Украина и Турция обсуждают вопрос совместной разработки и производства дронов Bayraktar, - посол Гюльдере
Посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что Анкара и Киев обсуждают вопрос совместной разработки и даже производства дронов Bayraktar в Украине при обеспечении соответствующих условий.
Об этом сказал Гюльдере в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Системы беспилотных летательных аппаратов Bayraktar уже были закуплены Украиной. У нас были дискуссии на разные темы, и этот вопрос также обсуждался двумя странами. Также обсуждается совместная разработка даже еще более мощных систем, и даже, производства дронов Bayraktar в Украине при обеспечении соответствующих условий. Я думаю, что оборонная промышленность может стать новым символом в турецко-украинского сотрудничества, включая и этот конкретный элемент", - сказал Гюльдере.
По его словам, в этом году у обеих стран были две важных встречи в области оборонной промышленности.
"Недавно, в этом месяце, был визит министра обороны Турции в Украину, и также была встреча наших оборонных промышленностей, включая представителей министерств обороны, в начале этого года. В ходе этих встреч мы обсудили очень важные проекты, которые сделают Турцию и Украину сильнее вместе, помогут нам улучшить нашу национальную безопасность, вместе разрабатывать определенные системы. Мы очень интенсивно работаем в этой области", - пояснил посол.
Он также отметил, что соглашение о военном финансовом сотрудничестве является элементом, который помогает упростить, ускорить работу по закупкам.
"Через эти контакты мы уже разработали ряд специальных проектов, и с помощью еще нескольких взаимных визитов мы сможем определить, какие именно секторы будут задействованы в этой программе, и какая сторона будет двигаться в каком направлении. Снова-таки, это еще один элемент, который делает турецко-украинское сотрудничество в области оборонной промышленности сильнее", - подчеркнул Гюльдере.
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Рішення про модернізацію зенітних ракетних систем С-300В1, які кілька років тому повернуті на озброєння Повітряних Сил ЗС України, не прийняте попри наявні виробничі можливості.
https://**********.com.ua/2020/07/23-roky-v-avangardi-vijskovo-tehnichnoyi-nauky/ *********** повідомив начальник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України (ЦНДІ ОВТ ЗСУ) генерал-майор Ігор Чепков.
«Ми визначали доцільність і можливість модернізації зенітної ракетної системи С-300В1 оборонними підприємствами країни. Але, на жаль, остаточне рішення з відкриття відповідної дослідно-конструкторської роботи не ухвалено», - повідомив генерал.
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