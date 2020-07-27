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Ежедневно более 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции, - посол Гюльдере

Ежедневно более 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции, - посол Гюльдере

Каждый день более 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции, а в Анталью за первые две недели июля прибыли более 30 тыс. украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

"Границы открылись в конце июня, а большинство рейсов начались 1 июля. Так что мы говорим только о периоде в две-три недели, за которые мы смогли восстановить эти связи. Тем не менее, я могу сказать, что картина - очень позитивна. На данный момент каждый день больше, чем 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции. Только в Анталью за первые две недели июля прибыли более 30 тыс. украинцев", - сказал он.

Также Гюльдере рассказал о мерах, предпринимаемых Турцией для того, чтобы избежать распространения Covid-19 среди туристов.

"Мы разработали уникальную и прогрессивную систему сертификации безопасного туризма, которая имеет сотни критериев, включая гигиену пассажиров, транспортных средств, отелей, безопасность пляжей, социальное дистанцирование. На данный момент у нас наработан очень хороший опыт для туристов, которые приезжают. В нормальных условиях для того, чтобы иметь дополнительное пространство для себя, надо платить деньги. А теперь правила социального дистанцирования обеспечивают каждому это дополнительное пространство бесплатно", - пояснил он.

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По словам посла Турции, ни от кого из всех 30 тыс. украинских туристов не слышали отзывов о проблемах.

"Поэтому я понимаю, что система работает очень хорошо", - добавил дипломат.

Он отметил, что в Турции нет никаких запретов для украинских туристов, но в аэропортах у нас есть измерения температуры.

"Если у вас нет высокой температуры и симптомов Covid-19, вы можете свободно наслаждаться своим отдыхом. Нужна только ID-карта, ведь, как вы знаете, украинские и турецкие граждане могут путешествовать друг к другу, только имея с собой свои ID-карты нового поколения с чипами. С самого начала 2020 год был очень сложным. Мы считаем, что все уже заслужили очень хороший отдых, и для украинцев, которые хотят провести свой отдых в Турции, мы предприняли все меры, которые только можно представить, они могут свободно приезжать в Турцию и наслаждаться заслуженным отпуском", - подчеркнул посол Турции.

карантин (16729) туризм (1543) Турция (3498) Украина (45008) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Увы да. Как турок уважительно говорит о туристах и попробуй услышать такое например, в Одессе. Да, камень в огород Одессы - самый хамский город в Украине, противно туда ездить, смотрят а туристов как на станок печатающий деньги. Поеду лучше на Арабатскую стрелку.
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27.07.2020 10:25 Ответить
+5
Турки працюють, а у нас не можуть забезпечити подібне.
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27.07.2020 10:19 Ответить
+3
Увы, Одесса хамский город, а Геническ свинарник, хотя я бы предпочел последнее.
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27.07.2020 10:27 Ответить
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Турки працюють, а у нас не можуть забезпечити подібне.
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27.07.2020 10:19 Ответить
Увы да. Как турок уважительно говорит о туристах и попробуй услышать такое например, в Одессе. Да, камень в огород Одессы - самый хамский город в Украине, противно туда ездить, смотрят а туристов как на станок печатающий деньги. Поеду лучше на Арабатскую стрелку.
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27.07.2020 10:25 Ответить
Дорого эта ваша Арабатская стрелка! Египет дешевле.
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27.07.2020 15:09 Ответить
Людям пофиг коронавирус, пофиг кризис в стране, пофиг война - погреть жопу на турецком пляже святое!
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27.07.2020 10:21 Ответить
И правильно. Схерали сидеть дома?
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27.07.2020 10:24 Ответить
Главное-померить температуру. Дебилизм безразмерен!
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27.07.2020 10:25 Ответить
С фронта пишешь? Или отдал волонтёрам все деньги?
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27.07.2020 18:35 Ответить
А как же Одесса? ((( а Гениченск? ((((
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27.07.2020 10:21 Ответить
Увы, Одесса хамский город, а Геническ свинарник, хотя я бы предпочел последнее.
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27.07.2020 10:27 Ответить
Знал бы ты что о тебе турки за твое спиной говорят и как лажают, не рассказывал бы про хамов))))
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27.07.2020 10:28 Ответить
Турки за спиной, а в Одессе в лицо, но если ты из России то ... И шо, мне туда надо ездить? Нет, я лучше в Турцию или в Железный порт на крайняк.
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27.07.2020 10:31 Ответить
Ты откуда знаешь?))
И знаешь ли значение слова "лажать"?)
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27.07.2020 18:36 Ответить
Скоро и Арабатская стрелка и Кинбурнская коса превратятся в свинарник . Главное, побольше пляжи засорять, окурки в песок зарывать и, конечно, все время что- то жрать и запивать пивом, как это происходит на одесских пляжах.
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27.07.2020 10:48 Ответить
Так в Одессе бесплатного паленого бухла в отельчиках не нальют. Не то что в "Тюрции"! Там и бухлишко паленное и жратва просроченная. Зато на тарелочках и "все включено". А дураки верят в сервис от хачей))))))
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27.07.2020 10:27 Ответить
Даже если все самолеты - 737-ые, то это 20х120=2400 человек.
Даже по самым скромным подсчетам средняя стоимость тура

2400/2 х 1000 у.е. = 1.200.000 долларов
в день вывозят из Украины любители "нормального отдыха"
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27.07.2020 10:22 Ответить
2400 на двоих очень дёшево для Турции, халупа 3х звездочеая
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27.07.2020 10:27 Ответить
Так откройте под Одессой отель, хоть немного по сервису близкий к турецкому и не космическими ценами, почистите море от говна и повезём деньги вам.
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27.07.2020 18:33 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1

https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт



Керівник Офісу простих рішень вже зробив свої реформи за 70 днів, о 10 годині недільного ранку закинувся коньячком та полетів до Стамбулу. Всі важко працюють, щоб наблизити для вас кінець епохи бідності.

Ежедневно более 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции, - посол Гюльдере - Цензор.НЕТ 1292
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27.07.2020 10:48 Ответить
вірус? який вірус? де вірус?
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27.07.2020 10:59 Ответить
Вчера вернулись, да, весь персонал гостиниц в масках, везде санитайзеры, еду кладут официанты, НО это всё иллюзия безопасности, потому что:
1) официант берёт у гостя тарелку, кладёт еду, и теми же руками берёт тарелку другого гостя. Так что вирус легко может мигрировать по всем тарелкам.
2) все гости без масок и постоянно держаться на расстоянии не получается.
3) в самолёте и автобусе ВСЕ снимают маски и так летят больше 2 часов.
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27.07.2020 18:31 Ответить
 
 