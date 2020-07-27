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В центре Киева планируют построить мечеть, сейчас идет обсуждение дизайна, - посол Турции Гюльдере

В центре Киева планируют построить мечеть, сейчас идет обсуждение дизайна, - посол Турции Гюльдере

Обсуждение дизайна мечети, строительство которой планируется в Киеве, продолжается, а вопрос места ее возведения в большей степени решен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере.

"Украина - это дом для значительного количества мусульман, включая, конечно, крымских татар. Особенно после 2014 года мы видим, что многие крымские татары должны были переехать, и в Киеве живет значительное сообщество. К нам обратились с просьбой о сотрудничестве и помощи Украине и ее мусульманскому сообществу построить мечеть в Киеве. Вопрос земли в большей степени решен. Обсуждение дизайна сейчас продолжается", - рассказал посол.

Гюльдере добавил, что после того, как эта фаза обсуждения дизайна закончится, будет возможность запустить официальные процедуры утверждения.

"У Киева очень красивый пейзаж, это очень красивый город, и я абсолютно убежден, что этот проект принесет особое, уникальное дополнение красоте Киева, его богатым очертаниям и облику", - подчеркнул посол.

По словам дипломата, мечеть планируется построить в месте, расположенном в центре Киева, а больше деталей появится в ближайшие месяцы.

"Пока стоит сфокусироваться на дизайне. Когда будет выполнена эта работа, начнутся официальные процедуры утверждения и потом станет известно, где она будет. Но я могу сказать, что планируется ее построить в месте, расположенном в центре Киева. Надеюсь, что больше деталей появится в ближайшие месяцы", - подытожил Гюльдере.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Анкара получила обновленные списки украинских политзаключенных в РФ, - посол Турции Гюльдере

Автор: 

Киев (25667) мечеть (81) мусульмане (258) крымские татары (2718) Гюльдере (3)


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Топ комментарии
+34
Когда-то так арабы к Муссолини явились. - Можно у вас мечеть? - Та ради бога. А мы у вас католический собор в столице построим, хорошо?
Оказалось, что капец как нехорошо. Ходоки повернулись и ушли. А у нас только турки захотели и уже идёт обсуждение дизайна.
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27.07.2020 10:49 Ответить
+30
После Собора Софии ваше строительство раздражает людей.
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27.07.2020 10:49 Ответить
+24
что как и в турции вместо Софии??
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27.07.2020 10:43 Ответить
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Странно. Только я вижу подставу Кличко? На фоне рейдерского захвата Софии в Стамбуле строить еще одну мечеть в Киеве? Без народного обсуждения? Это плевок не только в сторону упц мп но и ПЦУ. И вообще христиан. В Украине в Крыму достаточно мечетей. Помогите лучше единоверцам татарам. Хотя, похоже, история повторяется...
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28.07.2020 00:46 Ответить
Только неграмотные ватники называют крымцев татарами.
Крымцы - это один из исторических украинских народов.
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28.07.2020 09:42 Ответить
Мусульмане прекрасные люди, но замечено, после строительства мечетей в центре европейских столиц, худшая часть мусульман начитает создавать населению городов да и своим единоверцам горы проблем. В мечетях со временем обязательно заводятся проповедники шариата, ненависти к США и Западу, а в итоге и к христианской цивилизации. Ничего личного, это просто закон перехода количества в качество, и мы видим массу примеров как это работает в странах ЕС. Зачем повторять ошибки Парижа и Брюсселя, своих проблем выше крыше.
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28.07.2020 10:15 Ответить
Уважаемые мусульмане, всегда с интересом и уважением отношусь к узбекам, айзербарджанцам, туркам, всегда импонировал крымстко-татарский народ еще задолго до событий 14 года. Не помню, чтобы с мусульманами в личном общении возникали какие-то проблемы или негативные эмоции. Понимаю трагедию Палестины и ту рану, которую нанес Израиль своими жесткими действиями миллионам мусульман. Но тем не менее пока вы не повыкидывает на задворки истории всех этих полуумных архаичных попов или как они там у вас называются у вас будут большие проблемы .У мира тоже будут но у мусульман гораздо больше.
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28.07.2020 10:24 Ответить
В Конче-Заспе пусть строят. У же два еврея Крещатик "отреставрировали".
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28.07.2020 10:40 Ответить
Турки запретили константинопольской церкви купола строить, обставили минаретами византийскую церковь и присвоили себе, а тут мля в центре самой древней славянской столицы дизайн себе размалевывают ☹️
А буев тачку и кондомов пачку они не хотят?
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28.07.2020 10:43 Ответить
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