С начала июля на водоемах Украины погибли более 200 человек, в том числе 22 ребенка, - ГСЧС
В Украине с начала июля на водоемах страны погибли более 200 человек. Большинство смертельных случаев связаны с собственной неосторожностью.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
"По состоянию на 27 июля на водных объектах Украины с начала месяца погибли более 200 человек, из них 22 ребенка. В большинстве случаев люди гибнут на воде из-за собственной неосторожности поэтому отправляясь в водоемы, будьте крайне осмотрительны и ответственны", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве напомнили о правилах купания, которые помогут избежать неприятностей на воде:
- нельзя купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;
- нельзя вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;
- нельзя прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений не предназначенных для этого;
- нельзя купаться в одиночестве;
- нельзя использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;
- нельзя употреблять спиртные напитки до и во время купания;
- запрещается купание детей без сопровождения взрослых.
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запретить купаться?
осушить водоемы?
такое было и будет ВСЕГДА!
По закону, запрещено распивать спиртное в общественных местах!
На пляжах, и на берегах рек употребляющих спиртное больше, чем трезвых.