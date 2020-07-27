Президентский рейтинг: 30,2% - за Зеленского, 14,4% - Бойко, 13,7% - Порошенко, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее время, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 30,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 15-20 июля 2020 года.

"Президентский рейтинг так же возглавляет В.Зеленский, если бы выборы состоялись в ближайшее время, то его поддержали бы 30,2% среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За Ю.Бойко проголосовали бы 14,4%, П.Порошенко - 13,7%, Ю.Тимошенко - 9,1%. Еще 5,8% проголосовали бы за И.Смешко, 3,9% - за О. Ляшко, 3,1% - В.Гройсмана, 3,0% - Гриценко. Рейтинг других кандидатов не более 3%, еще около 13% респондентов не определились", - говорится в материале исследования.

В то же время деятельностью президента Зеленского довольны 36%, а 56% - не довольны, работой главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова довольны 24%, и 55% - не довольны. Работу премьер-министра Дениса Шмыгаля одобряют лишь 12%, четверть не могут оценить его деятельность, и 62% - не одобряют. Деятельность Верховной Рады и Кабинета Министров одобряют еще меньше: около 10% - довольны их деятельностью, а почти 80% - не довольны.

Аудитория опроса: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%. Сроки проведения исследования: 15-20 июля 2020.

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