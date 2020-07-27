Ежедневно более 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции, - посол Гюльдере

Каждый день более 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции, а в Анталью за первые две недели июля прибыли более 30 тыс. украинцев.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

"Границы открылись в конце июня, а большинство рейсов начались 1 июля. Так что мы говорим только о периоде в две-три недели, за которые мы смогли восстановить эти связи. Тем не менее, я могу сказать, что картина - очень позитивна. На данный момент каждый день больше, чем 20 самолетов с туристами из Украины приземляются в Турции. Только в Анталью за первые две недели июля прибыли более 30 тыс. украинцев", - сказал он.

Также Гюльдере рассказал о мерах, предпринимаемых Турцией для того, чтобы избежать распространения Covid-19 среди туристов.

"Мы разработали уникальную и прогрессивную систему сертификации безопасного туризма, которая имеет сотни критериев, включая гигиену пассажиров, транспортных средств, отелей, безопасность пляжей, социальное дистанцирование. На данный момент у нас наработан очень хороший опыт для туристов, которые приезжают. В нормальных условиях для того, чтобы иметь дополнительное пространство для себя, надо платить деньги. А теперь правила социального дистанцирования обеспечивают каждому это дополнительное пространство бесплатно", - пояснил он.

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По словам посла Турции, ни от кого из всех 30 тыс. украинских туристов не слышали отзывов о проблемах.

"Поэтому я понимаю, что система работает очень хорошо", - добавил дипломат.

Он отметил, что в Турции нет никаких запретов для украинских туристов, но в аэропортах у нас есть измерения температуры.

"Если у вас нет высокой температуры и симптомов Covid-19, вы можете свободно наслаждаться своим отдыхом. Нужна только ID-карта, ведь, как вы знаете, украинские и турецкие граждане могут путешествовать друг к другу, только имея с собой свои ID-карты нового поколения с чипами. С самого начала 2020 год был очень сложным. Мы считаем, что все уже заслужили очень хороший отдых, и для украинцев, которые хотят провести свой отдых в Турции, мы предприняли все меры, которые только можно представить, они могут свободно приезжать в Турцию и наслаждаться заслуженным отпуском", - подчеркнул посол Турции.