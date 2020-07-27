За сутки в Киеве зафиксировали 70 случаев COVID-19, всего - 7 690, - Кличко
С начала пандемии в Киеве зафиксировали 7 690 случаев коронавирусной инфекции.
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 70 человек. На сегодня в столице уже 7 690 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - говорится в сообщении.
Среди заболевших 25 женщин в возрасте от 22 до 63 лет, 39 мужчин в возрасте от 19 до 82 лет, 3 девочки в возрасте от 6 до 9 лет и 3 мальчика от 3 до 8 лет.
В больницы столицы госпитализировали 8 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 13, Дарницком - 12 и в Соломенском районе - 9 случаев.
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