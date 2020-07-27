В течение прошедшей недели на водоемах Украины погиб 51 человек, во время пожаров - 13, - ГСЧС
На прошлой неделе, с 20 по 26 июля, на водоемах Украины погиб 51 человек, во время пожаров - 13.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
В течение недели возникли 2 чрезвычайные ситуации, в результате которых пострадали 15 человек.
Зарегистрировано 3 тыс. 47 чрезвычайных происшествий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 64 человека.
Ликвидировано 2 тыс. 493 пожара, спасены на пожарах 22 человека и не допущено уничтожение огнем 404 зданий и 31 ед. техники. Во время пожаров погибли 13 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 9 млн. 266 тыс. грн.
С начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 360 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 935 взрывоопасных предметов.
В течение недели на водных объектах погиб 51 человек.
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