В течение прошедшей недели на водоемах Украины погиб 51 человек, во время пожаров - 13, - ГСЧС

На прошлой неделе, с 20 по 26 июля, на водоемах Украины погиб 51 человек, во время пожаров - 13.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

В течение недели возникли 2 чрезвычайные ситуации, в результате которых пострадали 15 человек.

Зарегистрировано 3 тыс. 47 чрезвычайных происшествий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 64 человека.

Ликвидировано 2 тыс. 493 пожара, спасены на пожарах 22 человека и не допущено уничтожение огнем 404 зданий и 31 ед. техники. Во время пожаров погибли 13 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным, составляют 9 млн. 266 тыс. грн.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В многоэтажном жилом доме в Киеве произошел пожар: 77-летняя женщина сгорела заживо. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

С начала недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 360 выездов, в ходе которых обнаружены, изъяты и уничтожены 1 тыс. 935 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погиб 51 человек.