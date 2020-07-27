РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8683 посетителя онлайн
Новости
9 598 226

Президентский рейтинг: 30,2% - за Зеленского, 14,4% - Бойко, 13,7% - Порошенко, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Президентский рейтинг: 30,2% - за Зеленского, 14,4% - Бойко, 13,7% - Порошенко, - опрос

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 30,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 15-20 июля 2020 года.

"Президентский рейтинг так же возглавляет В.Зеленский, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 30,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Ю.Бойко проголосовали бы 14,4%, П.Порошенко - 13,7%, Ю.Тимошенко - 9,1%. Еще 5,8% проголосовали бы за И.Смешко, 3,9% - за О. Ляшко, 3,1% - В.Гройсмана, 3,0% - Гриценко. Рейтинг других кандидатов не более 3%, еще около 13% респондентов не определились", - говорится в материале исследования.

В то же время деятельностью президента Зеленского довольны 36%, а 56% - не довольны, работой главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 24%, и 55% - не довольны. Работу премьер-министра Дениса Шмыгаля одобряют лишь 12%, четверть не могут оценить его деятельность, и 62% - не одобряют. Деятельность Верховной Рады и Кабинета Министров одобряют еще меньше: около 10% - довольны их деятельностью, а почти 80% - не довольны.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 15-20 июля 2020.

Также читайте: Рейтинг партий: "Слуга народа" - 27,9%, ОПЗЖ - 18%, ЕС - 14,7%, "Батькивщина" - 11,4%, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Президентский рейтинг: 30,2% - за Зеленского, 14,4% - Бойко, 13,7% - Порошенко, - опрос Рейтинга 01
Президентский рейтинг: 30,2% - за Зеленского, 14,4% - Бойко, 13,7% - Порошенко, - опрос Рейтинга 02

Автор: 

Бойко Юрий (950) выборы (24757) Зеленский Владимир (20794) Порошенко Петр (19616) рейтинг (1642) социология (530)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+61
Президентский рейтинг: 30,2% - за Зеленского, 14,4% - Бойко, 13,7% - Порошенко, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 4605
показать весь комментарий
27.07.2020 11:19 Ответить
+38
почем рейтинг у "Рейтинга" ?????
показать весь комментарий
27.07.2020 11:15 Ответить
+29
«за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 30,2% Источник: https://censor.net/n3210265»

Відсоток хохломанкуртів.
показать весь комментарий
27.07.2020 11:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
всё благодаря борьбе порохоботов с Зе...президентом будет Бойко
показать весь комментарий
27.07.2020 12:28 Ответить
Ну, с этим можно поздравить подсвинков!
показать весь комментарий
27.07.2020 12:29 Ответить
и Алексеичу там место найдется, не думаю что Медведчук забудет всё хорошее, что для него Пётр Алексеич сделал...
показать весь комментарий
27.07.2020 12:31 Ответить
Кучма-Ющенко-Янукович-Порошенко-Зеленский-Бойко. Качели.
показать весь комментарий
27.07.2020 12:31 Ответить
Це зрада! Помпы давал. Пасочки пек. Где рейтинг?!
показать весь комментарий
27.07.2020 12:40 Ответить
Власть это деньги, а деньги это власть тут круг и замкнулся. А до стада с которого зарабатывают эти деньги отношение постольку поскольку оно участвует в их властьимущих войне между собой за долю наркотика- власти. Если раньше за власть они убивали друг друга то теперь у них это прфесиональный спорт называемый политикой так безопасней.Пересичным надо забрать деньги и власть в громады и на низовом уровне заниматься этим спротом. И чем ниже уровень тем значимее становятся пересични при дележке потоков.А управленцев нанимать и увольнять по договору. Самоуправление называется. Это государство не имеет будущего, значит менять систему надо. Это поняли и посадовци и для этого ковид придумали. Но нам свое робить
показать весь комментарий
27.07.2020 12:47 Ответить
Петро шота погано тужиться
показать весь комментарий
27.07.2020 13:11 Ответить
Так і будемо жити--бо "мудрий нарід" складається з тупих ватних ідіотів.
показать весь комментарий
27.07.2020 13:18 Ответить
Да покажите уже этих мудаков, которые поддерживают до сих пор ЗЕ, в реале.
Их в реальной жизни не видно и не слышно.
показать весь комментарий
27.07.2020 13:20 Ответить
как же много идиотов
показать весь комментарий
27.07.2020 13:21 Ответить
Все ж таки українці не всі ідіоти! Порошенка топить Кремль+***********-шарій+майже всі українські олігархи разом з Зеленою соплею,але рейтинг на -1% від другого місця!
Розумію хто підтримує Бойка,вони совкодрочери та колоборанти,не вважають себе укрнаїнцями,але ж Шарій це фрікякий піариться на проблемах та маніпулює фактами+ працює на Кремль,доказів сотні! Шарий гірше за Зеленського в тисячу разів по всіх параметрах!
"Лучший друг Авакова: Анатолий Шарий. История ментовской любви"
https://youtu.be/K93RZyEjGek
показать весь комментарий
27.07.2020 13:36 Ответить
Не всі, але переважна більшість, на жаль
показать весь комментарий
27.07.2020 20:22 Ответить
25% никуда не делись все живы здоровы и продолжают топить рейтинги зеленского.
показать весь комментарий
27.07.2020 15:41 Ответить
Хто сумнівається на кого працює Шарій..
Докази роботи на росію голови партії Шарія
https://youtu.be/_WRnNoj-45s
показать весь комментарий
27.07.2020 13:37 Ответить
саме смішне те, шо ті мої родичі, які повелися на клоуна, вже знайшли в собі сміливість визнати шо були не праві, при Пороху було краще і будуть знову голосувати за нього. Про які "рейтинги" намагаються мені втюхати ці "опитування" ?!
показать весь комментарий
27.07.2020 13:38 Ответить
Если столько долбоящеров голосуют за Бойко - пожалуй придется стать налогоплательщиком какой-то другой страны. Не могу даже представить теоретически, как с такими мразями у власти можно жить. Если честно - с трудом воспринимаю тех, кто сейчас.
показать весь комментарий
27.07.2020 13:54 Ответить
Я полностью с Вами соглашаюсь. Я раньше писала, что жить с уродами и недоумками в одной стране это противно.
Но ещё теплется надежда от этих рейтингов: за моих 42 года, никто ниразу ни меня, ни моих родных, ни моих друзей и знакомых, никогда не спросили ни по мобильному, ни по городскому, ни на улице, ни на выборах по экзитполу за кого отдают свой голос.
Может у кого есть информация где собирают опросы?
Надеюсь, что это все накручено. А если нет, то в этой стране делать нечего. Жить здесь становится невозможно.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:22 Ответить
Так давай вали чим швидше.
Бо через таких, як ти, бовдурів, українці сруться між собою.

Ніколи такого не було, поки сивочоле падло не набрало десятки тисяч ботів і не стало поливати всіх лайном за допомогою цих платних повій.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:24 Ответить
Ладно еще за Зе - мозгов мало, квартала много, но тех, кто за Бойко нужно сразу депортировать на Колыму, где рузьким духом пахнет.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:06 Ответить
Якщо б вибори президента України відбулися найближчим часом, то за чинного главу держави Володимира Зеленського проголосували б 30,2% Джерело: https://censor.net/ua/n3210265

Сумно. Але така хвороба лікується не просто. Це ті, в кого від неї в голові вже пішли метастази.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:17 Ответить
Верим.У Х-ла то же меньше чем 90% не падает, а у ким-чен -ина 107%%,причем всегда.
показать весь комментарий
27.07.2020 14:22 Ответить
всіх цих "лідерів" в бан
показать весь комментарий
27.07.2020 15:51 Ответить
страна катится в жопу, население 2/3 дебилы и холуи кремля.
показать весь комментарий
27.07.2020 16:20 Ответить
У Зе рейтинг равен сумме конкурентов.
показать весь комментарий
27.07.2020 22:20 Ответить
Президентський рейтинг: 30,2% - за Зеленського, 14,4% - Бойка, 13,7% - Порошенка, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 1949
показать весь комментарий
27.07.2020 23:31 Ответить
Страница 3 из 3
 
 