и во время купания;
  • запрещается купание детей без сопровождения взрослых.

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С начала июля на водоемах Украины погибли более 200 человек, в том числе 22 ребенка, - ГСЧС 01

смерть (9250) ГСЧС (5005) вода (919)


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и что теперь?
запретить купаться?
осушить водоемы?
такое было и будет ВСЕГДА!
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27.07.2020 09:56 Ответить
Так штрафовать на 17000, а пьяных на 43000. Утонут - то такое, а вот наполнение бюджета - святое.
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27.07.2020 10:11 Ответить
таки да, овец всегда проще стричь...
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27.07.2020 10:16 Ответить
Больше чем от коронавируса и войны!
По закону, запрещено распивать спиртное в общественных местах!
На пляжах, и на берегах рек употребляющих спиртное больше, чем трезвых.
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27.07.2020 11:18 Ответить
 
 