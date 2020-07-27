РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11001 посетитель онлайн
Новости
3 492 19

Украина и Турция обсуждают вопрос совместной разработки и производства дронов Bayraktar, - посол Гюльдере

Украина и Турция обсуждают вопрос совместной разработки и производства дронов Bayraktar, - посол Гюльдере

Посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что Анкара и Киев обсуждают вопрос совместной разработки и даже производства дронов Bayraktar в Украине при обеспечении соответствующих условий.

Об этом сказал Гюльдере в интервью агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Системы беспилотных летательных аппаратов Bayraktar уже были закуплены Украиной. У нас были дискуссии на разные темы, и этот вопрос также обсуждался двумя странами. Также обсуждается совместная разработка даже еще более мощных систем, и даже, производства дронов Bayraktar в Украине при обеспечении соответствующих условий. Я думаю, что оборонная промышленность может стать новым символом в турецко-украинского сотрудничества, включая и этот конкретный элемент", - сказал Гюльдере.

По его словам, в этом году у обеих стран были две важных встречи в области оборонной промышленности.

"Недавно, в этом месяце, был визит министра обороны Турции в Украину, и также была встреча наших оборонных промышленностей, включая представителей министерств обороны, в начале этого года. В ходе этих встреч мы обсудили очень важные проекты, которые сделают Турцию и Украину сильнее вместе, помогут нам улучшить нашу национальную безопасность, вместе разрабатывать определенные системы. Мы очень интенсивно работаем в этой области", - пояснил посол.

Он также отметил, что соглашение о военном финансовом сотрудничестве является элементом, который помогает упростить, ускорить работу по закупкам.

"Через эти контакты мы уже разработали ряд специальных проектов, и с помощью еще нескольких взаимных визитов мы сможем определить, какие именно секторы будут задействованы в этой программе, и какая сторона будет двигаться в каком направлении. Снова-таки, это еще один элемент, который делает турецко-украинское сотрудничество в области оборонной промышленности сильнее", - подчеркнул Гюльдере.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Анкара получила обновленные списки украинских политзаключенных в РФ, - посол Турции Гюльдере

Автор: 

беспилотник (3741) посол (1807) Турция (3498) дроны (4079)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+5
Зачем? Украина под руководством Галабародьки уже капитулирует и скоро станет южным федеральным округом рашки. Спасибо зебилам!
показать весь комментарий
27.07.2020 10:47 Ответить
+5
Зеленій соплі дрони вже не потрібні. У нього з ****** мир-дружба-жвачка.
показать весь комментарий
27.07.2020 10:58 Ответить
+5
Зеленчуки їх продадуть.
показать весь комментарий
27.07.2020 11:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
очень хорошо...
в Турции христианские храмы превращают в мечети, а в Украине эти мечети строятся, да еще и в центре Киева...
Впрочем малоросне похер - какаяразница...
показать весь комментарий
27.07.2020 10:45 Ответить
Байрактар це унилоє гавно яке неспроможне виконувати бойові завдання! За весь час перебування Байрактарів в Україні їх жодного разу не використали на фронті. Виробляти цей непотріб немає жодного сенсу!
показать весь комментарий
27.07.2020 15:26 Ответить
Зачем? Украина под руководством Галабародьки уже капитулирует и скоро станет южным федеральным округом рашки. Спасибо зебилам!
показать весь комментарий
27.07.2020 10:47 Ответить
Пфф, на Прямому каналі поплавок херачіт свої вистави в обнімку з москалями((( гроші не смердять...
показать весь комментарий
27.07.2020 10:48 Ответить
з Турцією треба бути дуже обережними, особливо в оборонній сфері. Як, власне, і з усіма сусідами.
показать весь комментарий
27.07.2020 10:57 Ответить
https://www.ukrmilitary.com/2020/07/s300v1.html Зенітні системи С-300В1 поки не модернізуватимуть

Рішення про модернізацію зенітних ракетних систем С-300В1, які кілька років тому повернуті на озброєння Повітряних Сил ЗС України, не прийняте попри наявні виробничі можливості.
https://**********.com.ua/2020/07/23-roky-v-avangardi-vijskovo-tehnichnoyi-nauky/ *********** повідомив начальник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗС України (ЦНДІ ОВТ ЗСУ) генерал-майор Ігор Чепков.

«Ми визначали доцільність і можливість модернізації зенітної ракетної системи С-300В1 оборонними підприємствами країни. Але, на жаль, остаточне рішення з відкриття відповідної дослідно-конструкторської роботи не ухвалено», - повідомив генерал.Україна й Туреччина обговорюють питання спільної розробки і виробництва дронів Bayraktar, - посол Гюльдере - Цензор.НЕТ 2316
показать весь комментарий
27.07.2020 10:57 Ответить
Зеленчуки їх продадуть.
показать весь комментарий
27.07.2020 11:00 Ответить
Зеленій соплі дрони вже не потрібні. У нього з ****** мир-дружба-жвачка.
показать весь комментарий
27.07.2020 10:58 Ответить
а нафига? их же запретили использовать?
чтоб как Javelin пылились на складах? до первого вороватого...
показать весь комментарий
27.07.2020 11:01 Ответить
"а нафига?"
Тебя забыли спросить, кацапура!
показать весь комментарий
27.07.2020 14:07 Ответить
а чё сказать то хотел, оракул??? )))
показать весь комментарий
27.07.2020 14:11 Ответить
Ще й чёкає.
Злізь з пляшки, вялікоє!
показать весь комментарий
27.07.2020 14:26 Ответить
шта?
показать весь комментарий
27.07.2020 14:30 Ответить
так зеля ж дроны запретил
показать весь комментарий
27.07.2020 11:02 Ответить
Ну, сейчас он делает это не соображая, что если кто-нибудь в свою очередь натравит Байрактар на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки. (с)
показать весь комментарий
27.07.2020 12:56 Ответить
Покажеш, де про це почитати? Щось я не чув за таке. Аж цікаво.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:08 Ответить
сопля уйдёт а вот байкатары надо
показать весь комментарий
27.07.2020 11:08 Ответить
А що прапорьі со склада джавеліни ще не продали?
показать весь комментарий
27.07.2020 11:38 Ответить
Поддержите завод "Антонова" , политические уроды !
Україна й Туреччина обговорюють питання спільної розробки і виробництва дронів Bayraktar, - посол Гюльдере - Цензор.НЕТ 9273
показать весь комментарий
27.07.2020 12:15 Ответить
 
 