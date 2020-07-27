Ежедневно более 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции, - посол Гюльдере
Каждый день более 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции, а в Анталью за первые две недели июля прибыли более 30 тыс. украинцев.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.
"Границы открылись в конце июня, а большинство рейсов начались 1 июля. Так что мы говорим только о периоде в две-три недели, за которые мы смогли восстановить эти связи. Тем не менее, я могу сказать, что картина - очень позитивна. На данный момент каждый день больше, чем 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции. Только в Анталью за первые две недели июля прибыли более 30 тыс. украинцев", - сказал он.
Также Гюльдере рассказал о мерах, предпринимаемых Турцией для того, чтобы избежать распространения Covid-19 среди туристов.
"Мы разработали уникальную и прогрессивную систему сертификации безопасного туризма, которая имеет сотни критериев, включая гигиену пассажиров, транспортных средств, отелей, безопасность пляжей, социальное дистанцирование. На данный момент у нас наработан очень хороший опыт для туристов, которые приезжают. В нормальных условиях для того, чтобы иметь дополнительное пространство для себя, надо платить деньги. А теперь правила социального дистанцирования обеспечивают каждому это дополнительное пространство бесплатно", - пояснил он.
По словам посла Турции, ни от кого из всех 30 тыс. украинских туристов не слышали отзывов о проблемах.
"Поэтому я понимаю, что система работает очень хорошо", - добавил дипломат.
Он отметил, что в Турции нет никаких запретов для украинских туристов, но в аэропортах у нас есть измерения температуры.
"Если у вас нет высокой температуры и симптомов Covid-19, вы можете свободно наслаждаться своим отдыхом. Нужна только ID-карта, ведь, как вы знаете, украинские и турецкие граждане могут путешествовать друг к другу, только имея с собой свои ID-карты нового поколения с чипами. С самого начала 2020 год был очень сложным. Мы считаем, что все уже заслужили очень хороший отдых, и для украинцев, которые хотят провести свой отдых в Турции, мы предприняли все меры, которые только можно представить, они могут свободно приезжать в Турцию и наслаждаться заслуженным отпуском", - подчеркнул посол Турции.
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И знаешь ли значение слова "лажать"?)
Даже по самым скромным подсчетам средняя стоимость тура
2400/2 х 1000 у.е. = 1.200.000 долларов
в день вывозят из Украины любители "нормального отдыха"
https://twitter.com/jozefkneht1 Йозеф Кнехт
Керівник Офісу простих рішень вже зробив свої реформи за 70 днів, о 10 годині недільного ранку закинувся коньячком та полетів до Стамбулу. Всі важко працюють, щоб наблизити для вас кінець епохи бідності.
1) официант берёт у гостя тарелку, кладёт еду, и теми же руками берёт тарелку другого гостя. Так что вирус легко может мигрировать по всем тарелкам.
2) все гости без масок и постоянно держаться на расстоянии не получается.
3) в самолёте и автобусе ВСЕ снимают маски и так летят больше 2 часов.