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В течение прошедшей недели на водоемах Украины погиб 51 человек, во время пожаров - 13, - ГСЧС

В течение прошедшей недели на водоемах Украины погиб 51 человек, во время пожаров - 13, - ГСЧС

На прошлой неделе, с 20 по 26 июля, на водоемах Украины погиб 51 человек, во время пожаров - 13.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникли 2 чрезвычайные ситуации, в результате которых пострадали 15 человек.

Зарегистрировано 3 тыс. 47 чрезвычайных происшествий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 64 человека.

Ликвидировано 2 тыс. 493 пожара, спасены на пожарах 22 человека и не допущено уничтожение огнем 404 зданий и 31 ед. техники. Во время пожаров погибли 13 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 9 млн. 266 тыс. грн.

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С начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 360 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 935 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погиб 51 человек.

В течение прошедшей недели на водоемах Украины погиб 51 человек, во время пожаров - 13, - ГСЧС 01

пожар (5969) ГСЧС (5005) вода (919)


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І на куя це пишуть ! Щоб заретушувати інші кричцщі проблеми, заткнути рота тим хто говорить про втрати на фронті - "Ну вот утопилось и сгорело столько то, а на фронте ш один ранений". Так само шоу з луцьким та сумським терористами, а через кілька днів бац і "полноє перемирие и звоночек куйлу".
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27.07.2020 10:32 Ответить
вася- ти ж адвокат навроди..= пишуть, шоб нарид, хоч на чужому гори вчився та думав, як жити дали, шоб прожити дали..- але нариду цього поки мало (хватало б- й на фронтах не так би гинули..) - подивимось статистику наступну....(((
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28.07.2020 00:58 Ответить
Нажаль багато тонуть по п'яні, немає культури вживання алкоголю.
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27.07.2020 11:53 Ответить
 
 